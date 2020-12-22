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Бондарев Константин (45) Газ (9402) Тарифы на газ (351)

Украинский газ не должен продаваться украинскому потребителю по европейским ценам, - нардеп Бондарев

Украинский газ не должен продаваться украинскому потребителю по европейским ценам, - нардеп Бондарев

Народный депутат акцентировал, что с сентября цена на газ выросла на 45% для населения. И она постоянно росла последние 5 лет каждый квартал.

Об этом он заявил в эфире телеканала "НАШ".

По словам парламентария, никаких шагов по уменьшению тарифов на газ не происходило, при том, что Украина имеет все возможности для того, чтобы снизить цену на украинский газ.

"Что касается газа и стоимости для потребителя. Представьте себе, что вы купили себе кофеварку домой, отдельно кофе, отдельно воду, включили ее, нажимаете кнопку - а вам кофе и чек за него. Платите за услуги. Такая же ситуация с "Укргаздобычей". Все мы, украинцы, являемся владельцами этой компании. Почему мы должны за продукт, который производит эта компания, платить мировые цены? Потому что в руководстве "Нафтогаза" нам так сказали", - заявил Константин Бондарев.

По мнению народного депутата, "Нафтогаз" нужно лишать монополии на продажу добытого в Украине газа.

Напомним, "Батькивщина" подала законопроект 4400 о создании конкуренции на рынке природного газа и ликвидации монополизма "Нафтогаза". Законопроект предусматривает передачу "Укргаздобычи" в прямое подчинение Кабинету Министров и вывод украинского газа на биржу. По мнению фракции "Батькивщина", конкурентная среда способствовала бы установлению справедливой цены на рынке, и это положило бы конец абсолютно неправильному подходу к ценообразованию по формуле "Амстердам плюс", когда происходит привязка к импортной цене.
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Топ комментарии
+13
Хто про шо, а матьківщина про безкоштовний газ.
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22.12.2020 10:53
+9
Український газ не має продаватися за європейськими цінами українському споживачу, - нардеп Бондарєв - Цензор.НЕТ 6763
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22.12.2020 11:20
+7
Йульки вже задовбали своїм популістськими цінами на газ. Тільки міжнародні ціни змусять наш нарід економити ресурси. Зараз ціни на газ в Україні визначаються цінами на газ на ринку ЄС.
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22.12.2020 11:30
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Страница 3 из 3
Рынка газа. На котором сейчас в каждой области есть как минимум 2 трейдера (с разными ценами) - местный облгаз и Нафтогаз. И на котором со временем количество трейдеров вырастет, что приведет к увеличению конкуренции и положительному эффекту для потребителей.
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22.12.2020 23:40 Ответить
Ок, но это рынок внутри страны !!!! И он никаким боком не касается ни цен, ни обьемов газа на рынке ВНЕ страны !?
Так какого чёрта и на каком экономическом основания нам дурят голову - внешними факторами, которые к нам не имею ни малейшего отношения !?

Украинский потребитель не является участником внешнего рынка !!! И не должен зависть от внешнего рынка и тем более не должен нести финансовое бремя от внешнего рынка !!!
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23.12.2020 01:15 Ответить
Украинский потребитель зависит от внешнего рынка, как и потребитель любой другой европейской страны, как бы Вам не хотелось обратного. И совокупный спрос этих потребителей, зависящий во многом от погодных условий, напрямую влияет на стоимость газа на внешнем рынке.
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23.12.2020 20:24 Ответить
Другими словами - у нас не рынок, а монопольная спекуляция ! Лишь с эмитацией "рынка" ...
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23.12.2020 01:17 Ответить
Цікава у тебе логіка. Ти мабуть хотів: різна швидкість авто для різних категорій населення? як по газу пропонуєш
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22.12.2020 11:50 Ответить
Нет конечно. Это я на счет взаимосвязи между коррупцией и разными ценами на газ.
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22.12.2020 11:53 Ответить
Нічого не зрозумів. Але цікаво. Пиши ще
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22.12.2020 11:54 Ответить
Вот и мне не понятно, какая тут взаимосвязь. Український газ не має продаватися за європейськими цінами українському споживачу, - нардеп Бондарєв - Цензор.НЕТ 9142Но https://censor.net/ru/user/184403 утверждает, что так считает ЕС и МВФ. А я утверждаю, что это бред сивой кобылы. https://censor.net/ru/user/184403
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22.12.2020 13:01 Ответить
Рыночная цена в Амстердаме + доставка. Промышленность, кто примазан, через своих трейдеров закачала газ в хранилище летом по 2.8 грн, + 0.2 грн за хранение, у них такой рынок, а с населения берут по пиковой цене и доступа к хранилищам у людей нет, это тоже рынок, только для быдла. Рынок вроде один и тот же но цена в 3 раза отличается. И бюджет кстати ничего с этого не получает, все идет трейдерам, у нас же рынок.
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22.12.2020 16:18 Ответить
Дело Бени Валерича живет!
И побеждает?
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22.12.2020 11:10 Ответить
собственно, как и украинский уголь и украинская электроэнергия. но это очень не понравится партнёрам из МВФ. так что пока не при власти, можно гавкать всё, что угодно.
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22.12.2020 11:13 Ответить
АЕС вимушені продавати половину своєю ел ененргію продавати населенню за 1 коп. Це просто вбиває економіку
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22.12.2020 11:37 Ответить
Та ні, за це ми маємо дякувати НКРЕ і її очільнику, а він завжди людина Ахметова.
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22.12.2020 11:39 Ответить
Та ні, це такі популістські закони: АЕС компенсують вартість зеленої енергетики і дорогу теплову. На Заході люди самі оплачують зелені тарифи. У нас як завжди - через сраку
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22.12.2020 11:41 Ответить
Ну наскільки я в курсі, ми платимо усереднений тариф за електроенергію різних виробників. І тариф на ел.від АЕС штучно занижений заради завищення тарифу від теплових станцій (приватних). Це банальна корупція.
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22.12.2020 11:45 Ответить
Це вбиває в першу чергу атомну галузь, що набагато гірше.
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22.12.2020 23:44 Ответить
За своє вугілля ми здорово переплачуємо порівняно з міжнародними цінами. Тобі треба таке вугілля?
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22.12.2020 11:39 Ответить
Бабло Фирташа отрабатывает.

Газ должен продаваться на рынке всем по одной цене. Иначе будут спекуляции и махинации.
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22.12.2020 11:13 Ответить
На рынке всё продаётся по одной цене - рыночной.
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22.12.2020 11:19 Ответить
Поинтересуйся, как облгазы Фирташа раньше бабло рубили.

Всего-то надо - закупать газ по ценам, как для населения, а продавать по ценам, как для предприятия.
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22.12.2020 11:22 Ответить
Где здесь рынок?
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22.12.2020 11:29 Ответить
Везде. Ты можешь сам себе выбрать постащика газа и заключить с ним договор. Хоть напрямую у Нафтогаза покупай, а не у Фирташа.

То, что до вашего села не докатилась эта новость - это твои проблемы.
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22.12.2020 11:32 Ответить
"Поцелуй меня везде, восемнадцать мне уже"
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22.12.2020 13:32 Ответить
Ви цей газ власноруч будете добувати, повним складом ВР! Працювати за копійки скоро буде нікому.
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22.12.2020 11:15 Ответить
не только ГАЗ - а также как и ВСЕ монополии и РЕСУРСЫ - на бумаге принадлежат нам ВСЕМ, а успешно пользуются и имеют СВЕРХПРИБЫЛЯ несколько сот семей и КЛАНОВ....
этот ВОПРОС уже давно ПЕРЕЗРЕЛ...
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22.12.2020 11:17 Ответить
Всьо забрать і падєліть.
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22.12.2020 11:34 Ответить
ни в коем случае - аудит. контроль, и успешная експлуатация...- но, в интересах Державы и ее Граждан...
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22.12.2020 11:45 Ответить
Зараз ціни для різних газів - ринкові (як домовиться покупець і продавець). Корупція малоймовірна. Прибуток наших державних газових компаній іде в держбюджет, кошти із бюджета використовується для потреби всієї країни. Думаю, більш раціональної системи не придумаєш. Вже по різному експериментували. Викидати половину державного бюджету на доплату за дешевий газ - тупіше ідеї не придумаєш
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22.12.2020 12:17 Ответить
о так - " більш раціональної системи не придумаєш"...- але для кола певних ОСІБ та та тих ВАСАЛІВ що їх обслуговують , отримуючи по 260 лямів ЗП та по 180 000 000 премій....- за весь цей "честний" ДЕРИБАН якраз і платить простий "господар" своїх слуг...
Я ні слова не сказав про "дешевий" ГАЗ- я говорю про честну справедливу соціальну ціну на нього...- і не бвльше...
Уважно читай Конституцію, та підзаконні...
Отаке от сЄляві....
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22.12.2020 13:15 Ответить
В Украине потребитель украинского газа НЕ ЯВЛЯЕТСЯ участником мирового газового рынка !
По простой причине - он потребляет украинский газ, а не добытый и доставленный из-вне !
Потребление украинцами украинского газа не влияет ни на мировые объемы ни на мировые цены !

Поэтому вполне логично снижение цен для украинского потребителя украинско газа !
И не ориентироваться на цены ВНЕ Украины !
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22.12.2020 20:09 Ответить
Газ не просто украинский.
Все недра принадлежат народу Украины!!
Или нет?
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22.12.2020 11:21 Ответить
на папері...
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22.12.2020 11:29 Ответить
Ага, іди покопай бурштин і взнаєш у місцевих кому він належить
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22.12.2020 11:33 Ответить
Не конкретно мне, а всем!
Значит и делить нужно на всех.
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22.12.2020 12:56 Ответить
Так і робиться: через бюджет. По іншому як? ідіть візьміть кусок бурштину чи газу у тих хто добуває
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22.12.2020 15:06 Ответить
Должно быть так.
Давненько я не вникал в конкретику, но у нас всё не так!
Например: 10 лет назад, при добыче угля шахта платила государству 5 грн. (с копейками) за тонну угля. А весь уголь принадлежал торговому дому, и прибыль тоже. За газ платилось государству 120 грн. За железную руду 4 грн. за тонну.
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22.12.2020 15:24 Ответить
Такие вопросы должны решать технократы, а не политики. Иначе экономика будет неэффективной и коррумпированной как в совке.
Людям надо напрямую помогать через субсидии.
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22.12.2020 11:22 Ответить
Норвежский газ продается норвежцам по европейским ценам, а венесуельский газ продается венесуельцам намного ниже рыночной стоимости...
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22.12.2020 11:28 Ответить
Вот поэтому в Норвегии и в Венесуэле живут немного по-разному. Особенно теперь.
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22.12.2020 11:30 Ответить
Наш совок хоче жити як в Венесуелі. Шо не ясно?
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22.12.2020 11:31 Ответить
Та норвежцям плювати яка ціна на газ- у них по 5к € зарплата, а не по 5к ₴. Але українські кровососи постійно про це забувають. Взагалі вся енергетика має бути у держвласності, покрали все ,самі нічого не побудували, а тепер розказують про ринок.
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22.12.2020 11:35 Ответить
А почему у них по 5К € зарплата?

Ты связи между экономикой и доходами не видишь? Тогда ты зебил.

Тебе вот какраз и говорят о том что у тупых баранов цена для населения особая, а у нормальных экономик единая.
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22.12.2020 11:39 Ответить
Як ви,боти фірташевські вже задовбали. Те що люди мають голодувати щоб заплатити вашому господарю,не в бюджет України, за газ, це не ринок і не економіка, а винищення населення.
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22.12.2020 11:45 Ответить
Ні, це ти, https://censor.net/ru/user/195545 - антириночник.
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22.12.2020 12:22 Ответить
Йульки вже задовбали своїм популістськими цінами на газ. Тільки міжнародні ціни змусять наш нарід економити ресурси. Зараз ціни на газ в Україні визначаються цінами на газ на ринку ЄС.
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22.12.2020 11:30 Ответить
А им нужно!!! Деньги им нужны! ОЧЕНЬ!!!! ОЧень ! ОЧЕНЬ!
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22.12.2020 11:34 Ответить
А чому ніхто ніколи не каже.за якість газу? Ще давно раз був сюжет.що в тій же Німеччині він кращий.А зараз всі мовчать.
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22.12.2020 11:41 Ответить
До речі, незрозуміло що,яке накачують в труби і продають за шалені гроші, тупо не може закип'ятити води в чайнику. Хто провіряє ці "гази" на калорійність, я коли в Україні то офігіваю від процесу приготування їжі.
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22.12.2020 11:48 Ответить
https://censor.net/ua/user/195545 Газ зараз взагалі хріновий.Колись по г+г показували сюжет,що в Німеччині в двічі кращий.Це було ще за яника.Зараз всі патріотичні змі мовчать.Виходить,що вони в змові.Навіть форумчани мовчать.
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22.12.2020 12:02 Ответить
а от з якістю газу проблема - це інша справа. А тут, справді, потрібно щось робити...
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22.12.2020 12:23 Ответить
по его логике тогда и бензин из украинской нефти должен стоить 10 грн а метал 5 тыс за тонну, хлеб 20 коп)))) так можем и до коммунизма договориться. если у нас рыночная экономика то и цены на все должны быть рыночными. а нефтегаз является самым крупным налогоплатильщиком, когда при юле он приносил сотни миллиардов убытков
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22.12.2020 11:42 Ответить
Які збитки? Йулі, януковощам, лазаренкам, фірташам- одні прибилі. На цьому весь їхній бізнес тримався
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22.12.2020 15:35 Ответить
Так газ - это любимая тема ТЮЛевцев. Вона ж газова прынцеса. Спекуляции на этой теме - это ее профиль.

Фирташ, кстати, именно при ней расцвел буйным цветом.
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22.12.2020 11:48 Ответить
А электричество?
Электричество всё отечественного производства и должно раздаваться бесплатно!
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22.12.2020 11:57 Ответить
За трудодни. И землю крестьянам, заводы рабочим, воду морякам.

Это ж леди ТЮ, ничего нового.
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22.12.2020 12:01 Ответить
Не підказуй, а то накаркаєш. Вже й так Енергоатом половину електроенергії за 1 коп. продає
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22.12.2020 15:37 Ответить
Я згоден платити європейську ціну на газ,якщо буду отримувати європейську зарплату.Ціни на газ в європейських країнах не однакові,і на відміну від нас,прив'язані до платоспроможності населення.
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22.12.2020 12:03 Ответить
А может, чтобы получать европейскую зарплату надо получать прибыль как в ЕС?
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22.12.2020 12:05 Ответить
От іменно, а не заробляти на продуктах харчування і одягові, немов на героїні.
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22.12.2020 12:12 Ответить
Итить ты упоротый. А прибыль - это что?
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22.12.2020 12:13 Ответить
Це ти тупорилий, в ЄС ніхто таких націнок як в Україні не ставить, але наші рабовласники зарплати не платять, а в ЄС змушені.
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22.12.2020 12:18 Ответить
Пустили гальку в Європу. Хто змушує платити таку зарплату? зарплата може така тому, що в Данії 5 чоловік працює на свинофермі в 5000 голів, а у нас 5 чол. на 50 голів?
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22.12.2020 15:41 Ответить
У нас недавно відкрили завод де роблять електропроводку до європейських автомобілів.ЧОМУ не платять європейську зарплату?Що не так з "доходами"? Ціни на квартири в Польщі майже такі ж як і в Україні,а зарплата будівельників у нас в два рази нижча.Що не так з доходами?.
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22.12.2020 12:50 Ответить
Потому что потому тут и открыли, что труд здесь стоит меньше.

Мы - дешовка. И мы сами себе такую цену установили, продавая примитивный продукт и выполняя примитивную работу.
Но доход потребителя и цена никак не связаны. А вот спрос и цена связаны. Не можешь - не покупай.
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22.12.2020 12:54 Ответить
Чому за одну й ту ж роботу мені платять по різному у нас і за кордоном?А менші зарплати нам платять через надмірну жадібність "бізнесменів".А щодо: "доход потребителя и цена никак не связаны",то поцікався які зарплати, а відповідно, й ціни в Швейцарії.
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22.12.2020 14:09 Ответить
ну піндець, це мені нагадує божевільну "словачку" даного ресурсу, завод тут тому і відкрили що робоча сила ДЕШЕВА, це бізнес.
не знаю де там у вас та у нас будівельника за 1к гривень на день важко знайти.
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22.12.2020 13:19 Ответить
Робоча сила дешевша ніж в європі бо наші жадібні "бізнесмени" хочуть заробити(і заробляють) більше ніж європейські.Бізнес - це обман,чим успішніший бізнес тим більший обман.Чому в європі за таку ж роботу платять 100 долларів в день,а у нас 25?Куди зникають 75 долларів?Це просто непомірна ЖАДІБНІСТЬ.
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22.12.2020 16:02 Ответить
ты работать научись как европеец))
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22.12.2020 13:04 Ответить
умнік,а хто тобі сказав що я не вмію працювати як європеєць?Я був за кордоном і працював так само як і місцеві,от тільки за таку ж саму роботу у нас платять набагато менше ,при майже одинаковій вартості продуктів та житла
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22.12.2020 16:27 Ответить
я вижу что ты полный профан))) сколько стоит проезд в берлине и в киеве?)))
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22.12.2020 16:56 Ответить
Що за тупі питання,проФФесор?При чому тут вартість проїзду в цих містах?Чи для тебе Європа починається в Берліні?
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22.12.2020 18:36 Ответить
ипанько, скажи тогда сколько стоит проезд там где ты типа был?)))
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22.12.2020 19:24 Ответить
ТУПА чернігівська вата,хто тобі сказав що я користувався громадським транспортом?Нашу бригаду перевозили водії фірми,а працював в:Прага,Плзень(Чехія),Ловіч,Сохачев(Польща).При чому тут вартість проїзду,валенок чернігівський?
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22.12.2020 20:24 Ответить
щенок малолетнй, не можешь что то уразумительное сказать то просто заткнись, не позорься))
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23.12.2020 06:14 Ответить
Ушльопок,якщо не розумієш того що я пишу то це твої проблеми.
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23.12.2020 09:20 Ответить
баран, бери портфель и мандруй в школу)))
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23.12.2020 09:42 Ответить
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23.12.2020 13:02 Ответить
Де це таке щастя? І зарплату не роздають - її заробляють
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22.12.2020 15:38 Ответить
Заявив би він це, коли не було Нафтогазу, а на ринку України правила бал ЄЕСУ з її (чи його) юдькою.
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22.12.2020 12:18 Ответить
Так тогда какраз так и было - этому дала задорага, этому (Фирташу) дала задешево.
Все равно потом украинцы из своих налогов заплатят разницу.
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22.12.2020 12:58 Ответить
Там ще був фокус: чим дешевший газ для населення - дорожчий газ для промисловості. Відповідно вкрасти можна було значно більше. Бізнес по українськи
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22.12.2020 15:45 Ответить
а ну знову починається саветщина, все взять і паделіть.
Тільки де тепер всі країни з таким ціноутворенням думаю всі знають, у жопі.
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22.12.2020 13:14 Ответить
Популізди хрєнові...
А чому українська електрика вартує дорожче ніж в Європі ?
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22.12.2020 14:20 Ответить
Для кого? Для населення? В рази дешевша, ніж в Європі.
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22.12.2020 23:49 Ответить
В Украине потребитель украинского газа НЕ ЯВЛЯЕТСЯ участником мирового газового рынка !
По простой причине - он потребляет украинский газ, а не добытый и доставленный из-вне !
Потребление украинцами украинского газа не влияет ни на мировые объемы ни на мировые цены !

Поэтому вполне логично снижение цен для украинского потребителя украинско газа !
И не ориентироваться на цены ВНЕ Украины !
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22.12.2020 20:08 Ответить
В Украине ценообразование первично обосновано желанием руководителя лично обогатиться - и ничего более !
для тех, комментаторов, которые говорят красивые фразы о пополнении бюджете, пенсиях и т.д. - из цены ...
Вы или наивны или глупы или в доле...

Если бы цена формировалась социально справедливо, то мы все четко видели и знали какой % в ней на что то конкретное... Так вот.... "что то конкретное" - это личная прибыль руководителя и владельца и это основная доля прибыли ! даже з/пл работников газовых компаний... - мизер по сравнению с суммами руководителей !
Так что не будьте наивными глупцами - вы пополняете конкретный карман конкретного феодала, а не гос.бюджет !

А цена должна быть простая... - непосредственно себестоимость добычи, доставки, амортизации оборудования + 15% и на этом ТОЧКА !
Пусть владелей и руководитель свой заработок берет из этих 15% !
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22.12.2020 20:18 Ответить
Правильно сказано!
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22.12.2020 22:07 Ответить
Надоело тупое вранье про тарифы на газ и сказки о том, что в Европе дешевле. У нас цена и так ниже рыночной фактически, в Европе, особенно Западной, газ для конечного потребителя дороже в разы. Включая страны, которые его добывают в больших количествах и экспортируют, вроде Норвегии. На каких дебилов рассчитана эта дурацкая пропаганда халявы?
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22.12.2020 23:51 Ответить
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