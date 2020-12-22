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кремль (712) покушение (1006) путин (30482) Навальный (855)

Мы не смотрели видео Навального. Он больной и сравнивает себя с Иисусом, - в Кремле прокомментировали обвинения Путина в покушении на убийство

Мы не смотрели видео Навального. Он больной и сравнивает себя с Иисусом, - в Кремле прокомментировали обвинения Путина в покушении на убийство

В Кремле не смотрели новое видео политика Алексея Навального, в котором он утверждает, что поговорил по телефону с одним из сотрудников ФСБ, вероятно, причастным к его отравлению.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".

При этом Песков отметил, что ФСБ вчера прокомментировала разговор "достаточно исчерпывающе и однозначно". Навального Песков назвал "больным", подчеркнув, что это его личная точка зрения.

"Я вам что могу сказать. Так, чуть-чуть злоупотреблю и наверное позволю себе высказать личную точку зрения, которую я обычно не высказываю, ибо не имею на это права. Здесь чуть-чуть злоупотреблю. В целом можно, конечно, сказать, что у больного наблюдается ярко выраженная мания преследования. Можно также четко установить определенные проявления мании величия. Потому что, как говорят, он себя даже сравнивает с Иисусом. Ну и в остальном, конечно, уже проявления по Фрейду. Такая зацикленность на гульфиковой зоне, собственно, и так далее", - сказал Песков.

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Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите". Сам российский оппозиционер считает, что за его отравлением стоит Путин.

В декабре Bellingcat установила имена группы убийц из ФСБ, отравивших Навального. Политик дозвонился возможному участнику его отравления Константину Кудрявцеву. Часть разговора с Кудрявцевым Навальный опубликовал в своем видеоблоге. На записи Кудрявцев рассказывает о некоторых деталях операции - о том, что сотрудники ФСБ обрабатывали одежду Навального, чтобы убрать следы вещества, о том, что вещество быстро впитывается и его следы на коже обнаружить невозможно. Кроме того, Кудрявцев сказал, что "фигурант выжил" потому, что очень быстро посадили самолет.
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Топ комментарии
+16
Как обосраться и не подать виду...
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22.12.2020 12:40
+13


https://twitter.com/prof_preobr

https://twitter.com/prof_preobr
https://twitter.com/prof_preobr Проф. Преображенский

Пресс-конференцию Путина, которую показывали все телеканалы, посмотрели 7,3 млн. человек.
Разговор Навального с фсбшником-отравителем на одном YouTube посмотрели за полдня 9,1 млн. человек.
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22.12.2020 12:42
+13
Мы смотрели видео Навального, он там вместе с представителем Billing Cat и журналистами в прямом эфире под камеры звонит и профессионально так раскручивает сотрудника ФСБ и вытягивает оперативную информацию о всех деталях спецоперации))
Это нокдаун и поле этого слушать блеяние пескова особо приятно)
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22.12.2020 12:45
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Правила форума Совет форумчан
И Обама и Трамп на ключевые вопросы отвечали лично, а за Облезлого всегда отвечает Песков. Видно болезнь Паркинсона зашла уже до такой стадии, что самому отвечать трудно.
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22.12.2020 12:36 Ответить
По словам Облезлого Письков может "молоть" ОТСЕБЯТИНУ.
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22.12.2020 17:32 Ответить
страна скотов
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22.12.2020 12:36 Ответить
Параноїдальна шизофренія великодержавного шовінізма , це споконвічна панівна ідеологія Московіі !!!)))
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22.12.2020 12:40 Ответить
Мы не смотрели видео Навального. Он больной и сравнивает себя с Иисусом, - в Кремле прокомментировали обвинения Путина в покушении на убийство - Цензор.НЕТ 9734
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22.12.2020 12:37 Ответить
Параноїдальний шизоід ставить діагноз !!)))
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22.12.2020 12:38 Ответить
Как обосраться и не подать виду...
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22.12.2020 12:40 Ответить


https://twitter.com/prof_preobr

https://twitter.com/prof_preobr
https://twitter.com/prof_preobr Проф. Преображенский

Пресс-конференцию Путина, которую показывали все телеканалы, посмотрели 7,3 млн. человек.
Разговор Навального с фсбшником-отравителем на одном YouTube посмотрели за полдня 9,1 млн. человек.
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22.12.2020 12:42 Ответить
Мы смотрели видео Навального, он там вместе с представителем Billing Cat и журналистами в прямом эфире под камеры звонит и профессионально так раскручивает сотрудника ФСБ и вытягивает оперативную информацию о всех деталях спецоперации))
Это нокдаун и поле этого слушать блеяние пескова особо приятно)
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22.12.2020 12:45 Ответить
ну теперь кацапа,срущего на ютубе не увидишь

https://twitter.com/VictorKvert2008 распад и неуважение
Комитет Думы РФ одобрил законы о блокировке YouTube и цензуре соцсетей.
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22.12.2020 12:45 Ответить
Незабаром зелена пліснява зкопіює цю хрєнь для України !!!)))
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22.12.2020 12:49 Ответить
Ні, бо зелену плісняву на соєвій чоколяді давно вигнали сраною мітлою. Назавжди.
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22.12.2020 13:03 Ответить
дедушка фройд "писюнков и анальная эротика" )
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22.12.2020 12:48 Ответить
Молодець. Навальний. погляди його на Крим не викликають захоплення, проте українські корені бунтують та діють на нашу користь.
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22.12.2020 13:00 Ответить
Він не молодець. Він засланий урод. Якого готує одна із башень кремля на заміну **йлу.
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22.12.2020 13:54 Ответить
переживість кому від Новачка, а потім хай і Вас готують. всього- навсього.
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22.12.2020 14:00 Ответить
Башні кремля постійно воюють між собою. Те що один ворог України захотів вбити іншого ворога України, не робить ворога союзником чи навіть другом, союзником може стати тільки нейтральний. А він так не більше чим тимчасовий партнер який після захоплення влади в рф стане продовжувати політику рф.
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22.12.2020 16:58 Ответить
как "небольные" антарктику осваивают


Anton Shvets

Прочитал историю сегодня, плакал. Есть у роисси антарктическая станция «Восток». Находится она в глубине материка.

Мы не смотрели видео Навального. Он больной и сравнивает себя с Иисусом, - в Кремле прокомментировали обвинения Путина в покушении на убийство - Цензор.НЕТ 2845

Станция эта старая, но очень для росиянцев престижная - там зафиксирована самая холодная температура на планете(на самом деле нет). Об этом климатическом факте пишется в любом учебнике с кириллицей внутри, потому обладание этой станцией, ввиду отсутствия у Кремля реальных рекордов,очень важно.

В рамках превзмогания, можем перепоказать и дать пасасат Западу, решили россияне эту станцию заменить целиком новой. Ибо престиж, не все ж пробирки с ссаниной в Сочах подменять. В общем российскому олигарху Михельсону повесили соцнагрузку и за много
миллиардов фублей он под Питером построил эту станцию. Напоминает она размерами и статью шагающий экскаватор. А для сборки ее необходимо 100 человек. Проект дорогущий, как вы понимаете, но для престижа питуну ничего не жалко.

Только перевозка и монтаж этой фигни должна была обойтись российскому бюджету в три с половиной миллиарда фублей. Сри в дырку Ванька, зато в Антарктиде станция будет. Однако станция находилась под Питером, а "Восток" в где-то глубине Антарктиды. И потому станцию разобрали, запихали в стандартные морские контейнеры, а контейнеры погрузили на лихтеровоз с реактором на ядерных дровах. Лихтеровоз этот называют «Севморпуть» и предназначен он для плавания среди льдов, для чего оснащен специальным корпусом, винтами, реактором ядерным и всей прочей лабудой.

Кроме того для надежности лихтеровоз только только прошел ремонт. Короче это транспортный ледокол - самый крупный из ледоколов построенный во время самого вкусного пломбира. Здесь началось самое веселое. Где-то в районе Анголы у только что выплывшего из ремонтного дока лихтеровоза (рассчитанного на самостоятельное плавание в льдах до 1 метра толщиной) отломалась одна из лопастей гребного винта. Просто отвалилась нахер и утонула, печально сделав бульк. Лихтеровоз встал, потому как дисбаланс и вибрация грозили разрушением самого винта из-за нерасчетного режима работы.

Каким образом корабль,рассчитаный на плавание в сложной ледовой обстановке находясь в открытом тропическом океане в сотнях километров от ближайшей суши, в двух тысячах метров от морского дна и десятках тысяч километров от ближайшей льдины умудрился сломать лопасть гребного винта - тайна великая есть.

Хваленое советское качество, наверное. Или высокий российский хайтек, я хз. Так как лихтеровоз на ядерных дровах самый большой и самый лихтеровоз, то те сто строителей, которые нужны чтобы собрать эту станцию плыли НА ОТДЕЛЬНОМ ЛЕДОКОЛЕ(с веселым названием "Копетан Драницын").

В этот раз дизельном. Так как скорости у ледоколов не совпадают, то плыли они отдельно. Как результат станция в разобранном виде болтается рядом с Анголой, а строители стоят под Антарктидой и курят бамбук. Вообще обилие ледоколов показывает всю медийную суть этой операции.

Что мешало прилететь команде самолетом и потом пересесть на Севморпуть отдельным судном? Что мешало их по частям привезти? Невозможность показать КАК ВАЖНЫ УНИКАЛЬНЫЕ РОССИЙСКИЕ ЛЕДОКОЛЫ. Анало, как говорится, говнет. Идем далее. Зайти в территориальные воды Анголы ледоколу нельзя. Так как дрова в нем ядерные. Во-первых все ядерные дрова в РФ секретные и очень секретные со штатным чекистом на борту. Во-вторых вера всего мира в надежность российских технологий очень велика, потому ну его нахер, сказали сами ангольцы.

Вдруг из вашего ледокола в довершение к лопасти, обогатившей скудный ландшафт дна Атлантического океана, добавится еще и выпавший реактор? Короче ремонт надо было проводить в открытом море или искать буксир, который дотянет секретные ядерные дрова до Питера.

Короче, по итогу, в режиме спасательной операции в лихтеровозному-ледоколу или ледокольному-лихтеровозу прибывает команда водолазов со всем оборудованием для ремонта винта. В рамках ремонта винта, который затягивается на целый месяц(пока долетели, пока доплыли, пока спустились) водолазная команда не придумывает ничего лучше чем ОТПИЛИТЬ ЕЩЕ ОДНУ ЛОПАСТЬ. Смекалочка. Вторая лопасть падает на дно Атлантического океана следом за первой и тут выясняется, что с такой *********** конструкцией винта(две лопасти вместо четырех, ага) лихтеровоз до Антарктиды в
разумные сроки не доплывет. Никак.

Потому ядерный лихтеровоз вместе со станцией разворачивается и начинает пыхтеть к доку под Питером, откуда как раз после ремонта выплыл. Строители, которые уже месяц сидят под Антарктидой на "Капитане Драницыне" тоже отправляются назад.

Естественно на ледоколе. Через весь мир от одного полюса почти к другому. Через тропики. Нормас скатались. Нахер те самолеты. Самое веселое в этой истории, что от места выгрузки контейнеров с разобранной станцией до собственно самой станции "Восток" 1400 километров.

ТЫСЯЧА ЧЕТЫРЕСТА КИЛОМЕТРОВ ЛЬДА И СНЕГА ПО КОТОРЫМ СОБИРАЮТСЯ ТАЩИТЬ КОНТЕЙНЕРЫ со станцией внутри. Мотосанями. По местности на которой дорог как вы понимаете нет(с другой стороны нет дорог - не и ям). 1400 км это Украина вдоль, если кто не в курсе.

Каким образом люди, у которых лопасти от ледоколов отваливаются, собираются перетащить по льду и снегу с трещинами сотни контейнеров на тысячу километров я хз. Но чую будет весело. Как всегда у россиян с трупами, подвигом и превзмоганием. Тем более сборка станции должна была у них занять три года(условия на Востоке, как вы понимаете не очень). На что не пойдешь, чтобы показать миру очередной аналоговнет с триколором. На фото та самая станция. Можете себе представить сколько контейнеров она занимает, даже в разобранном состоянии.
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22.12.2020 13:03 Ответить
"Мы не смотрели видео Навального". А дарма. З відео видно, якою нікчемною виявилась путінська імперія. Це деградація, яка у будь-який час перетвориться в агонію. Кирдик їм з хвостиком. Рашка, як імперія, тримається на чотирьох стовпах: спецслужби, армія, церква і державні чиновники. Спецслужби втратили професіоналізм, вони здатні лише дискредитувати державу в очах цивілізованого світу. Гундяївська церква отримала глибокий нокаут від Вселенської православної церкви і ПЦУ. Про "Третій Рим" варто забути. Чиновники корумповані і не здатні змінювати країну на краще.

Моя порада Кабаєву, - візьми парабелум і застрелись ! Похорон обійдеться дешевше, ніж ще рік твого правління.
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22.12.2020 13:06 Ответить
Мы не смотрели видео Навального. Он больной и сравнивает себя с Иисусом, - в Кремле прокомментировали обвинения Путина в покушении на убийство - Цензор.НЕТ 7316
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22.12.2020 13:08 Ответить
А зачем смотреть видео? Там уже сотни докладов предоставлено и везде одно и то же: "Мы в дерьме!"
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22.12.2020 13:13 Ответить
- Алло! Это прачечная?
- Х****чечная! Это ФСБ Рассейской Федерации!
П.С. Песков-Навка совсем плохой стал, как и его шеф.....
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22.12.2020 13:25 Ответить
Навальний агент кремля. Все що він зробив у своєму фільмі це взяв фільм Белінгкет та замінив у ньому карту України із Кримом на карту Росії із Кримом.
Все решта це не його робота, хоча він раз за разом повторює що Я, Я, Я...
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22.12.2020 13:53 Ответить
"...Мы не смотрели..." - бессовестно врут! Впрочем, как всегда.
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22.12.2020 14:05 Ответить
Нє смотрєлі!Ха-ха-ха!Та фсб з путіним той ролік вже напам'ять знає.
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22.12.2020 14:10 Ответить
хорошо шо не с Бэтменом или другим выдуманным персонажем, а всего лишь с бомжем))

сам Путин высрал шо "следили", и Письков - "у него мания преследования" ----------- НЕТ бл., за мной 4 года по пятам ходят палачи ======
он сам больной, этот Ершик туалетный. интересно, ему когда с работы привозят - самому не хочется проржаться из своих высеров?)
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22.12.2020 14:13 Ответить
Ми не дивилися відео Навального. Він хворий і порівнює себе з Ісусом, - у Кремлі прокоментували звинувачення Путіна в замаху на вбивство - Цензор.НЕТ 7065
Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=17548 16 часов назад
tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=17548 ОТКРЫТЬ В https://forms.tlgrm.ru/channels/report?cid=1050451805&pid=17548&force-full=1
💥👮🏻‍♂️📞Феерический провал ФСБ: https://navalny.com/p/6447/ Навальный позвонил и 45 минут общался с сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым, которого он, а также издания The Insider и Bellingcat называют участниками томского кейса . Комизм ситуации в том, что в ходе разговора с Навальным оперативник, думая, что говорит с помощником Патрушева, рассказал подробности операции по устранению оппозиционера, а также уточнил, что яд был нанесен на трусы. В прямом эфире обрушивается корпорация, которая продуцировала страх и в значительной мере через эту эмоцию управляла страной. Система сгнила настолько, что сигналы через нее не проходят: гюльфик-гейт наглядно иллюстрирует качество информации, доходящей до Президента. Крупнейший прокол спецслужбы детонирует как политический Чернобыль лично для Путина.
https://navalny.com/p/6447/ Я позвонил своему убийце. Он во всем признался
Я говорил, что вся эта история с отравлением круче голливудского фильма и вы ещё не представляете насколько. В классическом детективе всегда есть сцена, когда сам убийца сознается в содеянном. И у нас она тоже...АЛЕКСЕЙ НАВАЛЬНЫЙ
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22.12.2020 14:17 Ответить
Мы не смотрели видео Навального. Он больной и сравнивает себя с Иисусом. Все это Песков произнес зря ой зря.
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22.12.2020 18:54 Ответить
 
 