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Новости Агрессия России против Украины
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россия (93003) Римский статут (47) Международный уголовный суд (226) Резников (1168)

Украина должна ратифицировать Римский статут, чтобы получить компенсации от РФ за военные преступления, - Резников

Украина должна ратифицировать Римский статут, чтобы получить компенсации от РФ за военные преступления, - Резников

Украина может обратиться в Международный уголовный суд по поводу выплаты компенсаций Россией за военные преступления на Донбассе и в Крыму лишь после ратификации Римского статута. Пока Украина лишь является подписантом документа, однако так его и не ратифицировала.

Об этом Резников заявил в интервью "Суспільне", передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что последнее решение Гаагского суда позволяет определить Россию субъектом ответственности за военные преступления в Украине.

"Суд в Гааге принял решение о начале официального расследования по иску Украины по военным преступлениям и преступлениям против человечности на востоке Украины и в Крыму. Предварительное изучение позволило гаагским юристам выявить факты умышленных убийств, пыток, сексуального насилия, депортации, принудительного призыва местных жителей в армию страны-оккупанта и другие преступления, предусмотренные Римским статутом. Это означает, что есть субъект, тот, кто несет ответственность, в том числе, юридическую в международных институтах, когда люди будут обращаться за возмещением - это страна-агрессор - Россия. Но пока Украина не ратифицирует Римский статут, мы не можем просто подать заявление", - заявил Резников.

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Напомним, 11 декабря прокурор МУС Фату Бенсуда завершила изучение материалов и инициирует начало расследования в деле по Украине. Отметим, Украина подписала Римский статут 20 января 2020 года, однако пока вопрос о ратификации документа не принят.

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Топ комментарии
+7
Не лезьте в вопросы, где ни уха ни рыла!
Вы этот статут изучали?
По слухам, его ратификация может дать шанс Расии замутить по поводу статуса АТО!
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22.12.2020 11:59
+5
Не ешь с утра так много горячей мамалыги, теряешь способность мыслить трезво!
Этот вопрос обсуждался ранее, и мне попадалась информация, что ратификация может дать возможность РФ обвинить Украину по поводу АТО - там не всё чисто с юридической точки зрения, типа добровольческие батальоны - незаконные вооружённые формирования и т.п....
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22.12.2020 13:10
+4
Сжигая паспорта Украины в Донецке и Луганске на площадях в 2014 году вы крысами Путлера стали,а не Украинцами...
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22.12.2020 12:14
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Больше скажу,из всех стран Европы его не ратифицировали Рашкуа,Беларусь и Украина.
Последний раз его завалили где-то в 2014 году.
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22.12.2020 11:43 Ответить
що і чому це заважало це організувати іменованим правлячим "хЄлітам" - та одне таке маленьке просте - самі боялись що їх можуть у самій ЕС - їх , їхні АКТИВИ вкрадені, просто АРЕШТОВУВАТИ...
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22.12.2020 11:48 Ответить
Не верю. Зеркаль где-то на 15 минуте разжевывает:
https://www.youtube.com/watch?v=*******-5No
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22.12.2020 11:49 Ответить
А что она разжевывает? Елена Зеркаль четко заявляет на 15 минуте интервью о необходимости ратификации Римского Статута.
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22.12.2020 12:20 Ответить
Вечером еще раз посмотрю, некогда сейчас. Вчера смотрел, как я понял, Зеркаль говорит, что на решения международных судов против параши не влияет факт принятия\непринятия устава, если не ошибаюсь.
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22.12.2020 12:41 Ответить
Недавно Босния и Герцеговина вернула Украине картину,узнав в последний момент что она принадлежит УССР,кстати отобрали ее у посла РАБссии...,типа она РАБссияская...
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22.12.2020 11:51 Ответить
зУлусс-Ордынская банда никогда не была славянской...,ни одного Кургана разрытого Уваровым и другими археологами самой РАБссии в 19 веке не найдено ни одного захоронения принадлежащего славянам...НИ ОДНОГО...
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22.12.2020 11:57 Ответить
Не лезьте в вопросы, где ни уха ни рыла!
Вы этот статут изучали?
По слухам, его ратификация может дать шанс Расии замутить по поводу статуса АТО!
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22.12.2020 11:59 Ответить
Так ты этот статус изучал,или по слухам? Или тебе,просто,не нужно чтобы рфия не платила компенсация?
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22.12.2020 12:12 Ответить
После "рфия" лишнее "не".
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22.12.2020 12:13 Ответить
Я думаю что финансовая система рфии УЖЕ в большой опасности,-все ее финансы могут оказаться НЕ в ее распоряжении. А это значит,что ВСЕ получат компенсацию.
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22.12.2020 14:42 Ответить
Ты просто не понимаешь,что сейчас нависло над твоим мордором. Вы можете оказаться в средние века,вместе со своими ракетами.
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22.12.2020 14:49 Ответить
То Ви пропрацювали Римський Статут?
Тоді до Вас питання: які небезпеки можуть загрожувати Україні у разі його прийняття ?
Чи там тільки плюси для нас ?
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22.12.2020 12:25 Ответить
Не ешь с утра так много горячей мамалыги, теряешь способность мыслить трезво!
Этот вопрос обсуждался ранее, и мне попадалась информация, что ратификация может дать возможность РФ обвинить Украину по поводу АТО - там не всё чисто с юридической точки зрения, типа добровольческие батальоны - незаконные вооружённые формирования и т.п....
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22.12.2020 13:10 Ответить
Видишь какие шутки устраивает тебе твое подсознание? Дикий голод твоих предков постоянно возвращает тебя через подсознание к недоступной мечте твоих предков -мамалыге! И не тяни авторитет выпускников Киевского Университета под плинтус,-я ведь только указал на нелогичность в твоем комментарии выше. PS Следи за тем как пишешь и что пишешь,потому что я всегда буду наблюдать за тобой,на благо авторитета выпускников КГУ.
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22.12.2020 14:38 Ответить
Мой дорогой друг!
Я понимаю причину твоих мучительных попыток выскочить повыше из своих штанов мехом внутрь, но это всётаки не повод нести чушь....
В чём же это "нелогичность" моего комментария? Или ты не очень понимаешь значение этого слова?
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22.12.2020 16:18 Ответить
Есть еще про штаны уже...Осталось про судаков и все твои влажные мечты будут на столе.Почитай еще раз свой комментарий,дурик,-может поймешь в чем проблема.
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22.12.2020 17:20 Ответить
Таки мамалыга была второй свежести...
Это же ТЫ блеешь про нелогичность - вот и будь любезен объясниться.
Или натрындел и в кусты?
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22.12.2020 17:29 Ответить
Ты проблеял уже в 22 12 2020 в 11 ч. 59 мин. .
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23.12.2020 20:28 Ответить
Незачёт.
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24.12.2020 11:30 Ответить
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24.12.2020 14:09 Ответить
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24.12.2020 16:07 Ответить
Вот и весь уровень "выпускника Киевского Университета"! Другие выпускники КГУ гордятся тобой,тупой советский ракетчик!
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24.12.2020 16:57 Ответить
Нда.
Пообщались.
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24.12.2020 17:37 Ответить
Так раша сама його не прийняла, тому нічого замутить не зможе!
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23.12.2020 09:17 Ответить
Не будь ребёнком!
Им достаточно заплатить какому-нибудь депутату-итальянцу...
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23.12.2020 11:14 Ответить
Сопляк с третьего класса обзывает человека ребенком...
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23.12.2020 12:41 Ответить
Мудаку - туда - Україна має ратифікувати Римський статут, щоб отримати компенсації від РФ за військові злочини, - Резніков - Цензор.НЕТ 7802
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23.12.2020 12:55 Ответить
В будку московская шавка!
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23.12.2020 19:31 Ответить
Всё. Зациклился.
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24.12.2020 11:26 Ответить
В будку промосковский кретин в ошейнике!
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24.12.2020 14:09 Ответить
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24.12.2020 16:05 Ответить
В будку промосковская псина!
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24.12.2020 16:54 Ответить
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24.12.2020 17:36 Ответить
Ты еще жив,доходяга?
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27.12.2020 09:11 Ответить
А где про будку и ошейник?
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27.12.2020 14:25 Ответить
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31.12.2020 15:43 Ответить
МАлАдец! Есть голос! Будь внимателен,-никогда не пропускай мои приказы,"ракетчик"!
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31.12.2020 15:53 Ответить
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31.12.2020 17:48 Ответить
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06.01.2021 15:34 Ответить
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06.01.2021 16:33 Ответить
Вернете все РАБссиянцы,что украли...включая мощи Ярослава Мудрого...крысы позорные...всему свое время...
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22.12.2020 12:04 Ответить
Два раза бравшие Чечню с помощью АТО и десятка три зачисток Чечни это статус Самой РАБссии...
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22.12.2020 12:09 Ответить
За Беслан и Норд Ост РАБссия не ответит..то их быдло ДОХЛО...
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22.12.2020 12:10 Ответить
Сжигая паспорта Украины в Донецке и Луганске на площадях в 2014 году вы крысами Путлера стали,а не Украинцами...
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22.12.2020 12:14 Ответить
Не преувеличивай значение твоей страны,-твоя рашка теперь,фактически,страна третьего мира.
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22.12.2020 14:50 Ответить
Разогнался. РФ не признаёт даже Международный трибунал, мотивируя

превосходство своих законов над другими.
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22.12.2020 12:21 Ответить
Гаага ждет Мавзолейных Мудаков....и за Боинг и за письмо Януковича которое зачитал дохляк Чуркин в СовБезе ООН 3 марта 2014 года ...все это звенья преступлений РАБссии...
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22.12.2020 12:22 Ответить
25 декабря 1991 года сдох СССР от инфаркта...РАБссия от Инсульта сдохнет...без почестей...,такова се ля ви...Мавзолейые Хмыри...
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22.12.2020 12:25 Ответить
Резніков, поясніть, з якої причини його не підписували. Щоб знати аргументи "за" та "проти". Чи як завжди, у пліснявих, потрібно підписати, бо вам захотілось "досягень" для піару? Ну, як з "формулою фуйла- штайнмаєра"?
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22.12.2020 12:28 Ответить
Он подписан уже давно. Учи матчасть. Речь идет о ратификаци.
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22.12.2020 12:30 Ответить
Дякую, я в курсі, що він виконється. Та це не відповідь на питання. І на всяк випадок, щоб не сперечатися.
"Ратифіка́ція - процес, згідно з яким надається згода уповноваженим органом законодавчої влади на обов'язковість міжнародного документа, який з моменту затвердження набирає юридичну силу та становить частину національного законодавства.

До ратифікації такий документ, як правило, не має юридичної сили і не є обов'язковим для сторони, що його не ратифікувала."
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22.12.2020 12:39 Ответить
Дружище я читал Закон Украины "Про международные договора" и знаю, что такое Ратификация)). Вики хорошо, но Законы лучше))
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3767-12#Text https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1906-15#Text

Ты же спросил, почему не подписали)? А подписание и ратификация - два разных процесса). Кроме ратификации может быть присоединение, утверждение принятие))).
почитай Закон и ты поймешь, почему до сих пор мы не ратифицировали Статут) Трудоемкий процесс, требующий политической воли/решения КС и даже внесения изменения в Конституцию!
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22.12.2020 13:14 Ответить
Именно этой сфере сильна наша Елена Зеркаль и после прихода зеленых мразей по требованию мокселей ее вынудили уйти с должности Замминистра и перестать в международных судах жарить во все щели наших врагов - кацапов!
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22.12.2020 13:17 Ответить
Ратификация Римского Статута очень важна для привлечения всех тварей ватных к криминальной ответственности!
Москальщина/Кацапстан может не признавать его - вату никто спрашивать не будет! Их просто посадят "на бутылку")).
Мы подписали этот международный Договор еще в 2000 году, но кацапские шакалы очень не хотят ратификации Украиной Римского Статута.
Нужно обязательно сделать это и как можно скорее.
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22.12.2020 12:29 Ответить
Я не хочу, щоб наших добровольців судили, як хорватів. Люди, ви бачили, як кілька років тому хорватський генерал просто в суді випив отруту?
Геннадій Друзенко - фаховий правник і волонтер, ось цитата з його статті: "РФ не ратифікувала Римський статут і не визнає юрисдикцію МКС. Ба більше, Росія нещодавно відкликала свій підпис під цією міжнародною угодою. А український парламент навпаки визнав ad hoc юрисдикцію "Гаазької Феміди" у подіях, пов'язаних з російською агресією та анексією Криму. Це означає, що перша і основна мішень "гаазького правосуддя" - саме українські добровольці, які не мали статусу комбатантів у російсько-українській війні."
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22.12.2020 13:51 Ответить
Не вижу логики.....
Рашка не ратифицировала.....
КАК ратификация статута Украиной может повлиять на рашку?
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22.12.2020 14:46 Ответить
Открой,и читай Римский Статут. Хотя бы Преамбулу,и ты тогда поймешь,кто на этой странице идиот.
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22.12.2020 15:15 Ответить
 
 