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На Закарпатье опровергают появление "британского штамма" коронавируса: "В Украине нет лаборатории, которая выявляла бы геном вируса"

На Закарпатье опровергают появление

Главный врач Закарпатской областной инфекционной больницы Михаил Поляк назвал заявление частного инфекциониста о том, что на Закарпатье британский штамм коронавируса, непрофессиональным и опроверг его.

Об этом главный врач сообщил в комментарии Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Даже не хочу это комментировать. У нас в Украине нет лаборатории, которая выявляла бы геном вируса, и поэтому делать заявления о том, что у чьего-то пациента британский или какой-то другой штамм коронавируса - непрофессионально ", - сказал Поляк.

Неофициально в закарпатском областном лабораторном центре Минздрава сообщили, что в таком случае, делая заявление о подозрении на новый штамм коронавируса, врач должен предоставить соответствующие документы и сделать экстренное сообщение об этом случае. Ничего из этого сделано не было.

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Со своей стороны, директор Департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Андрей Пшеничный прокомментировал, что на Закарпатье нет никаких официальных подтверждений британского или какого-то другого штамма коронавируса.

"Наши лаборатории диагностируют методом ПЦР только COVID-19, для выявления COVID-20 или COVID-21 или каких-то других штаммов коронавируса у нас нет мощностей. Возможно, такие мощности есть в других странах, но мы не видели ни одного официального документа, который подтверждал бы то, что у жителей Закарпатской области зафиксирован новый штамм вируса. Пока не будет такого официального подтверждения - нет основания говорить о новом штамме", - прокомментировал Пшеничный.

Как сообщалось, накануне закарпатский частный инфекционист Виктор Петров заявил, что у нескольких его пациентов, жителей Закарпатской области, якобы обнаружена "британская" мутация коронавируса. Он отметил, что "один из таких примеров - его пациент Николай, он трудовой мигрант, ездит из Украины в Чехию и обратно. И он уже переболел новым штаммом, о котором заявила Великобритания". Петров также заявил, что в последнее время клиническая картина в регионах, граничащих с европейскими странами, заметно меняется. У молодых людей может не появляться потеря запаха и вкуса, при этом поражение легочной ткани развивается более активно.

В комментарии Поляк отметил, что в области пока ситуация с распространением вируса стабилизировалась - в больницах уменьшилось количество госпитализированных пациентов. За прошдые сутки в области диагностировали коронавирус у 105 пациентов.

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Издание по телефону пыталось пообщаться с Петровым о его заявлении о "британском" штамме коронавируса на Закарпатье, однако связаться с ним не удалось.

С 16 декабря в Великобритании ввели локдаун в юго-восточных регионах страны, где зафиксировали новый штамм коронавируса. Сейчас большинство стран ЕС отменили пассажирские перевозки с Британией. Украина пока авиасообщение с Британией не прекращает.

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Топ комментарии
+2
А кто начал распространять эту информацию вообще?
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22.12.2020 11:59
+1
Петров? Віктор цього разу ви себе переплюнули

Ви нормальний молодий чоловік, працюєте в приватній медицині, маєте клініку по вакціюванню, але трошки думайте перед подібними заявами. Або докази, або мовчіть. Я розумію, що правду ми не дізнаємось при цій системі держ. медицини, але навіщо виставляти себе дурнем? Піар? А ви впевненні, що воно того варте?
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22.12.2020 11:16
+1
Але ж було сученя, яке для ЗМІ вже зробило таку заяку, і яке за цю відверту брехню і роздмухування безпідставної істерії потрібно спіймати і зробити йому чергове обрізання (по самі помідори).
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22.12.2020 11:23
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Правила форума Совет форумчан
Петров? Віктор цього разу ви себе переплюнули

Ви нормальний молодий чоловік, працюєте в приватній медицині, маєте клініку по вакціюванню, але трошки думайте перед подібними заявами. Або докази, або мовчіть. Я розумію, що правду ми не дізнаємось при цій системі держ. медицини, але навіщо виставляти себе дурнем? Піар? А ви впевненні, що воно того варте?
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22.12.2020 11:16 Ответить
Але ж було сученя, яке для ЗМІ вже зробило таку заяку, і яке за цю відверту брехню і роздмухування безпідставної істерії потрібно спіймати і зробити йому чергове обрізання (по самі помідори).
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22.12.2020 11:23 Ответить
та вже ж у Києві

https://mobile.twitter.com/Hlopak_

https://mobile.twitter.com/Hlopak_ Заїхав в ґлуɛд¯\_(ツ)_/¯ @Hlopak_

https://mobile.twitter.com/Hlopak_ https://mobile.twitter.com/Hlopak_



"Какие люди!"Ⓒ
Приватний борт Ахметова летить з Лондона до Києва.

На Закарпатье опровергают появление "британского штамма" коронавируса: "В Украине нет лаборатории, которая выявляла бы геном вируса" - Цензор.НЕТ 1567
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22.12.2020 11:24 Ответить
Сча один Ляшко зенитку на ведет, а другой вила...
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22.12.2020 11:28 Ответить
Ахметов не заражений..
він просто уйо..ує з Лондона....
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22.12.2020 11:47 Ответить
За этом можно быть спокойным. На нашей территории сначала все вымрут, а потом уже рептилоиды по останкам человеков будут определять что же их сгубило. Ибо техническое оснащение позволяет диагностировать только те заболевания, которые лечатся исключительно йодом.
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22.12.2020 11:26 Ответить
нуль логіки..

Вимирання можливе лише всього людства,а не певної території,де надто багато упоротих довбо..бів,колишнього "совка"...
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22.12.2020 11:48 Ответить
логика счас не в моде . Надо шоб эпатаненько было...
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22.12.2020 12:17 Ответить
На Закарпатті спростовують появу "британського штаму" коронавірусу: "В Україні немає лабораторії, яка виявляла б геном вірусу" - Цензор.НЕТ 5793
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22.12.2020 11:36 Ответить
закарпатський приватний інфекціоніст Віктор Петров заявив ))))))))))))))))

А що ,так можна ? бути приватним інфекціоністом під час пандемії ?
Джерело: https://censor.net/ua/n3238373
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22.12.2020 11:51 Ответить
Легко, получаешь образование и квалификацию. Отрываешь ФОПа. Арендуюшь помещение. Подаешь на лицензию в МОЗ. Все - ты законной прыватный фахивець в области медецины.
Не, ну можно отменить декрет о рабстве и всех все обязать. Локдауна нет, но медиков обязать. Тут где-то, что-то не сходится...
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22.12.2020 12:22 Ответить
А кто начал распространять эту информацию вообще?
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22.12.2020 11:59 Ответить
Так очевидно, что этот штам не удержат и что он уже везде. Это как раз логика, которая не в почете.
По идее, это все должно нас учить, но вот я в сильных сомнениях на этот счет...
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22.12.2020 12:19 Ответить
Я ж не об этом. Как сумели установить этот конкретный штамм? Какой-то чувак что-то сказал, это одно дело, но есть же сми, которые начали это тиражировать.
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22.12.2020 12:48 Ответить
Смысл тогда в этой очередной истерии, если эти штаммы можно различить только лабораторно? Новые симптомы уже добавить сложно, бо почти все уже за 19-м числятся.
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22.12.2020 13:02 Ответить
 
 