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Новости Коронавирус и карантин
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карантин (16728) статистика (2310) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 232 человека, выявлены 8 513 новых случаев, выздоровели - 14 020

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 232 человека, выявлены 8 513 новых случаев, выздоровели - 14 020

В Украине по состоянию на утро вторника, 22 декабря, зафиксированы 8 513 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших - 14 020 человек, умерли 232 пациента.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"8 513 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 22 декабря 2020 года. В частности, заболели 415 детей и 368 медработников.

Также за минувшие суткиВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 232 человека, выявлены 8 513 новых случаев, выздоровели - 14 020 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 232 человека, выявлены 8 513 новых случаев, выздоровели - 14 020 03госпитализированы - 1 318 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 232 человека, выявлены 8 513 новых случаев, выздоровели - 14 020 03летальных случаев - 232

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 232 человека, выявлены 8 513 новых случаев, выздоровели - 14 020 03выздоровели - 14 020 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 232 человека, выявлены 8 513 новых случаев, выздоровели - 14 020 03осуществлено тестирований за сутки - 46 696 (в том числе методом ПЦР - 26 341, методом ИФА - 20 355).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 709 тыс. человек, число заболевших превысило 77,7 млн. ИНФОГРАФИКА

За все время пандемии в УкраинеВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 232 человека, выявлены 8 513 новых случаев, выздоровели - 14 020 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 232 человека, выявлены 8 513 новых случаев, выздоровели - 14 020 08заболели - 979 506 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 232 человека, выявлены 8 513 новых случаев, выздоровели - 14 020 08выздоровели - 600 288 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 232 человека, выявлены 8 513 новых случаев, выздоровели - 14 020 08летальных случаев - 16 897;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 232 человека, выявлены 8 513 новых случаев, выздоровели - 14 020 08проведено ПЦР-тестов - 5 307 601.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1159), Днепропетровской (992), Одесской (914), Запорожской (665) и Киевской (559) областях", - рассказал Степанов.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 232 человека, выявлены 8 513 новых случаев, выздоровели - 14 020 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 232 человека, выявлены 8 513 новых случаев, выздоровели - 14 020 12

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Топ комментарии
+2
Межі наглості Степанова нема... Навколо всі знайомі хворіють, ще більше перехворіли, а в нього вірус зникає. Сестра сімейний каже, наказали направляти на тестування. Зараз тестують лише дуже важкі випадки, здебільшого лише тих, хто потрапляє в лікарні. Ще одна причина "зменшення" кількості нових випадків - неспроможність системи закупити вакцину для людей. Скажуть, воно вам треба: і так Степанов із Зеленським пандемію перемогли "віртуальним карантином"
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22.12.2020 08:18
+2
Украина уникальная страна, тут даже у смерти в выходные короткий рабочий день.))
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22.12.2020 08:24
+1
Брехня продолжается, это четко видно по смертности.
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22.12.2020 08:16
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Правила форума Совет форумчан
Брехня продолжается, это четко видно по смертности.
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22.12.2020 08:16 Ответить
У поляков тоже самое: заболело 7182 против наших 8513, а умерло 309 против наших 232. А до этого в Польше умерло 77 человек.
Смотришь на данные не только наши ,но и ВОЗ и чего то в голове не стыкуется.
Возьмём ту же Францию: заболело 2479 151, количество болеющих 2233787, умерло 60900, выздоровело 184464. Всего выздоровело менше 200 тысяч из почти из 2,5 миллиона? Кругом больных в несколько раз меньше , чем болеющих. Там что вообще не лечат что ли? Но нет кругом всё спокойно.Такая вот статистика.
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22.12.2020 12:17 Ответить
no comments.....
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22.12.2020 08:16 Ответить
В Україні за добу від COVID-19 померли 232 людини, виявлено 8513 нових випадків, одужали - 14 020 - Цензор.НЕТ 4412
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22.12.2020 08:56 Ответить
Межі наглості Степанова нема... Навколо всі знайомі хворіють, ще більше перехворіли, а в нього вірус зникає. Сестра сімейний каже, наказали направляти на тестування. Зараз тестують лише дуже важкі випадки, здебільшого лише тих, хто потрапляє в лікарні. Ще одна причина "зменшення" кількості нових випадків - неспроможність системи закупити вакцину для людей. Скажуть, воно вам треба: і так Степанов із Зеленським пандемію перемогли "віртуальним карантином"
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22.12.2020 08:18 Ответить
так у тому і справа, що більшість вже перехворіли. У мене теж - майже всі знайомі, родичі, я сам вже перехворіли. Так що цифра "900 тисяч інфікованих" у мене викликає іронічну посмішку. Її треба множити на 5...
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22.12.2020 08:24 Ответить
Украина уникальная страна, тут даже у смерти в выходные короткий рабочий день.))
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22.12.2020 08:24 Ответить
"на порядок" = в 10 раз!
второе - вы читал как СТО РАЗ пишут СКОКА ждать рез-тов теста??
достало уже это - 95% думает шо - сдал тест и вечером ему дали результат.
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22.12.2020 08:44 Ответить
Какое отношение смертность имеет к сроку ожидания результатов тестов?
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22.12.2020 08:47 Ответить
такое.
ты же не знаешь когда помер тот, за кого Стебанов высрал в субботу статистику?
ну так и статистика из-за этого получается - до самой гепы( )
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22.12.2020 08:58 Ответить
По смертності в нас біля 20000 тисяч вже.
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22.12.2020 08:19 Ответить
https://www.obozrevatel.com/society/smertnost-v-4-raza-vyishe-ofitsialnoj-statistiki-ili-na-chto-nas-obrekli-zelenskij-so-shmyigalem.htm Смертность в 4 раза выше официальной статистики, или На что нас обрекли Зеленский со Шмыгалем https://www.obozrevatel.com/society/smertnost-v-4-raza-vyishe-ofitsialnoj-statistiki-ili-na-chto-nas-obrekli-zelenskij-so-shmyigalem.htm Смертность в Украине взлетела https://www.obozrevatel.com/society/smertnost-v-4-raza-vyishe-ofitsialnoj-statistiki-ili-na-chto-nas-obrekli-zelenskij-so-shmyigalem.htm
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22.12.2020 08:21 Ответить
14 000 выздоровевших...,?интересно чем их вылечили...американскими препаратами или китайскими?
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22.12.2020 08:22 Ответить
А чого така смертність велика? Та логічно. Від ковіду вмирають переважно на 15-18 день після інфікування, а то і ще пізніше (от як Кернес). Згадайте, які у нас були цифри новоінфікованих місяць тому, орієнтовно. От вони і дають цю смертність
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22.12.2020 08:26 Ответить
Если сравнивать с РАБссией... там дохлость выше чем в любой стране мира...
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22.12.2020 08:26 Ответить
Не вистачає тестів? Чому зменшили кількість тестів, криворгий казав, що закупили їх мільйони?
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22.12.2020 08:28 Ответить
Неужели в стране есть лохи, которые верят в 8тыс выявленных заболевших?
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22.12.2020 09:02 Ответить
Не понимаю зеленую логику если все идет на поправку зачем вводить карантин с 8го?
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22.12.2020 09:04 Ответить
Заболеваемость падает!
С этим срочно нужно что-то делать.
(с) Власти
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22.12.2020 09:20 Ответить
Підтверджую інформацію про примусове зменшення кількості тестувань: у знайомої виявили позитивний результат 23.11 (температури не було, смаг і нюх не зникав, тільки загальна слабкість). Сімейний терапевт прописана ліки, сказала, якщо через 10 календарних днів симптомів не буду , стан не погіршиться - то вона вважатиметься такою, що одужала і повторний тест здавати не потрібно
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22.12.2020 09:27 Ответить
Фактичну смертність люди бачать в маленьких містах, де одна лікарня лікує ковідних хворих і медперсонал бачить, що кожний день умірає по 2 - 3 людини, а в статистику потрапляє тільки 3 -я частина. А також люди бачать дуже стрімке зростання свіжих могил з вересня місяця. Ніхто не знає, ні реальну картину хворих, ні смертність. Одне правда можливо, по кількості проведених тестів, які для багатих роблять декілька раз при захворюванності. Раньше сімейні лікарі робили тести з підозрою на ковід, а тепер тільки важкохворим.
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22.12.2020 09:48 Ответить
CAN LASER THERAPY TREAT COVID-19 PNEUMONIA? (September 2020)
https://www.healthleadersmedia.com/clinical-care/can-laser-therapy-treat-covid-19-pneumonia

ЧИ МОЖЕ ЛАЗЕРНА ТЕРАПІЯ ЛІКУВАТИ ЗАПАЛЕННЯ ЛЕГЕНІВ від КОВІД-19? (вересень 2020) Хворий 57-річний афроамериканець, страждав на тяжкий випадок пневмонії COVID-19 у загальній лікарні Лоуелл у штаті Массачусетс. Під час лазерної терапії хворого клали під лазерний промінь на 28 хвилин один раз на день протягом чотирьох днів поспіль. Після лікування насичення киснем хворого зросло з 93% -94% до 97% -100%, підтримка кисню зменшилася з 2-4 літрів на хвилину до 1 літра на хвилину, а Х-променева просвітленя набряку легенів покращилося з 8 до 5. "Показники дихання, пулюєграфічні дані, потреби в кисні та результати лікування хворого покращились протягом декількох днів і без необхідності в штучній вентиляції легенів", - сказано у повідомленні.
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22.12.2020 10:26 Ответить
Стаття за жовтень 2020 р.: LS® and COVID-19: a new success in treating interstitial pneumonia https://www.asalaser.com/en/company/blog/mlsr-and-covid-19-new-success-treating-interstitial-pneumonia ---- Лазер системи MLS® і КОВІД-19: новий успіх в лікуванні інтерстиціального запалення легенів Показаний приклад вилікування особи з зайвою вагою, яка була з тяжким запаленням легенів, за декілька днів за допомогою лазерної системи MLS® .

Оглядова стаття за 25 листопаа 2020 р.: Photobiomodulation therapy as a high potential treatment modality for COVID-19, Lasers in Medical Science https://doi.org/10.1007/s10103-020-03206-9 ------ Фотобіомодуляційна терапія як високопотенційний спосіб лікування COVID-19
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22.12.2020 10:35 Ответить
Ну, на Заході вже почали потроху запроваджувати лазерну терапію для лікування хворих на СОVID-19 і причому самі здивовані, настільки вона успішно діє в найкритичніших складних перебігах хвороби. Чому у нас це не роблять??? Адже український апарат "Геліос" перевершує всі наявні у Заходу апарати разом узяті... Брошура з описом "Геліоса": http://inerton.kiev.ua/HeliosBrochura(2017)[UKR].pdf
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22.12.2020 10:39 Ответить
Фактичну смертність люди бачать в маленьких містах, де одна лікарня лікує ковідних хворих і медперсонал бачить, що кожний день умірає по 2 - 3 людини, а в статистику потрапляє тільки 3 -я частина. А також люди бачать дуже стрімке зростання свіжих могил з вересня місяця. Ніхто не знає, ні реальну картину хворих, ні смертність. Одне правда можливо, по кількості проведених тестів, які для багатих роблять декілька раз при захворюванності. Раньше сімейні лікарі робили тести з підозрою на ковід, а тепер тільки важкохворим.
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22.12.2020 13:14 Ответить
 
 