Новый штамм коронавируса не влияет на смертность и эффективность вакцин, - ВОЗ

Пока нет доказательств того, что новый штамм коронавируса может вызвать тяжелые заболевания или смертность.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Анадолу", об этом заявил в понедельник гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе видеобрифинга.

"Великобритания сообщила, что этот новый вариант передаётся легче, но пока нет доказательств того, что он с большей вероятностью может стать причной тяжёлого заболевания или летального исхода", - сказал глава ВОЗ.

Гебрейесус подчеркнул что нужно как можно быстрее подавить передачу всех вирусов SARS-CoV-2.

"Чем больше мы позволяем ему распространяться, тем больше у него возможностей измениться", - предупредил он.

В свою очередь эксперт организации Мария ван Керкхове заявила, что по мнению ВОЗ считает, новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании, не влияет на эффективность вакцины от COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВОЗ о новом штамме коронавируса: На сегодня мы не видим усугубления тяжести COVID-19

Пандемия началась с обнаружения в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая первых случаев пневмонии неизвестного происхождения.

31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

30 января ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

11 февраля 2020 года заболевание получило название нового коронавирусного заболевания (COVİD-19).

11 марта 2020 года ВОЗ объявила, что вспышка приобрела характер пандемии.