РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11795 посетителей онлайн
Новости Репрессии в Беларуси
1 008 3
Беларусь (7765) Лукашенко (3540) репрессии (2763) санкции (11038) США (24813)

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект с санкциями против белорусских чиновников

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект с санкциями против белорусских чиновников

Палата представителей Конгресса США в понедельник вечером одобрила законопроект "О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси". Он предполагает возможность введения санкций против белорусских чиновников.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил пресс-секретарь автора документа, конгрессмена-республиканца Кристофера Смита Джефф Сэгнил.

Этот двухпартийный законопроект возобновляет санкции в отношении белорусских чиновников, которые препятствовали переходу страны к демократии. Он оказывает поддержку белорусским СМИ и важному IT-сектору страны.

Он позволит, среди прочего, заявить, что США не признают результаты фальсифицированных президентских выборов в Беларуси 9 августа 2020 года, а также не позволит признать Лукашенко законно избранным лидером Беларуси.

Законопроект также призывает к проведению новых президентских выборов в Беларуси, соответствующих стандартам ОБСЕ и к немедленному освобождению всех политических заключенных в Беларуси.

Кроме всего прочего, включение Беларуси в так называемое "Союзное государство", не будет признано США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Беларуси против Тихановской и членов Координационного совета открыли уголовное дело

Ранее лауреат Нобелевской премии по литературе, член президиума Координационного совета Беларуси Светлана Алексиевич призвала Совет ООН создать специальный механизм расследования нарушений прав человека в республике. Она напомнила о многочисленных случаях преследования участников акций протеста в Беларуси.

Также специальный представитель Европейского союза по правам человека Имон Гилмор предполагает возможность международного трибунала по ситуации в Беларуси. Если будет трибунал, под него попадут все причастные к насилию против участников акций протеста.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Один слуга ху@ла для збереження своєї шкури - гадить всій Білорусі.
показать весь комментарий
22.12.2020 10:21 Ответить
Экстрэмісцкая ўлада Беларусі ўзбудзіла крымінальную справу супраць Святланы Ціханоўскай
і яе паплечнікаў з абвінавачваннямі ў "экстрэмізме". Як цікава ! Гэта ж , як забойца ўзбуждае
справу супраць сваёй ахвяры . Так выглядае беларускі МАРАЗМ ! Жыве Беларусь !
показать весь комментарий
22.12.2020 10:31 Ответить
Экстрэмісцкая ўлада Беларусі ўзбудзіла крымінальную справу супраць Святланы Ціханоўскай
і яе паплечнікаў з абвінавачваннямі ў "экстрэмізме". Як цікава ! Гэта ж , як забойца ўзбуждае
справу супраць сваёй ахвяры . Так выглядае беларускі МАРАЗМ ! Жыве Беларусь !
показать весь комментарий
22.12.2020 10:31 Ответить
 
 