Появление нового штамма коронавируса никак не связано с началом вакцинации в Великобритании, - Ляшко

На сегодняшний день выявлены уже около 12 тыс. мутаций коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявил главный санитарный врач, замглавы Минздрава Виктор Ляшко.

"Появление нового штамма коронавируса никаким образом не связано с началом вакцинации в Великобритании. Поскольку данный штамм коронавируса был выявлен намного раньше, чем началась кампания иммунопрофилактики", - отметил Ляшко.

По словам главного санврача, похожая мутация была обнаружена в Южно-Африканской Республике.

Кроме того, Ляшко добавил, что на сегодняшний день выявлены 12 тыс. мутаций коронавируса.

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