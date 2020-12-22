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Госпогранслужба (6135) граница (5144) украинцы (3784) заробитчане (586)

Пассажиропоток на границе вырос до 90 тыс. человек в сутки: подавляющее большинство составляют возвращающиеся из ЕС украинцы, - Госпогранслужба

Пассажиропоток на границе вырос до 90 тыс. человек в сутки: подавляющее большинство составляют возвращающиеся из ЕС украинцы, - Госпогранслужба

В последнее время количество лиц, пересекающих украинскую границу, значительно возросло, и несколько дней пассажиропоток в сутки фиксировался на уровне почти 90 тыс. путешественников, тогда как в ноябре и в начале декабря украинскую границу пересекали около 50 тыс. человек в сутки, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Рост пасажиротранспортного потока в предновогодний период является традиционным. Например, в прошлом году, в этот же период, пассажиропоток составлял почти 300 тыс. человек в сутки. Он в значительной мере вызван существенным увеличением количества граждан Украины, въезжающих из стран Европейского Союза, где с 25 декабря начинается период рождественско-новогодних праздников и выходных", - сообщила Госпогранслужба во вторник утром, передает Цензор.НЕТ.

Больше всего пассажиропоток вырос во всех работающих пунктах пропуска на границе с Польшей, а также в пунктах пропуска в Закарпатской области.

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В Госпогранслужбе Украины подчеркивают необходимость соблюдения карантинных ограничений, действующих на границе при въезде в Украину.

"Государственная пограничная служба Украины предупреждает, что после новогодне-рождественских праздников традиционно возрастает пассажиропоток на выезд из Украины. Просим желающих пересекать в этот период государственную границу тщательно изучать актуальные карантинные правила в той стране, куда вы направляетесь, а также странах, которые будете проезжать транзитом. Например, на днях официальные источники Польши сообщили о введении в стране национального карантина от 28 декабря 2020 года до 17 января 2021 года", - отметили в погранведомстве.

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Топ комментарии
+2
У нас появилась возможность в локдаун узнать о всех разновидностях вируса в мире.
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22.12.2020 10:16
+1
Рождественские каникулы,все дорожает..за исключением доллара потому что 1 доллар стоит ровно 1 доллар...
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22.12.2020 10:12
+1
«»»»с 25 грудня починається період різдвяно-новорічних свят»»»
Халло гараж ! Передайте пркордоникам що свята та ввихдні на заході починаються з 24 грудня
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22.12.2020 10:57
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Рождественские каникулы,все дорожает..за исключением доллара потому что 1 доллар стоит ровно 1 доллар...
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22.12.2020 10:12 Ответить
У нас появилась возможность в локдаун узнать о всех разновидностях вируса в мире.
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22.12.2020 10:16 Ответить
«»»»с 25 грудня починається період різдвяно-новорічних свят»»»
Халло гараж ! Передайте пркордоникам що свята та ввихдні на заході починаються з 24 грудня
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22.12.2020 10:57 Ответить
то прикордонникам пояснюй, вчилкам пояснюй, а в них свій особливий шлях.
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22.12.2020 11:44 Ответить
може вони мають на увазі, що движняк на кордоні зупиниться 25го, тобто з точки зору дійства на переході. всі ж їхатимуть саме щоб 25го вже святкувати на дивані чи за столом. тобто узявши вихідний 24го шоб доїхати, шлях не ближній.
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22.12.2020 11:48 Ответить
Це тре бути єкстрімалом або мазохістом що б автівкою виіждати 24 в Украіну ) та й сьогодня вже пізно - черги на кордонах шалені
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22.12.2020 12:35 Ответить
ну тобто ти протирічиш сам собі.
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22.12.2020 12:40 Ответить
В чому ? Я лише апелюю фактами та live stream з пол-укр кордонів
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22.12.2020 12:49 Ответить
яу ти ж сам у старотовому коменті сказав, що не правильно прикордонники бачать початок свят. що таке початок ? це всі вже вдома, приїхали на місце святкування. 24 го після обід і до вечері ще народ доїджає.
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22.12.2020 13:49 Ответить
Заробитчаны и валюту в страну завезут, и дополнительный коронавирус заодно
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22.12.2020 11:31 Ответить
так, вірус рознесуть, бо рівень розвитку такий.
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22.12.2020 12:41 Ответить
 
 