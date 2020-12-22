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Новогодние зоны в Киеве, где не соблюдают правила карантина, будут закрывать, - Рубан

Новогодние зоны в Киеве, где не соблюдают правила карантина, будут закрывать, - Рубан

Госпродпотребсдужба намерена усиливать контроль за мероприятиями на новогодние праздники в Киеве, в частности – за работой ярмарок из-за несоблюдения посетителями противоэпидемических мер.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Сегодня" заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Так, они намерены усиливать контроль за всеми мероприятиями на новогодние праздники. В частности, за ярмарками. Рубан считает, что консультации не дали никаких результатов.

"Мы наблюдали массовое скопление людей, несоблюдение безопасной дистанции, масочного режима и элементарных противоэпидемиологических мероприятий. Поэтому консультации закончились. Теперь подобные ярмарки просто будут закрываться, а их организаторы будут привлекаться к уголовной ответственности", – сказал он.

По словам главы службы, это касается всех новогодних зон, где не соблюдают правила карантина.

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В то же время в КГГА анонсируют проведение сельскохозяйственных ярмарок, которые пройдут 26-27 декабря в разных районах города.

На этих ярмарках тоже не всегда соблюдаются противоэпидемиологические мероприятия – без масок как продавцы, так и покупатели. А на многих торговых раскладках реализовывают не продукты питания, а одежду, сигареты, посуду, которые не имеют никакого отношения к сельскохозяйственной продукции.
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Если маска помогает, то почему в развитых странах Евро Союза столько прокаженных каждый день? Там тоже зебилов 73 % чтоли? Просто интересно)))
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22.12.2020 09:48 Ответить
А тем временем в США

https://www.dw.com/uk/u-konhresi-ssha-skhvalyly-sanktsii-proty-pivnichnoho-potoku-2/a-55878020 Сенат США слідом за Палатою представників Конгресу у понеділок, 21 грудня, затвердив пакет економічних стимулів для подолання кризи, яку спричинив коронавірус. Комплекс заходів передбачає виділення 892 мільярдів доларів.
Як повідомляє інформагенція dpa, цей пакет підтримали в обох палатах Конгресу США з переважною більшістю голосів після місяців перемовин. Він має допомогти громадянам США, які зіткнулися з фінансовими труднощами, сприяти розвитку економіки та надати додаткові кошти на вакцини проти коронавірусу.
Зокрема, цей пакет передбачає виплати у 600 доларів для більшості американців, додаткові виплати мільйонам людей, які залишились без роботи під час пандемії COVID-19, а також надання коштів різним сферам бізнесу.
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22.12.2020 10:05 Ответить
У Львові, "для запобігання" і т.д., поставили в 2 рази менше будок, котрі називаються "різдв"яний ярмарок" - традиційно, з китийським барахлом, безакцизними "наливками" і "глітвейном" незрозумілого виробництва і походження та таким самим жорівом. Т.я. бажаючих зжерти смердючу дешеву обвуглену сосиску задорого стало не менше, біля цієї половини будок стало в 2 рази більше плебосу. Профіт. Ніхто нічого не закриває. Вангую, що біля йолочкі в новорічну ніч бажаючих зустріти новий рік в теплій ковідній атмосфері буде не менше ніж завжди.
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22.12.2020 10:31 Ответить
нехрен их было открывать. Никто б не сдох!
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22.12.2020 13:35 Ответить
 
 