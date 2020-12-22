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Степанов - считающему коронавирус выдумкой "слуге народа" Камельчуку: Могу предложить отдежурить в реанимационном отделении COVID-больницы

Степанов - считающему коронавирус выдумкой

Министр здравоохранения Максим Степанов посоветовал нардепу из "Слуги народа" Юрию Камельчуку, который ранее заявил, что коронавируса не существует, посетить инфекционную больницу.

"Я ему просто могу предложить отдежурить в реанимационном отделении любой больницы, которая лечит больных COVID-19. Я думаю, что сразу его мнение изменится", - сказал глава Минздрава, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Он также рассказал, что намерен вакцинироваться от коронавируса и пояснил, когда именно.

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"Я буду вакцинироваться от коронавируса, я думаю, на одном из последних этапов, исходя из нашего алгоритма. Мне не 60 лет, я не имею сопутствующих заболеваний на сегодняшний день, поэтому это только на каком-то последнем этапе", - отметил Степанов.

При этом он отверг вероятность вакцинации российской вакциной "Спутник". "Я лично - нет", - заверил он.

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Топ комментарии
+4
Завдяки правлінню зеленськими країна перетворилась на інфекційне відділення психіатричної лікарні.
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22.12.2020 09:58
+3
Степанов , Вам вместе с депутатами реально не мешает подежурить в районных больницах
Только не в Феофании 😀😀😀
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22.12.2020 09:54
+1
Но депутаты собрались на чартерах на тёплые моря
Какое им дело до украинцев ?
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22.12.2020 09:55
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Степанов , Вам вместе с депутатами реально не мешает подежурить в районных больницах
Только не в Феофании 😀😀😀
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22.12.2020 09:54 Ответить
Но депутаты собрались на чартерах на тёплые моря
Какое им дело до украинцев ?
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22.12.2020 09:55 Ответить
В депутатів своє життя. Про яке мріє кожний українець.
Ніби і проходять з народу, з самих низів, але швидко стають понад ним.
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22.12.2020 10:11 Ответить
система ильна, її не сто років створювали.
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22.12.2020 12:01 Ответить
Завдяки правлінню зеленськими країна перетворилась на інфекційне відділення психіатричної лікарні.
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22.12.2020 09:58 Ответить
Степанов - "слузі народу" Камельчуку, який вважає коронавірус вигадкою: Можу запропонувати відчергувати в реанімаційному відділенні COVID-лікарні - Цензор.НЕТ 393
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22.12.2020 10:11 Ответить
Вот уж и вправду случай , где настощее фамилие соответствует соображению. Одно слово - кривокобылкоюююю
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22.12.2020 10:10 Ответить
Пригадайте Салтикова-Щедріна, Чехова чи Гоголя. Там і не такі шедеври були.
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22.12.2020 12:31 Ответить
Ты лучше предложи преЗеденту, его охфису и "картелю-95" отдежурить в госпитале для раненных бойцов!
Может, хоть после этого, у ортодоксальных уклонистов что-то ёкнет в сердце.....
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22.12.2020 10:12 Ответить
Та он с удовольствием отдежурить на конкурсе по приготовлению борща.
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22.12.2020 10:18 Ответить
Радше, з поїдання борщу .
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22.12.2020 12:33 Ответить
Зачем этот треп? Степанов приводит Камельчука в реанимацию и дальше что? Камельчук выходит с квадратными глазами и вещает о пандемии? А как же карантин? Должен ли Камельчук сидеть на обсервации? Как часто вы устраивает такие экскурсии ? И для кого?

Просто слова. Взял на понт.
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22.12.2020 10:26 Ответить
ну таких нічого не вилічить, як яскравий приклад.
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22.12.2020 12:02 Ответить
Пусть Степанов расскажет почему не заключили договора на поставки вакцины в Украину? Деньги ушли на дороги? Я вообще удивляюсь медикам идущим за гроши на работу
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22.12.2020 10:36 Ответить
у коментах не написали вчасно, ось вони й прохлопали.
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22.12.2020 12:03 Ответить
Вот ведь... лжец,

"Я верю в то, что люди болеют, я благодарен врачам за то, что они помогают становиться людям здоровее, ставят их на ноги. Я верю, что люди болеют гриппом, пневмонией, разными видами разной степени тяжести, верю, что есть SARS, и он был идентифицирован давно, что существуют коронавирусы, и они были идентифицированы давно, еще в Советском Союзе в 1960-х годах. В 2015 году некоторые турагентства не рекомендовали ехать в одну африканскую страну, потому что там был коронавирус", - сказал Камельчук.Источник: https://censor.net/ru/n3236983

"Моя личная позиция - относительно того, под каким соусом это подается на мировом уровне. Все это похоже на мировую стратегию вакцинирования, которая не оставляет выбора тем людям, которые имеют право распоряжаться свои здоровьем по-другому. Нет доказательств того, что это передается именно таким способом от невакцинированного человека", - заявил нардеп.Источник: https://censor.net/ru/n3236983

Вот что дословно сказал нардеп с соответствующими ссылками.

З.Ы.: Да когда же этого злостного нарушителя карантинных ограничений (я о Степанове, если что) - наконец оштрафуют за пребывание в общественных сооружением без плотно облегающей рот и нос маски?!?!?!? На фото - трибуна ВР. Маска сиротливо лежит рядом на тумбочке. Где хоть один протокол? Где ожидающие под дверью полицейские с этим самым протоколом?
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22.12.2020 10:59 Ответить
Як на мене, значно цікавше і пізнавальніше вогнебородому дурнику-говоруну буде в мозкоправній лікарні.
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22.12.2020 12:26 Ответить
 
 