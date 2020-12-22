Новый штамм коронавируса не влияет на смертность и эффективность вакцин, - ВОЗ
Пока нет доказательств того, что новый штамм коронавируса может вызвать тяжелые заболевания или смертность.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Анадолу", об этом заявил в понедельник гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе видеобрифинга.
"Великобритания сообщила, что этот новый вариант передаётся легче, но пока нет доказательств того, что он с большей вероятностью может стать причной тяжёлого заболевания или летального исхода", - сказал глава ВОЗ.
Гебрейесус подчеркнул что нужно как можно быстрее подавить передачу всех вирусов SARS-CoV-2.
"Чем больше мы позволяем ему распространяться, тем больше у него возможностей измениться", - предупредил он.
В свою очередь эксперт организации Мария ван Керкхове заявила, что по мнению ВОЗ считает, новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании, не влияет на эффективность вакцины от COVID-19.
Пандемия началась с обнаружения в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая первых случаев пневмонии неизвестного происхождения.
31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).
30 января ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
11 февраля 2020 года заболевание получило название нового коронавирусного заболевания (COVİD-19).
11 марта 2020 года ВОЗ объявила, что вспышка приобрела характер пандемии.
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Получается, что вакцина тоже смертная?!
А вот в Украине Бене начхать на украинцев
обезьянка, а ты прям де Генерал Очевидность.
еще бы, с такой фамилией мона лохам сказать даже - раз на планете есть воздух - значит вирус мож*д распространяться.
Или только Повелителем вирусов?
Без исследований, тестов ....