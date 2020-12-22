Украина должна ратифицировать Римский статут, чтобы получить компенсации от РФ за военные преступления, - Резников
Украина может обратиться в Международный уголовный суд по поводу выплаты компенсаций Россией за военные преступления на Донбассе и в Крыму лишь после ратификации Римского статута. Пока Украина лишь является подписантом документа, однако так его и не ратифицировала.
Об этом Резников заявил в интервью "Суспільне", передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что последнее решение Гаагского суда позволяет определить Россию субъектом ответственности за военные преступления в Украине.
"Суд в Гааге принял решение о начале официального расследования по иску Украины по военным преступлениям и преступлениям против человечности на востоке Украины и в Крыму. Предварительное изучение позволило гаагским юристам выявить факты умышленных убийств, пыток, сексуального насилия, депортации, принудительного призыва местных жителей в армию страны-оккупанта и другие преступления, предусмотренные Римским статутом. Это означает, что есть субъект, тот, кто несет ответственность, в том числе, юридическую в международных институтах, когда люди будут обращаться за возмещением - это страна-агрессор - Россия. Но пока Украина не ратифицирует Римский статут, мы не можем просто подать заявление", - заявил Резников.
Напомним, 11 декабря прокурор МУС Фату Бенсуда завершила изучение материалов и инициирует начало расследования в деле по Украине. Отметим, Украина подписала Римский статут 20 января 2020 года, однако пока вопрос о ратификации документа не принят.
Пожалуйста, подождите...
Последний раз его завалили где-то в 2014 году.
https://www.youtube.com/watch?v=*******-5No
Вы этот статут изучали?
По слухам, его ратификация может дать шанс Расии замутить по поводу статуса АТО!
Тоді до Вас питання: які небезпеки можуть загрожувати Україні у разі його прийняття ?
Чи там тільки плюси для нас ?
Этот вопрос обсуждался ранее, и мне попадалась информация, что ратификация может дать возможность РФ обвинить Украину по поводу АТО - там не всё чисто с юридической точки зрения, типа добровольческие батальоны - незаконные вооружённые формирования и т.п....
Я понимаю причину твоих мучительных попыток выскочить повыше из своих штанов мехом внутрь, но это всётаки не повод нести чушь....
В чём же это "нелогичность" моего комментария? Или ты не очень понимаешь значение этого слова?
Это же ТЫ блеешь про нелогичность - вот и будь любезен объясниться.
Или натрындел и в кусты?
Пообщались.
Им достаточно заплатить какому-нибудь депутату-итальянцу...
превосходство своих законов над другими.
"Ратифіка́ція - процес, згідно з яким надається згода уповноваженим органом законодавчої влади на обов'язковість міжнародного документа, який з моменту затвердження набирає юридичну силу та становить частину національного законодавства.
До ратифікації такий документ, як правило, не має юридичної сили і не є обов'язковим для сторони, що його не ратифікувала."
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3767-12#Text https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1906-15#Text
Ты же спросил, почему не подписали)? А подписание и ратификация - два разных процесса). Кроме ратификации может быть присоединение, утверждение принятие))).
почитай Закон и ты поймешь, почему до сих пор мы не ратифицировали Статут) Трудоемкий процесс, требующий политической воли/решения КС и даже внесения изменения в Конституцию!
Москальщина/Кацапстан может не признавать его - вату никто спрашивать не будет! Их просто посадят "на бутылку")).
Мы подписали этот международный Договор еще в 2000 году, но кацапские шакалы очень не хотят ратификации Украиной Римского Статута.
Нужно обязательно сделать это и как можно скорее.
Геннадій Друзенко - фаховий правник і волонтер, ось цитата з його статті: "РФ не ратифікувала Римський статут і не визнає юрисдикцію МКС. Ба більше, Росія нещодавно відкликала свій підпис під цією міжнародною угодою. А український парламент навпаки визнав ad hoc юрисдикцію "Гаазької Феміди" у подіях, пов'язаних з російською агресією та анексією Криму. Це означає, що перша і основна мішень "гаазького правосуддя" - саме українські добровольці, які не мали статусу комбатантів у російсько-українській війні."
Рашка не ратифицировала.....
КАК ратификация статута Украиной может повлиять на рашку?