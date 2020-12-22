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Новый штамм коронавируса не влияет на смертность и эффективность вакцин, - ВОЗ

Новый штамм коронавируса не влияет на смертность и эффективность вакцин, - ВОЗ

Пока нет доказательств того, что новый штамм коронавируса может вызвать тяжелые заболевания или смертность.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Анадолу", об этом заявил в понедельник гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе видеобрифинга.

"Великобритания сообщила, что этот новый вариант передаётся легче, но пока нет доказательств того, что он с большей вероятностью может стать причной тяжёлого заболевания или летального исхода", - сказал глава ВОЗ.

Гебрейесус подчеркнул что нужно как можно быстрее подавить передачу всех вирусов SARS-CoV-2.

"Чем больше мы позволяем ему распространяться, тем больше у него возможностей измениться", - предупредил он.

В свою очередь эксперт организации Мария ван Керкхове заявила, что по мнению ВОЗ считает, новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании, не влияет на эффективность вакцины от COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВОЗ о новом штамме коронавируса: На сегодня мы не видим усугубления тяжести COVID-19

Пандемия началась с обнаружения в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая первых случаев пневмонии неизвестного происхождения.

31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

30 января ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

11 февраля 2020 года заболевание получило название нового коронавирусного заболевания (COVİD-19).

11 марта 2020 года ВОЗ объявила, что вспышка приобрела характер пандемии.
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22.12.2020 08:32 Ответить
а ВОЗ и ныньче там......
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22.12.2020 08:38 Ответить
22.12.20 08:29 Новый штамм коронавируса не влияет на смертность и эффективность вакцин, - ВОЗ.

Получается, что вакцина тоже смертная?!
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22.12.2020 08:42 Ответить
А папуас в свою родимую Эфиопию не хочет поехать проверить, не мутировало ли там чего-нибудь ? Китай болт положил на ВОЗ и живёт спокойно.
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22.12.2020 08:42 Ответить
Зато влияет на аэропорты - в ЕС ОНИ ЗАКРЫВАЮТСЯ ДЛЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ .
А вот в Украине Бене начхать на украинцев
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22.12.2020 08:47 Ответить
"Чем больше мы позволяем ему распространяться, тем больше у него возможностей измениться", - предупредил он. Источник: https://censor.net/ru/n3238329\\\\\\\\

обезьянка, а ты прям де Генерал Очевидность.
еще бы, с такой фамилией мона лохам сказать даже - раз на планете есть воздух - значит вирус мож*д распространяться.
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22.12.2020 08:47 Ответить
А можно ли доверять ВОЗ ? В феврале 2020 они заявляли, что и ковид не страшен
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22.12.2020 08:48 Ответить
Гебрейесус возомнил себя Богом?
Или только Повелителем вирусов?
Без исследований, тестов ....
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22.12.2020 09:18 Ответить
Він, лише, набагато заразніший.
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22.12.2020 10:34 Ответить
 
 