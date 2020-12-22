Новогодние зоны в Киеве, где не соблюдают правила карантина, будут закрывать, - Рубан

Госпродпотребсдужба намерена усиливать контроль за мероприятиями на новогодние праздники в Киеве, в частности – за работой ярмарок из-за несоблюдения посетителями противоэпидемических мер.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Сегодня" заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Так, они намерены усиливать контроль за всеми мероприятиями на новогодние праздники. В частности, за ярмарками. Рубан считает, что консультации не дали никаких результатов.

"Мы наблюдали массовое скопление людей, несоблюдение безопасной дистанции, масочного режима и элементарных противоэпидемиологических мероприятий. Поэтому консультации закончились. Теперь подобные ярмарки просто будут закрываться, а их организаторы будут привлекаться к уголовной ответственности", – сказал он.

По словам главы службы, это касается всех новогодних зон, где не соблюдают правила карантина.

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В то же время в КГГА анонсируют проведение сельскохозяйственных ярмарок, которые пройдут 26-27 декабря в разных районах города.

На этих ярмарках тоже не всегда соблюдаются противоэпидемиологические мероприятия – без масок как продавцы, так и покупатели. А на многих торговых раскладках реализовывают не продукты питания, а одежду, сигареты, посуду, которые не имеют никакого отношения к сельскохозяйственной продукции.