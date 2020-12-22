Украинский газ не должен продаваться украинскому потребителю по европейским ценам, - нардеп Бондарев
Народный депутат акцентировал, что с сентября цена на газ выросла на 45% для населения. И она постоянно росла последние 5 лет каждый квартал.
Об этом он заявил в эфире телеканала "НАШ".
По словам парламентария, никаких шагов по уменьшению тарифов на газ не происходило, при том, что Украина имеет все возможности для того, чтобы снизить цену на украинский газ.
"Что касается газа и стоимости для потребителя. Представьте себе, что вы купили себе кофеварку домой, отдельно кофе, отдельно воду, включили ее, нажимаете кнопку - а вам кофе и чек за него. Платите за услуги. Такая же ситуация с "Укргаздобычей". Все мы, украинцы, являемся владельцами этой компании. Почему мы должны за продукт, который производит эта компания, платить мировые цены? Потому что в руководстве "Нафтогаза" нам так сказали", - заявил Константин Бондарев.
По мнению народного депутата, "Нафтогаз" нужно лишать монополии на продажу добытого в Украине газа.
Напомним, "Батькивщина" подала законопроект 4400 о создании конкуренции на рынке природного газа и ликвидации монополизма "Нафтогаза". Законопроект предусматривает передачу "Укргаздобычи" в прямое подчинение Кабинету Министров и вывод украинского газа на биржу. По мнению фракции "Батькивщина", конкурентная среда способствовала бы установлению справедливой цены на рынке, и это положило бы конец абсолютно неправильному подходу к ценообразованию по формуле "Амстердам плюс", когда происходит привязка к импортной цене.
Пожалуйста, подождите...
Так какого чёрта и на каком экономическом основания нам дурят голову - внешними факторами, которые к нам не имею ни малейшего отношения !?
Украинский потребитель не является участником внешнего рынка !!! И не должен зависть от внешнего рынка и тем более не должен нести финансовое бремя от внешнего рынка !!!
И побеждает?
Газ должен продаваться на рынке всем по одной цене. Иначе будут спекуляции и махинации.
Всего-то надо - закупать газ по ценам, как для населения, а продавать по ценам, как для предприятия.
То, что до вашего села не докатилась эта новость - это твои проблемы.
этот ВОПРОС уже давно ПЕРЕЗРЕЛ...
Я ні слова не сказав про "дешевий" ГАЗ- я говорю про честну справедливу соціальну ціну на нього...- і не бвльше...
Уважно читай Конституцію, та підзаконні...
Отаке от сЄляві....
По простой причине - он потребляет украинский газ, а не добытый и доставленный из-вне !
Потребление украинцами украинского газа не влияет ни на мировые объемы ни на мировые цены !
Поэтому вполне логично снижение цен для украинского потребителя украинско газа !
И не ориентироваться на цены ВНЕ Украины !
Все недра принадлежат народу Украины!!
Или нет?
Значит и делить нужно на всех.
Давненько я не вникал в конкретику, но у нас всё не так!
Например: 10 лет назад, при добыче угля шахта платила государству 5 грн. (с копейками) за тонну угля. А весь уголь принадлежал торговому дому, и прибыль тоже. За газ платилось государству 120 грн. За железную руду 4 грн. за тонну.
Людям надо напрямую помогать через субсидии.
Ты связи между экономикой и доходами не видишь? Тогда ты зебил.
Тебе вот какраз и говорят о том что у тупых баранов цена для населения особая, а у нормальных экономик единая.
Фирташ, кстати, именно при ней расцвел буйным цветом.
Электричество всё отечественного производства и должно раздаваться бесплатно!
Это ж леди ТЮ, ничего нового.
Мы - дешовка. И мы сами себе такую цену установили, продавая примитивный продукт и выполняя примитивную работу.
Но доход потребителя и цена никак не связаны. А вот спрос и цена связаны. Не можешь - не покупай.
не знаю де там у вас та у нас будівельника за 1к гривень на день важко знайти.
Все равно потом украинцы из своих налогов заплатят разницу.
Тільки де тепер всі країни з таким ціноутворенням думаю всі знають, у жопі.
А чому українська електрика вартує дорожче ніж в Європі ?
По простой причине - он потребляет украинский газ, а не добытый и доставленный из-вне !
Потребление украинцами украинского газа не влияет ни на мировые объемы ни на мировые цены !
Поэтому вполне логично снижение цен для украинского потребителя украинско газа !
И не ориентироваться на цены ВНЕ Украины !
для тех, комментаторов, которые говорят красивые фразы о пополнении бюджете, пенсиях и т.д. - из цены ...
Вы или наивны или глупы или в доле...
Если бы цена формировалась социально справедливо, то мы все четко видели и знали какой % в ней на что то конкретное... Так вот.... "что то конкретное" - это личная прибыль руководителя и владельца и это основная доля прибыли ! даже з/пл работников газовых компаний... - мизер по сравнению с суммами руководителей !
Так что не будьте наивными глупцами - вы пополняете конкретный карман конкретного феодала, а не гос.бюджет !
А цена должна быть простая... - непосредственно себестоимость добычи, доставки, амортизации оборудования + 15% и на этом ТОЧКА !
Пусть владелей и руководитель свой заработок берет из этих 15% !