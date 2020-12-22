Мэра Броваров Сапожко ограбили и избили в собственном доме: забрали деньги и украшения
В селе Гнидын на Киевщине неизвестные избили и ограбили мэра Броваров Игоря Сапожко в его собственном доме.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Obozrevatel со ссылкой на информированный источник.
По информации собеседника издания, злоумышленников было пятеро.
"Они связали мэра, его жену и ребенка. Угрожая оружием, злоумышленники забрали 10 тысяч долларов, а также ювелирные изделия", - отметил источник.
Информацию о нападении УНИАН подтвердила пресс-секретарь полиции Киевской области Виталия Грохольская.
По ее словам, нападение на частный дом мэра Броваров было совершено ночью, преступление совершили несколько человек. Они проникли в помещение, связали жильцов дома, забрали деньги и ювелирные украшения.
Полиция открыла уголовное производство, поиски нападавших продолжаются.
Пожалуйста, подождите...
Робин-гуды.
При этом бюджетные статьи на Рюкзаковскую мусарню, бакановцев и бенедиктовщину увеличены на миллиарды...
Пусть потом только одну проблемку решить останется,- где их закопать или сплавить по речке
В своём собственном доме не сложно перешмалять грабителей, если не пугать пистолетиком ведя беседы, а сразу укладывать их...
Где полиция приезжает на вторые сутки после её вызова...
Так, что Вам некому сдаваться.
Ваша капитуляция никем не может быть принята .
Уж если "Европейская ответственность" то должны быть и "Европейские права".
В этом случае, "руп за сто" , мер не был бы даже под домашний арес посажен! Он не тот, простой селянин, замочивший грабителей после того, как они избивали его и всю его семью.
Я про того, за которого вступилось всё село придя на суд.
За мера никто бы из броварчан не пришёл вступаться. Он и так не прикосновенная шопа!
Вот о Кернесе двухневный траур, его избиратели рыдают, улицы,метро и памятники в его честь. Любили его харьковачане, наверное.
Образованные - нет, ибо понимали кто оно такое...
Підстерігати треба, біля маєтків... на їхніх п*янках... біля їх прикоритних кабінетах.
А кто отреагирует на то если у тебя сработала сигнализация? Смартфон?
Сигнал тревоги отсылается системой Авакс на пульт охраны и дублируется на смартфоне... в твоей республике иначе?
Видишь у тебя все таки сигнал передается на пульт охраны, а по закону получить лицензию на организацию такого пульта могут только бывшие сотрудники органов, так что ты опять связался с аваковцами.
С аваксом подловил. Я именно так Ajax называю... но то таке...
Получить лицензию на фирму которая занимается охранной деятельностью могут только бывшие сотрудники. И честно мне смешно читать что ты доверяешь каким-то вообще непонятным охранникам, "лишь бы не менты".
А может ты из АУЕшников? Или тебя дядей милиционером пугали в детстве?
Просто остальные не нашли и его хоромы и машины не сопрёшь...
100% согласен!
Оно утаило реальные убытки...
Я б в бандюки пошёл - пусть меня научат ! .
Сигнализации, датчики на окна, двери, на движение вокруг дома.
Все это стоит копейки. На Али экспрессе все есть.
***
В доме под рукой огнестрельное и колюще-резательное. В чем проблема?
***
Хотя, Сапожко - тот еще персонаж. Хулиганил по молодости.
то бишь ему вернулись юношеские подвиги в такой форме?
- радует...
Собака с милицией обещала прийти?
Вообще с оружием есть две стороны медали: 1. Это право на самооборону. 2. Бизнес интересы тех кто будет собирать бабло с продаж оружия. А так ка эти два пункта сходятся, то думаю скоро мы получим право на короткоствольное оружие. Другой момент, что у нас не решено с частной собственностью, что любой человек на своей территории имеет права применять оружием даже если "гость" не так посмотрел. Ибо на сегодня, если гостя ранил и он сбежал и заявил, то стрелявшего хозяина посадят. Если же убил, то за много денег, если докажешь, что "гость" бежал на тебя с поднятым топором, есть небольшой шанс отвертеться.