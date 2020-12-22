В центре Киева временно ограничат движение транспорта из-за массового мероприятия, - патрульная полиция. СПИСОК улиц
В центре Киева временно ограничат движение транспорта из-за массового мероприятия.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Telegram.
Запланированный маршрут: Майдан Незалежности - улица Крещатик - Бессарабская площадь - улица Круглоуниверситетская - улица Лютеранская - улица Шелковичная - улица Михаила Грушевского - Европейская площадь - Майдан Независимости.
Ориентировочное время начала проведения мероприятия с 13:00.
"Планируйте свой маршрут с учетом перекрытия указанных улиц и возможного частичного ограничения движения на прилегающих", - сказано в сообщении.
Отметим, что готовится акция протеста представителей движения SaveФОП, которые требуют отмены карантина.
Топ комментарии
+1 ALEX SUROVV
показать весь комментарий22.12.2020 13:18
+1 Volodymyr Zaiets
показать весь комментарий22.12.2020 13:45
+1 Mart
показать весь комментарий22.12.2020 14:33
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А по факту - полиция потеряла контроль над майданом в очередной раз, и это фопы перекрывают хрещатик, а не полиция.
Не усі стихійні.