США ввели торговые ограничения против 45 российских компаний и организаций, включая Минобороны и СВР

Министерство торговли США обнародовало список из 103 компаний и учреждений России и Китая, которые сотрудничают с вооруженными силами своих стран, поэтому не смогут приобрести ряд продуктов и технологий в США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

В список попали 45 российских организаций, в том числе:

Служба внешней разведки;

Министерство обороны России;

Российский специальный летный отряд;

НИИ А. П. Александрова (часть Росатома);

Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики имени Н. Л. Духова ( "Росатом");

Институт катализа Г. К. Борескова (Российская академия наук);

Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (часть государственной корпорации "Роскосмос");

Ракетно-космический центр "Прогресс" (Роскосмос);

Холдинг "Русские вертолеты";

Казанский вертолетный завод (входит в группу "Российские вертолеты");

Государственная корпорация "Ростех";

Объединенная авиационная корпорация (ОАК).

Список предназначен для информирования американских экспортеров и реэкспортеров американской продукции о необходимости получения лицензии для доставки определенной продукции и технологий перечисленным компаниям и организациям.

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"Министерство торговли США признает важность сотрудничества с американскими и мировыми компаниями для борьбы с усилиями Китая и России относительно использования американских технологий в их дестабилизирующих военных программах", - заявил министр торговли США Уилбур Росс.