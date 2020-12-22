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Бровары (333) нападение (2137) Сапожко Игорь (12)

Мэра Броваров Сапожко ограбили и избили в собственном доме: забрали деньги и украшения

Мэра Броваров Сапожко ограбили и избили в собственном доме: забрали деньги и украшения

В селе Гнидын на Киевщине неизвестные избили и ограбили мэра Броваров Игоря Сапожко в его собственном доме.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Obozrevatel со ссылкой на информированный источник.

По информации собеседника издания, злоумышленников было пятеро.

"Они связали мэра, его жену и ребенка. Угрожая оружием, злоумышленники забрали 10 тысяч долларов, а также ювелирные изделия", - отметил источник.

Смотрите также: Нацполиция подтверждает нападение на полицейских при составлении админпротокола на Киевщине: преступники задержаны, изъято оружие и боеприпасы. ВИДЕО

Информацию о нападении УНИАН подтвердила пресс-секретарь полиции Киевской области Виталия Грохольская.

По ее словам, нападение на частный дом мэра Броваров было совершено ночью, преступление совершили несколько человек. Они проникли в помещение, связали жильцов дома, забрали деньги и ювелирные украшения.

Полиция открыла уголовное производство, поиски нападавших продолжаются.
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Топ комментарии
+23
Проблема... отморозки ни с чем не считаются. Проживая в своем доме, имея оружие, сигнализацию и собаку, я полностью осознаю свою незащищенность перед пятью говнюками...
При этом бюджетные статьи на Рюкзаковскую мусарню, бакановцев и бенедиктовщину увеличены на миллиарды...
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22.12.2020 11:36
+10
Богатые тоже плачут.
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22.12.2020 11:32
+10
Сколько там? - спросил Бендер. - Ого! Десять тысяч! Жалование господина Корейко за двадцать лет беспорочной службы. Зрелище для богов, как пишут наиболее умные передовики. (с)
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22.12.2020 12:33
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жена на шоппинг собралась..?
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22.12.2020 11:30 Ответить
та да, онаж каждую неделю летает, шоб счета на карточках не светить, десяточку даю наликом на мелкие расходы, но проклятые воры забрали последнюю десяточку на этой недели.
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22.12.2020 11:42 Ответить
Сколько там? - спросил Бендер. - Ого! Десять тысяч! Жалование господина Корейко за двадцать лет беспорочной службы. Зрелище для богов, как пишут наиболее умные передовики. (с)
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22.12.2020 12:33 Ответить
Это был Робин Гуд.
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22.12.2020 12:50 Ответить
Богатые тоже плачут.
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22.12.2020 11:32 Ответить
Нечего радоваться. В стране сейчас преступность зашкаливает, силовики не работают, они на Майдане защищают зеленых от народа. Зеленые приняли законы, по которым преступность фактически безнаказана или мизерные наказания, тюрьмы закрывают, сроки за преступления копеечные и гуляй Вася, нападай даже на мэров. А дэпутаты уезжают на Мальдивы и плюют на всех.
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22.12.2020 19:01 Ответить
Прямо Бандиццкий Питирьбюргер,а Антибиотик не засветился?
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22.12.2020 11:33 Ответить
"Антибіотік" це Аваков?
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22.12.2020 11:35 Ответить
Это были пострадавшие от коррупции и беспредела, которые он развел в Броварах...

Робин-гуды.
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22.12.2020 11:36 Ответить
Проблема... отморозки ни с чем не считаются. Проживая в своем доме, имея оружие, сигнализацию и собаку, я полностью осознаю свою незащищенность перед пятью говнюками...
При этом бюджетные статьи на Рюкзаковскую мусарню, бакановцев и бенедиктовщину увеличены на миллиарды...
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22.12.2020 11:36 Ответить
А не надо оглядываться на Закон!
Пусть потом только одну проблемку решить останется,- где их закопать или сплавить по речке
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22.12.2020 11:41 Ответить
Не, ну это у Уорнер Бразерс Инкорпорейтед... в жизни получается Стерненко как оптимистический сценарий... потому что я ж не Шварц в *********... говнюки ж, поди, тоже с волынами
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22.12.2020 11:47 Ответить
ну, тут, уж если проспал вторжение - плати и не вякай...
В своём собственном доме не сложно перешмалять грабителей, если не пугать пистолетиком ведя беседы, а сразу укладывать их...
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22.12.2020 12:02 Ответить
ну ты такие советы даешь... а то я не знаю, шо мне делать в своем доме. Я ж тебе про другое: пока ты их укладываешь, как янукевич кабанов из засидки у кормушки, они, отморозки стоят себе бесшумно, один - передний хвостик теребонькает, другой - в китайский бильярд перекатывает, третий в жопе ковыряется, а четвертый оказывает доврачебную помощь пострадавшему от моей картечи рот в рот... я ж тебе втемяшиваю: я ж не Джон Вейн, шобы с бедра из писмейкера пятерых одной пулей. На деле, поверь, всё не так
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22.12.2020 12:09 Ответить
Верю, что не так, ЕСЛИ ЗА РАННЕЕ не убедить себя в том, что ты прав и по этому всё сделать быстро и на автомате... в своём доме!
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22.12.2020 12:21 Ответить
Ну всё, ты победил, сдаюсь...
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22.12.2020 12:26 Ответить
Да я не побеждать хотел! Я просто поделился с Вами тем, что я себе вдолбил в голову живя с женой в дачном доме, в не заселённой округе в которой то там, то тут взломали дома...
Где полиция приезжает на вторые сутки после её вызова...
Так, что Вам некому сдаваться.
Ваша капитуляция никем не может быть принята .
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22.12.2020 12:43 Ответить
Ну да,а потом самому сесть...давно надо изменить древний закон о пределах самообороны,ввести нормы о праве на защиту себя,близких и жилища,причем четко прописанные в пользу обороняющегося.Примерно так-если защищался и убил,тебе ничего не будет,если помчался догонять-тогда уже ты нападающий.Ну и разрешение на короткоствольное оружие,против нескольких бандюков без него никак.
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22.12.2020 11:57 Ответить
Безусловно так и должно быть те более власти нам преподносят новые законы и постановления ориентируясь на ответственность европейских граждан перед своим обществом!
Уж если "Европейская ответственность" то должны быть и "Европейские права".
В этом случае, "руп за сто" , мер не был бы даже под домашний арес посажен! Он не тот, простой селянин, замочивший грабителей после того, как они избивали его и всю его семью.
Я про того, за которого вступилось всё село придя на суд.
За мера никто бы из броварчан не пришёл вступаться. Он и так не прикосновенная шопа!
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22.12.2020 12:14 Ответить
Его же выбрали, почему никто бы не пришел вступаться? Почему?
Вот о Кернесе двухневный траур, его избиратели рыдают, улицы,метро и памятники в его честь. Любили его харьковачане, наверное.
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22.12.2020 14:07 Ответить
Люмпен любил.
Образованные - нет, ибо понимали кто оно такое...
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22.12.2020 14:52 Ответить
Потрібно всіх тварєй догнати і вбити, тому, що вони знову вернуться.
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22.12.2020 14:24 Ответить
Доганяти не вийде, бо на машинах...
Підстерігати треба, біля маєтків... на їхніх п*янках... біля їх прикоритних кабінетах.
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22.12.2020 14:56 Ответить
Имеешь дом, всегда в запасе должен быть "легал" и "нелегал"... С "легала" валишь всех кто только переступил твой порог в том числе и ментов непрошеных. Потом распихиваешь им каждому по предмету, предварительно сделав пару дырок в стекле, в стене и т.д. Не буду говорить о криминальном в отношении себя, это как пример методами ментов любящих впихивать все и всем. Твой дом твоя крепость. Собаки не помогут постреляли и потравили. Сигнализация признак что тебя нет дома. Тревожная кнопка для идиотов и когда случайно пару раз нажал, то бросаешь ее на х... т.к. замахался платить пеню.Но как выход, по всему участку дома стоят растяжки. Так уже ловил четверых и бил лопатой как сидоровых козлов и пушки им не помогли и бокс. Во-первых, растяжка страйкбольная, напихиваешь в нее красный перец огонек. Во - вторых, звук всераются и соседи ночью, темнота, перец, резко включаются фонари, с официоза лупишь рядом. Поверьте, с четверых бежал только один с двумя досками где торчали гвозди 150 пробившие насквозь ботинки, как на лыжах. Остальные побросали все и лежали с руками на затылке. В третьих ствол должен стоять возле подушки или под подушкой. Что касается мэра, не за что не поверю что туда шли дилетанты и взяли всего 10000 дол. Или был просто в зюзю бухой. Но то что взяли много, не сомневаюсь. Найти не найдут и не вернут, а шума и интереса будет много. Берегите себя. Сегодня можно защитить себя не нарушая закон. Хотя Собаков делает все чтобы его бандиты не страдали на производстве.
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22.12.2020 16:15 Ответить
Закон про Зброю уже почти на выходе в Раде. Готовят основание, чтобы приняли ))) Вообще с оружием есть две стороны медали: 1. Это право на самооборону. 2. Бизнес интересы тех кто будет собирать бабло с продаж оружия. А так ка эти два пункта сходятся, то думаю скоро мы получим право на короткоствольное оружие. Другой момент, что у нас не решено с частной собственностью, что любой человек на своей территории имеет права применять оружием даже если "гость" не так посмотрел. Ибо на сегодня, если гостя ранил и он сбежал и заявил, то стрелявшего хозяина посадят. Если же убил, то за много денег, если докажешь, что "гость" бежал на тебя с поднятым топором, есть небольшой шанс отвертеться.
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23.12.2020 09:45 Ответить
Заключи договор с полицией на физ охрану. Будет у тебя дома сидеть полицейский. Или хотя бы кнопку тревожную.
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22.12.2020 12:08 Ответить
дом под охраной, сигнализация работает. Тревожная кнопка на брелоке, с которого ставлю под сигнализацию. События отображаются на смартфоне. Аваковца в доме держать??? Ты серьезно??? Это ж первый наводчик. Не вздумай, мой тебе совет...
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22.12.2020 12:16 Ответить
Ну ты же жалуешься на то что чувствуешь себя незащищенным. Я и предложил тебе вариант.
А кто отреагирует на то если у тебя сработала сигнализация? Смартфон?
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22.12.2020 12:35 Ответить
Я жалуюсь???? Ты ничего не попутал? Понимание и жалоба - как ум и зеленский. Перечитай...
Сигнал тревоги отсылается системой Авакс на пульт охраны и дублируется на смартфоне... в твоей республике иначе?
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22.12.2020 12:41 Ответить
Ты напутал. Авакс это авиационный комплекс радиообнаружения и слежения. Аякс это охранная сигнализация. Ну то такое.
Видишь у тебя все таки сигнал передается на пульт охраны, а по закону получить лицензию на организацию такого пульта могут только бывшие сотрудники органов, так что ты опять связался с аваковцами.
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22.12.2020 12:57 Ответить
Хиба??? Кратос - мусора??? Почему "опять"? Когда я с мусорами связывался?
С аваксом подловил. Я именно так Ajax называю... но то таке...
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22.12.2020 13:06 Ответить
Охранная сигнализация, это то чем я занимаюсь профессионально уже скоро 15 лет.
Получить лицензию на фирму которая занимается охранной деятельностью могут только бывшие сотрудники. И честно мне смешно читать что ты доверяешь каким-то вообще непонятным охранникам, "лишь бы не менты".
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22.12.2020 13:33 Ответить
Так точно, лишь бы не мусора... а в какой республике ты 15 лет занимаешься профессионально???
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22.12.2020 13:51 Ответить
В Украине. Инженер.
А может ты из АУЕшников? Или тебя дядей милиционером пугали в детстве?
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22.12.2020 22:07 Ответить
Кеша, немного ************** твоя навязчивая дружба... атдзынь, инженер...
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22.12.2020 22:28 Ответить
Держи себя в руках и не ной. Перепуганный с оружием, сигнализацией и собакой.
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22.12.2020 22:37 Ответить
Нашли 10 штук баксов...нехилый улов для баранов...,у Генрокуратора Пшонки нашли тонну и личный портрет с цацками... А в Межигирья у Витьки дважды не судимого ничего не нашли...все на РАБссию успел увезти даже 3 ярда Зелени Путлера...,правда бабло переслали в банк "РАБссия" братану Ковальчуку...,но то совсем другая история...
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22.12.2020 11:37 Ответить
витёк два морских контейнера загрузил наликом, он не доверял банкам и хранил всё в подвале.
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22.12.2020 11:44 Ответить
Ну савсем мне не понятно откула у мера стоко бабла при его зарплете?
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22.12.2020 11:37 Ответить
А вы считаете это огромные деньги?
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22.12.2020 11:46 Ответить
- я не считаю их огромными.
Просто остальные не нашли и его хоромы и машины не сопрёшь...
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22.12.2020 11:58 Ответить
Да я думаю нашли и не мало. Мэр молчит чтобы не заинтересовались службы, Робин Гуды взяли себе на безбедную жизнь лет на двадцать, сразу доляху псам как мясо, а не кость и уже заранее оплатили гуманным судьям и возможно оплатили гостиницу на пару лет на всякий случай. Остается только похлопать в ладоши и порадоваться за пацанов. А мэр за пять лет в два раза больше соберет. Не успел видимо переправить за кордон - карантин помешал. Сейчас для бандюков золотой сезон долбить честных слуг народа. Они все сидят по домам и над златом чахнут.
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22.12.2020 16:35 Ответить
Да!
100% согласен!
Оно утаило реальные убытки...
Я б в бандюки пошёл - пусть меня научат ! .
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22.12.2020 16:52 Ответить
Знали що є готівка, історія стара як світ. Потихеньку повертаїмося в 90-ті, тоді теж робінгуди грабували багатих і не дуже, в тому числі маршрутки з пасажирами на трассах.
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22.12.2020 11:37 Ответить
Тщательней нужно относиться к собственной безопасности.
Сигнализации, датчики на окна, двери, на движение вокруг дома.
Все это стоит копейки. На Али экспрессе все есть.
***
В доме под рукой огнестрельное и колюще-резательное. В чем проблема?
***
Хотя, Сапожко - тот еще персонаж. Хулиганил по молодости.
Мера Броварів Сапожка пограбували у власному будинку: забрали гроші і прикраси - Цензор.НЕТ 3635
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22.12.2020 11:38 Ответить
та ты шо!?
то бишь ему вернулись юношеские подвиги в такой форме?
- радует...
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22.12.2020 11:44 Ответить
Удивительно но в Украине практически все мэры городов это бывшие уголовники,вернее уголовники так как бывших их не бывает. Вот в Харькове уголовнику Кернесу хотят чуть ли не Мавзолей строить его братва и увековечить его "подвиги" в названии улицы,станции Метро и даже соорудить памятник.
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22.12.2020 12:02 Ответить
будет как кернес будет на постаменте стоять))
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22.12.2020 13:09 Ответить
Всё, что нажито непосильным трудом......
Собака с милицией обещала прийти?
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22.12.2020 11:40 Ответить
Интересно, хватит у него смелости после этого что-то гавкнуть в сторону Авакова и его "реформированной" полиции?
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22.12.2020 11:41 Ответить
самое время проверить работу полициянтов, а заодно и обоснование бюджета на содержание этих дармоедов
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22.12.2020 11:55 Ответить
Пословица есть такая,...,что пришло на халяву,также и уйдет на шару... незаконно заработанное бабло хуже татарина...,что посеешь, то и украдешь... и т.д...
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22.12.2020 11:44 Ответить
Мера Броварів Сапожка пограбували у власному будинку: забрали гроші і прикраси - Цензор.НЕТ 2639Мера Броварів Сапожка пограбували у власному будинку: забрали гроші і прикраси - Цензор.НЕТ 160
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22.12.2020 11:46 Ответить
Ай-я-яй ,ВСЁ что нажито непосильным трудом ... шутки-шутками ,но если дела пойдут так и дальше то пожалуй лучше будет быть бедным чем богатым ...
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22.12.2020 11:49 Ответить
Лучше быть злым серым волком и драть всех подряд кто посягнул на твою жизнь. Мы живем в обществе диких животных от президента до министра МВД а посредине серенькие людишки - как говорят нардепы и президент. . https://ru.wikipedia.org/wiki/Si_vis_pacem,_para_bellum Si vis pacem, para bellum - хочешь мира готовся к войне.
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22.12.2020 16:23 Ответить
Не могу не согласиться .
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22.12.2020 16:29 Ответить
Ну... так это уже плоды работы того же мера. По сути, общество тормозится в развитии у нас в основном из-за коррупции. Тотальной коррупции во всех сферах. А это уже следствие, разбой в том числе. Жаловаться теперь только в спортлото осталось.
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22.12.2020 11:53 Ответить
Мабуть,найкращий захист в наш час - бути чесним і бідним...
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22.12.2020 12:23 Ответить
Звиняте бобри, але - криза, це тількі квіточки.
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22.12.2020 12:26 Ответить
"Нежданчик" кінець бідності прилетів з вілиці. Заощаджуєш, заощаджуєш, чидиш на воді і хлібі, а вони бац і забрали.
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22.12.2020 12:31 Ответить
хватило ума заявить об экспроприированном в размере 10 тысяч
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22.12.2020 12:39 Ответить
как символично...почему не профессора или дворника..
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22.12.2020 13:08 Ответить
прекрасно
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22.12.2020 13:18 Ответить
яке гарне та безпечне місто Бровари...
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22.12.2020 17:16 Ответить
Закон про Зброю уже почти на выходе в Раде. Аваковская титушня готовит обоснование, чтобы приняли )))
Вообще с оружием есть две стороны медали: 1. Это право на самооборону. 2. Бизнес интересы тех кто будет собирать бабло с продаж оружия. А так ка эти два пункта сходятся, то думаю скоро мы получим право на короткоствольное оружие. Другой момент, что у нас не решено с частной собственностью, что любой человек на своей территории имеет права применять оружием даже если "гость" не так посмотрел. Ибо на сегодня, если гостя ранил и он сбежал и заявил, то стрелявшего хозяина посадят. Если же убил, то за много денег, если докажешь, что "гость" бежал на тебя с поднятым топором, есть небольшой шанс отвертеться.
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23.12.2020 09:47 Ответить
 
 