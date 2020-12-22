Украинский газ не должен продаваться украинскому потребителю по европейским ценам, - нардеп Бондарев

Народный депутат акцентировал, что с сентября цена на газ выросла на 45% для населения. И она постоянно росла последние 5 лет каждый квартал.

Об этом он заявил в эфире телеканала "НАШ".

По словам парламентария, никаких шагов по уменьшению тарифов на газ не происходило, при том, что Украина имеет все возможности для того, чтобы снизить цену на украинский газ.

"Что касается газа и стоимости для потребителя. Представьте себе, что вы купили себе кофеварку домой, отдельно кофе, отдельно воду, включили ее, нажимаете кнопку - а вам кофе и чек за него. Платите за услуги. Такая же ситуация с "Укргаздобычей". Все мы, украинцы, являемся владельцами этой компании. Почему мы должны за продукт, который производит эта компания, платить мировые цены? Потому что в руководстве "Нафтогаза" нам так сказали", - заявил Константин Бондарев.

По мнению народного депутата, "Нафтогаз" нужно лишать монополии на продажу добытого в Украине газа.

Напомним, "Батькивщина" подала законопроект 4400 о создании конкуренции на рынке природного газа и ликвидации монополизма "Нафтогаза". Законопроект предусматривает передачу "Укргаздобычи" в прямое подчинение Кабинету Министров и вывод украинского газа на биржу. По мнению фракции "Батькивщина", конкурентная среда способствовала бы установлению справедливой цены на рынке, и это положило бы конец абсолютно неправильному подходу к ценообразованию по формуле "Амстердам плюс", когда происходит привязка к импортной цене.