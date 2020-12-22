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В МВД выявили 274 случая COVID-19 за сутки, большинство в Киеве, Донецкой и Днепропетровской областях

Количество больных COVID-19 правоохранителей МВД за сутки выросло на 274 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

"Количество больных правоохранителей МВД на COVID-19 за сутки выросла на 274 случая. Больше всего больных в Донецкой и Днепропетровской областях, а также в Киеве", - сказано в сообщении.

В ведомстве напомнили гражданам, что важно следить за состоянием своего здоровья и вовремя посещать врача.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За выходные в МВД выявили 435 новых случаев COVID-19, большинство в Киеве, Запорожской и Николаевской областях

В МВД выявили 274 случая COVID-19 за сутки, большинство в Киеве, Донецкой и Днепропетровской областях 01

В МВД выявили 274 случая COVID-19 за сутки, большинство в Киеве, Донецкой и Днепропетровской областях 02
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да пусть себе болеют...
всё равно по сути они "пересічного громадянина" никогда не защищали, гоп - стопы не искали, только побои у потерпевших по больницам снимали и на поиск грабителей муй ложили.
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22.12.2020 11:12 Ответить
 
 