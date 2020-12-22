В Украине за сутки от COVID-19 умерли 232 человека, выявлены 8 513 новых случаев, выздоровели - 14 020
В Украине по состоянию на утро вторника, 22 декабря, зафиксированы 8 513 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших - 14 020 человек, умерли 232 пациента.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"8 513 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 22 декабря 2020 года. В частности, заболели 415 детей и 368 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 1 318 человек;
летальных случаев - 232
выздоровели - 14 020 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 46 696 (в том числе методом ПЦР - 26 341, методом ИФА - 20 355).
За все время пандемии в Украине
заболели - 979 506 человек;
выздоровели - 600 288 человек;
летальных случаев - 16 897;
проведено ПЦР-тестов - 5 307 601.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1159), Днепропетровской (992), Одесской (914), Запорожской (665) и Киевской (559) областях", - рассказал Степанов.
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Смотришь на данные не только наши ,но и ВОЗ и чего то в голове не стыкуется.
Возьмём ту же Францию: заболело 2479 151, количество болеющих 2233787, умерло 60900, выздоровело 184464. Всего выздоровело менше 200 тысяч из почти из 2,5 миллиона? Кругом больных в несколько раз меньше , чем болеющих. Там что вообще не лечат что ли? Но нет кругом всё спокойно.Такая вот статистика.
второе - вы читал как СТО РАЗ пишут СКОКА ждать рез-тов теста??
достало уже это - 95% думает шо - сдал тест и вечером ему дали результат.
ты же не знаешь когда помер тот, за кого Стебанов высрал в субботу статистику?
ну так и статистика из-за этого получается - до самой гепы( )
С этим срочно нужно что-то делать.
(с) Власти
https://www.healthleadersmedia.com/clinical-care/can-laser-therapy-treat-covid-19-pneumonia
ЧИ МОЖЕ ЛАЗЕРНА ТЕРАПІЯ ЛІКУВАТИ ЗАПАЛЕННЯ ЛЕГЕНІВ від КОВІД-19? (вересень 2020) Хворий 57-річний афроамериканець, страждав на тяжкий випадок пневмонії COVID-19 у загальній лікарні Лоуелл у штаті Массачусетс. Під час лазерної терапії хворого клали під лазерний промінь на 28 хвилин один раз на день протягом чотирьох днів поспіль. Після лікування насичення киснем хворого зросло з 93% -94% до 97% -100%, підтримка кисню зменшилася з 2-4 літрів на хвилину до 1 літра на хвилину, а Х-променева просвітленя набряку легенів покращилося з 8 до 5. "Показники дихання, пулюєграфічні дані, потреби в кисні та результати лікування хворого покращились протягом декількох днів і без необхідності в штучній вентиляції легенів", - сказано у повідомленні.
Оглядова стаття за 25 листопаа 2020 р.: Photobiomodulation therapy as a high potential treatment modality for COVID-19, Lasers in Medical Science https://doi.org/10.1007/s10103-020-03206-9 ------ Фотобіомодуляційна терапія як високопотенційний спосіб лікування COVID-19