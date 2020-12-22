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Волынец (158) Кировоградщина (595) протест (5834) шахта (773) шахтеры (655)

На Кировоградщине горняки урановых шахт уже сутки перекрывают дороги, - Волынец

На Кировоградщине горняки урановых шахт уже сутки перекрывают дороги, - Волынец

В Кировоградской области работники урановых шахт Восточного горно-обогатительного комбината продолжают перекрывать автодороги, требуя погасить задолженность по зарплате и возобновить работу предприятия.

Об этом сообщил в Facebook народный депутат, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, передает Цензор.НЕТ.

"Время протеста на Кировоградщине. Работники уранодобывающих шахт "Смолинской" , "Новоконстантиновской" и "Ингульской" (ГП" ВостГОК ") продолжают блокировать движение трассами в Кировоградской области", - написал Волынец.

По его словам, глава Кировоградской ОГА Андрей Назаренко накануне вечером посетил протестующих и сообщил, что президент поручил рассчитаться с долгами перед работниками "ВостГОК". Первый транш должен зайти на предприятие сегодня, еще два - в течение среды и четверга.

Протестующие заявляют, что будут продолжать акцию протеста, пока перед ними полностью не рассчитаются (не выплатят 83 млн грн) и не выведут предприятие из режима простоя.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задолженность по зарплатам шахтерам будет погашена в ближайшее время, - Кабмин

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Топ комментарии
+6
Не, ну когда уже этот Порошенко успокоится?
Уже и урановые рудники накачал своими кАнфетками...
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22.12.2020 10:18
+4
не там перекриваєте ...
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22.12.2020 10:00
+4
Да пусть перекрывают, какая разница?????? Уверена что знаю за кого голосовали энти шахтеры 🤣🤣🤣🤣
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22.12.2020 10:34
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не там перекриваєте ...
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22.12.2020 10:00 Ответить
Якщо Новоконстянтинівка і запрацює, то на двох інших немає резону. Але ситуація дебільна.
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22.12.2020 10:05 Ответить
Вам дороги будували не для того, щоб їх перекривати. Старався молодий не крадущий, не пов'язаний з олігархами, найкращий політик клоунів, щоб були найдорожчі дороги, а вони не оцінили. Ваші гроші у "квартальниї" пацанів, які купули дорожний бітум у братанів москалів і білорусів. А ви хто такі?
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22.12.2020 10:12 Ответить
Не, ну когда уже этот Порошенко успокоится?
Уже и урановые рудники накачал своими кАнфетками...
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22.12.2020 10:18 Ответить
Да пусть перекрывают, какая разница?????? Уверена что знаю за кого голосовали энти шахтеры 🤣🤣🤣🤣
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22.12.2020 10:34 Ответить
Так і хочеться спитати :" Хлопці, за кого голосували?" Та й без цього зрозуміло, що за зеленсько- коломойський, телевізійний "кінець епохи бідності", з серіалу "слуга народу".
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22.12.2020 10:41 Ответить
Ренат Ахметов ещё не успел закрыть атомные єлектростанции, а рабочим на урановых рудниках уже перестали зарплату платить. Шоб так в США президентов слушали, как у нас олигархов!
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22.12.2020 10:46 Ответить
Раби.Я не уявляю,як можна ходити до роботи,коли грошей не платять?Те саме і за звичайних шахтарів.
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22.12.2020 10:51 Ответить
Всі ці державні підприємства роблять збитковими,бо до них присмокталися окремі особи.
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22.12.2020 10:52 Ответить
А о людях подумали?
Нужно по мешку руды и под ВР!
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22.12.2020 11:25 Ответить
Краще на каток під офіс кмітливих пацанів, які за рік розвели лохів, як котят.
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22.12.2020 11:35 Ответить
Комусь ну дуже кортить знищити всю ядерну галузь, щоб захапати Україну. Знищивши виробництво урану, ядерне пальне будуть купувати в інших гополітичних гравців, а на цій території можна робити все від голодомору до війни, оскільки АЕС вже не буде і не буде замкненого цикла. Тому це діло політичне і тягне на черговий трибунал зелених зрадників.
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22.12.2020 12:34 Ответить
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22.12.2020 14:53 Ответить
Поздно пить боржоми. Не за того голосовали в 2019. Теперь хавайТЕ!
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22.12.2020 15:02 Ответить
 
 