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В условиях локдаунов со всего мира удалось вернуть домой более 250 тыс. украинцев, - Кулеба

В условиях локдаунов со всего мира удалось вернуть домой более 250 тыс. украинцев, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в условиях введенных жестких карантинов со всего мира удалось вернуть на Родину более 250 тысяч украинцев.

Об этом Кулеба заявил в рамках Конференции руководителей зарубежных дипломатических учреждений, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МИД.

"Именно благодаря поддержке и действиям украинских дипломатов более 250 тысяч украинцев смогли вернуться домой в условиях локдаунов, введенных во всем мире весной этого года", - сказал он.

По его словам, также МИД помог привезти в Украину тонны гуманитарной помощи. Но, имея все эти результаты, перед нами стоят еще большие задачи".

Министр отметил, что пандемия не остановилась, проблемы в мире остаются, и появляются новые вызовы. "И поэтому мы будем продолжать работать. Для безопасности государства, для продвижения украинского бизнеса и привлечения иностранных инвестиций в украинскую экономику и защиты украинских граждан за рубежом", - добавил глава МИД.

Кулеба считает, что этот год был "безумным" и "тяжелым".

"Масштаб вызова, когда во всем мире одновременно взорвалась пандемия, проблемы, локдаун поставили ​​задачу совершенно другого масштаба. Можно сравнить этот год только с 2014 годом - с трагедией российской агрессии против нашего государства. Но я рад сегодня сказать, что украинская дипломатия успешно сдала краш-тест и прошла эти испытания", - отметил Кулеба.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинские дипломаты за год помогли освободить из-за решетки около 1600 граждан Украины, - Кулеба

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Топ комментарии
+10
звучит прям как наказание какое-то..
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22.12.2020 12:12
+6
Кулеба, я думав ти розумна людина...
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22.12.2020 12:13
+6
т.е. 250 тыс. нищенствующих. и мечтающих при первой возможности опять выскочить отсюда..перемога офигенная..
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22.12.2020 12:13
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звучит прям как наказание какое-то..
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22.12.2020 12:12 Ответить
саме так, бо повернулись люди не по причині створених обіцяних умов праці і створенню робочих місць, а повернулися на голодування і смерть.
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22.12.2020 12:28 Ответить
Рюзьгє курва, ти голодний?
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22.12.2020 12:31 Ответить
а з яких пір рузге може українською? чи то ти про себе?
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22.12.2020 19:22 Ответить
Кулеба, я думав ти розумна людина...
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22.12.2020 12:13 Ответить
Сомнительное достижение
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22.12.2020 12:47 Ответить
т.е. 250 тыс. нищенствующих. и мечтающих при первой возможности опять выскочить отсюда..перемога офигенная..
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22.12.2020 12:13 Ответить
рождество отпразднуют и снова в путь) не переживай за них ...лучше думай куда смоешься после отставки, бездельник.
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22.12.2020 12:18 Ответить
"удалось"....
Приговор, вообще-то....
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22.12.2020 12:19 Ответить
ну кроме слов - "вот же падлы" - не остается ничего... лучше бы эти твари из бездействующего мида и кабмина давали работу украинцам, а не возвращали их в нищету... хотя что такое кулеба - это рупор зеленськага... если зеленьськай не может правильно поставить задачу, то исполнитель не знает что исполнять... но так как привыкли по часу говорить тосты ни о чем, вот и говорит...
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22.12.2020 12:20 Ответить
Оце то "переможище". Яким чином "вам вдалось"? Ви шо, ковід?

Нахвалюють себе, бо більше ж нікому.
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22.12.2020 12:20 Ответить
Зачем?
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22.12.2020 12:21 Ответить
то у віруса питай. а зелені це собі приписують. ну факт є факт - люди повернулися. тільки не завдяки обіцяним зелении робочим місцям і умовам життя.
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22.12.2020 12:23 Ответить
хіба це вернуть? загнать назад без можливості поїхати знов.
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22.12.2020 12:22 Ответить
А вы так старались...,а люди оказались не такими дурными как вы.
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22.12.2020 12:22 Ответить
Вы думаете это ваша заслуга ?
У людей контракты, визы закончились, или предприятия закрылись, а ваша зелёная политика тут не при чем
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22.12.2020 12:22 Ответить
це завжкий логічний ланцюжок. на поверхні лежит "люди повернулись".
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22.12.2020 12:24 Ответить
Логическое мышление нынче не в почете , видосиков бы по больше ))
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22.12.2020 12:26 Ответить
а звідки воно візьметься, коли самі вчителі не можуть логічно побудувати план уроку. будують урок на минулому, бо ********** не володіють: одна зробила план уроку на тему розвиток укр.мови, розказала про минувщину, а ось про ********** "закон з 16 січня 2021 про обслуговування держмовою" уже мізків не вистачило. а урок для 10-11 класу і вище було створено. а тоді питаєшся взідки придурки з пропагандою у макітрі - бо нікому розказати. І слово Kiev не знає як писати, бо просто зцарапала із книжки, яку будували на основі рос.транслітерації. Аргументація така: у книжці так написано, до МОН і укладача підручника притензі, тобто на власні мізки вона не спирається, бо їх немає, що дали у зуби те і жує.
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22.12.2020 12:36 Ответить
Они так рады возвращению, не передать...
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22.12.2020 12:29 Ответить
Ну помогли вернуться,договорившись за пропуск,в основном нелегалов.
А дальше? Будут заниматься "фруктовыми делами"тут.
Очень сомневаюсь,что пойдут работать тут меньше,чем за 500$!
За минималку в 200$ точно пахать не будут!
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22.12.2020 13:15 Ответить
Они и стали причиной эпидемии в Украине
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22.12.2020 13:36 Ответить
 
 