Нападение на медработников должно строго наказываться, изменения в законодательство уже разработаны, - Степанов
Минздрав разработал изменения в законы, в том числе и для сопровождения медиков сотрудниками Нацполиции.
Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
Глава Минздрава отметил, что медикам должен быть предоставлен статус, который есть у журналистов.
"Я считаю, что нападение на медработников должно строго наказываться. И соответствующие изменения в законодательство уже разработаны и есть в Верховной Раде. Кроме того, Минздрав разработал соответствующие изменения в законы и сейчас они проходят согласование с членами правительства, в том числе и сопровождение медиков сотрудниками Нацполиции", - рассказал Степанов.
По словам министра, нападения на медработников недопустимы.
Напомним, на фельдшера и медсестру скорой помощи в Киеве напал агрессивный пациент, обе женщины госпитализированы с серьезными травмами.
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Стёпа, чем, например, учитель, пенсионер, таксист, студент, ребёнок... хуже врача ???
Или им не так больно ???
Ха ха! Полицейским чуть не на каждом углу морды бьют... а вы хотите медработников защищать.. Полицейских сначала защитите.