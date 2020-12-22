Нападение на медработников должно строго наказываться, изменения в законодательство уже разработаны, - Степанов

Минздрав разработал изменения в законы, в том числе и для сопровождения медиков сотрудниками Нацполиции.

Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

Глава Минздрава отметил, что медикам должен быть предоставлен статус, который есть у журналистов.

"Я считаю, что нападение на медработников должно строго наказываться. И соответствующие изменения в законодательство уже разработаны и есть в Верховной Раде. Кроме того, Минздрав разработал соответствующие изменения в законы и сейчас они проходят согласование с членами правительства, в том числе и сопровождение медиков сотрудниками Нацполиции", - рассказал Степанов.

По словам министра, нападения на медработников недопустимы.

Напомним, на фельдшера и медсестру скорой помощи в Киеве напал агрессивный пациент, обе женщины госпитализированы с серьезными травмами.

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