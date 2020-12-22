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Появление нового штамма коронавируса никак не связано с началом вакцинации в Великобритании, - Ляшко

Появление нового штамма коронавируса никак не связано с началом вакцинации в Великобритании, - Ляшко

На сегодняшний день выявлены уже около 12 тыс. мутаций коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявил главный санитарный врач, замглавы Минздрава Виктор Ляшко.

"Появление нового штамма коронавируса никаким образом не связано с началом вакцинации в Великобритании. Поскольку данный штамм коронавируса был выявлен намного раньше, чем началась кампания иммунопрофилактики", - отметил Ляшко.

По словам главного санврача, похожая мутация была обнаружена в Южно-Африканской Республике. 

Кроме того, Ляшко добавил, что на сегодняшний день выявлены 12 тыс. мутаций коронавируса. 

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Да-да-да... и улицы опрыскивать химией и людей в парки не пускать тоже было жизненно необходимо. И в обоморок человек после вакцины падает просто потому что ему захотелось.
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22.12.2020 10:47 Ответить
понравился коммент - это не моё, но как теория пойдёт

Поява нового штаму коронавірусу ніяк не пов'язана з початком вакцинації у Великій Британії, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4717
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22.12.2020 11:07 Ответить
Ну если "Появление нового штамма коронавируса никаким образом не связано с началом вакцинации в Великобритании", то зачем эти оправдания? Или министр говорит то, что его обязали говорить?
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22.12.2020 11:05 Ответить
а чого одразу оправданіє? констатацію факту ти не береш до уваги? ну ти як Воля, вирощений психологами, прям кладязь логічних варіантів.
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22.12.2020 11:51 Ответить
Ви за свою державу відповідайте, а то ще коментують щось за Великобританію. Вони там самі розбуруться за результати своєї вакцинації. Де вакцинація українського народу?
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22.12.2020 11:07 Ответить
- Скажите по совести, Ляпсус, почему вы пишете о том, чего вы в жизни не видели и о чем не имеете ни малейшего представления? Почему у вас в стихотворении "Кантон" пеньюар -- это бальное платье? Почему?!(с)
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22.12.2020 12:56 Ответить
 
 