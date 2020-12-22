Загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 превышает 50% в Киеве, Одесской и Николаевской областях, - Минздрав
По состоянию на 22 декабря загруженность коек пациентами с коронавирусом и подозрением на COVID-19 превышает 50% в Киеве и двух областях Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь превышает 50% в Киеве, Николаевской и Одесской областях.
Загруженность коек по Украине составляет 41,9%.
Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень во всех областях Украины.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Как это превышает???? Каждый день доклады, что все меньше и меньше больных... что скоро уже врачи сами будут бегать в поисках больных.