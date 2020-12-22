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аудит (361) тендер (658) Укроборонпром (1235)

"Укроборонпром" объявил тендер на аудит своей деятельности за 2020 и 2021 гг. стоимостью 34 млн

Государственный концерн "Укроборонпром" объявил тендер на услуги независимого аудита госконцерна и его предприятий за 2020 и 2021 годы с привлечением международных экспертов на ожидаемую стоимость 34 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно тендерной документации, обнародованной на портале ProZorro, конечный срок подачи предложений - 22 января 2021 года, а начало аукциона - 1 марта 2021 года.

Отмечается, что победитель конкурсной процедуры должен предоставить услуги по аудиту консолидированной/комбинированной финансовой отчетности заказчика, а также всех предприятий-участников заказчика и акционерных обществ, управление корпоративными правами государства относительно которых переданы заказчику.

Напомним, вчера глава "Укроборонпрома" Юрий Гусев подписал приказ о корпоратизации концерна.

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И Козлевич против своей воли снова погрузился в пучину Уголовного кодекса, в мир главы третьей, назидательно говорящей о должностных преступлениях.(с)
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22.12.2020 12:49 Ответить
Аудит консолідованої фінансової звітності - це зовсім не аудит діяльності. Це, як кажуть в Одесі, дві великі різниці. Під час аудиту фінансової звітності не проводять аудит системи внутрішнього контролю зокрема. Якщо фінансова звітність буде відповідати міжнародним стандарта, вважається, що питань до менеджменту немає. Менеджмент не такий дурний, щоб не виконувати вимоги міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і звітності, але це дає впевненості акціонерам, що в діяльності менеджменту немає зловживань, шахрайства і корупції.
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22.12.2020 12:52 Ответить
 
 