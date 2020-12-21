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В 2020 году на срочную службу в ВСУ было призвано 30 тыс. человек

В 2020 году на срочную службу в ВСУ было призвано 30 тыс. человек

В 2020 году на срочную службу в Вооруженные Силы Украины было призвано 30 тыс. человек.

Сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform.

"Призыв в 2020 году прошел без срывов. Мы смогли организовать отправку молодого пополнения в полном объеме. И военные комиссариаты, и органы местного самоуправления с этой задачей справились. Всего в текущем году призвано 30 030 человек. Весной - 16 460 призывников, осенью - 13 570", - рассказал начальник отдела комплектования рядовым, сержантским составом и призывом управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Николай Качаненко.

Офицер напомнил, что из-за пандемии, вызванной коронавирусом, весенний призыв пришлось отложить.

"Как вы помните, начались мероприятия по призыву в мае, закончились - в июле. Весенний призыв проходил труднее, потому что возникла необходимость обеспечить противоэпидемические мероприятия. На это местные власти выделяли дополнительные средства. Проведение медицинских комиссий и отправления осуществляли так, чтобы минимизировать скопления людей, чтобы не дать распространяться коронавируса, - отметил Качаненко.

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По его словам, еще одной особенностью весеннего призыва стало то, что граждане, которые закончили обучение в средней школе в 2020 г., подпадали под призыв.

"В предыдущие годы весенний призыв заканчивался до того, как юноши выпускались из школ. А в этот раз так получилось, что тем, кто хотел поступать в вузы, призывная комиссия не могла дать отсрочку, потому что не было еще оснований. Поэтому министр обороны Украины написал рекомендательное письмо на всех глав государственных администраций с предложением таких юношей не призывать", - подчеркнул офицер.

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Строкову військову службу повинні проходити ВСІ чоловіки та жінки. Кожен за здібностями та можливостями, але ВСІ. Бо в нас 73% так і не зрозуміли, що таке Держава та Нація і для чого вони потрібні.
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21.12.2020 22:50 Ответить
это очень дорого
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21.12.2020 23:06 Ответить
Життя дорожче.
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21.12.2020 23:09 Ответить
https://censor.net/ua/user/394174 Половина армія голосувала за зелених.
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22.12.2020 03:16 Ответить
Приклад - Ізраіль....
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22.12.2020 09:37 Ответить
У нас призов це тюрма. За всі 30 років було там поламано людей.Колись були сюжети за зґвалтування.А ці люди десь ходять і живуть.Така країна не може бути сильна і технологічна.В нас майже все як в москалів.І буде продовжуватись,все те саме,що і в них.В більшості віипадків,туди йде біднота,яка не може відкупитися.Тут пишатися немає чим.
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22.12.2020 03:21 Ответить
Контракт сильно відрізняється по всьому.Хоча і там повно дурниць.
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22.12.2020 03:22 Ответить
 
 