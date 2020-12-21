РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12452 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 094 17
карантин (16728) ЦОЗ (269) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

В Украине не регистрировали больных с "британским" штаммом коронавируса, - и.о. гендиректора ЦОЗ Кузин

В Украине не регистрировали больных с

Украине еще не выявили новый штамм COVID-19, который распространяется в Великобритании.

Об этом заявил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦОЗ.

По его словам, тест-системы, которые используют в Украине, могут определить все известные штаммы коронавируса.

"Сейчас уже зарегистрировано 12 тысяч мутаций генома коронавируса, и все они корректно определяются тест-системами, которые используют в Украине. Еще в начале пандемии, по рекомендации ВОЗ, мы начали и продолжаем использовать тест-системы, которые определяют РНК вируса по нескольким фрагментам его генома", - рассказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый штамм коронавируса не приводит к более тяжелому заболеванию, вакцины на него подействуют, - глава комиссии при СНБО Комиссаренко

Кузин подчеркнул, что нет данных о том, что новый штамм вызывает более тяжелое течение болезни или рост смертности. В то же время этот вариант быстрее передается от человека к человеку и им чаще заражаются люди до 60 лет, у которых реже развиваются тяжелые симптомы.

Напомним, 21 декабря врач-инфекционист Виктор Петров рассказал, что новый штамм коронавируса уже попал в Украину.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+2
А як би в нас його зареєстрували ?
показать весь комментарий
21.12.2020 23:01
+1
Хто ж їх реєструвтиме то, якщо навіть звичайний тести на воді роблять.
показать весь комментарий
21.12.2020 23:03
+1
ну так только-только придумали как выявлять китайский штам, хотя тесты на беременность способны и на большее )
показать весь комментарий
21.12.2020 23:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А як би в нас його зареєстрували ?
показать весь комментарий
21.12.2020 23:01 Ответить
скоріш за все, наші дебіли, просто рахували людей, икі підхопили такий штам, як здорових
показать весь комментарий
21.12.2020 23:18 Ответить
Заява, тих, що мають зебілізм найвищого ступіню!
1. Немає інформації, що вже випробувані тести реагують, або ні на захворівших/перехворіших британським штамом.
2. Нашим довбням спиСдіти, що 32 пальці (лярди$) в асфальт закатати!

Тому, інформацію навіть не приймаємо до уваги.
показать весь комментарий
22.12.2020 01:15 Ответить
Хто ж їх реєструвтиме то, якщо навіть звичайний тести на воді роблять.
показать весь комментарий
21.12.2020 23:03 Ответить
ну так только-только придумали как выявлять китайский штам, хотя тесты на беременность способны и на большее )
показать весь комментарий
21.12.2020 23:07 Ответить
Что там сегодня ЗЕ*илы решили, закроют у нас рейсы с Британии или нет ?
показать весь комментарий
21.12.2020 23:13 Ответить
конечно нет бене это не понравится
показать весь комментарий
21.12.2020 23:47 Ответить
И гидрантом у нас наивеличайший лыдер, ага)))
показать весь комментарий
21.12.2020 23:14 Ответить
носите маски, очень прошу.
показать весь комментарий
21.12.2020 23:16 Ответить
уже ксати намного лучше стало. Упоротых придурков явно поуменьшилось
показать весь комментарий
21.12.2020 23:48 Ответить
если бы.....
показать весь комментарий
22.12.2020 14:01 Ответить
у нас и с китайским не очень регистрируют.
показать весь комментарий
21.12.2020 23:16 Ответить
В Італії вже є новий британський штам. Там майже все вже позакривали. У горах на Різдво та Новий рік все закриють. А шо там у нас в Карпатах? Треба почитати.
показать весь комментарий
22.12.2020 00:08 Ответить
А в Украине вообще то хоть что то регистрируют? Если за последнее время количество тестов уменьшилось в три раза.
показать весь комментарий
22.12.2020 00:10 Ответить
Угу, не регистрировали - "Когда речь идет о верификации этого штамма гриппа, то Украина не имеет возможности идентифицировать этот вирус в массовом тестировании !!! Но люди, у которых есть страховка в странах ЕС, могут определить уже мутировавший вирус в странах ЕС." - врач вирусолог
показать весь комментарий
22.12.2020 00:22 Ответить
То есть наши вирусологи - это как наши космонавты.У тех тоже нет ракет,но есть мечта о космосе.
показать весь комментарий
22.12.2020 05:49 Ответить
в нас і звичайний рахують не так як є, а так , щоб бубі було про що гундосити, попідун епідемії *****!
показать весь комментарий
22.12.2020 08:50 Ответить
 
 