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Кабмин выделил из COVID-фонда Минюсту 103 млн грн на выплаты по решениям иностранных судов

Кабмин выделил из COVID-фонда Минюсту 103 млн грн на выплаты по решениям иностранных судов

Кабинет Министров Украины принял решение о выделении 103 млн грн из фонда по борьбе с коронавирусом Министерству юстиции для исполнения решения зарубежных юрисдикционных органов, принятого по результатам рассмотрения дел против Украины.

Соответствующее постановление "О выделении средств на частичное восстановление расходов по бюджетной программе 3601170 "Платежи во исполнение решений зарубежных юрисдикционных органов, принятых по результатам рассмотрения дел против Украины" из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями" опубликовано на правительственном портале, передает Цензор.НЕТ.

Согласно документу, Кабинет Министров постановил выделить Министерству юстиции на безвозвратной основе 103 млн грн из фонда борьбы с COVID-19 на осуществление мероприятий по погашению задолженности по решению Международного центра по урегулированию инвестиционных споров от 26 июля 2018 по делу №АRB/14/19 по иску Компании "Сити-Стейт Н.В.", общества с ограниченной ответственностью "Компания по управлению активами "Практика", общества с ограниченной ответственностью "Кристалл-Инвест", общества с ограниченной ответственностью "Продиз" к государству Украина.

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Также правительство поручило Министерству юстиции согласовать выделение этих бюджетных средств с Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам бюджета, а Министерству финансов - внести после указанного согласования соответствующих изменений в роспись государственного бюджета.

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22.12.2020 10:53 Ответить
Постійне доїння "ковідфонду" на всяку хрінь, окрім боротьби з самим ковід, свідчить про те, що грошей у держави немає. Зовсім.
Докерувались.
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22.12.2020 11:02 Ответить
Деньги Бюджета, как женщины, делятся на 3 категории:
- Дам.
- Не дам.
- Дам но не вам.
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22.12.2020 11:20 Ответить
Сподіваюся, цей факт буде достатньо добре задокументовано для майбутніх судових процесів. За нормальною логікою ці кошти мали б братися з конфіскованих рішенням судів на користь держави капіталів корупціонерів і інших злочинців. Як бачимо, у нас конфісковано при Зєлєнскому нема.
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22.12.2020 11:04 Ответить
Отдадим барыгам деньги на кислород для тяжело больных?
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22.12.2020 11:18 Ответить
Наши мафиозные волчьи суды приносят одни убытки государству.
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22.12.2020 12:23 Ответить
 
 