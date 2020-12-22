США ввели торговые ограничения против 45 российских компаний и организаций, включая Минобороны и СВР
Министерство торговли США обнародовало список из 103 компаний и учреждений России и Китая, которые сотрудничают с вооруженными силами своих стран, поэтому не смогут приобрести ряд продуктов и технологий в США.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.
В список попали 45 российских организаций, в том числе:
- Служба внешней разведки;
- Министерство обороны России;
- Российский специальный летный отряд;
- НИИ А. П. Александрова (часть Росатома);
- Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики имени Н. Л. Духова ( "Росатом");
- Институт катализа Г. К. Борескова (Российская академия наук);
- Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (часть государственной корпорации "Роскосмос");
- Ракетно-космический центр "Прогресс" (Роскосмос);
- Холдинг "Русские вертолеты";
- Казанский вертолетный завод (входит в группу "Российские вертолеты");
- Государственная корпорация "Ростех";
- Объединенная авиационная корпорация (ОАК).
Список предназначен для информирования американских экспортеров и реэкспортеров американской продукции о необходимости получения лицензии для доставки определенной продукции и технологий перечисленным компаниям и организациям.
"Министерство торговли США признает важность сотрудничества с американскими и мировыми компаниями для борьбы с усилиями Китая и России относительно использования американских технологий в их дестабилизирующих военных программах", - заявил министр торговли США Уилбур Росс.
Пожалуйста, подождите...
И то не факт, кстати. Рынок США для Китая стопудово интереснее Роиси.
https://charter97.org/ru/news/2020/12/21/404837/
@newkc14
Эксперты Военной академии ПВО ВС России провели тщательный анализ масштабных потерь средства ПВО в Карабахе и нашли причину...! Оказывается во всем виноваты турецкие "Байрактары", а точнее ЭПР этих дронов, т.е. "Эффекти́вная пло́щадь рассе́яния". Какие умные академику у русских
@newkc14
США начали развёртывание большой группировки истребителей F-35 на Аляске для сдерживания России. На авиабазу Эйлсон, перебросили 20 истребителей F-35. Это самое большое количество боевых самолётов 5-го поколения, развёрнутых рядом с российскими границами.
@newkc14
‼ В Москве созрел очередной план "маленькой победоносной войны"? Путинская банда "Единая Россия" потребовала "вернуть российские земли", отобрав их у Казахстана. Один из главарей "ЕдРа" Евгений Федоров объявил, что Казахстан незаконно владеет "российской территорией"
Трамп грозится ввести санкции против Министерства обороны России, "Роскосмоса" и "Росатома".
25 ****. 2020 г.
https://www.youtube.com/watch?v=Va0NjqwrZys
PS Самое смешное в этой истории - двоемыслие кацапов. Которые, с одной стороны, боятся "закладок в американских процессорах, которые выведут их из строя одновременно по всему миру перед началом третьей мировой войны", а с другой стороны - ставят продукцию Huawei в свои телекоммуникационные опорные сети.
Студенты, приезжающие со стран Азии, Африки, в Украину, через погода-год, уже бегло говорят по-украински... А "русские", прожив десятки лет в Украине, так его усвоить и не способны... Вывод - не тот народ "чурками" называют...
По-українські все зрозумів одразу.
Я аж прозрів
Це прорив ящєтаю
Сколько Запад ни пытается поставить Россию на колени,
но она продолжает упорно, гордо лежать!