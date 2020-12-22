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Рада может не успеть назначить выборы мэра Харькова на март: придется ждать октября, - "слуга народа" Корниенко

Рада может не успеть назначить выборы мэра Харькова на март: придется ждать октября, -

Заместитель главы фракции "Слуга народа" в парламенте Александр Корниенко сообщил, что довыборы в Харькове могут пройти только в две даты. Это последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября.

Об этом он заявил в комментарии РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Согласно процедуре, секретарь горсовета после смерти мэра в течение 15 дней должен обратиться в Верховную Раду с просьбой о перевыборах. Терехов уже заявил, что все будет сделано вовремя, но после похорон Геннадий Кернеса 23 декабря. После этого у Рады будет 90 дней на то, чтобы назначить досрочное избрание нового городского головы.

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Заместитель главы фракции "Слуга народа" в парламенте Александр Корниенко также объяснил изданию, что довыборы могут пройти только в две даты: последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября. Так гласит Избирательный кодекс.

"Могу предположить, что на 28 марта мы, скорее всего, не попадаем, потому что вряд ли успеем пройти все процедуры. Выборы объявляются за 60 дней – это конец января, до этого момента у нас всего лишь одна сессия, одна пленарная неделя", – уточнил он.

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Топ комментарии
+16
Можно Гришу Лепса назначить вместо Кернеса, тот тоже любит руцкай мир и скрепы есть, ипрактически одно лицо:
Рада може не встигнути призначити вибори мера Харкова на березень: доведеться чекати жовтня, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 9609
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22.12.2020 09:11
+15
Ща харьковские рабы ему пирамиду построят и начнут приносить в жертву девственниц ради дождя и урожая.
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22.12.2020 09:10
+13
Вот же скотина, этот Гепа! Жил как самый отъявленный подонок, помирал также по своим поганым делам, так и после смерти продолжает свой смрадный путь.
"Смерть грешников люта", говорит Библия.
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22.12.2020 09:18
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Правила форума Совет форумчан
Та допу поставить, хуже не будет, гепа бы оценил это позитивно
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22.12.2020 08:56 Ответить
Когда в Луцке умер мэр, то нового переизбрали только через три года, в городе был полный бардак.
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22.12.2020 08:56 Ответить
Вот же скотина, этот Гепа! Жил как самый отъявленный подонок, помирал также по своим поганым делам, так и после смерти продолжает свой смрадный путь.
"Смерть грешников люта", говорит Библия.
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22.12.2020 09:18 Ответить
Жалко человечество еще не научилось оцЫфровывать сознание. Оцыфровали бы гепу, запихали бы в железяку и он бы правил бы харьковчанами вечно
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22.12.2020 08:59 Ответить
В газонокосилке он бы прижился...😈
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22.12.2020 09:02 Ответить
Дух Гепы еще долго будет приносить гемморой
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22.12.2020 08:59 Ответить
ну или на крайняк гепу можна клонировать, правда прийдется подождать пока подростет. А что? Овечку Долли же клонировали. Почему с гепой так нельзя?
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22.12.2020 09:02 Ответить
Овечка Долли прожила не намного дольше, чем Гепа в Шарите. Пришлось бы Кернеса постоянно менять на нового.
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22.12.2020 09:08 Ответить
ну так первый блин всегда комом))
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22.12.2020 09:10 Ответить
Можно Гришу Лепса назначить вместо Кернеса, тот тоже любит руцкай мир и скрепы есть, ипрактически одно лицо:
Рада може не встигнути призначити вибори мера Харкова на березень: доведеться чекати жовтня, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 9609
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22.12.2020 09:11 Ответить
И про стакан поет талантливо.
По любви простога нарида к прослушиванию глубокой лирики, Лепс раньше шел сразу после Сердючки и Леонида Круга.
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22.12.2020 09:17 Ответить
И стакан накатит и уедет если чо жить в Лондон
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22.12.2020 09:18 Ответить
Пардон. Про рюмку водки.

Про стаканы - это вообще плагиат у БГ.
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22.12.2020 09:18 Ответить
рюмка, стакан, какая разница. главное махнуть)))
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22.12.2020 09:22 Ответить
Рада може не встигнути призначити вибори мера Харкова на березень: доведеться чекати жовтня, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 5497
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22.12.2020 09:23 Ответить
И фамилии на одну букву оканчиваются.......
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22.12.2020 14:02 Ответить
Що кадровий "голод" у ЗЕ-бобіків чергового "Гепу" знайти не можуть,
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22.12.2020 09:02 Ответить
никакого голода.Терехов уже занес чемодан.
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22.12.2020 10:45 Ответить
Ну это же так трудно, поставить на голосование и нажать кнопки, за одну пленарную неделю ну никак не успеть.))
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22.12.2020 09:03 Ответить
Наверное это и было целью избрания в мэры трупа - полгода на разграбление кубышки Кернеса.
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22.12.2020 09:06 Ответить
Тушка гепы будет править городом еще почти год...💀
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22.12.2020 09:07 Ответить
Ща харьковские рабы ему пирамиду построят и начнут приносить в жертву девственниц ради дождя и урожая.
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22.12.2020 09:10 Ответить
Лучше в жертву приносить злостных нарушителей ПДД. И не только в Харькове. Но в Харькове это очень актуально.
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22.12.2020 10:31 Ответить
А нафиг его выбирать, трупак урки-сепарской может и до следуйщих выборов дотянуть.Пол года справлялся дистанционно и сейчас из под земли сможет).А главное харковчане останутся довольны.)
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22.12.2020 09:10 Ответить
А як стосовно дострокових виборів всього парламенту? На березень, чи на жовтень?
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22.12.2020 09:10 Ответить
http://kontrakty.ua/article/167627 В Харькове хотят поставить Кернесу памятник, назвать его именем проспект и станцию метро , а некоторые харьковчане предлагали назвать его именем пароход или трактор
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22.12.2020 09:11 Ответить
Круче было бы запустить тело Кернеса на околоземную орбиту.
В Харькове ж типа учОные мозги кипяченые.
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22.12.2020 09:13 Ответить
кто просит, петицию написали или голосование провели - ну бред
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22.12.2020 09:27 Ответить
Он не достоит даже, чтобы туалет его именем назвали
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22.12.2020 10:01 Ответить
Смерть людини, це звичайно горе, якою б ця людина не була.Людину вже не повернути і я особисто висловлюю співчуття рідним і близьким. Але мені спадає на думку сержант українських збройних сил Журавель, який йшов спасати поранених, без зброї і за домовленностю з "тою стороною" і ОБСЕ і був поранений російськими окупантами,три доби помирав під палючим сонцем, стікаючи кров'ю і не маючи води. А в той час преЗедент, взявши це на контроль виїхав на море відпочивати, звинувачуючи командирів цього підрозділу і не звернувся в ООН, до послоів Німеччини і Франції, які є представниками у Мінському процесі. А тут поперлися всі дипломати ламати німецьку систему, бо в них все дуже суворо, логдаун (і це німці) і все-таки домовилися вилетіки літаку в Харков. Ці дві різні події говорять хто нами керує і які у них приоритети.
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22.12.2020 09:19 Ответить
Бацилла чумы сохраняется в белковой влажно -прохладной среде до года.....
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22.12.2020 14:16 Ответить
Да посадите же допу туда, все равно выбирут на выборах
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22.12.2020 09:23 Ответить
А хто буде розслідувати? Подивіться хто керує цими підрозділами: офіс генпрокурора, пані Бенядіетова із Харкова, МВС, нацгвардія, прикордонники - пан Аваков із Харкова, ДБР - всі керівники із Харкова і Донецька, а "суди"? Вони скоріше посадять заявника.
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22.12.2020 09:37 Ответить
********* издохла, какую следуйщую мразь выберут харьковчане? Допу-дупу или ёщё более"достойного"
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22.12.2020 09:34 Ответить
Рада може не встигнути призначити вибори мера Харкова на березень: доведеться чекати жовтня, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 7457
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22.12.2020 09:35 Ответить
Я здесь ещё до выборов писал, харьковчане вы кто изверги, зачем вы больного человека выбираете в МЭРы, вы же его убьёте? А харьковчане оказывается только хотели http://kontrakty.ua/article/167627 поставить Кернесу памятник, назвать его именем проспект и станцию метро .
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22.12.2020 09:37 Ответить
Не первый мер, умерший сразу после выборов, всех уже переизбрали, поделитесь опытом с харьковом, пожалуйста.
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22.12.2020 09:40 Ответить
электронные подписи сделанные не понятно как прокатывают, присяга никому не нужна. браво, шоу продолжается
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22.12.2020 09:50 Ответить
Харків зустрічає Гєпу

Рада може не встигнути призначити вибори мера Харкова на березень: доведеться чекати жовтня, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 213
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22.12.2020 10:01 Ответить
И то правильно! До марта кернесовская банда может не успеть приватизировать все что еще осталось. А до октября точно справятся.
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22.12.2020 10:17 Ответить
До того йде: поки не розхапають асфальтові заводики, ніяких виборів не буде.
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22.12.2020 11:17 Ответить
Плюс готель Національ і мікроавтобус охорони з кулеметним гніздом.
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22.12.2020 11:18 Ответить
Значит зелёным выгодно, чтобы команда Гепы продолжала рулить в Харькове.
После новых выборов тоже так будет на 99%, но возможны нюансы. Поэтому не рискуют.
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22.12.2020 10:21 Ответить
срада может не успеть... минутное дело с полминутным голосованием? на рассмотрение в айфонах ****** , корабельных сосен, летних и зимних отдыхов , пусичков и пусинок, назначение новых смотрящих - еще больших дебилов, за бабло налогоплательщиков значит времени вагон?! засрадцы.
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22.12.2020 11:33 Ответить
турборежим здувся.
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22.12.2020 11:55 Ответить
 
 