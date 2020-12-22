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Нападение на медработников должно строго наказываться, изменения в законодательство уже разработаны, - Степанов

Нападение на медработников должно строго наказываться, изменения в законодательство уже разработаны, - Степанов

Минздрав разработал изменения в законы, в том числе и для сопровождения медиков сотрудниками Нацполиции.

Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

Глава Минздрава отметил, что медикам должен быть предоставлен статус, который есть у журналистов.

"Я считаю, что нападение на медработников должно строго наказываться. И соответствующие изменения в законодательство уже разработаны и есть в Верховной Раде. Кроме того, Минздрав разработал соответствующие изменения в законы и сейчас они проходят согласование с членами правительства, в том числе и сопровождение медиков сотрудниками Нацполиции", - рассказал Степанов.

По словам министра, нападения на медработников недопустимы.

Напомним, на фельдшера и медсестру скорой помощи в Киеве напал агрессивный пациент, обе женщины госпитализированы с серьезными травмами.

Читайте: Нападение на бригаду скорой помощи в Киеве: полиция задержала нападающего и открыла два уголовных производства

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Топ комментарии
+4
Когда в стране не работает правоохранительная система и Закон начинается перетягивание одеяла!
Стёпа, чем, например, учитель, пенсионер, таксист, студент, ребёнок... хуже врача ???
Или им не так больно ???
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22.12.2020 09:50
+3
Дурний піп, дурна його молитва.
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22.12.2020 09:53
+1
вони вирішили, стерненка будуть глушить через ручний суд, тому не нападають. вже награлися. перейшли на нову фазу.
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22.12.2020 11:57
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Когда в стране не работает правоохранительная система и Закон начинается перетягивание одеяла!
Стёпа, чем, например, учитель, пенсионер, таксист, студент, ребёнок... хуже врача ???
Или им не так больно ???
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22.12.2020 09:50 Ответить
Вот именно,на С.Стерненка-нападать,желающих не стало.
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22.12.2020 10:20 Ответить
вони вирішили, стерненка будуть глушить через ручний суд, тому не нападають. вже награлися. перейшли на нову фазу.
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22.12.2020 11:57 Ответить
степа за свою парафію говорить, за вчителів нехай копипастер турбується.
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22.12.2020 11:59 Ответить
Дурний піп, дурна його молитва.
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22.12.2020 09:53 Ответить
На працівників сільського господарства також треба і щоб охороняла поліція.Відпрацюй зміни і погодь.
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22.12.2020 10:05 Ответить
це не стьопи парафія.
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22.12.2020 12:00 Ответить
Нападение на медработников должно строго наказываться...

Ха ха! Полицейским чуть не на каждом углу морды бьют... а вы хотите медработников защищать.. Полицейских сначала защитите.
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22.12.2020 10:23 Ответить
Да, и за неприкосновенность,как у судей не забудь ,Степанов.
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22.12.2020 10:32 Ответить
А какое нападение на украинцев не должно наказываться?
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22.12.2020 11:34 Ответить
 
 