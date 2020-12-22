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Загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 превышает 50% в Киеве, Одесской и Николаевской областях, - Минздрав

Загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 превышает 50% в Киеве, Одесской и Николаевской областях, - Минздрав

По состоянию на 22 декабря загруженность коек пациентами с коронавирусом и подозрением на COVID-19 превышает 50% в Киеве и двух областях Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь превышает 50% в Киеве, Николаевской и Одесской областях.

Загруженность коек по Украине составляет 41,9%.

Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень во всех областях Украины.

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Загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 превышает 50% в Киеве, Одесской и Николаевской областях, - Минздрав 01

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Как написала одна врач - эпидемиолог « поставить раскладушки в залах без кислорода и лекарств- преступление против человека»
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22.12.2020 10:00 Ответить
превышает 50%...

Как это превышает???? Каждый день доклады, что все меньше и меньше больных... что скоро уже врачи сами будут бегать в поисках больных.
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22.12.2020 10:14 Ответить
 
 