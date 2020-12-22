За прошедшие выходные спецмиссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе почти 100 нарушений "тишины", с начала перемирия - 4185

Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала в период с вечера 18-го до вечера 20 декабря 98 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и одно - в Луганской.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете спецмиссии ОБСЕ.

В период с вечера 18 до вечера 20 декабря в Донецкой области миссия зафиксировала по меньшей мере 98 нарушений режима прекращения огня (в том числе 16 взрывов неопределенного происхождения, среди которых - 1 разрыв), из которых по крайней мере 79 нарушений зафиксировано днем ​​20 декабря в районе к северу от н. п. Спартак (неподконтрольный правительственные, 9 км к северу от Донецка). За предыдущий отчетный период в области было зафиксировано 232 нарушения режима прекращения огня.

В период с вечера 18 до вечера 20 декабря в Луганской области СММ зафиксировала 1 нарушение режима прекращения огня (взрыв неопределенного происхождения) в районе северо-западнее от н. п. Пионерское (неподконтрольный правительству, 19 км к востоку от

Луганска). За предыдущий отчетный период в области зафиксировано 2 нарушения режима прекращении огня.

После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля и до конца отчетного периода СММ зафиксировала минимум

4185 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в частности 1906 взрывов, 244 неопределенных боеприпасов в полете, 55 вспышек дульного пламени и 41 осветительную ракету, а также 1939 очередей и выстрелов).

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