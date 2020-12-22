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взятка (6038) Министерство молодежи и спорта (127) СБУ (19459)

СБУ разоблачила коммерсанта, предлагавшего чиновникам госпредприятия при Минмолодьспорта 2 млн грн взятки за "закрытие глаз"

СБУ разоблачила коммерсанта, предлагавшего чиновникам госпредприятия при Минмолодьспорта 2 млн грн взятки за

Служба безопасности Украины разоблачила коммерсанта, который предложил чиновникам одного из государственных предприятий, подчиненных Министерству молодежи и спорта, взятки за противоправное изменение условий тендеров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы задокументировали факт, что бизнесмен был участником и победителем многих конкурсов на поставки продукции для нужд Национальных сборных Украины. Однако его товары не соответствовали качественным характеристикам, или он не мог вовремя обеспечить поставки. Общая сумма неправомерной выгоды, которую он предложил чиновникам за "закрытие глаз", составила более 2 млн гривен", - сказано в сообщении.

Сотрудники спецслужбы установили, что злоумышленник также использовал механизм так называемого "тендерного троллинга": "Подконтрольные дельцу коммерческие структуры участвовали в конкурсных торгах с аномально низкими ценовыми предложениями. Но, фактически, организатор вообще не имел товаров, которые были предметом закупок. Затем коммерсант выходил на легальных производителей продукции, у которых он выиграл тендер, и предлагал продать ему продукцию по ценам ниже себестоимости. В других случаях злоумышленник предлагал "откупиться" от него за отказ от победы в торгах".

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В рамках начатого уголовного производства правоохранители задержали фигуранта и его сообщника при попытке передать чиновникам пакет фальсифицированной документации. Решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

Операция по разоблачению аферы проводилась Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 7.
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"... СБУ разоблачило ..." А ха, ха! А то, что так проводятся ВСЕ (от слова абсолютно) тендеры, СБУ не разоблачило?
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22.12.2020 10:53 Ответить
Вынуждена встать на защиту СБУ! Наводить порядок в государстве - не их функция. Ведь сфинктер может и обязан регулировать и контролировать выделения. Но за общее состояние организма не отвечает.
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22.12.2020 11:40 Ответить
Интересно. А в чем, по твоему, "функция" СБУ?
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22.12.2020 11:42 Ответить
Да собственно в том, о чём написала. И в донесении в мозг информации о реальном положении дел на местах). Требовать от них большего - российский путь развития.
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22.12.2020 11:48 Ответить
 
 