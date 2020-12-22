Шмыгаль обсудил закупку вакцины против COVID-19 с послами стран G7: Доступ к вакцине необходим в начале 2021 года
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с послами стран Группы Семи и Европейского Союза. Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества и планы на следующий год.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
Шмыгаль отметил, что на сегодня важнейшей задачей правительства остается смягчение влияния COVID-19 на экономику. В частности, успешно реализуется Государственная программа стимулирования экономики.
"Правительство утвердило 100 приоритетных инвестиционных проектов в различных отраслях. Проекты могут быть реализованы с привлечением инвесторов, в частности на условиях государственно-частного партнерства, международной технической помощи или за счет кредитных средств и бюджета. Приглашаем участвовать в приватизационных аукционах и концессионных конкурсах в Украине", - сказал премьер-министр.
Глава правительства и послы стран Группы Семи и Европейского Союза обсудили ключевые параметры Государственного бюджета на 2021. Как подчеркнул Шмыгаль, исполнение бюджета в первом квартале следующего года даст возможность говорить о пересмотре некоторых его параметров в части увеличения финансирования важных для Украины программ.
"В бюджете также предусмотрено создание специального фонда, средства из которого будут выделяться на закупку вакцины от коронавируса", - отметил Шмыгаль.
Премьер-министр заявил, что Украина совместно со Всемирным банком и Европейским инвестиционным банком обрабатывает возможности закупки вакцин против COVID-19. По его словам, соответствующая работа ведется на уровне посольств США, Великобритании, Германии и компаний-производителей вакцины.
"Украине необходим доступ к вакцине уже в начале следующего года, чтобы мы могли как можно быстрее начать процесс вакцинации врачей и других групп населения, находящихся в зоне риска. Мы высоко ценим усилия наших международных партнеров, направленные на помощь Украине обеспечить население должным количеством вакцины", - сказал глава правительства.
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Жаль, Цензор не опубликовал интервью со специалистами на эту тему.
"Україна отримає вакцину від COVID-19 після 2022 року, https://www.economist.com/ The Economist "
А якби Президентом був би зараз П.Порошегко -впевнений, щоб були на рівні -20, на рівні з іншими країнами Європи, тобто в ТОП50