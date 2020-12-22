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Новости Агрессия России против Украины
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обстрел (25772) Донбасс (26950) операция Объединенных сил (6766)

Ранены два наших воина. Враг за сутки шесть раз нарушил режим прекращения огня, применив 82-мм минометы и гранатометы, - штаб ОС

Ранены два наших воина. Враг за сутки шесть раз нарушил режим прекращения огня, применив 82-мм минометы и гранатометы, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 21 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку от Золотого-4 вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. По позициям украинских защитников неподалеку от Пивденного, Луганского и Шумов враг вел огонь из минометов 82-мм калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения вблизи населенного пункта Пивденное. Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали квалифицированную помощь медиков. Состояние их здоровья - удовлетворительное", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" возле населенного пункта Водяное на Приазовье противник вел огонь из станкового противотанкового гранатомета.

"На многочисленные и прицельные обстрелы российско-оккупационных войск, украинские защитники открывали огонь", - сообщили в штабе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие выходные спецмиссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе почти 100 нарушений "тишины", с начала перемирия - 4185

Кроме того сообщается, что за минувшие сутки представители Национальной полиции Украины из состава ОС зафиксировали 68 административных правонарушений. Подразделениями полиции сводных отрядов проверено 4663 транспортных средства и 4586 человек. Также был задержан один человек, которого подозревают в причастности к вооруженным формирований Российской Федерации и ее наемникам.

За прошедшие сутки через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины проследовало 708 человек, на подконтрольную Украине территорию прибыло 959 человек. Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" - 136 и 58 человек соответственно.

Вместе с тем, в пресс-центре ОС сообщили, что с начала текущих суток, 22 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

"Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами", - добвили в пресс-центре ОС.

Ранены два наших воина. Враг за сутки шесть раз нарушил режим прекращения огня, применив 82-мм минометы и гранатометы, - штаб ОС 01
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Топ комментарии
+12
Правильно сказала Маруся Звіробій, "Блазню" - на фронті стріляють... Так що у нього два варіанти - або вчасно "здриснуть", або солдат, на "нулі" вкінець "дістане", і вони прийдуть зі зброєю, на Банкову.... Тоді вже буде не до "смех..йочків" з "пі..дохаханьками", через "відосіки"...
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22.12.2020 08:04
+7
Пора новогоднее перемирие вводить.
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22.12.2020 08:02
+6
Пораненим хлопцям швидкого та повного одужання. Бережи Вас Боже!

Горіть у пеклі russische schweine!
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22.12.2020 10:14
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Пора новогоднее перемирие вводить.
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22.12.2020 08:02 Ответить
смотреть в глаза путину и сдавать територии
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22.12.2020 12:59 Ответить
Правильно сказала Маруся Звіробій, "Блазню" - на фронті стріляють... Так що у нього два варіанти - або вчасно "здриснуть", або солдат, на "нулі" вкінець "дістане", і вони прийдуть зі зброєю, на Банкову.... Тоді вже буде не до "смех..йочків" з "пі..дохаханьками", через "відосіки"...
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22.12.2020 08:04 Ответить
И тишина...(с)
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22.12.2020 08:29 Ответить
Клоуна валить пора
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22.12.2020 08:53 Ответить
Пораненим хлопцям швидкого та повного одужання. Бережи Вас Боже!

Горіть у пеклі russische schweine!
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22.12.2020 10:14 Ответить
Швидкого одужання нашим захисникам.
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22.12.2020 10:20 Ответить
может быть пора наконец покончить с этой нечистью или забить?? Ничего не меняется, а люди гибнут. Нахер нужна такая война. Так теперь враг и в тылу, Волынскую республику надумали делать и через одноклассники вражескую символику распространяют. Ворог за добу шість разів порушив режим припинення вогню, застосувавши 82-мм міномети і гранатомети. Поранено двох воїнів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4379 нашел того кто открыто раздает символику днр. Даже трэк на посылку имеется. Есть тут кто-то, кто может с ним что-то сделать?? https://gdeposylka.ru/courier/russian-post/tracking/RA752255124RU . Если требуется полная переписка-обращайтесь, но всю суть вы видите. Сами можете посмотреть его стр
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22.12.2020 11:46 Ответить
Желаю скорейшего выздоровления, быстрого восстановления и возвращения в строй нашим защитникам, смерти и тяжелых ранений русским наемникам!
Чтобы минимизировать потери ВСУ надо больше убивать русских оккупантов. За Украину необходимо не погибать, а убивать!
Убей русского-очисти Украину от русской погани!Ворог за добу шість разів порушив режим припинення вогню, застосувавши 82-мм міномети і гранатомети. Поранено двох воїнів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5653
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22.12.2020 13:24 Ответить
Сколько работает ботов. Целая армия. Всех их на передовую подонков!
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22.12.2020 14:59 Ответить
а де гiвнокомандуюча шмаркля? принюхується та заглядає в шоколадний "глаз" пуйла?


Поранено двох наших воїнів. Ворог за добу шість разів порушив режим припинення вогню, застосувавши 82-мм міномети і гранатомети, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3970
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22.12.2020 18:14 Ответить
 
 