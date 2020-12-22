В центре Киева временно ограничат движение транспорта из-за массового мероприятия, - патрульная полиция. СПИСОК улиц

В центре Киева временно ограничат движение транспорта из-за массового мероприятия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Telegram.

Запланированный маршрут: Майдан Незалежности - улица Крещатик - Бессарабская площадь - улица Круглоуниверситетская - улица Лютеранская - улица Шелковичная - улица Михаила Грушевского - Европейская площадь - Майдан Независимости.

Ориентировочное время начала проведения мероприятия с 13:00.

"Планируйте свой маршрут с учетом перекрытия указанных улиц и возможного частичного ограничения движения на прилегающих", - сказано в сообщении.

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Отметим, что готовится акция протеста представителей движения SaveФОП, которые требуют отмены карантина.