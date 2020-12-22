В Украине изменят ПЦР-тесты из-за нового штамма коронавируса, - главный санврач Ляшко

В Украине изменять ПЦР-системы из-за мутировавшего коронавируса. Изменения в процесс тестирования будут внесены в конце декабря.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Великобритания 27 декабря должна опубликовать исследования об изменении праймеров (короткий фрагмент ДНК- или РНК-мишени. - ред.) нового коронавируса.

"В конце декабря Центр общественного здоровья соберет всех производителей тест-систем ПЦР, а также поставщиков и проговорит об изменении праймеров… для того чтобы изменить наши ПЦР-системы и чтобы добавить мишень, которая будет вылавливать белок нового мутировавшего вируса", - сказал Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Появление нового штамма коронавируса никак не связано с началом вакцинации в Великобритании, - Ляшко

Напомним, новый вид коронавируса был обнаружен в Великобритании, а также в Нидерландах, ЮАР, Дании и Австралии. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что новый штамм COVID-19 является более заразный, но при этом не опаснее других.

Также в ВОЗ заявили, что ситуация в связи с новым штаммом коронавируса находится под контролем.