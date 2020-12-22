Украинские дипломаты за год помогли освободить из-за решетки около 1600 граждан Украины, - Кулеба

Более 1600 украинцев были освобождены из-за решетки за границей после вмешательства украинских консулов, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Это те истории, которые не попадали в новости и в соцсети, но это конкретные спасенные судьбы украинцев и воссоединенные семьи", - сказал Кулеба в речи в рамках конференции руководителей иностранных дипломатических учреждений, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он заявил, что МИД есть чем похвастаться в этом году, в частности Украина получила статус Партнера с расширенными возможностями НАТО, вместе с Польшей и Литвой Украина создала Люблинский треугольник, Международный уголовный суд в Гааге заявил о достаточных основаниях для начала официального расследования военных преступлений и преступлений против человечности в Крыму и на Донбассе в контексте российской агрессии.

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"Подписано и уже ратифицировано Украиной и почти ратифицировано Великобританией историческое Соглашение о стратегическом партнерстве и зоне свободной торговли между Украиной и Великобританией. Вступит в силу вскоре (завершены все процедуры) Соглашение о зоне свободной торговли с Израилем. Достигнуто качественно новое стратегическое партнерство с Турцией. Впервые за 70 лет членства представитель Украины возглавила Дунайскую комиссию. Виталий Маркив вернулся домой. Кроме него, мы вернули из-за решетки со всего мира 30 граждан из таких очень резонансных известных кейсов, которые попадали на страницы новостей", - отметил глава МИД.

Он подчеркнул, что МИД полностью перезагрузил продвижение украинского экспорта за рубежом и привлечение инвестиций в Украину.

"Провели большую цифровизацию в Министерстве иностранных дел. Либерализовали визовую политику, открыв Украину для мира, и сделали наши сервисы для украинских граждан за границей удобнее, введя электронную очередь в консульствах. Украина впервые осуществила закупку в системе закупок НАТО", - рассказал он.

Кроме того, Кулеба подчеркнул, что именно благодаря поддержке и действиям украинских дипломатов более 250 тыс. украинцев смогли вернуться домой в условиях локдаунов, введенных во всем мире весной этого года.

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"Были случаи, когда дипломаты ночевали в аэропортах, а единственные рейсы, которые садились в тех закрытых аэропортах, были рейсами украинских самолетов. Потому что украинские дипломаты договаривались о том, чтобы украинцам был открыт путь домой. Также, мы помогли привезти в Украину тонны гуманитарной помощи. Но, имея все эти результаты, перед нами стоят еще большие задачи", - указал он.