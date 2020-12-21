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Новости Правосудие
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КС (2079) судья (2630) юстиция (758) Тупицкий (233) Татьков (13)

"Пленки Тупицкого": СМИ опубликовали записи, говорящие о причастности главы КС к судейской коррупции. ВИДЕО

Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий, будучи районным судьей в Донецке участвовал в событиях, которые привели к завладению имуществом завода в городе Зугрэс (Донецкая область) и, похоже, получил свою долю в этом предприятии через доверенное лицо. После этого, уже работая заместителем председателя КСУ, Тупицкий пытался отговорить свидетеля от показаний правоохранителям об этих событиях и заявлял, что хотел бы получить финансовое вознаграждение за разрешения давнего корпоративного конфликта.

Об этом свидетельствует запись разговора с участием Тупицкого, который опубликовали журналисты "Схем" в своем расследовании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

В октябре 2018 г. следователи Генпрокуратуры при участии СБУ осуществили запись разговора Тупицкого в рамках уголовного производства в отношении другого судьи - бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины Виктора Татькова, который находится в розыске. Тупицкий, который на тот момент был заместителем председателя Конституционного суда, позвал на встречу в кафе возле КСУ своего знакомого, донецкого бизнесмена Владислава Дрегера, который на тот момент, как оказалось, уже сотрудничал с правоохранителями и осуществил запись этого разговора.

Как следует из записи, Тупицкий пытался убедить Дрегера не свидетельствовать правоохранителям о его роли в событиях вокруг "Зуевского энергомеханического завода" (г. Зугрэс), в завладении которым подозревается Татьков.

"Тупицкий не просто был молчаливым свидетелем, как судья Татьков, который, вероятно, путем введения в заблуждение получил завод под контроль. А похоже, получил и свою долю в этом предприятии. И действительно, с 2009 года миноритарным владельцем завода стал Борис Румак. С помощью реестра доверенностей "Схемы" обнаружили, что судья ему три года подряд доверял управлять своим автомобилем", - говорится в расследовании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Теща председателя КСУ Тупицкого имеет 4 участка с домом под Киевом, хотя всю жизнь проработала в аптеке, - ЦПК

Узнав, что бизнесмен Дрегер собирается идти на сотрудничество со следствием и в деталях свидетельствовать об обстоятельствах утраты им завода, на тот момент заместитель председателя Конституционного суда предупредил его о последствиях: "Я просто пришел на предупреждение этой ситуации, что этой х@рней заниматься не стоит . Хотя бы лично в отношении меня не стоит, потому что она ничем не закончится. Закончится вот только сильно заостренными отношениями", - заявил Тупицкий.

Пленки Тупицкого: СМИ опубликовали записи, говорящие о причастности главы КС к судейской коррупции 01

Более того, Тупицкий заявил, что готов организовать встречу бизнесмена с беглым судьей Татьковым в Австрии, чтобы стороны уладили давний корпоративный конфликт, и заявил, что хотел бы получить финансовое вознаграждение за участие в этих делах: "Я могу вступить в переговорный процесс, мы можем с тобой сесть в самолет и улететь в Австрию. Сесть и попить кофе или чая и пообщаться", - говорит Тупицкий.

"Считали бы вы нужным вместе с ним или по отдельности дать мне какую-нибудь копейку за участие в этих делах - наверное, я бы не отказался. Почему я должен отказываться, если я внутри когда-то стоял этого вопроса? " - заявляет на записях замглавы КС Тупицкий.

Пленки Тупицкого: СМИ опубликовали записи, говорящие о причастности главы КС к судейской коррупции 02

Как удалось выяснить "Схемам", на момент встречи с Тупицкого Дрегер уже дал показания Генпрокуратуре о роли Татькова в завладении Зуевским энергомеханическим заводом. И Татькову, который находился в розыске по другому делу, объявили еще одно подозрение.

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А сделанные записи мигрировали из одного правоохранительного органа в другой - по мере того, как "дело Татькова" делилось на новые эпизоды и распределялась по подследственности. Сделанные специалистами СБУ по просьбе следователей Генпрокуратуры, впоследствии они поступили в НАБУ, откуда в конце концов в ноябре 2020 года их передали в ГБР в исполнение постановления Печерского суда Киева.

"Схемы" убедились из нескольких различных информированных источников среди правоохранителей, что именно в таком виде, без склеек и монтажа записи и были добыты в 2018 году в рамках уголовного дела. Сейчас они выделены в отдельное уголовное производство Государственного бюро расследований, в котором исследуются уже действия и самого Тупицкого.

"Но если следователи ГБР захотят привлечь председателя Конституционного суда к ответственности, преградой может стать его судейский иммунитет. И решение судьбы судьи - объявлять ему подозрение или нет - будет находиться в руках одного человека, генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой", - отмечают журналисты.

Интерес представляют и другие фрагменты разговора - рассказы Тупицкого о его карьерном пути и цели работы судьей. Например, "плохие воспоминания" о периоде, когда он возглавлял Днепропетровский апелляционный хозяйственный суд до прихода в Конституционный суд Украины.

"И меня отправили в Днепропетровск. Где я просидел на "подсосе". Потому что Днепропетровск - там только такие реестры. И х@р копейку кто дает. Все идет вверх и уже сверху все эти реестры сводятся, такая ситуация. Я не слишком был доволен этой ситуацией. Конечно же, когда Овчаренко (Вячеслав Овчаренко - экс-глава КСУ - ред.) мне предложил перейти в Конституционный суд - то как бы мне особенно нечего было терять. Зато судьба сыграла другую - хорошую вещь ... ", - рассказывал Тупицкий.

Пленки Тупицкого: СМИ опубликовали записи, говорящие о причастности главы КС к судейской коррупции 03

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В разговоре Тупицкий также объясняет, какие именно привилегии дает статус судьи КС: "Во время вот этих всех люстрационных вопросов Конституционный суд стал самым защищенным по этому состоянию в настоящее время. Чтобы нас привлечь к чему-то нужно что? Двенадцать голосов судей КС по вызову Генерального (генпрокурора - ред.) и с изучением материалов дела. Вот если 12 судей проголосуют за сдачу судьи, тогда он пойдет куда-то в другое место. Но это надо уже я не знаю, что сделать, чтобы 12 судей проголосовали".

Пленки Тупицкого: СМИ опубликовали записи, говорящие о причастности главы КС к судейской коррупции 04

На аудиозаписях можно услышать, как собеседники не только вспоминают об участии экс-главы Высшего хозяйственного суда Татькова в бизнес делах, но и обсуждают его жизни в изгнании. Вот что рассказывает Тупицкий о свом давнем знакомом Татькове, который в момент разговора и до сих пор находится в Австрии, а украинское следствие подозревает его совершении ряда преступлений в статусе судьи: "У Виктора Ивановича в планах может быть только заплатить "бабки" и пойти на дно . Ну кто его возьмет в систему правосудия, это надо переворот какой-то делать. Даже допустим, пришел бы к власти "Оппозиционный блок", - что было бы для него лучшим и так далее. Но ему после этой истории и статей к судебной власти ... И с возрастом ... А вот в народные депутаты - как раз годится, возраст не ограничен. "Бабло" заплатил - и ты уже со значком и в парламенте ", - рассказывает Тупицкий.

Пленки Тупицкого: СМИ опубликовали записи, говорящие о причастности главы КС к судейской коррупции 05

Бизнесмен Дрегер во время общения с журналистами подтвердил, что в 2018 году встречался с Тупицкого, во время которой он пытался убедить бизнесмена не давать показаний против него и Татькова. Но других деталей Дрегер не сообщил, ссылаясь на тайну следствия.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Тупицкий, вали в Ростов!": активисты провели акцию с виселицей под домом главы КС Тупицкого. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Схемы" обратились к Тупицкому с просьбой прокомментировать разговор с бизнесменом Дрегером, а также рассказать об обстоятельствах получения доли завода в Зугрэсе через доверенное лицо. Из Конституционного суда пришел следующий ответ за подписью Тупицкого: "Хочу сообщить о том, что я не поддерживаю любых отношений с указанными в вашем запросе лицами. Также информирую о том, что несколько лет назад, по фактически тем же вопросам, что и в вашем запросе, я был допрошен в качестве свидетеля следователем Генеральной прокуратуры Украины в пределах досудебного расследования уголовного производства. Сейчас мне неизвестно о результатах расследования указанного уголовного производства и конечных процессуальных решениях. С целью предотвращения разглашения сведений досудебного расследования (в случае продолжения следствия в уголовном производстве) вынужден воздержаться от предоставления более детальной информации ".

Напоминаем, в течение 1993-2010 годов Александр Тупицкий был судьей Куйбышевского районного суда г. Донецка, в 2002-2009 годах - председателем этого суда, с 2010 по 2013 годы был избран и работал судьей в Донецком, Львовском, Днепропетровском апелляционных судах, а впоследствии занимал должности председателя в двух последних, в 2013 году назначен судьей Конституционного суда, в марте 2018 г. - стал заместителем председателя КС, а в 2019 году избран его председателем.

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Топ комментарии
+45
в цій країні можно зупиняти будь-яку іномарку, дорожче за 40-50 тисяч долларів, і якщо за кермом не программіст - то 100500% - коррупціонер
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21.12.2020 22:14
+40
"Пленки Тупицкого": СМИ опубликовали записи, говорящие о причастность главы КС к судейской коррупции - Цензор.НЕТ 4793
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21.12.2020 22:16
+27
Увы, увы. Только СМИ ворошат болото власти.
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21.12.2020 22:16
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невже, окрім компромату, немає нормальних демократичних механізмів впливу на корумпованих суддів?
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21.12.2020 22:13 Ответить
Увы, увы. Только СМИ ворошат болото власти.
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21.12.2020 22:16 Ответить
и давно ты из зебилоида превратился в государственника?
Тебе поверят, разве что, фоловеры из твоего профиля.
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22.12.2020 12:48 Ответить
Обнуляти..так для держави меньше гемору буде...Інакше іх нічого не виправить
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22.12.2020 08:05 Ответить
Демократична куля.
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22.12.2020 08:58 Ответить
Дієвий механізм впливу застосований до Чаушеску... дуже дієвий і ефективний!
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22.12.2020 14:15 Ответить
Для этого борова лучше бы методика Каддафи подошла.
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22.12.2020 14:25 Ответить
в цій країні можно зупиняти будь-яку іномарку, дорожче за 40-50 тисяч долларів, і якщо за кермом не программіст - то 100500% - коррупціонер
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21.12.2020 22:14 Ответить
Эта история и ей подобные будут гвоздями в крышку политического гроба зюзи, который губу раскатил на второй срок.
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21.12.2020 22:14 Ответить
Ты зебил?
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22.12.2020 00:07 Ответить
"Пленки Тупицкого": СМИ опубликовали записи, говорящие о причастность главы КС к судейской коррупции - Цензор.НЕТ 4793
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21.12.2020 22:16 Ответить
Кучерявый оставил г, но зюзя и ОП не торопятся это г убрать.
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21.12.2020 22:19 Ответить
вот ТАКИЕ очень "удобны" и прошлым и нынешним...
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21.12.2020 22:22 Ответить
так його призначив суддею овощ в 13-ому році! Порошенко мав квоту тільки на 4 суддів!

а головою тупицький став вже за часів зюзі, після кулуарних домовленностей зюзі і богдана
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21.12.2020 23:11 Ответить
"пленки" датированы 2018 годом - что то я не слышал никаких заявлений прокуратуры, набу, сбу, гбр времен порошенки? тихонько лежала "папочка" до "нужных времен". а почему? а выгодно такого "судью" держать за яйца!
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22.12.2020 00:44 Ответить
от і запитання: у кого саме та "папочка" лежала?!
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22.12.2020 01:16 Ответить
Та ти що? А хто зробив Тупіцкого головою КСУ? Тобі розповісти, чи сам здогадашся, чий він протеже?
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21.12.2020 22:23 Ответить
стыдливо отправили тебя в спам
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21.12.2020 22:30 Ответить
понимаю..."тема" попахивает для бывших ну, которые нынче "настоящая" оппозиция к "режиму"
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21.12.2020 22:38 Ответить
чим саме "попахіваєт"?
там таких "суддєй" було 12 штук! Порошенко призначив новий всього лише 4-х за своєю квотою!
є ще квоти ради і самих суддєй, якщо не помиляюся!
тож не неси пургу
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21.12.2020 23:13 Ответить
А ти зпуваж в, що "попахіваєт" лише там, де ти з'являєшся? Може то від тебе так несе? 😉
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22.12.2020 05:24 Ответить
бо і ти і він - невеліковні дебіли
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21.12.2020 23:14 Ответить
Чому ця курва досі не сидить? Він вже стільки не
проживе скільки має відсидіти
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21.12.2020 22:19 Ответить
понимаю, почему "судья времен януковича" благополучно просидел пять лет при порошенке! за нынешнего молчу - дитя неразумное.
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21.12.2020 22:20 Ответить
В разговоре Тупицкий также объясняет, какие именно привилегии дает статус судьи КС: "Во время вот этих всех люстрационных вопросов Конституционный суд стал самым защищенным по этому состоянию в настоящее время. Чтобы нас привлечь к чему-то нужно что? Двенадцать голосов судей КС по вызову Генерального (генпрокурора - ред.) и с изучением материалов дела. Вот если 12 судей проголосуют за сдачу судьи, тогда он пойдет куда-то в другое место. Но это надо уже я не знаю, что сделать, чтобы 12 судей проголосовали".Источник: https://censor.net/ru/v3238300

Ты , внимательно - текст читай сначала, а уже потом говори, что - понимаешь
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22.12.2020 00:11 Ответить
я умоляю! когда это в Украине была "проблема" убрать неудобного судью??? уж на что пчеловод ющенко был тряпкой, и то судей КС при нем убирали! вина порошенко, что дал взятку этим подонкам в виде невиданных доселе зарплат и таких же невиданных превилегий! он не систему реформировал - ПОКУПАЛ "правосудие"!
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22.12.2020 00:38 Ответить
Теперь, еще раз, медленно, перечитай, что в статье пишут и там, как раз, Тупицкий очень доволен, что стал судьей КС и, почитай - почему.

А вот все остальное - это твои ФАНТАЗИИ. Причем, идиотические. С одной стороны - ты одобряешь Ющенко, за то что при нем убирали судей КС. А с другой - воешь, выпучив глазки, рассказывая,что Порошенко - " ПОКУПАЛ "правосудие"!"

Знаешь как это называется - Когнити́вный диссона́нс.
Хотя - собственно чем он их по-твоему купил? Официальной зарплатой? Серьезно? А если они начнут себя "плохо" вести - он им что, зарплату перестанет платить?
Знаешь, тебе не надо в Украину возвращаться. Тут и так - дебилов 73 процента, еще и ты припрешься
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22.12.2020 07:54 Ответить
Сколько нужно объяснять дебилам, что судьи на 9 лет назначаются и президент на это не влияет?
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22.12.2020 09:32 Ответить
Не, Панове, на места судей Вам потрибны варяги.
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21.12.2020 22:23 Ответить
В свое время много говорилось про возможность/невозможность приглашения федерального судьи США, Богдана Футея и десятка-два американских юристов украинского происхождения для работы в системе правосудия в Украине. Но оказалось не судьба...
Но может, есть смысл вернуться к этому вопросу в диаспорах США и Канади? Ведь возможно!
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22.12.2020 07:36 Ответить
НЕМОЖЛИВО! Мафія не дозволить!Вони ж не хочуть за грати.
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22.12.2020 14:29 Ответить
Не отчаивайся, друже. Будет и на украинской улице праздник.
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22.12.2020 15:06 Ответить
Современные технологии позволяют сделать запись любого голоса который вам расскажет,с вами говорит начальник советской власти Сралин Йосиф Виссарионович...,или начальник ГУЛАГа Путлер
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21.12.2020 22:26 Ответить
Это да. Больше скажу, что их состояния им подкинули недоброжелатели.
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21.12.2020 22:38 Ответить
Швиденько за ніч набудували маєтків, і настругали яхт. А вранці набігли з обшуком.
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22.12.2020 08:59 Ответить
для доведення справжності чи фейковості таких записів існує 1)експертиза (але з оригіналів записів); і 2)прямі чи опосередковані підтвердження (чи спростування) учасників розмов або свідків хоча би по факту була, чи не було такої розмови. Окрім того, з яким ступенем легальності ці записи зроблені.

В цьому контексті різниця між плівками Байдена/Порошенко і Тупицького - очевидна. Якщо Тупицького писали легально - то тільки в рамках кримінальної справи, за рішенням суду. Яке повинно знайтись в архівах.
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21.12.2020 22:52 Ответить
"Пленки Тупицкого": СМИ опубликовали записи, говорящие о причастность главы КС к судейской коррупции - Цензор.НЕТ 3652"Пленки Тупицкого": СМИ опубликовали записи, говорящие о причастность главы КС к судейской коррупции - Цензор.НЕТ 7604
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21.12.2020 22:29 Ответить
это просто какой-то позор.
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21.12.2020 22:33 Ответить
И вот это овочеве тупидло за наши гроши розвалює Україну?! Скікі там до Байдена днів вже залишилось?! Шоб оця вся гидота зєльона бєдоносна згинула, як роса на сонці!
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21.12.2020 22:36 Ответить
точно, Байден прийде, в Україні порядок наведе...звідкіля ви такі беретесь?
ps питання риторичне, відповідати не треба.
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22.12.2020 10:14 Ответить
Точно знаю,Максим Галкин не имитировал голос Путлера,это сделал аппарат...
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21.12.2020 22:52 Ответить
"Плівки Тупицького": ЗМІ опублікували записи, що свідчать про причетність голови КС до суддівської корупції - Цензор.НЕТ 5633
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21.12.2020 22:52 Ответить
СБУ ,за наказом з Банкової, надає аудіозаписи з незакритого кримінального провадження для оприлюднення підгодованим "розслідувачам".

Це нікого не напрягає ?
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21.12.2020 22:54 Ответить
Спалився черговий голова КС. Ну, і з Богом.
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21.12.2020 22:54 Ответить
Нічого подібного. Бубочку це не бентежить, реакції ніякої не буде.
Тупіцький продовжить виконувати команди портнова- дерьмака- мертвечука- фуйла та коломойського.
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22.12.2020 00:30 Ответить
Его волнует диснейленд
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22.12.2020 09:20 Ответить
Тут и без плёнок было понятно,шо за мразь там сидит и чья она.
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21.12.2020 23:07 Ответить
"Нет у вас методов против Кости Сапрыкина!" (С)
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21.12.2020 23:18 Ответить
Такая свинья может совершать правосудие??? субъект - король коррупции, судейского произвола и темных, незаконных схем...
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21.12.2020 23:42 Ответить
Напомните, плиз, кто встал на защиту этой жирной свиньи- тупицкого.. ??? А, Пётр Алексеевич и партия ЕС !!! УПС..
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21.12.2020 23:48 Ответить
встали не в защиту этой свиньи, а в защиту конституционного суда - лжешь и перекручиваешь.
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21.12.2020 23:59 Ответить
...в КОТОРОМ и "заседает" эта самая свинья!
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22.12.2020 00:03 Ответить
набирать новых членов, выгонять и судить судейских коррупционеров и врагов, реформировать суд... ни в коем случае не закрывать.
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22.12.2020 00:13 Ответить
попробуй их выгони.., напалмом не выжжешь...
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22.12.2020 10:29 Ответить
Сейчас и это опасно. ЗЕ соберёт новый суд из "юристов" Коломойского. КС будет намного хуже.
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22.12.2020 22:18 Ответить
если в стране такой суд, то зачем он нужен...!?
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22.12.2020 10:49 Ответить
Никто не запрещал тебе, как охеренному патриоту, не жаловаться тут на Петра Алексеевича, а пойти и отстрелить голову тому Тупицкому.
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22.12.2020 00:17 Ответить
Да уж, отстрелить бошку председателю ксу намного проще, чем озвучить своё настоящее имя.., да, актёр Бэггинс... !?
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22.12.2020 10:52 Ответить
Ну для тебя - явно проще требовать нарушить закон от других, чем сделать это самому.
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22.12.2020 16:37 Ответить
пилять годами расследовать явное дело коррупции... так никаких ресурсов и времени не хавтит в борьбе.. все налицо все факты преступления... но нет в итоге он останентя невиновным, заплатит и ляжет на дно и станет депутатом. и все покругу...
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22.12.2020 00:10 Ответить
самое печально, что так в каждом городе.. все знают кто бандит, преступник, коррупционер, но никто им не занимается...
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22.12.2020 00:11 Ответить
схемы опять приводят к власти зе-мафию, теперь в суде
что наводит на мысли...
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22.12.2020 01:05 Ответить
Он типичный судья для Украины. Гниль везде - снизу доверху. Воруют по возможности.
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22.12.2020 02:08 Ответить
а бабушка у него не была пиратом ?
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22.12.2020 02:42 Ответить
Шоб он уже удавился всем награбленным тот душевный урод татьков
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22.12.2020 03:01 Ответить
мафия януковича
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22.12.2020 04:22 Ответить
Ну и што? То что он перестал быть чьим-то сукиным сыном и переметнулся к другим хозяевам, так это конкуренция называется. Это и есть борьба за власть.
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22.12.2020 06:40 Ответить
"юриЗди" з Донбассу та Харкова,які в більшості є кримінальним блатняком з погонами, повинні бути звільнені, а "вищі", що їх повипускали, розформовані...

Але хто тоді залишиться? Вихованці одеського підрахуя???
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22.12.2020 07:00 Ответить
Мужчина видный, производит впечатление значительности. За Януковича тоже голосовали потому, что "видный мужчина". Как доходит дело до понимания сути, тут - ступор. Однако, видность на хлеб не намажешь.
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22.12.2020 07:23 Ответить
это заплывшее свиняче рыло - видный мущина ? да уж, женщины этой страны стали совсем неразборчивыми
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22.12.2020 09:26 Ответить
Не цікаво. От якби опублікували свідчення непричетности "тупицького" до корупції. Оце була б галактична сенсація.
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22.12.2020 08:48 Ответить
Хтось там верещить, що вишиванка і мова нічєво нє значат. Авжеж, коли мова лише на посаді, і перед журналістами. А нутро то маасковск'.
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22.12.2020 09:02 Ответить
Аваков скоро повернеться в Харків.гепа здох,дорога додому відкрита.
А судді всі продажні! Хто більше,хто меньше....але всі!
Тільки КИТАЙСЬКІ СУДДІ і їх рішення наведуть порядок в Україні.
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22.12.2020 09:41 Ответить
Який жах, а при кому він став головою КСУ:
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22.12.2020 10:15 Ответить
Чего пристали? В аптеках нынче хорошо зарабатывают. Всего каких-то 4 участка. Мелочь...
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22.12.2020 10:38 Ответить
Аналогия. Тупицкий, еще Тупицкее...
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22.12.2020 10:39 Ответить
Без знищення злочинної зло охоронної судової\ системи, прогресивний розвиток України не можливий?! НІКОЛИ!"!!
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22.12.2020 11:00 Ответить
У Топицького така наїднена морда, що так і хочеться сапогом заїхати в пику цієї свині.
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22.12.2020 11:10 Ответить
чоботом. Геть кацапізми з мови!
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22.12.2020 11:12 Ответить
У'явімо що б таке сталося в якісь цивілізовані країні що булоб з таким суддею? тюремні нари на все життя, а тут місяць поговорили і все забули ,до того я переконаний , що він залишится головою так званого КС ,от що коли в країні править олігархат і суддова мафія.
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22.12.2020 11:28 Ответить
Все госчиновники с окупированных территорий не должны иметь должностей в Украине. Ведь они несут прямую ответсвенность за то, что там происходит. А они, как крысы, нагадили там и теперь сюда пришли гадить.
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22.12.2020 11:51 Ответить
Донецкое быдло пролезло во все ветви власти. По своей сути это теже кацапы,только с украинскими паспортами.
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22.12.2020 12:47 Ответить
У нас большинство судей коррупционеры. Независимо от места их рождения. И не только там творились рейдерские захваты предприятий и поддержки этого судами.
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22.12.2020 13:30 Ответить
Только массовые расстрелы могут спасти эту страну.
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22.12.2020 13:19 Ответить
У нас большинство судей коррупционеры. Но интересно, что у нас за судью берутся, только когда он не угодил власти проходимцев. В данном случае КС собирался объявить неконституционным дерибан земли.
Но олигархической властью была проведена многоходовая комбинация, где рассмотрение дерибана земли было приостановлено и выперся вперёд дискредитировавший их закон о е-декларировании. КС попались как лохи. Теперь решение по дерибану земли под большой угрозой, чего и надо было мошенникам-манипуляторам.
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22.12.2020 13:25 Ответить
вот вы знаете, такие судьи практически все... все они одинаковые... и обидно что петя порошенко за зе-дегенерата я молчу тут все ясно, так вот петя падло их всех пожалел хотя мог поганой метлой а лучше косой покосить под корень.... жаль мне тебя украинский народ и страна моя Украина....
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22.12.2020 14:00 Ответить
 
 