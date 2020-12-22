В Украине за сутки от COVID-19 умерли 232 человека, выявлены 8 513 новых случаев, выздоровели - 14 020

В Украине по состоянию на утро вторника, 22 декабря, зафиксированы 8 513 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших - 14 020 человек, умерли 232 пациента.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"8 513 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 22 декабря 2020 года. В частности, заболели 415 детей и 368 медработников.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 1 318 человек;

летальных случаев - 232

выздоровели - 14 020 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 46 696 (в том числе методом ПЦР - 26 341, методом ИФА - 20 355).

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За все время пандемии в Украине

заболели - 979 506 человек;

выздоровели - 600 288 человек;

летальных случаев - 16 897;

проведено ПЦР-тестов - 5 307 601.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1159), Днепропетровской (992), Одесской (914), Запорожской (665) и Киевской (559) областях", - рассказал Степанов.







