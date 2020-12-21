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Беларусь (7765) Минск (1561) Слуга народа (2620) Шевченко Евгений Слуга народа (75)

"Слуга народа" Шевченко в Минске: "Змагаров" не нашел, красивейший город, отличные дороги

Депутат правящей партии "Слуга народа" Евгений Шевченко отправился в Беларусь, результаты выборы в которой Украина не признает, и восхищается качеством дорог и красотой города и горожан.

Впечатлениями Шевченко поделился в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Я в Минске. Змагаров ("борцов" по-белорусски. - Ред.) на улицах Минска так и не нашел. Красивейший европейский город. Прекрасные люди и отличные дороги", - написал Шевченко.

Депутат также пожалел, что с ним нет его друга Максима Назарова - ведущего телеканала "Наш", который принадлежит экс-депутату ОПЗЖ Евгению Мураеву.

Также на Цензор.НЕТ: Выступавший на росТВ "слуга народа" Шевченко показал себе в Раде средний палец. ФОТО

Шевченко не впервые восхищается Беларусью. В начале августа он поздравлял захватившего власть в этой стране Александра Лукашенко с "победой" на выборах. После - заявлял, что беларусы выходят на протесты, потому что им "скучно", и просил их "простить Батьку за его грехи и преступления".

Слуга народа Шевченко в Минске: Змагаров не нашел, красивейший город, отличные дороги 01

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Топ комментарии
+38
И этот идиот - депутат, представитель украинского народа. Позор для Украины
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21.12.2020 23:00
+30
так чего не валите жить туда в белорусь и мордор раз там так классно доите роиссю и беларусь а не с Украины все соки выжмут в итоге ни в мордор ни в беларус на пмж не поедут а поедут в загнивающую европу что критикует его кореш с говноканала НАШ и Мертвечук там недалеко
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21.12.2020 22:49
+28
Обычный ватно-зеленый подонок. Звиняйте, сябры, у нас такого гуано сейчас много из-за того, что кое-кто решил массово самоубиться поприкалываться. Было бы неплохо, если бы там его ваши полицаи отметелили
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21.12.2020 23:03
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https://www.youtube.com/watch?v=5rELhL_g1CA
Дороги в РБ и в правду хорошие(достаточно посмотреть 40сек.на этом видео). Много, что есть хорошего в РБ в сравнении и с РФ, и с Украиной. И в целом-порядок. Если бы лука не сфальсифицировал выборы и не начал избивать(и убивать) несогласных, то его бы очень уважали в Беларусь и нетолько. Да и возможно вернулся бы в кресло на след.выборах, когда Тихоновский(или кого он ещё там не допустил?) всё бы начал портить. На лозунгах, типа- "попробовали другого и смотрите он хуже!" . А сейчас кто он теперь? -"Кровавый сумасшедший диктатор" не более.
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21.12.2020 23:20 Ответить
Кругом враги!
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21.12.2020 23:29 Ответить
Не було б так смішно,якби не було так сумно від того що знайшлися ті ватники в Україні які обрали цю потвору депутатом.Щоб ти здох падло разом зі своїм ватним лохторатом...
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21.12.2020 23:21 Ответить
это у нас, в Запорожье, этого упыря выбрали( как ни печально((
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22.12.2020 10:29 Ответить
Зато на округе эту с*ку никто никогда не видел
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21.12.2020 23:23 Ответить
Мені, по правді, український термін "національно визвольні змагання" не до вподоби. Наче спорт якийсь.
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21.12.2020 23:26 Ответить
Ну, багатьом українцям не до вподоби ім"я https://censor.net/ru/user/394174... Що поробиш...
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22.12.2020 07:02 Ответить
Это он ещё в Пхеньяне не был.
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21.12.2020 23:26 Ответить
Запомните на будущээ или вспомните прошлое, чем дольше один чел при власти, тем больше крови народа прольёт.
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21.12.2020 23:34 Ответить
Хороший фотошоп
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22.12.2020 08:27 Ответить
Когда строишь Европу дома, а не ждешь когда примут в Европу.
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22.12.2020 09:19 Ответить
Європейскість - це не зовнішній лоск, а, насамперед, свобода, рівність і взаємна повага.
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22.12.2020 12:40 Ответить
В платіжки за газ і комуналку гляньте,це ще де диктатура який знищує свій народ питання,в Білорусі чи світочі демократії Україні?
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22.12.2020 01:32 Ответить
Ну глянул. За последние пять лет вода, например подорожала в 7-9 раз. Без всяких войн. На что ещё глянуть, ватарылый?
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22.12.2020 07:20 Ответить
иди очко мой, винторогий. 3 класса хотя бы осилил?
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22.12.2020 07:36 Ответить
Ти бачу,точно,що ні, бо крім хамити,як бидло останнє,яким ти і є, по суті нічого не можеш сказати.
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22.12.2020 09:30 Ответить
По сути пойди погугли что такое "диктатура", желудок.
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10.03.2021 21:18 Ответить
А почему гражданина другой страны волнуют украинские платёжки?
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22.12.2020 08:07 Ответить
Ти якось визначив моє громадянство,методикою не поділишся??
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22.12.2020 09:32 Ответить
ответ будет? Или ты под флажком другой страны дальше испраджняться будешь?
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22.12.2020 09:50 Ответить
З якої країни пишу ,такий і прапорець, бо білоруси у себе вдома при фюрерові заробляють на життя, а мільйони українців по світах змушені їздити,щоб сім'ї прогодувати- демократія, зате клоун президент.
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22.12.2020 10:34 Ответить
Как вы ватные шляпы под прокси палитесь. Юлите, врёте , а ответа нет. Диалог закончен. Ватное удобрение.
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22.12.2020 11:18 Ответить
Черговий інфантильий ідіот, який не може нічого розумного заперечити і просто починає хамити і обзиватись
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22.12.2020 11:23 Ответить
Чей Крым? Кто виноват в майдане 2013-14 ?
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23.12.2020 08:43 Ответить
Так что - тоталитарастия рулит, или что ты хочешь сказать?)
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10.03.2021 21:19 Ответить
обычно кацапы за газ начинают)
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10.03.2021 21:21 Ответить
З*їздив би в Донецьк, там також змагарів немає, "перебісилися" в 2014 році. Оглянув би аєропорт, "Метро", стадіон.
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22.12.2020 05:24 Ответить
Ватазеленое дерьмо , страдающее близорукостью...
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22.12.2020 06:57 Ответить
Состояние городов зависит от населяющих их людей, а не от властей.
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22.12.2020 07:50 Ответить
Нават у час СССР у Менску было чыста (таксама у' раенных гарадах i весках) Як вы зарас адмецiлi - залежыць ад насельнiцтва, ад культуры, ад любовi да свайго краю.
Вось i гэтым годзе у'весь сьвет аблецeлi фотаздымкi - як "змагары" ( мне здаецца гэтая назва пратэстуючых з вуснау' Шэу'чэнка мае непадабаючы колер - абразу) грамадзяне Беларусi зкiдалi абутак, каб стаць на паркавую лаву. У нас з маленства вучаць не кiдаць смецце абы-дзе...
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22.12.2020 08:03 Ответить
Есть правильные змагары, якие абутак знимають. А есть кепския, якия смецце везде разбрасывают, стенки размалевывают, тряпки у воду кидают.
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22.12.2020 10:18 Ответить
та вы вообще молодцы и страшно культурные..... только культурой, чистотой, красивыми лавочками, букетами цветов и воздушными шариками диктатора не прогонишь, будет он издеваться и глумится над вами пока вы думать не начнёте.
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22.12.2020 21:59 Ответить
Предложи вашему Голозадьку продать свою виллу в Италии и купить в Минске.
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22.12.2020 07:59 Ответить
Конченый.
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22.12.2020 08:25 Ответить
И это очкастое завесило билбордами все Запорожье...жаль оно не сдохло на границе в параше
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22.12.2020 09:07 Ответить
Так і попросив би громадянства, і дружбанів своїх туди б потяг.
Чисто і акуратно в багатьох місцях - в казармі, в тюрмі, на зонах, у Харкові наприклад.
Чиста клітка - ідеал для власника клітки.
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22.12.2020 12:29 Ответить
Так оставайся там слугой Лукашенко!! Ему такие пидлабузники нужны!!
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22.12.2020 12:56 Ответить
Блин, я ж тебя выбирал! А оказался засланным казачком ! На Зе волне попасть в Раду! Как теперь его отозвать!
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22.12.2020 16:39 Ответить
Блин, я ж тебя выбирал! А оказался засланным казачком ! На Зе волне попасть в Раду! Как теперь его отозвать!
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22.12.2020 16:41 Ответить
а ты сам не засланный казачёк из 73% воинства. лучше расскажи как нам гарантика отозвать....
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22.12.2020 21:55 Ответить
Московская консерва !
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22.12.2020 22:08 Ответить
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