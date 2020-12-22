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Шмыгаль обсудил закупку вакцины против COVID-19 с послами стран G7: Доступ к вакцине необходим в начале 2021 года

Шмыгаль обсудил закупку вакцины против COVID-19 с послами стран G7: Доступ к вакцине необходим в начале 2021 года

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с послами стран Группы Семи и Европейского Союза. Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества и планы на следующий год.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Шмыгаль отметил, что на сегодня важнейшей задачей правительства остается смягчение влияния COVID-19 на экономику. В частности, успешно реализуется Государственная программа стимулирования экономики.

"Правительство утвердило 100 приоритетных инвестиционных проектов в различных отраслях. Проекты могут быть реализованы с привлечением инвесторов, в частности на условиях государственно-частного партнерства, международной технической помощи или за счет кредитных средств и бюджета. Приглашаем участвовать в приватизационных аукционах и концессионных конкурсах в Украине", - сказал премьер-министр.

Глава правительства и послы стран Группы Семи и Европейского Союза обсудили ключевые параметры Государственного бюджета на 2021. Как подчеркнул Шмыгаль, исполнение бюджета в первом квартале следующего года даст возможность говорить о пересмотре некоторых его параметров в части увеличения финансирования важных для Украины программ.

Также читайте: Украина завершит 2020 год с выполнением всех социальных обязательств, - Шмыгаль

"В бюджете также предусмотрено создание специального фонда, средства из которого будут выделяться на закупку вакцины от коронавируса", - отметил Шмыгаль.

Премьер-министр заявил, что Украина совместно со Всемирным банком и Европейским инвестиционным банком обрабатывает возможности закупки вакцин против COVID-19. По его словам, соответствующая работа ведется на уровне посольств США, Великобритании, Германии и компаний-производителей вакцины.

"Украине необходим доступ к вакцине уже в начале следующего года, чтобы мы могли как можно быстрее начать процесс вакцинации врачей и других групп населения, находящихся в зоне риска. Мы высоко ценим усилия наших международных партнеров, направленные на помощь Украине обеспечить население должным количеством вакцины", - сказал глава правительства.

Также читайте: Украина завершит 2020 год с выполнением всех социальных обязательств, - Шмыгаль

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Топ комментарии
+4
А що ж не купуєте вітчизняну? Розроблену у МОЗ під керівництвом Степанова, ту що Главзебіл піарив?
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22.12.2020 12:56
+3
послы послушали шмыгу и улыбнулись...хорошо, что все в масках и не заметно)
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22.12.2020 12:55
+3
Так вроде как с начала этого года все зеленые ушлепки визжали что все под контролем и ко всему готово. Не так давно рассказывали что одни из первых вакцину получим. По итогу в очереди с африканцами.
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22.12.2020 12:58
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послы послушали шмыгу и улыбнулись...хорошо, что все в масках и не заметно)
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22.12.2020 12:55 Ответить
очередная показушние фоточки от зе и 95 квартала
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22.12.2020 13:03 Ответить
А що ж не купуєте вітчизняну? Розроблену у МОЗ під керівництвом Степанова, ту що Главзебіл піарив?
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22.12.2020 12:56 Ответить
то віртуальна вакцина її "прошивають" через додаток "diia.gov.ua")
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22.12.2020 13:03 Ответить
Так вроде как с начала этого года все зеленые ушлепки визжали что все под контролем и ко всему готово. Не так давно рассказывали что одни из первых вакцину получим. По итогу в очереди с африканцами.
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22.12.2020 12:58 Ответить
Шмыгаль обсудил закупку вакцины против COVID-19 с послами стран G7: Доступ к вакцине необходим в начале 2021 года - Цензор.НЕТ 3119
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22.12.2020 13:00 Ответить
Да, да. В очереди. После того, как что останется после африканцев... Грустно. Хотя следовало бы обратить внимание на своих разработчиков, дать финансирование, возможности, закупить новейшее оборудование. Но... пока у власти лица зеленской национальности, нам суждено оставаться на задворках цивилизации.
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22.12.2020 13:02 Ответить
Кстати, в центрах биотехнолгий РФ работает несколько выпускников вузов Украины, мозги нынче (и уже давно) в Украине никому не нужны. Тем более, власти. А наши (украинские) специалисты востребованы во всем мире (кроме Украины, разумеется). К сведению "секты против вакцин": ничего нового в создании вакцин нет уже больше 50 лет, все давно описано в учебниках.
Жаль, Цензор не опубликовал интервью со специалистами на эту тему.
Шмыгаль обсудил закупку вакцины против COVID-19 с послами стран G7: Доступ к вакцине необходим в начале 2021 года - Цензор.НЕТ 8435
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22.12.2020 13:09 Ответить
Создание вакцины - тоже достаточно тривиально. Вопрос в качестве исследований вируса, прогнозирование поведения вакцины в человеческом организме и наличие технологий для проведения экспериментов. Но всяким Шмыгалям, привыкшим жить на проценты от олигархов, до вакцин ли? до украинской науки? до здоровья нации? Они временщики, их дома в Европе, Украина - офис по выкачиванию средств из бюджета. А люди? - "А хто эта?"
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22.12.2020 13:13 Ответить
З цих ефективна лише чумаківська.
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22.12.2020 14:49 Ответить
Мда... тяжело представить сколько нужно нам времени, что б угнаться за цивилизованным миром. В какую отрасль не глянь, отстаем минимум лет так на 20. За науку... мозги... а чего тут ожидать то... все финансируется по остаточному принципу. И то... даже то, что туда перепадает пилится и растаскивается. И я за то, что б таланты себя реализовывали, жаль конечно что едут в казлорылию. Но, это их выбор, коль наша страна стала мачехой.
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22.12.2020 13:20 Ответить
Все справедливо ,за абеткою вслід за Угандою отримає зеуряд безкоштовну вакцину для бідних країн але не у 21 році,а може у 22-23 році,якраз під завершення правління Зеленського!
"Україна отримає вакцину від COVID-19 після 2022 року, https://www.economist.com/ The Economist "
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22.12.2020 13:10 Ответить
Це політичний сюрреалізм якийсь!Я не можу зрозуміти..це типу,що б іноземні Уряди потурбувалися про наших громадян замість власного уряду,їм що більше нема чого робити?
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22.12.2020 13:00 Ответить
Стимуляція економіки, це різновид мастурбаціі ??)))
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22.12.2020 13:04 Ответить
пилить - не перепилить.. пилилова - на года..
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22.12.2020 13:06 Ответить
Цікаво, на якому місці Україна в черзі за вакцинами в Світі? Думаю, що в кращому випадку в ТОП-100.
А якби Президентом був би зараз П.Порошегко -впевнений, щоб були на рівні -20, на рівні з іншими країнами Європи, тобто в ТОП50
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22.12.2020 14:39 Ответить
Все это мировое плацебное барахло надо б вколоть короноверующим
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22.12.2020 14:48 Ответить
Цей придурень в курсі,що вакцину купують у виробників ,причому напряму ? До чого тут посли ?
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22.12.2020 14:51 Ответить
 
 