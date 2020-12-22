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Справка о вакцинации от COVID-19 может стать требованием для въезда в Евросоюз, - Точицкий

Справка о вакцинации от COVID-19 может стать требованием для въезда в Евросоюз, - Точицкий

Справка о вакцинации от COVID-19 может стать требованием для разрешения на въезд в Евросоюз из "третьих стран", в частности, Украины.

Об этом на брифинге заявил посол Украины при ЕС Николай Точицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По его словам, сначала необходимо дождаться первых результатов вакцинации в странах-членах Евросоюза, так как пока в Брюсселе эта мера не рассматривается.

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"Я не исключаю, что именно это и будет одним из главных элементов для того, чтобы представители и граждане третьих стран находились на территории Европейского Союза", – сказал Точицкий.

При этом он отметил, что речь может идти о справках, в которых будет указана вакцинация сертифицированной вакциной для государств-членов ЕС.

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Топ комментарии
+4
Справка о том что вы поддерживает новые правила. Или вы думаете что прививка будет одноразовая? Теперь она будет регулярной.
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22.12.2020 10:38
+4
Меня беспокоит что именно в странах бывшего свободного мира распространяется такая истерия. Ни в Китае, на родине вируса ни в такой " дорогой" для главы ВОЗ Африке вирусы не мутируют, локдауны и запреты не вводятся. Там где люди и так, больше всего, придерживались гигиены именно там и разгулялась "пандемия". А что до прививок то через 5-10 лет запуганные люди уже и спрашивать не будут зачем и от чего их котят. Главное не снижать градус истерики. Без Европы и Америки мировую пандемию не раскрутить.
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22.12.2020 11:12
+3
справедливо
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22.12.2020 10:27
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справедливо
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22.12.2020 10:27 Ответить
А мігранти також будуть вакцинуватися? Чи для них виключення?
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22.12.2020 10:28 Ответить
Враховуючи ту швидкість, з якою влада імітує забезпечення українців вакцинами, пересічним громадянам швидше буде самим зкупити собі через інтернет вакцину на вибір за 30-59 доларів, вколоти собі в приватній платній клініці, ніж дочекатись вакцинації від держави.
А те, що вакцинами торгуватимуть офіційно через інтернет - лише справа часу
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22.12.2020 10:30 Ответить
Это было бы замечательно, если бы можно было вот так заказать через интернет, пофиг даже на цену. Но эта вакцина перевозится в больших контейнерах-морозильниках с температурой -70 градусов, так что вариант индивидуального заказа через интернет не выглядит реальным. Но если бы они хотя бы появились в частных клиниках - уже было бы неплохо.
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22.12.2020 12:34 Ответить
И он сделает что ни богатьім ни нищим нельзя будет ни купить ни продать...але це на фінішній прямій, ще не скоро але вже не довго
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22.12.2020 10:31 Ответить
Ну так к этому все и шло. Это справка о лояльности.
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22.12.2020 10:31 Ответить
Справка о лояльності к чему/к кому?
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22.12.2020 10:32 Ответить
Справка о том что вы поддерживает новые правила. Или вы думаете что прививка будет одноразовая? Теперь она будет регулярной.
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22.12.2020 10:38 Ответить
Около трех лет назад мои знакомые ездили в путешествие по Южной Америке. Для получения виз в некоторые из стран ЮА требовались справки о прививках от малярии и жёлтой лихорадки (разумеется,прививки платные). И это воспринималось в порядке вещей. Также в порядке вещей в течении ближайших 5-10 лет для перемещения между странами будут требовать справки о вакцинации от ковид. Со временем, когда цифры заболеваемости и смертности уменьшатся до стандартных цифр как от гриппа, отменят и эти справки
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22.12.2020 10:51 Ответить
Меня беспокоит что именно в странах бывшего свободного мира распространяется такая истерия. Ни в Китае, на родине вируса ни в такой " дорогой" для главы ВОЗ Африке вирусы не мутируют, локдауны и запреты не вводятся. Там где люди и так, больше всего, придерживались гигиены именно там и разгулялась "пандемия". А что до прививок то через 5-10 лет запуганные люди уже и спрашивать не будут зачем и от чего их котят. Главное не снижать градус истерики. Без Европы и Америки мировую пандемию не раскрутить.
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22.12.2020 11:12 Ответить
Пережив жесткий локдаун из-за коронавируса первыми, жители Уханя через год после начала пандемии вернулись к нормальной жизни, но не теряют https://www.dw.com/ru/uhan-sejchas-chto-izmenilos-iz-za-koronavirusa-fotogalereja/a-55970619 бдительность .
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22.12.2020 11:19 Ответить
Это справка о том, что вирус ковида не использует Ваш организм в качестве троянского коня.
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22.12.2020 11:01 Ответить
Доктор Томас Биндер, доктор медицины @Thomas_Binder

Тест - это болезнь, а не вирус! За всю мою жизнь мы ни разу не тестировали на какой-либо вирус простуды, кроме случаев, когда требовалась специальная терапия. Потом пришел ученик чародея @c_drosten со своим испытанием из ниоткуда и перевернул все с ног на голову. Теперь жир в огне!
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22.12.2020 11:18 Ответить
Какой он умный! Циркуляцию вирусов гриппа в Украине методом ПЦР определяли и до 2020 года (правда, не массово). А Южная Корея справилась с вспышкой MERS именно с помощью ПЦР-тестов. В 2015 году.
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22.12.2020 11:46 Ответить
А может и не стать. Потому что по ЕС, да уже и у нас в Закарпатье распространяется совсем другой вирус. А Ковид, можно сказать, вчерашний день.
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22.12.2020 10:40 Ответить
даааа....
дохера разных справковыдавателей накупит машин и дачек за городом...
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22.12.2020 11:05 Ответить
Упс. Все, будете сидіти в Україні. Грошей на загальну вакцинацію у бубАчки немає. Їх закатили в дорогий, шлаковий асфальт.
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22.12.2020 11:09 Ответить
Сколько будет стоимость липовой?
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22.12.2020 11:23 Ответить
Забыли дописать для долбо..ов:" Медведчуковская ху..ня не прокатит"!
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22.12.2020 11:49 Ответить
Почем?
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22.12.2020 12:05 Ответить
интересно, а ублюдков из ордло это касается? банкомат на линии ограничения есть гарантия распространения вируса... токо скидивание пенсий беспилотниками. а вы шо думаете???
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22.12.2020 12:16 Ответить
Спочатку не роблять локдаун дотягують до певної кількості, і смі в унісон що все нормально, все контрольовано, потім його вводять коли вже пізно і сам локдаун гробить економіку і нічого вже не рішає через велику кількість хворих. Потім локдаун припиняють коли тільки захворюваність почала спадати щоб знову набрав обороти.... Це не Україна це Англія...
Не понятні виділення тріліонів які вливаються не в економіку а йдуть в акції....
Протилежність Китай жосткий локдаун на 2 місяці жорсткий карантин, де хоча б невелика вспишка..
В результаті порівняємо економічні показники китаю за той рік і Євросоюза і США....
Похоже на якусь виставу як на мене...
А тепер плавно йдемо до моделі цифрового суспільства де без довідки ви нікуди не поїдете навіть вас на літак не посадять можете здати і 3 тести що у вас корони немає але всім буде пох.... головне щоб ви 4 рази на рік вакцинувались.... І нікого не хв... що частина вакцинованих уже успішно хворіє в англії, мотивують що потрібна 2 вакцинація і імунітет ще не виробився...
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22.12.2020 13:26 Ответить
 
 