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В Украине изменят ПЦР-тесты из-за нового штамма коронавируса, - главный санврач Ляшко

В Украине изменят ПЦР-тесты из-за нового штамма коронавируса, - главный санврач Ляшко

В Украине изменять ПЦР-системы из-за мутировавшего коронавируса. Изменения в процесс тестирования будут внесены в конце декабря.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Великобритания 27 декабря должна опубликовать исследования об изменении праймеров (короткий фрагмент ДНК- или РНК-мишени. - ред.) нового коронавируса.

"В конце декабря Центр общественного здоровья соберет всех производителей тест-систем ПЦР, а также поставщиков и проговорит об изменении праймеров… для того чтобы изменить наши ПЦР-системы и чтобы добавить мишень, которая будет вылавливать белок нового мутировавшего вируса", - сказал Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Появление нового штамма коронавируса никак не связано с началом вакцинации в Великобритании, - Ляшко

Напомним, новый вид коронавируса был обнаружен в Великобритании, а также в Нидерландах, ЮАР, Дании и Австралии. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что новый штамм COVID-19 является более заразный, но при этом не опаснее других.

Также в ВОЗ заявили, что ситуация в связи с новым штаммом коронавируса находится под контролем.
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чмошники!
измените так шоб было бесплатно и всем хватало а не только прикорытным чиновникам !
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22.12.2020 11:02 Ответить
Та навіщо ті тести, якщо ститистика малюється як завгодно?
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22.12.2020 11:03 Ответить
які зміни тестів? Дятл! Вони же є? Ви ж на кацапських до сих пір працюєте, (Лайтджин він же амплісенс - кацапи, Вектиор бест - кацапи) будуть гроші витрачати на нові системи яких не має. ****, в внас в країні проблема з стерильними накінечниками до дозаторів! Курва ти йо"бана!
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22.12.2020 11:31 Ответить
от суки! выдумали проблему на ровном месте" типа показать шо есть ГОСУДАРСТВО!!!
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22.12.2020 12:01 Ответить
 
 