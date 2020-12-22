"Укроборонпром" объявил тендер на аудит своей деятельности за 2020 и 2021 гг. стоимостью 34 млн

Государственный концерн "Укроборонпром" объявил тендер на услуги независимого аудита госконцерна и его предприятий за 2020 и 2021 годы с привлечением международных экспертов на ожидаемую стоимость 34 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно тендерной документации, обнародованной на портале ProZorro, конечный срок подачи предложений - 22 января 2021 года, а начало аукциона - 1 марта 2021 года.

Отмечается, что победитель конкурсной процедуры должен предоставить услуги по аудиту консолидированной/комбинированной финансовой отчетности заказчика, а также всех предприятий-участников заказчика и акционерных обществ, управление корпоративными правами государства относительно которых переданы заказчику.

Напомним, вчера глава "Укроборонпрома" Юрий Гусев подписал приказ о корпоратизации концерна.

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