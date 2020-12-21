"Пленки Тупицкого": СМИ опубликовали записи, говорящие о причастности главы КС к судейской коррупции. ВИДЕО

Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий, будучи районным судьей в Донецке участвовал в событиях, которые привели к завладению имуществом завода в городе Зугрэс (Донецкая область) и, похоже, получил свою долю в этом предприятии через доверенное лицо. После этого, уже работая заместителем председателя КСУ, Тупицкий пытался отговорить свидетеля от показаний правоохранителям об этих событиях и заявлял, что хотел бы получить финансовое вознаграждение за разрешения давнего корпоративного конфликта.

Об этом свидетельствует запись разговора с участием Тупицкого, который опубликовали журналисты "Схем" в своем расследовании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

В октябре 2018 г. следователи Генпрокуратуры при участии СБУ осуществили запись разговора Тупицкого в рамках уголовного производства в отношении другого судьи - бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины Виктора Татькова, который находится в розыске. Тупицкий, который на тот момент был заместителем председателя Конституционного суда, позвал на встречу в кафе возле КСУ своего знакомого, донецкого бизнесмена Владислава Дрегера, который на тот момент, как оказалось, уже сотрудничал с правоохранителями и осуществил запись этого разговора.

Как следует из записи, Тупицкий пытался убедить Дрегера не свидетельствовать правоохранителям о его роли в событиях вокруг "Зуевского энергомеханического завода" (г. Зугрэс), в завладении которым подозревается Татьков.

"Тупицкий не просто был молчаливым свидетелем, как судья Татьков, который, вероятно, путем введения в заблуждение получил завод под контроль. А похоже, получил и свою долю в этом предприятии. И действительно, с 2009 года миноритарным владельцем завода стал Борис Румак. С помощью реестра доверенностей "Схемы" обнаружили, что судья ему три года подряд доверял управлять своим автомобилем", - говорится в расследовании.

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Узнав, что бизнесмен Дрегер собирается идти на сотрудничество со следствием и в деталях свидетельствовать об обстоятельствах утраты им завода, на тот момент заместитель председателя Конституционного суда предупредил его о последствиях: "Я просто пришел на предупреждение этой ситуации, что этой х@рней заниматься не стоит . Хотя бы лично в отношении меня не стоит, потому что она ничем не закончится. Закончится вот только сильно заостренными отношениями", - заявил Тупицкий.

Более того, Тупицкий заявил, что готов организовать встречу бизнесмена с беглым судьей Татьковым в Австрии, чтобы стороны уладили давний корпоративный конфликт, и заявил, что хотел бы получить финансовое вознаграждение за участие в этих делах: "Я могу вступить в переговорный процесс, мы можем с тобой сесть в самолет и улететь в Австрию. Сесть и попить кофе или чая и пообщаться", - говорит Тупицкий.

"Считали бы вы нужным вместе с ним или по отдельности дать мне какую-нибудь копейку за участие в этих делах - наверное, я бы не отказался. Почему я должен отказываться, если я внутри когда-то стоял этого вопроса? " - заявляет на записях замглавы КС Тупицкий.

Как удалось выяснить "Схемам", на момент встречи с Тупицкого Дрегер уже дал показания Генпрокуратуре о роли Татькова в завладении Зуевским энергомеханическим заводом. И Татькову, который находился в розыске по другому делу, объявили еще одно подозрение.

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А сделанные записи мигрировали из одного правоохранительного органа в другой - по мере того, как "дело Татькова" делилось на новые эпизоды и распределялась по подследственности. Сделанные специалистами СБУ по просьбе следователей Генпрокуратуры, впоследствии они поступили в НАБУ, откуда в конце концов в ноябре 2020 года их передали в ГБР в исполнение постановления Печерского суда Киева.

"Схемы" убедились из нескольких различных информированных источников среди правоохранителей, что именно в таком виде, без склеек и монтажа записи и были добыты в 2018 году в рамках уголовного дела. Сейчас они выделены в отдельное уголовное производство Государственного бюро расследований, в котором исследуются уже действия и самого Тупицкого.

"Но если следователи ГБР захотят привлечь председателя Конституционного суда к ответственности, преградой может стать его судейский иммунитет. И решение судьбы судьи - объявлять ему подозрение или нет - будет находиться в руках одного человека, генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой", - отмечают журналисты.

Интерес представляют и другие фрагменты разговора - рассказы Тупицкого о его карьерном пути и цели работы судьей. Например, "плохие воспоминания" о периоде, когда он возглавлял Днепропетровский апелляционный хозяйственный суд до прихода в Конституционный суд Украины.

"И меня отправили в Днепропетровск. Где я просидел на "подсосе". Потому что Днепропетровск - там только такие реестры. И х@р копейку кто дает. Все идет вверх и уже сверху все эти реестры сводятся, такая ситуация. Я не слишком был доволен этой ситуацией. Конечно же, когда Овчаренко (Вячеслав Овчаренко - экс-глава КСУ - ред.) мне предложил перейти в Конституционный суд - то как бы мне особенно нечего было терять. Зато судьба сыграла другую - хорошую вещь ... ", - рассказывал Тупицкий.

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В разговоре Тупицкий также объясняет, какие именно привилегии дает статус судьи КС: "Во время вот этих всех люстрационных вопросов Конституционный суд стал самым защищенным по этому состоянию в настоящее время. Чтобы нас привлечь к чему-то нужно что? Двенадцать голосов судей КС по вызову Генерального (генпрокурора - ред.) и с изучением материалов дела. Вот если 12 судей проголосуют за сдачу судьи, тогда он пойдет куда-то в другое место. Но это надо уже я не знаю, что сделать, чтобы 12 судей проголосовали".

На аудиозаписях можно услышать, как собеседники не только вспоминают об участии экс-главы Высшего хозяйственного суда Татькова в бизнес делах, но и обсуждают его жизни в изгнании. Вот что рассказывает Тупицкий о свом давнем знакомом Татькове, который в момент разговора и до сих пор находится в Австрии, а украинское следствие подозревает его совершении ряда преступлений в статусе судьи: "У Виктора Ивановича в планах может быть только заплатить "бабки" и пойти на дно . Ну кто его возьмет в систему правосудия, это надо переворот какой-то делать. Даже допустим, пришел бы к власти "Оппозиционный блок", - что было бы для него лучшим и так далее. Но ему после этой истории и статей к судебной власти ... И с возрастом ... А вот в народные депутаты - как раз годится, возраст не ограничен. "Бабло" заплатил - и ты уже со значком и в парламенте ", - рассказывает Тупицкий.

Бизнесмен Дрегер во время общения с журналистами подтвердил, что в 2018 году встречался с Тупицкого, во время которой он пытался убедить бизнесмена не давать показаний против него и Татькова. Но других деталей Дрегер не сообщил, ссылаясь на тайну следствия.

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"Схемы" обратились к Тупицкому с просьбой прокомментировать разговор с бизнесменом Дрегером, а также рассказать об обстоятельствах получения доли завода в Зугрэсе через доверенное лицо. Из Конституционного суда пришел следующий ответ за подписью Тупицкого: "Хочу сообщить о том, что я не поддерживаю любых отношений с указанными в вашем запросе лицами. Также информирую о том, что несколько лет назад, по фактически тем же вопросам, что и в вашем запросе, я был допрошен в качестве свидетеля следователем Генеральной прокуратуры Украины в пределах досудебного расследования уголовного производства. Сейчас мне неизвестно о результатах расследования указанного уголовного производства и конечных процессуальных решениях. С целью предотвращения разглашения сведений досудебного расследования (в случае продолжения следствия в уголовном производстве) вынужден воздержаться от предоставления более детальной информации ".

Напоминаем, в течение 1993-2010 годов Александр Тупицкий был судьей Куйбышевского районного суда г. Донецка, в 2002-2009 годах - председателем этого суда, с 2010 по 2013 годы был избран и работал судьей в Донецком, Львовском, Днепропетровском апелляционных судах, а впоследствии занимал должности председателя в двух последних, в 2013 году назначен судьей Конституционного суда, в марте 2018 г. - стал заместителем председателя КС, а в 2019 году избран его председателем.