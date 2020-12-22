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акция (2397) Киев (24765) протест (5834) транспорт (1653) патрульная полиция (1804)

В центре Киева временно ограничат движение транспорта из-за массового мероприятия, - патрульная полиция. СПИСОК улиц

В центре Киева временно ограничат движение транспорта из-за массового мероприятия, - патрульная полиция. СПИСОК улиц

В центре Киева временно ограничат движение транспорта из-за массового мероприятия.

Как информирует Цензор.НЕТ,  об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Telegram.

Запланированный маршрут: Майдан Незалежности - улица Крещатик - Бессарабская площадь - улица Круглоуниверситетская - улица Лютеранская - улица Шелковичная - улица Михаила Грушевского - Европейская площадь - Майдан Независимости.

Ориентировочное время начала проведения мероприятия с 13:00.

"Планируйте свой маршрут с учетом перекрытия указанных улиц и возможного частичного ограничения движения на прилегающих", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Протест ФОПов: на Майдане новые конфликты митингующих с полицией из-за палаток и пенопласта. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Отметим, что готовится акция протеста представителей движения SaveФОП, которые требуют отмены карантина.

В центре Киева временно ограничат движение транспорта из-за массового мероприятия, - патрульная полиция 01
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Топ комментарии
+1
Перекрыть весь центр Киева для барыг которые себе наделали ФОПов чтобы уйти от налогов? А непойдете вы нах.? Я знаю только одно, если власть заранее перекрывает города то ето она устраивает демонстрации. Для чего именно- узнаем позже. Кто то очень хочет пропихнуть в бюджет удобный ему закон или выделить денег чтобы их раздербанить.
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22.12.2020 13:18
+1
Я теж подумав, що Києву заманулося вхопити свою частку мощів Гепи
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22.12.2020 13:45
+1
Вот как теперь называются акции протестов - "массовые мероприятия"! - Вроде как совсем и не протесты, тусовки!...
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22.12.2020 14:33
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А шо так??? Гепу хоронят??? Ну, потерпите, кияне. В харькове зароют, у вас движение откроют. Все ж таки с Лудшым прощаются... учителей-плакальшиц нагнали, работников ХТС, ХТТП и прочих гепиных 30-40... вот оно в Киеве и аукнулось...
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22.12.2020 13:00 Ответить
Я теж подумав, що Києву заманулося вхопити свою частку мощів Гепи
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22.12.2020 13:45 Ответить
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22.12.2020 14:07 Ответить
сплошной карантин..
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22.12.2020 13:03 Ответить
выглядит так, как будто у полиции все под контролем и улицы перекрываются по какому-то заранее согласованному плану.
А по факту - полиция потеряла контроль над майданом в очередной раз, и это фопы перекрывают хрещатик, а не полиция.
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22.12.2020 13:16 Ответить
Акції заявляють завчасно. І маршрут. Так і написано.
Не усі стихійні.
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22.12.2020 13:29 Ответить
Перекрыть весь центр Киева для барыг которые себе наделали ФОПов чтобы уйти от налогов? А непойдете вы нах.? Я знаю только одно, если власть заранее перекрывает города то ето она устраивает демонстрации. Для чего именно- узнаем позже. Кто то очень хочет пропихнуть в бюджет удобный ему закон или выделить денег чтобы их раздербанить.
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22.12.2020 13:18 Ответить
Надеюсь, все пройдет тихо мирно в соответствии с законами Украины.
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22.12.2020 13:41 Ответить
Вот как теперь называются акции протестов - "массовые мероприятия"! - Вроде как совсем и не протесты, тусовки!...
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22.12.2020 14:33 Ответить
73% поклонников бубочки придут поддержать любимого преЗЕдента?
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22.12.2020 15:11 Ответить
... акция протеста представителей движения SaveФОП, которые требуют отмены коронавируса (COVID-19)
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22.12.2020 16:13 Ответить
 
 