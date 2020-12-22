Справка о вакцинации от COVID-19 может стать требованием для въезда в Евросоюз, - Точицкий
Справка о вакцинации от COVID-19 может стать требованием для разрешения на въезд в Евросоюз из "третьих стран", в частности, Украины.
Об этом на брифинге заявил посол Украины при ЕС Николай Точицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
По его словам, сначала необходимо дождаться первых результатов вакцинации в странах-членах Евросоюза, так как пока в Брюсселе эта мера не рассматривается.
"Я не исключаю, что именно это и будет одним из главных элементов для того, чтобы представители и граждане третьих стран находились на территории Европейского Союза", – сказал Точицкий.
При этом он отметил, что речь может идти о справках, в которых будет указана вакцинация сертифицированной вакциной для государств-членов ЕС.
Пожалуйста, подождите...
А те, що вакцинами торгуватимуть офіційно через інтернет - лише справа часу
Тест - это болезнь, а не вирус! За всю мою жизнь мы ни разу не тестировали на какой-либо вирус простуды, кроме случаев, когда требовалась специальная терапия. Потом пришел ученик чародея @c_drosten со своим испытанием из ниоткуда и перевернул все с ног на голову. Теперь жир в огне!
дохера разных справковыдавателей накупит машин и дачек за городом...
Не понятні виділення тріліонів які вливаються не в економіку а йдуть в акції....
Протилежність Китай жосткий локдаун на 2 місяці жорсткий карантин, де хоча б невелика вспишка..
В результаті порівняємо економічні показники китаю за той рік і Євросоюза і США....
Похоже на якусь виставу як на мене...
А тепер плавно йдемо до моделі цифрового суспільства де без довідки ви нікуди не поїдете навіть вас на літак не посадять можете здати і 3 тести що у вас корони немає але всім буде пох.... головне щоб ви 4 рази на рік вакцинувались.... І нікого не хв... що частина вакцинованих уже успішно хворіє в англії, мотивують що потрібна 2 вакцинація і імунітет ще не виробився...