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Новый штамм коронавируса: уже более 40 стран мира закрыли границы для путешественников из Британии

Новый штамм коронавируса: уже более 40 стран мира закрыли границы для путешественников из Британии

Более 40 стран мира запретили въезд на свою территорию для путешественников из Великобритании из-за опасений по поводу распространения нового штамма коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом сообщает BBC.

Испания, Индия, Гонконг и Пакистан - одни из последних стран, запретивших прием рейсов из Великобритании.

Страны, которые наложили запрет на въезд из Великобритании, также включают Бельгию, Канаду, Германию, Ирландию, Италию, Португалию, Румынию, Россию и Швейцарию и другие.

Некоторые из запретов уже действуют, другие начнутся во вторник.

Представители стран-членов Европейского союза на совещании в Брюсселе предложили ввести требование о проведении тестов для всех людей, которые прибывают из Великобритании.

На брифинге для прессы премьер-министр Борис Джонсон заявил, что он и президент Эмманюэль Макрон надеются разблокировать границу между Великобританией и Францией в "следующие несколько часов".

Как известно, Франция закрыла свои границы для британских перевозчиков на 48 часов из-за нового варианта Covid-19.

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Также приостановлено движение Евротоннеля во Францию. Поезда Eurostar в Бельгию не ходят. Однако представитель Eurotunnel Джон Киф выразил надежду, что путешествия из Великобритании могут возобновиться в среду или четверг.

Между тем Royal Mail временно приостановила все почтовые пересылки в Европу, за исключением Ирландии, из-за "действующих ограничений на воздушное, автомобильное, паромное и железнодорожное движение из Великобритании".

По словам главного научного советника Великобритании, в стране, "скорее всего" будут введены дополнительные ограничения для контроля над новой мутации вируса. Людей, путешествующих из районов четвертого уровня в другие части Англии, просят "допустить", что у них новый вариант коронавируса, и самоизолироваться.

Ранее сообщалось, что помимо Нидерландов, Дании и Австралии, высокозаразная мутация коронавируса, изначально обнаруженная в Великобритании, уже проникла еще в две страны — Исландию и Италию.

Новый вариант коронавируса SARS-CoV-2, первоначально названный 501.V2, также циркулирует и в Южной Африке.
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Топ комментарии
+3
у ковид вышло новое обновление, английская версия, всё также передаётся по воздуху.......
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22.12.2020 07:24
+3
надо своих эвакуировать жителям Новых Санжар приготовиться
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22.12.2020 07:25
+2
И никогда не начиналось.
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22.12.2020 07:44
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походу - это уже наверное никогда не закончится..
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22.12.2020 07:23 Ответить
И никогда не начиналось.
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22.12.2020 07:44 Ответить
оптимист, этой цивилизации осталось лет 50-80
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22.12.2020 09:23 Ответить
просто ресурсы и пресная вода кончится
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22.12.2020 09:24 Ответить
"Те кто выжил в катаклизме, пребывают в песимизме..."
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22.12.2020 09:50 Ответить
у ковид вышло новое обновление, английская версия, всё также передаётся по воздуху.......
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22.12.2020 07:24 Ответить
Главное чтобы не половым путем...
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22.12.2020 09:52 Ответить
надо своих эвакуировать жителям Новых Санжар приготовиться
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22.12.2020 07:25 Ответить
Так шо, маски в этот раз не спасут?
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22.12.2020 08:07 Ответить
только две маски
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22.12.2020 09:24 Ответить
Маска с памперсом!
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22.12.2020 09:53 Ответить
Как в сказке: чем дальше, тем страшнее.
Главное, что нынешнюю власть ковид очень боится, реформы вона как пошли, и третьи, четвертые сутки по-степанову, болезнь отступает
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22.12.2020 08:11 Ответить
Болезнь по Степанову отступает? А не затопчет терпилу?..
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22.12.2020 09:55 Ответить
Криклій казав, що сполучення з Британією продовжиться. Дядя беня грошей хоче, а хАхлів не шкода.
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22.12.2020 10:32 Ответить
Ну вот свершилась двухсотлетняя мечта Наполеона. Началась Континентальная блокада Англии. Сильные мира сего наказывают за брексит. Остановлены не только туристы но и товарооборот с континентом.
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22.12.2020 11:06 Ответить
А ми чого чекаємо...чи боїмося аби англійці не розгнівались...та й наші спєци як один говорять, що новий вірус такий самий, і більш лагідний, і від нього навіть трохи приємно...для всього світу опасний, а для нас ні...
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22.12.2020 14:04 Ответить
 
 