"Слуга народа" Шевченко в Минске: "Змагаров" не нашел, красивейший город, отличные дороги
Депутат правящей партии "Слуга народа" Евгений Шевченко отправился в Беларусь, результаты выборы в которой Украина не признает, и восхищается качеством дорог и красотой города и горожан.
Впечатлениями Шевченко поделился в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Я в Минске. Змагаров ("борцов" по-белорусски. - Ред.) на улицах Минска так и не нашел. Красивейший европейский город. Прекрасные люди и отличные дороги", - написал Шевченко.
Депутат также пожалел, что с ним нет его друга Максима Назарова - ведущего телеканала "Наш", который принадлежит экс-депутату ОПЗЖ Евгению Мураеву.
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Шевченко не впервые восхищается Беларусью. В начале августа он поздравлял захватившего власть в этой стране Александра Лукашенко с "победой" на выборах. После - заявлял, что беларусы выходят на протесты, потому что им "скучно", и просил их "простить Батьку за его грехи и преступления".
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Дороги в РБ и в правду хорошие(достаточно посмотреть 40сек.на этом видео). Много, что есть хорошего в РБ в сравнении и с РФ, и с Украиной. И в целом-порядок. Если бы лука не сфальсифицировал выборы и не начал избивать(и убивать) несогласных, то его бы очень уважали в Беларусь и нетолько. Да и возможно вернулся бы в кресло на след.выборах, когда Тихоновский(или кого он ещё там не допустил?) всё бы начал портить. На лозунгах, типа- "попробовали другого и смотрите он хуже!" . А сейчас кто он теперь? -"Кровавый сумасшедший диктатор" не более.
Вось i гэтым годзе у'весь сьвет аблецeлi фотаздымкi - як "змагары" ( мне здаецца гэтая назва пратэстуючых з вуснау' Шэу'чэнка мае непадабаючы колер - абразу) грамадзяне Беларусi зкiдалi абутак, каб стаць на паркавую лаву. У нас з маленства вучаць не кiдаць смецце абы-дзе...
Чисто і акуратно в багатьох місцях - в казармі, в тюрмі, на зонах, у Харкові наприклад.
Чиста клітка - ідеал для власника клітки.