Степанов - считающему коронавирус выдумкой "слуге народа" Камельчуку: Могу предложить отдежурить в реанимационном отделении COVID-больницы
Министр здравоохранения Максим Степанов посоветовал нардепу из "Слуги народа" Юрию Камельчуку, который ранее заявил, что коронавируса не существует, посетить инфекционную больницу.
"Я ему просто могу предложить отдежурить в реанимационном отделении любой больницы, которая лечит больных COVID-19. Я думаю, что сразу его мнение изменится", - сказал глава Минздрава, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Он также рассказал, что намерен вакцинироваться от коронавируса и пояснил, когда именно.
"Я буду вакцинироваться от коронавируса, я думаю, на одном из последних этапов, исходя из нашего алгоритма. Мне не 60 лет, я не имею сопутствующих заболеваний на сегодняшний день, поэтому это только на каком-то последнем этапе", - отметил Степанов.
При этом он отверг вероятность вакцинации российской вакциной "Спутник". "Я лично - нет", - заверил он.
Пожалуйста, подождите...
Только не в Феофании 😀😀😀
Какое им дело до украинцев ?
Ніби і проходять з народу, з самих низів, але швидко стають понад ним.
Может, хоть после этого, у ортодоксальных уклонистов что-то ёкнет в сердце.....
Просто слова. Взял на понт.
"Я верю в то, что люди болеют, я благодарен врачам за то, что они помогают становиться людям здоровее, ставят их на ноги. Я верю, что люди болеют гриппом, пневмонией, разными видами разной степени тяжести, верю, что есть SARS, и он был идентифицирован давно, что существуют коронавирусы, и они были идентифицированы давно, еще в Советском Союзе в 1960-х годах. В 2015 году некоторые турагентства не рекомендовали ехать в одну африканскую страну, потому что там был коронавирус", - сказал Камельчук.Источник: https://censor.net/ru/n3236983
"Моя личная позиция - относительно того, под каким соусом это подается на мировом уровне. Все это похоже на мировую стратегию вакцинирования, которая не оставляет выбора тем людям, которые имеют право распоряжаться свои здоровьем по-другому. Нет доказательств того, что это передается именно таким способом от невакцинированного человека", - заявил нардеп.Источник: https://censor.net/ru/n3236983
Вот что дословно сказал нардеп с соответствующими ссылками.
З.Ы.: Да когда же этого злостного нарушителя карантинных ограничений (я о Степанове, если что) - наконец оштрафуют за пребывание в общественных сооружением без плотно облегающей рот и нос маски?!?!?!? На фото - трибуна ВР. Маска сиротливо лежит рядом на тумбочке. Где хоть один протокол? Где ожидающие под дверью полицейские с этим самым протоколом?