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россия (92999) санкции (11038) США (24813)

США ввели торговые ограничения против 45 российских компаний и организаций, включая Минобороны и СВР

США ввели торговые ограничения против 45 российских компаний и организаций, включая Минобороны и СВР

Министерство торговли США обнародовало список из 103 компаний и учреждений России и Китая, которые сотрудничают с вооруженными силами своих стран, поэтому не смогут приобрести ряд продуктов и технологий в США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

В список попали 45 российских организаций, в том числе:

  • Служба внешней разведки;
  • Министерство обороны России;
  • Российский специальный летный отряд;
  • НИИ А. П. Александрова (часть Росатома);
  • Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики имени Н. Л. Духова ( "Росатом");
  • Институт катализа Г. К. Борескова (Российская академия наук);
  • Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (часть государственной корпорации "Роскосмос");
  • Ракетно-космический центр "Прогресс" (Роскосмос);
  • Холдинг "Русские вертолеты";
  • Казанский вертолетный завод (входит в группу "Российские вертолеты");
  • Государственная корпорация "Ростех";
  • Объединенная авиационная корпорация (ОАК).

Список предназначен для информирования американских экспортеров и реэкспортеров американской продукции о необходимости получения лицензии для доставки определенной продукции и технологий перечисленным компаниям и организациям.

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"Министерство торговли США признает важность сотрудничества с американскими и мировыми компаниями для борьбы с усилиями Китая и России относительно использования американских технологий в их дестабилизирующих военных программах", - заявил министр торговли США Уилбур Росс.

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Топ комментарии
+35
О, полезные санкции подвезли, скоро росийский ванька заживет!
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22.12.2020 01:37
+23
Ну и чудненько. Довыеживались.
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22.12.2020 01:33
+20
Нехай щастить!!!
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22.12.2020 01:33
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Ну и чудненько. Довыеживались.
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22.12.2020 01:33 Ответить
Нехай щастить!!!
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22.12.2020 01:33 Ответить
Пусть отовариваются на "Алибабе". Как-раз для их поделок пойдет.
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22.12.2020 01:42 Ответить
Для всяких там Роскосмосов и Грандвертолетов - самое то на алиэкспресе детальки покупать.

И то не факт, кстати. Рынок США для Китая стопудово интереснее Роиси.
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22.12.2020 01:46 Ответить
Так такое ощущение, что "вяликие" и сейчас там отовариваются. Судя по качеству их последних поделок., "не имеющих аналогов"..
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22.12.2020 01:53 Ответить
О, полезные санкции подвезли, скоро росийский ванька заживет!
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22.12.2020 01:37 Ответить
Як казало ху#ло: «еті санкції нам на только на пользу».
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22.12.2020 02:10 Ответить
Полезные санкции. Наконец-то рассеюшка с колен встанет.
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22.12.2020 01:38 Ответить
Не встанет. У нее рожа в дерьме на земле залипла
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22.12.2020 01:52 Ответить
Байдену предложили отключить Россию от SWIFT

https://charter97.org/ru/news/2020/12/21/404837/
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22.12.2020 01:42 Ответить
Kavkaz Center
@newkc14
Эксперты Военной академии ПВО ВС России провели тщательный анализ масштабных потерь средства ПВО в Карабахе и нашли причину...! Оказывается во всем виноваты турецкие "Байрактары", а точнее ЭПР этих дронов, т.е. "Эффекти́вная пло́щадь рассе́яния". Какие умные академику у русских
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22.12.2020 01:43 Ответить
очень прогматично - есть ракетоноситель Маска и "роскосмос" идет лесом)))))))))
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22.12.2020 01:44 Ответить
Kavkaz Center
@newkc14
США начали развёртывание большой группировки истребителей F-35 на Аляске для сдерживания России. На авиабазу Эйлсон, перебросили 20 истребителей F-35. Это самое большое количество боевых самолётов 5-го поколения, развёрнутых рядом с российскими границами.
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22.12.2020 01:44 Ответить
Как по мне ичего не изменится. Как и ранее будут рюцкиие мерзости все это покупать через своих традиционных клевретов - болгар и мадияров. Токмо СВИФТ
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22.12.2020 01:44 Ответить
Kavkaz Center
@newkc14
‼ В Москве созрел очередной план "маленькой победоносной войны"? Путинская банда "Единая Россия" потребовала "вернуть российские земли", отобрав их у Казахстана. Один из главарей "ЕдРа" Евгений Федоров объявил, что Казахстан незаконно владеет "российской территорией"
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22.12.2020 01:45 Ответить
"ОАК", к примеру, зависит, но они и раньше комплектуху получали с разрешения властей США. Так что эти санкции больше пиар - они давно введены и также давно не работают.
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22.12.2020 07:45 Ответить
Чем больше санкций для игойги 404 тем лучше! давим до полного развала этой помойки
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22.12.2020 01:53 Ответить
Неужели с СВР хоть когда-нибудь была хоть какая то торговля?
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22.12.2020 01:54 Ответить

США ввели торговые ограничения против 45 российских компаний и организаций, включая Минобороны и СВР - Цензор.НЕТ 8293
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22.12.2020 01:58 Ответить
Холдинг "Русские вертолеты" По звизде пошла **********
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22.12.2020 02:03 Ответить
Кляті держдеповські бандерівці русофібію затєвают!
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22.12.2020 02:06 Ответить
рассея вонючая страна - помойка и она не нужна никому, ей интерисуется только Гаагский Трибунал...
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22.12.2020 02:06 Ответить
lце добре.
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22.12.2020 02:13 Ответить
Очередные ужасные, неимоверные, смертельные санкции №100500. Надо запретить продавать Айфоны! Тодга уж точно завоют. А все это курам на смех.
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22.12.2020 02:18 Ответить
куры наверно в совете федерации шайтаната сидят.. раз просили снять санкции ... к чему бы это ...устали смеяться .. животы понадрывали.. или это враги .. наступают на горло импортозамещению... и плюют на мнение рядовых путинских баранов стойлового содержания... которые орут нас **.. а мы крепчаем
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22.12.2020 07:56 Ответить
Больше санкций животворящих!
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22.12.2020 02:26 Ответить
Байден ещё окончательно не сел в кресло, а уже - понеслось...
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22.12.2020 02:27 Ответить
Это все в копилку Трампа. Посмотрим что сделает Байден.
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22.12.2020 02:50 Ответить
труба, какой ты далёкий...
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22.12.2020 20:11 Ответить
Инициатором этих санкций был Дональд Трамп.
Трамп грозится ввести санкции против Министерства обороны России, "Роскосмоса" и "Росатома".

25 ****. 2020 г.

https://www.youtube.com/watch?v=Va0NjqwrZys
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22.12.2020 08:48 Ответить
И ты тоже. Разжёвывать не хочу - ищи...
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22.12.2020 20:11 Ответить
А за что Китай-то. За китайские телефоны?
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22.12.2020 02:49 Ответить
У них торговая война. А началось всё из-за того, что Huawei в оборудование, поставляемое в США, насовал всяких шпионских штучек. Во всем мире всем было на это пофиг, а вот американцы внесли Huawei в свой санкционный список и запретило американским компаниям покупать у неё телекоммуникационное оборудование. Китай почему-то достаточно резко на это ответил, и понеслась.
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22.12.2020 03:48 Ответить
Шпионство это детские выдумки. Они боятся технологического развития Китая.
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22.12.2020 04:52 Ответить
Технологічно Китай вже непогано "піднявся"... Просто, ресурсів мінеральних, не вистачає... От, коли анексує Сибір - от тоді й "розвернеться"... Робочої сили - "валом", дівать нікуди...
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22.12.2020 06:37 Ответить
А ***** твоё уже смирился с тем, что вы в говне?
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22.12.2020 07:33 Ответить
Шпионство - как раз вовсе не выдумки. История эта вообще началась с того, что на специализированных форумах люди, работающие с этим оборудованием, тупо выложили фотки неопознанных чипов и разводки печатных плат с вопросами "Что это, кто знает?" Кто-то полез реверс-инжинирить, а кто-то - звонить в ФБР...
PS Самое смешное в этой истории - двоемыслие кацапов. Которые, с одной стороны, боятся "закладок в американских процессорах, которые выведут их из строя одновременно по всему миру перед началом третьей мировой войны", а с другой стороны - ставят продукцию Huawei в свои телекоммуникационные опорные сети.
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22.12.2020 17:46 Ответить
Лайк!
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22.12.2020 03:12 Ответить
Коллективная Америка (англоязычные страны + ЕС) уже не чувствует себя хозяином мира. Это их нервирует.
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22.12.2020 04:51 Ответить
Бг-ггг... проснись и пой обратитесь к кому-нить в мире на ягелеядном наречии, и вы убедитесь как вас, фак, поймут ... ХЕХ...
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22.12.2020 05:04 Ответить
Вы даже родную мову выучить не можете, не то что английский.)
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22.12.2020 05:08 Ответить
Вас, бора, лайкнула свинособака да и вы сами не очень похожи на американца, ггг
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22.12.2020 06:01 Ответить
Санкции за дело всегда приветствую. Только Штаты в последнее время что-то совсем нюх потеряли проталкивая свои интересы. Взять те же санкции против СП2.
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22.12.2020 06:31 Ответить
Любые санкции против лаптестана полезные. Особенно в энергетике. Нефть и газ это игла, в которой кощея бункерного сметь находиться.
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22.12.2020 08:54 Ответить
Борюсик, а что уже говорить о ваших "узкоязычных"!!!
Студенты, приезжающие со стран Азии, Африки, в Украину, через погода-год, уже бегло говорят по-украински... А "русские", прожив десятки лет в Украине, так его усвоить и не способны... Вывод - не тот народ "чурками" называют...
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22.12.2020 06:42 Ответить
Якось бачив як один африканець на базарі не розумів па-рузьгє поки я не перевів на українську.
По-українські все зрозумів одразу.
Я аж прозрів
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22.12.2020 09:11 Ответить
а ты бандерлог еще чувствуешь себя старшим братом... вас тварей это не нервирует а просто плющит... остался один брат мадуро и асад... все остальные на хер послали
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22.12.2020 08:00 Ответить
Вас ненавидит коллективно весь мир, так как вы есть коллективный путин, но терпят ради денег, ведь лохов в мире мало, кого -то ж надо разводить.
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22.12.2020 08:12 Ответить
Рожденная ползать СкреПОНОСсия строит из себя пернатого Стерха... Лёта
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22.12.2020 06:18 Ответить
общеотрезвляющие и общеукрепляющие санкции...
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22.12.2020 06:25 Ответить
Индийский типа Миг-29 опять сделал Обсерон Индия решила отказаться от покупок РАБссиянских аналоГОВНЕТовАргентина даже не рассматривает варианты с закупками РАБссиянского металлолома....,заявил министр обороны Аргентины...
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22.12.2020 06:26 Ответить
и вообще, расию никто никогда не поставит на колени - она как лежала, так и будет лежать
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22.12.2020 06:26 Ответить
Конгресс США ввел санкции против РАБссиянского быдла в 2017 году,но Трамп их заблокировал почти в полном объеме...,заявил Андрей Пионтковский....,так что Крысы Мавзолейные держите карман шире...Байден идет,порядок наведет...
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22.12.2020 06:34 Ответить
Пионтковский - такой же кремлевский крот, как и Трамп, только маштабом по-мельче
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22.12.2020 09:54 Ответить
аленям поможет только стерилизация..
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22.12.2020 07:15 Ответить
США ввели торговые ограничения против 45 российских компаний и организаций, включая Минобороны и СВР - Цензор.НЕТ 904
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22.12.2020 07:17 Ответить
багаті росіяни отримали права не годувати бідних.
Це прорив ящєтаю
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22.12.2020 09:13 Ответить
ВАДА насыпала санкций. Раша бомжи опять без опознавательных знаков , ихтамнетов уже унижают все , но они от этого только крепчают.
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22.12.2020 08:09 Ответить
Вообще-то на Западе очень возмущены решением спортивного арбитражного суда. WADA хотело наказания на 4 года, недопуска спортсменов, и куча других проигранных деталей. Говорят Путин всех купил.
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22.12.2020 08:29 Ответить
😀😀😀

Сколько Запад ни пытается поставить Россию на колени,
но она продолжает упорно, гордо лежать!
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22.12.2020 08:29 Ответить
Трамп рвет в клочья оставшиеся клочья.)
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22.12.2020 08:51 Ответить
Спасибо! АМЕРИКА!!!
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22.12.2020 09:02 Ответить
Санкции против самих себя? Запрет российским и китайским компаниям покупать американские товары.
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22.12.2020 09:08 Ответить
А коли вже Україна введе торгівельні санкціі проти країни агресора ?
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22.12.2020 09:12 Ответить
Везёт же ж кацапам... Столько внапользы им насыпали...
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22.12.2020 09:21 Ответить
Ввести санкции против всех - не кошерно?
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22.12.2020 09:24 Ответить
що можу сказати, - русофоби ці американці. Ху@ло старається, зі шкури лізе навести повсюду мир, а вони не дали належної оцінки. Ось, вчора Вова карлік попер своїх орків і іржаву бронетехніку в ПАР наводити мир, до цього в Нагірний Карабах, пнеться в Криму і на Донбасі. Не забуває про Молдову, де у Придністров'ї тримає цілу армію, у Грузії кожного місяця на один метр перекопують тимчасові прикордонні стовпчики і ще далі пішли би мир творити, та оці америкоси не дають їм заробити бабла і створити ще декілька армій, щоб відправити в Європу, до Японії. Одним словом - русофоби.
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22.12.2020 09:26 Ответить
Ну ШО,искИндеры и тополя ещё ржут как потерпевшие или успокоились))
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22.12.2020 10:27 Ответить
Рогозін вже проснувся і репетує... гвалт!
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22.12.2020 10:52 Ответить
Что россия, ?? Ещё идут тебе на пользу санкции США и Евросоюза???
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22.12.2020 13:02 Ответить
Но ведь это ещё не Новый Год, когда Санта и Больш-ОЙ Писец принесут гавномордым кацапам свои ''ПОДАРКИ''

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22.12.2020 17:22 Ответить
 
 