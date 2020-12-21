В Украине не регистрировали больных с "британским" штаммом коронавируса, - и.о. гендиректора ЦОЗ Кузин
Украине еще не выявили новый штамм COVID-19, который распространяется в Великобритании.
Об этом заявил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦОЗ.
По его словам, тест-системы, которые используют в Украине, могут определить все известные штаммы коронавируса.
"Сейчас уже зарегистрировано 12 тысяч мутаций генома коронавируса, и все они корректно определяются тест-системами, которые используют в Украине. Еще в начале пандемии, по рекомендации ВОЗ, мы начали и продолжаем использовать тест-системы, которые определяют РНК вируса по нескольким фрагментам его генома", - рассказал он.
Кузин подчеркнул, что нет данных о том, что новый штамм вызывает более тяжелое течение болезни или рост смертности. В то же время этот вариант быстрее передается от человека к человеку и им чаще заражаются люди до 60 лет, у которых реже развиваются тяжелые симптомы.
Напомним, 21 декабря врач-инфекционист Виктор Петров рассказал, что новый штамм коронавируса уже попал в Украину.
Пожалуйста, подождите...
1. Немає інформації, що вже випробувані тести реагують, або ні на захворівших/перехворіших британським штамом.
2. Нашим довбням спиСдіти, що 32 пальці (лярди$) в асфальт закатати!
Тому, інформацію навіть не приймаємо до уваги.