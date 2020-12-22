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Минздрав рекомендует украинцам воздержаться от поездок в страны, где был обнаружен новый штамм коронавируса, - Ляшко

Минздрав рекомендует украинцам воздержаться от поездок в страны, где был обнаружен новый штамм коронавируса, - Ляшко

Украинцам рекомендуют воздержаться от поездок в Британию, а также в другие страны, где была обнаружена мутация коронавируса.

Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил главный санврач Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы рекомендуем всем по возможности воздержаться от необязательных поездок в Великобританию, а также из нее на территорию Украины. Также, если есть возможность, воздержаться от поездок в Данию, Нидерланды и Австралии, где уже зафиксированы случаи циркуляции этой мутации коронавируса", - отметил главный санврач.

По словам Ляшко, Украина пока не запрещает въезд из Британии, но вводит ряд ограничений для приезжих из этой страны.

Так, для иностранцев неободимо иметь полис медстрахования, который покрывает лечение от Covid-19.

Въезжающим необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 48 часов до пересечения границы, а при отсутствии теста отправиться на 14 дней самоизоляции с приложением "Дій вдома".

Также читайте: В Украине изменят ПЦР-тесты из-за нового штамма коронавируса, - главный санврач Ляшко

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а может лучше от локдауна воздержаться, тем более когда ковид нормально заднюю сдаёт..
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22.12.2020 11:29 Ответить
16 тыс при 80 тыс тестов и 8 тыс при 40 тыс тестов. Ну и где тут задняя?
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22.12.2020 11:32 Ответить
Ну не дебилы, туда значит ездить нельзя но запрет на перелеты оттуда не вводят.
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22.12.2020 11:30 Ответить
наверное, потому что ГонтарЁва скоро вернётся из Лондона)))
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22.12.2020 12:02 Ответить
Вже не тільки доктор Барик, а і всі аспіранти модифікують вірус. Це буде доти доки цих модифікаторів і штучних розробників, а головне їх фінансових замовників не перевішають в Гаазі вниз ногами, ця війна золотого мільярду проти країн третього світу так просто не закінчиться.
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22.12.2020 12:25 Ответить
ВСЕ страні закрівает полетіы, а наш Борысполь является пересадочнім пунктом для иностранцев. У нас ведь еще много живых после 60 лет, кому они нужны?
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22.12.2020 12:56 Ответить
вирус крепчал... шоб вы все всрались!
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22.12.2020 14:26 Ответить
 
 