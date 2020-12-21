Украинцам рекомендуют воздержаться от поездок в Лондон и на юго-восток Англии, - МИД
Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам временно воздержаться от поездок в отдельные регионы Великобритании в связи с обнаружением там мутировавшего штамма коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба министерства, информирует Цензор.НЕТ.
"МИД Украины рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в Лондон и юго-восточную Англию", - сказано в сообщении.
Украинцам, которые уже находятся в наиболее пораженных коронавирусом районах Соединенного Королевства, советуют быть внимательными и осторожными, соблюдать требования местных властей и отслеживать информацию на сайте МИД.
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"В случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, рекомендуем гражданам Украины безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Великобритании по телефону "горячей линии" +44 755 348 3628 или по электронной почте [email protected], или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины по телефону +38 044 238 16 57 или электронной почте: [email protected]", - отметили в министерстве.
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По данным экономиста из исследовательского подразделения британского издания https://www.economist.com/ The Economist Group Агаты Демараис, Украина - единственная европейская страна, которая не сможет получить широкий доступ к вакцине от https://www.obozrevatel.com/topic/koronavirus-2019-ncov/ коронавируса не то, что в марте 2021 года, как об этом https://www.obozrevatel.com/society/stepanov-v-ukraine-v-nuzhno-privit-21-mln-chelovek-no-vaktsinu-poluchat-lish-4-mln.htm говорят в украинском Минздраве , но и в следующем году в принципе.
Аналитики утверждают - широкомасштабная вакцинация у нас начнется лишь с апреля 2022 года и продлится весь 2023-й. Соответствующую инфографику Агата Демараис обнародовала на своей странице в https://twitter.com/AgatheDemarais/status/1337411827471355912 Twitter 11 декабря.
Почему Украина оказалась в конце очереди на вакцину, разбирался https://www.obozrevatel.com/ OBOZREVATEL .
Судя по инфографике The Economist, мировые страны разделены на условные четыре категории по времени, когда вакцина от COVID-19 станет широкодоступной.
Темно-зеленая зона: активная вакцинация ожидается в марте 2021-го - июне 2022 года. В нее вошли Канада, США, Великобритания и страны Евросоюза. По факту, https://www.obozrevatel.com/abroad/britanets-podelilsya-podrobnostyami-vaktsinatsii-ot-covid-19.htm вакцинация уже началась в вышеперечисленных государствах, кроме ЕС. Здесь прививать людей начнут в конце месяца.
Светло-зеленая зона: вакцина станет широкодоступной в сентябре 2021 года - июне 2022-го. В зону входят Китай, азиатские и южно-американские страны, Австралия.
Оранжевая зона: доступ к вакцине ожидается в 2022 году. В нее вошли Казахстан, Иран, Туркмения, Кения, Танзания и еще ряд стран.
Красная зона: широкодоступной вакцина станет в апреле 2022-го - 2023 году. В эту зону вошло большинство африканских стран, Монголия, Пакистан, а также Украина.
Подобную информацию подтверждает ряд международных общественных организаций, которые ориентируются на статистику по заказанным препаратам ведущими странами мира. Например, инициатива https://www.ignitetheidea.org/covid-reservedvaccines IDEA Initiative . По их данным, наибольшее количество доз у Канады - вчетверо больше, чем нужно для 154-миллионого населения. В целом это 616 млн. доз. Дальше идут Австралия, которая https://www.obozrevatel.com/abroad/covid-19-v-avstralii-ne-vyiyavili-novyih-sluchaev-koronavirusa.htm объявила о победе эпидемии коронавируса , Великобритания, Япония, страны Евросоюза, США, Бразилия и Индонезия.
В следующей инфографике от IDEA Initiative подробнее расписано, какие страныhttps://www.ignitetheidea.org/covid-reservedvaccines нажмите тут для увеличения картинки инфографики, где эти данные отображаются).
Почему так получилось?
Правительства "красных" стран, в том числе и украинское, до сих пор https://www.obozrevatel.com/society/ukraina-ne-zaklyuchila-dogovorov-na-zakupku-vaktsinyi-protiv-covid-19-pva.htm не подписали прямых соглашений на покупку вакцины с ведущими компаниями-разработчиками. Эту информацию подтверждает группа международных благотворительных организаций https://peoplesvaccine.org/ People's Vaccine Alliance . По их данным, основную часть потенциально успешных препаратов еще на стадии разработки раскупили самые богатые страны мира.
В отчете говорится, что "развитые страны закупили столько вакцины, что смогут по три раза вакцинировать своих граждан. А в 70 странах мира лекарство сможет получить только один человек из десяти". Среди таких государств - и Украина.
Несмотря на заверения украинской власти еще вначале сентября, что страна https://www.obozrevatel.com/society/stepanov-rasskazal-gde-ukraina-vozmet-vaktsinyi-ot-covid-19.htm находится на этапе подписания документов с компанией Moderna, а также ведет переговоры с британской AstraZeneca и двумя фармкомпаниями из Китая, рискнем предположить, что украинское правительство не подавало заявок на закупку вакцины и не договаривалось напрямую ни с одним производителем о покупках и поставках.
Хотя в Минздраве заявляют, что намерены привить 20 млн. 851 тыс. украинцев. Для этого нужно приблизительно 42 млн доз. В деньгах это 640 млн. долл., или 18,6 млрд. грн. Но бюджет, по словам главы Минздрава Максима Степанова, на вакцинацию против коронавируса https://www.obozrevatel.com/society/stepanov-v-byudzhet-2021-na-vaktsinu-ot-covid-19-zalozhili-v-6-raz-menshe-deneg.htm заложили в шесть раз меньше суммы : всего 2,6 млрд грн вместо 15,1 млрд.
Судя по последним заявлением чиновников, Украина пока что надеется только на 8 млн доз вакцины только для 4 млн человек в рамках глобальной инициативы COVAX.
Но и с ней не все гладко. По информации агентства https://www.reuters.com/article/idUSKBN28Q1LF Reuters , в которой они ссылаются на внутренние документы Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (ГАВИ), https://www.obozrevatel.com/abroad/vaktsinatsiya-ot-koronavirusa-covax-na-grani-sryiva-reuters.htm COVAX столкнулась с "очень высоким" риском срыва и может оставить государства без прививок вплоть до 2024 года. Кроме нашей страны, в очереди на вакцину еще 179 государств.
Депутат и член комитета по здравоохранению https://www.obozrevatel.com/person/olga-stefanishina.htm Ольга Стефанишина подтверждала https://www.obozrevatel.com/ OBOZREVATEL , что https://www.obozrevatel.com/society/zapad-gotovitsya-vaktsinirovat-naseleniya-ot-covid-19-myi-uznali-kogda-vaktsina-postupit-v-ukrainu-i-kto-poluchit-ee-pervyim.htm Украина пока не ведет переговоров с мировыми производителями вакцин о завозе препарата в Украину даже на коммерческой основе. А быстрый доступ к вакцинации можно получить в случае нашего присоединения к испытаниям вакцины, которые проходят в мире.
В Украине надеются - ведущие страны вакцинируются
Пока украинское правительство надеется на крошечные поставки бесплатной вакцины от COVAX и стоит с протянутой рукой в надежде, что богатые страны согласятся на передачу каких-то доз в рамках опять же каких-то соглашений. А вот мировые лидеры включились в активный диалог с производителями вакцин еще летом. Договоры о поставках препаратов они подписали еще тогда, когда стало известно о второй успешной фазе испытаний.
По информации научного еженедельника https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4750 The BMJ , страны с высоким уровнем дохода, включая блок Европейского Союза, закупили не менее 7,48 миллиарда доз, или 3,76 миллиарда курсов.
Для начала Британия купила 40 млн доз вакцины. Этого будет достаточно для 20 млн людей. В США до конца апреля планируют провакцинировать 100 млн человек из общего числа населения в 328 млн. Страны Евросоюза стартонут с первых чисел января и уже до конца года могут завершить кампанию.
Издание отмечает, что провакцинировать население в 2021 году получат возможность лишь 40% стран мира. Учитывая все вышесказанное, трудно не согласиться с прогнозом The Economist, ведь только после "богатых" государств вакцина начнет поступать третьим странам мира, в том числе и Украине.
Ждем 2022-ой?
И плевать они хотели на здоровье граждан Украины Главное - чтобы Коломойский не терял бабло !