ООН о влиянии ограничительных мер из-за COVID-19 на Донбассе: Количество пересечений линии разграничения в месяц уменьшилось с 1,1 млн человек до 300

С начала пандемии коронавируса среднемесячное количество пересечений линии разграничения сократилась с 1,1 миллиона в 2019 году до почти 300.

Об этом говорится в докладе ООН за декабрь 2020 года, информирует Цензор.НЕТ.

"Пандемия COVID-19 еще больше усилила трудности и лишения, с которыми сталкивается население, пострадавшее от конфликта на востоке Украины, в частности из-за ограничения свободы передвижения и его влияния на реализацию социальных и экономических прав. Среднемесячное количество пересечений линии соприкосновения на востоке Украины сократилось с 1,1 миллиона в 2019 году до менее чем 300 как следствие закрытия всех пяти пунктов въезда-выезда с конца марта по конец июня 2020 года", - говорится в докладе.

Также добавляется, что особенно низкий уровень связей наблюдается в Донецкой области из-за ограничений работы КПВВ.

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Особенно это влияет пенсионеров, проживающих на временно оккупированной территории. По данным ООН количество пожилых людей, пересекающих линию разграничения, с марта 2020 года уменьшилась более чем на 200 000 в месяц.