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ООН о влиянии ограничительных мер из-за COVID-19 на Донбассе: Количество пересечений линии разграничения в месяц уменьшилось с 1,1 млн человек до 300

ООН о влиянии ограничительных мер из-за COVID-19 на Донбассе: Количество пересечений линии разграничения в месяц уменьшилось с 1,1 млн человек до 300

С начала пандемии коронавируса среднемесячное количество пересечений линии разграничения сократилась с 1,1 миллиона в 2019 году до почти 300.

Об этом говорится в докладе ООН за декабрь 2020 года, информирует Цензор.НЕТ.

"Пандемия COVID-19 еще больше усилила трудности и лишения, с которыми сталкивается население, пострадавшее от конфликта на востоке Украины, в частности из-за ограничения свободы передвижения и его влияния на реализацию социальных и экономических прав. Среднемесячное количество пересечений линии соприкосновения на востоке Украины сократилось с 1,1 миллиона в 2019 году до менее чем 300 как следствие закрытия всех пяти пунктов въезда-выезда с конца марта по конец июня 2020 года", - говорится в докладе.

Также добавляется, что особенно низкий уровень связей наблюдается в Донецкой области из-за ограничений работы КПВВ.

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Особенно это влияет пенсионеров, проживающих на временно оккупированной территории. По данным ООН количество пожилых людей, пересекающих линию разграничения, с марта 2020 года уменьшилась более чем на 200 000 в месяц.

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Чтобы реализовывать свои социальные и экономические права жители "востока" Украины прежде всего должны определиться с ответами на вопросы : "Кто они?" и Где они?". А жрать с двух корыт одновременно долгое время не получиться. И вообще есть народная мудрость : не плюй в колодец ( в случае Лугандона - не какай ), если хочешь из него напиться
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21.12.2020 22:52 Ответить
Пострадали конечно сфера услуг и транспорта в Волновегасе, Угледаре и т.п. Под пенсотуризм активно развивались.
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21.12.2020 22:57 Ответить
Ну вот и доплатились пенсии и льготы ордиловцам что теперь сама економика Украины в глубокой Жопе
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21.12.2020 23:01 Ответить
1.1млн человек в месяц? У вас там линия фронта или проходной двор? Как можно такое количество людей проверить даже документы не то что принадлежность к бандам формирования?
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21.12.2020 22:59 Ответить
Зате торгівля процвітає - кожен "перетинанець" тягне з собою з України торбу хавчика вагою 70 кг. і люто ненавидить "зажравшихся хохлів"...
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22.12.2020 00:19 Ответить
ООН о влиянии ограничительных мер из-за COVID-19 на Донбассе: Количество пересечений линии разграничения в месяц уменьшилось с 1,1 млн человек до 300 - Цензор.НЕТ 22
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21.12.2020 23:02 Ответить
Пока понятия -линия розграничения ,а не российско-украинский фронт, Донбасс ,а не ордло и т.д.ЕТО будет продолжаться бесконечно.......
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22.12.2020 08:59 Ответить
Донбасс потихоньку отдаляется от Украины?
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22.12.2020 09:30 Ответить
 
 