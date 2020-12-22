Новогодние зоны в Киеве, где не соблюдают правила карантина, будут закрывать, - Рубан
Госпродпотребсдужба намерена усиливать контроль за мероприятиями на новогодние праздники в Киеве, в частности – за работой ярмарок из-за несоблюдения посетителями противоэпидемических мер.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Сегодня" заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.
Так, они намерены усиливать контроль за всеми мероприятиями на новогодние праздники. В частности, за ярмарками. Рубан считает, что консультации не дали никаких результатов.
"Мы наблюдали массовое скопление людей, несоблюдение безопасной дистанции, масочного режима и элементарных противоэпидемиологических мероприятий. Поэтому консультации закончились. Теперь подобные ярмарки просто будут закрываться, а их организаторы будут привлекаться к уголовной ответственности", – сказал он.
По словам главы службы, это касается всех новогодних зон, где не соблюдают правила карантина.
В то же время в КГГА анонсируют проведение сельскохозяйственных ярмарок, которые пройдут 26-27 декабря в разных районах города.
На этих ярмарках тоже не всегда соблюдаются противоэпидемиологические мероприятия – без масок как продавцы, так и покупатели. А на многих торговых раскладках реализовывают не продукты питания, а одежду, сигареты, посуду, которые не имеют никакого отношения к сельскохозяйственной продукции.
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https://www.dw.com/uk/u-konhresi-ssha-skhvalyly-sanktsii-proty-pivnichnoho-potoku-2/a-55878020 Сенат США слідом за Палатою представників Конгресу у понеділок, 21 грудня, затвердив пакет економічних стимулів для подолання кризи, яку спричинив коронавірус. Комплекс заходів передбачає виділення 892 мільярдів доларів.
Як повідомляє інформагенція dpa, цей пакет підтримали в обох палатах Конгресу США з переважною більшістю голосів після місяців перемовин. Він має допомогти громадянам США, які зіткнулися з фінансовими труднощами, сприяти розвитку економіки та надати додаткові кошти на вакцини проти коронавірусу.
Зокрема, цей пакет передбачає виплати у 600 доларів для більшості американців, додаткові виплати мільйонам людей, які залишились без роботи під час пандемії COVID-19, а також надання коштів різним сферам бізнесу.