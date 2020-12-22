Степанов - считающему коронавирус выдумкой "слуге народа" Камельчуку: Могу предложить отдежурить в реанимационном отделении COVID-больницы

Министр здравоохранения Максим Степанов посоветовал нардепу из "Слуги народа" Юрию Камельчуку, который ранее заявил, что коронавируса не существует, посетить инфекционную больницу.

"Я ему просто могу предложить отдежурить в реанимационном отделении любой больницы, которая лечит больных COVID-19. Я думаю, что сразу его мнение изменится", - сказал глава Минздрава, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Он также рассказал, что намерен вакцинироваться от коронавируса и пояснил, когда именно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Камельчук объяснил свои слова о "выдуманном" коронавирусе: "Речь о всемирном уровне, манипулировании цифрами и статистикой"

"Я буду вакцинироваться от коронавируса, я думаю, на одном из последних этапов, исходя из нашего алгоритма. Мне не 60 лет, я не имею сопутствующих заболеваний на сегодняшний день, поэтому это только на каком-то последнем этапе", - отметил Степанов.

При этом он отверг вероятность вакцинации российской вакциной "Спутник". "Я лично - нет", - заверил он.