Справка о вакцинации от COVID-19 может стать требованием для въезда в Евросоюз, - Точицкий

Справка о вакцинации от COVID-19 может стать требованием для разрешения на въезд в Евросоюз из "третьих стран", в частности, Украины.

Об этом на брифинге заявил посол Украины при ЕС Николай Точицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По его словам, сначала необходимо дождаться первых результатов вакцинации в странах-членах Евросоюза, так как пока в Брюсселе эта мера не рассматривается.

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"Я не исключаю, что именно это и будет одним из главных элементов для того, чтобы представители и граждане третьих стран находились на территории Европейского Союза", – сказал Точицкий.

При этом он отметил, что речь может идти о справках, в которых будет указана вакцинация сертифицированной вакциной для государств-членов ЕС.