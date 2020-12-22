В условиях локдаунов со всего мира удалось вернуть домой более 250 тыс. украинцев, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в условиях введенных жестких карантинов со всего мира удалось вернуть на Родину более 250 тысяч украинцев.

Об этом Кулеба заявил в рамках Конференции руководителей зарубежных дипломатических учреждений, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МИД.

"Именно благодаря поддержке и действиям украинских дипломатов более 250 тысяч украинцев смогли вернуться домой в условиях локдаунов, введенных во всем мире весной этого года", - сказал он.

По его словам, также МИД помог привезти в Украину тонны гуманитарной помощи. Но, имея все эти результаты, перед нами стоят еще большие задачи".

Министр отметил, что пандемия не остановилась, проблемы в мире остаются, и появляются новые вызовы. "И поэтому мы будем продолжать работать. Для безопасности государства, для продвижения украинского бизнеса и привлечения иностранных инвестиций в украинскую экономику и защиты украинских граждан за рубежом", - добавил глава МИД.

Кулеба считает, что этот год был "безумным" и "тяжелым".

"Масштаб вызова, когда во всем мире одновременно взорвалась пандемия, проблемы, локдаун поставили ​​задачу совершенно другого масштаба. Можно сравнить этот год только с 2014 годом - с трагедией российской агрессии против нашего государства. Но я рад сегодня сказать, что украинская дипломатия успешно сдала краш-тест и прошла эти испытания", - отметил Кулеба.

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