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Строительство дорог - правильный шаг. Скорые стали добираться к больным быстрее по новым дорогам, - Зеленский в интервью The New York Times

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому изданию The New York Times отметил важность развития инфраструктуры в Украине и рассказал, что за 2020 год в рамках Национальной программы "Велике будівництво" было сделано 4 тысячи километров, что превышает общее количество километров, отремонтированных за предыдущие 10 лет.

"Я считаю, что это правильный шаг. Скажу честно, я этим очень горжусь, считаю, что здесь все мы сработали. Потому что инфраструктуры, я считаю, в стране не было. Точнее, она была, но за нее было очень стыдно, дорог в Украине не было. Когда мы говорим о следующем шаге, я буду говорить об инвестициях, о концессии и так далее. А чтобы кого-то приглашать, надо понимать, что человек должен как-то к тебе долететь и доехать", - отметил он.

Строительство дорог - правильный шаг. Скорые стали добираться к больным быстрее по новым дорогам, - Зеленский в интервью The New York Times 01

По убеждению Президента, качественная инфраструктура - это витрина для страны.

"Много обвинений в мой адрес, мол, во время пандемии я уделял много времени инфраструктуре. Сейчас люди увидели, что наши скорые начали добираться к больным быстро. Наши МЧС (пожарные машины) начали доезжать быстрее. А у нас, к сожалению, такое было - на востоке Украины был большой пожар, и бывали случаи, когда не могли добраться. А сейчас не за сутки можно доехать, а появилась возможность добираться за минуты. Когда тушили пожары, мы сохранили огромное количество жизней", - подчеркнул Зеленский.

По словам главы государства, за четыре-пять лет у Украины есть шанс построить все инфраструктурные узлы.

"Мы построили много мостов, что тоже немаловажно. Кстати, инфраструктуру строим, начиная с сообщения с оккупированными территориями. Туда тоже теперь добираются гуманитарные грузы, как из Украины, так и от Красного Креста. Там мы просто построили мосты, открывали КПВВ - контрольно-пропускные пункты, этого не было. То же сделали на территории, прилегающей к оккупированному русскими полуострову Крым. Там тоже открыли современные КПВВ, люди приезжают, они могут там получить все административные, финансовые услуги, отдохнуть, принять душ. Это важные изменения и важные реформы не только в законах, на словах, но и на деле", - заявил он.

Как сообщалось, по мнению экономистов, Национальная программа "Велике будівництво" сыграла ключевую роль в предотвращении значительного спада экономики в 2020 году, а в дальнейшем поможет стране развиваться. Если бы не "Большое строительство", в период нынешнего кризиса падение ВВП было бы больше - вплоть до 11%.
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Топ комментарии
+47
дебил
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22.12.2020 13:11
+42
Строительство дорог - правильный шаг. Скорые стали добираться к больным быстрее по новым дорогам, - Зеленский в интервью "Нью-Йорк Таймс" - Цензор.НЕТ 4081
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22.12.2020 13:16
+40
Оно больное, усыпите его
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22.12.2020 13:11
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дебил
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22.12.2020 13:11 Ответить
Строительство дорог - правильный шаг. Скорые стали добираться к больным быстрее по новым дорогам, - Зеленский в интервью "Нью-Йорк Таймс" - Цензор.НЕТ 4081
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22.12.2020 13:16 Ответить
да не будет он сидеть.

зачистят
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22.12.2020 13:24 Ответить
Как Кипру , тот тоже строил много дорог и мостов . Схема уже обкатана, схема рабочая, по этой схеме вову и ведут.
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22.12.2020 13:29 Ответить
Кирпу я имел ввиду
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22.12.2020 13:33 Ответить
Кстати, после Кирпы таки остались станции в мраморе и граните. Даже самые глухие станции. Ну и попилили на них, вероятно, немало. Но станции стоят.
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22.12.2020 13:37 Ответить
Ти папіліл?
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22.12.2020 13:40 Ответить
Станции стоят , а Кирпы нету. Дороги и мосты тоже пока строят ,правда и Вова пака есть
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22.12.2020 13:56 Ответить
Оптимист убогий.
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22.12.2020 13:28 Ответить
Дебил и сволочь он. По "хорошей" дороге людей привезли быстренько в больничку, а там человек" быстренько" полежал неделю на хрен никому не нужный и помер. И клован вроде как не причем. Только дороги я не знаю, где делают, заканчивали видел делать дороги, которые начинали еще в 17-18голах и начале 19 года. При чем здесь зеленожопые мрази? Уграли полностью медицину, люди погибают, а гринпоц конченный себе мендаль ( или мендель?))) вешает за заслуги по дорогам.
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22.12.2020 14:31 Ответить
Будівництво доріг - правильний крок. Швидкі почали добиратися до хворих швидше новими дорогами, - Зеленський в інтерв'ю "Нью-Йорк Таймс" - Цензор.НЕТ 2642
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22.12.2020 13:39 Ответить
В городе положили 48 "полицейских " а нормы расхода и время доезда не корректировали Спасибо за" новые "дороги
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22.12.2020 15:40 Ответить
Оно больное, усыпите его
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22.12.2020 13:11 Ответить
Таке враження, що Янелох займається самонавіюванням.
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22.12.2020 13:13 Ответить
Маячня параноїдальної шизофреніі безмежна !!)))
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22.12.2020 13:18 Ответить
Лохторат надо регулярно окучивать

Строительство дорог - правильный шаг. Скорые стали добираться к больным быстрее по новым дорогам, - Зеленский в интервью "Нью-Йорк Таймс" - Цензор.НЕТ 3188
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22.12.2020 13:19 Ответить
Жопа він а не лідер.
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22.12.2020 13:27 Ответить
Зете, який передклад, як "близько" до оригінального тексту. Мабуть Янелох сам і перекладав, а може його шмендель.
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22.12.2020 13:38 Ответить
Зараз "заплачу"
Зовсім шизонулись в тій ОПі. "Вони художники. Вони так бачать"
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22.12.2020 13:35 Ответить
Дурнику, а ти знаєш різницю між кількістю та якістю?
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22.12.2020 13:14 Ответить
Та він он не знає різницю між будівництвом доріг і ремонтом! Збудували то зовсім небагато доріг, з цих 4000 км більшісь - ремонт!
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22.12.2020 13:15 Ответить
І не ремонт, а нові знаки "х...ова дорога".
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22.12.2020 13:18 Ответить
Нові знаки , це найдешевший та найшвидший різновід ремонта доріг !!))
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22.12.2020 13:23 Ответить
И много скорых ездит по трассе Киев-Одесса, например?
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22.12.2020 13:14 Ответить
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22.12.2020 14:33 Ответить
Строительство дорог - правильный шаг. Скорые стали добираться к больным быстрее по новым дорогам, - Зеленский в интервью "Нью-Йорк Таймс" - Цензор.НЕТ 7703
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22.12.2020 13:14 Ответить
Президента Порошенка запросили на інавгурацію Байдена. Зечмо - ні. Оце номер! Ну, що, наржались, сукині діти? ))
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22.12.2020 13:16 Ответить
Строительство дорог - правильный шаг. Скорые стали добираться к больным быстрее по новым дорогам, - Зеленский в интервью "Нью-Йорк Таймс" - Цензор.НЕТ 3054
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22.12.2020 13:18 Ответить
ждем гундосик от квартального дурочка... "байден - дурак, курит табак... больна нада мине туда на ту инаугурацию..."
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22.12.2020 13:19 Ответить
а то КЛОУН ОНО И ЕСТЬ КЛОУН... циничный..дороги..да да для того чтобы русские танки быстрее доехали до Киева от же прости Госопди! выбрали сами себе на голову Шарикова...
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22.12.2020 13:15 Ответить
ЗЄбанат!
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22.12.2020 13:15 Ответить
...а как удобно и быстро теперь будет до кладбищ добираться - правда, поц криворогий?
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22.12.2020 13:15 Ответить
Это точно. Главное теперь- дверцы плотно закрывать:
Строительство дорог - правильный шаг. Скорые стали добираться к больным быстрее по новым дорогам, - Зеленский в интервью "Нью-Йорк Таймс" - Цензор.НЕТ 5837
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22.12.2020 13:20 Ответить
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22.12.2020 13:22 Ответить
Мародёр цинично хвастается, как ограбил и убил сотни больных ковидом....Неужели наше быдло простит ему такие преступления?
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22.12.2020 13:15 Ответить
Строительство дорог - правильный шаг. Скорые стали добираться к больным быстрее по новым дорогам, - Зеленский в интервью "Нью-Йорк Таймс" - Цензор.НЕТ 8019
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22.12.2020 13:16 Ответить
этот идиот забыл добавить, что и по моргам развозить сподручнее по хорошим дорогам, деньги на которые ушли из "фонда"...
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22.12.2020 13:16 Ответить
Читайте это в оригинале,т к зесрань так перевела,то хоть стой,хоть падай...)там, по версии зекретина,его назвали самым демократичным президентом на всем подсоветском пространстве -типа оно надежда американцев)))))
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22.12.2020 13:18 Ответить
Хотя в оригинале говорится, что Украина самое крупное демократической образование на пост-советском пространстве, а не ЗЕ самый демократичный демократ из всех демократов.

Особенности менделевского перевода...
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22.12.2020 13:20 Ответить
Ещё в седой древности вместе со строительством дорог приходила и чума. Сейчас дороги нужно взрывать. Только на это тоже нужны деньги(((
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22.12.2020 13:18 Ответить
Строительство дорог - правильный шаг. Скорые стали добираться к больным быстрее по новым дорогам, - Зеленский в интервью "Нью-Йорк Таймс" - Цензор.НЕТ 4537
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22.12.2020 13:18 Ответить
Хорошая сумочка, где купить такое экологическое чудо ?
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22.12.2020 13:45 Ответить
Строительство дорог - правильный шаг. Скорые стали добираться к больным быстрее по новым дорогам, - Зеленский в интервью "Нью-Йорк Таймс" - Цензор.НЕТ 904
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22.12.2020 13:20 Ответить
та ні, воно не тупе, воно злочинець/аферист, з доріг найлегше вкрасти гроші... це те що дужеее тяжко перевірити...
а от у медиків легко перевріити ліжка, ліки і тд... все в суфорій звітності...
тому ковід фонд не у медиків а закопаний у дорогах....

зи. я не проти доріг, але це нагадує бенкет у час чуми...
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22.12.2020 13:21 Ответить
идиот...
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22.12.2020 13:21 Ответить
а скорые по трассам между городами что ли ездят, а дороги в городе причем к ним зеля
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22.12.2020 13:21 Ответить
Ви це замітили. Бог яке відношення мають дороги-автомагістралі, які криворізька мафія відремонтувала до міських і сільських доріг, по яким їздять "скорі" і які ремонтували і будували громади. Я точно знаю, що "скорі" з Одеси не їдуть за хворим в Київ і навпаки, вони їздять у своїх містах, а це парація мерів. Навіщо ти Зелох брешин на весь світ? Де гроші з ковідного фонду?
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22.12.2020 13:36 Ответить
Не знаю, где он строил и как, но у нас ямы снова замазали, что через месяц все по-прежнему, но деньги кто-то за это распилил.
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22.12.2020 13:21 Ответить
а этот "политик" знает, что т.н. "скорые" вообще перестали выезжать на вызовы? он в курсе декретов своего парламента и правительства?
P.S. "велiкэ будiвництво" - это большое воровство. "Стоимость 1 км текущего среднего ремонта дорог в 2020г выросла в 2 раза"(c)
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22.12.2020 13:22 Ответить
Він шизофренік
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22.12.2020 13:23 Ответить
Москаль,це не нація,це діагноз-параноїдальна шизофренія великодержавного шовінізма ,з маячнею "Русского мира" !!!))
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22.12.2020 13:26 Ответить
Нет, он не шизофреник. Он лживый цинично-трусливый вор.
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22.12.2020 13:26 Ответить
Одне одне не заперечує !!)))
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22.12.2020 13:27 Ответить
Шизофренік не розрізняє «добре» від «поганого», він «зациклюємося на своїх властних, видуманих хворобливою уявою переживаннях.
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22.12.2020 13:29 Ответить
В безмежній простраціі маячні !!))
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22.12.2020 13:33 Ответить
Его диагноз по критериям МКБ-10 - (d) устойчивые бредовые идеи, которые неадекватны по своей сути и культуре, нелепы, невозможны и (или) грандиозны по содержанию.
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22.12.2020 14:12 Ответить
)) плагиат от светки курициной. " "слуги народа" очень много сделали достижений: они подняли экономик… экономику, мы стали более лучшие… одеваться, и не было того что щас - это очень большие достижения! в сельском хозяйстве очень хорошо. стало больше… земель за-а… много, ну… я не знаю даже как сказать… засеивать больше земель… а-а-а вот, овощи там, рожь - вот это всё. что ещё сказать… строительство дорог - правильный шаг. скорые стали добираться к больным быстрее по новым дорогам. - вы считаете это достижение "слуг народа"?) да, это большое достижение! очень хорошее даже! видите ну… да… видите ну у нас в киеве очень хорошая стала медицина… а… что ещё… благоустройство в городах хорошее… с жильём… никаких проблем. люди подмогают очень хорошо" (С) )
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22.12.2020 13:24 Ответить
ЗеДолбоДятлы, какая же это цыничная сволочь, это ваш Зеленский.
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22.12.2020 13:24 Ответить
позорище тупое
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22.12.2020 13:27 Ответить
Когда Владимир Зеленский начинает рассказывать про то, что нам нужно построить Лас-Вегас, или там Диснейленд, или силиконовую долину, или Голливуд, или зиккурат, или гиперлуп - вы не обращайте внимания.
Это просто слова красивые. «Диснейленд»… «Лас-Вегас»… «Эрекция»… «Эякуляция»…
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22.12.2020 13:28 Ответить
Будівництво доріг - правильний крок. Швидкі почали добиратися до хворих швидше новими дорогами, - Зеленський в інтерв'ю The New York Times - Цензор.НЕТ 2480
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22.12.2020 13:44 Ответить
ага, особливо в моєму районі. міст в с.чижівка знесли, почали заново. а об*їздна дорога до райцентру м.новоград волинський іде по грунтовці, щей ен км лишніх. тож бажаю щоб Зе і його виборців по таким дорогам возили
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22.12.2020 13:28 Ответить
Интересно: Кто научил этого клоуна основам манипулятивной риторики? Суть которой не обсуждать "КАК" это было сделано, акцентировать внимание на "ЧТО" было сделано. Ведь никто не спорит что 4 000 км. новых дорог - это хорошо. Но то, как это делалось и делается - это криминал чистейшей воды! А то, что при этом полностью провалена готовность нашей медицины к борьбе с эпидемией ...
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22.12.2020 13:29 Ответить
Дибилоид? Какие скорые? По каким дорогам? По межобластным трассам ?
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22.12.2020 13:31 Ответить
І катафалки теж швидше їздити почали !!)))
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22.12.2020 13:35 Ответить
Давно вже пора ініціювати відсторонення цього чувака за неспроможність виконувати обов'язки.
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22.12.2020 13:33 Ответить
Ранувато. Мудрий нарід ще не наївся халяви, яку він очікував від Голого Бородька.
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22.12.2020 13:42 Ответить
Дол-бо-***
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22.12.2020 13:38 Ответить
Кожний раз коли воно відкриває рота стає соромно, це при тому що ні за нього ні за його збіговисько зрадників не голосував.
зебіли вам хоч інколи соромно за нелоха якого ви підсунули?
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22.12.2020 13:38 Ответить
чому їм має бути соромно, він це уособлення зевиборця, тупий як пробка з діпломом юріста.
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22.12.2020 14:30 Ответить
"https://censor.net/ru/news/3238408/stroitelstvo_dorog_pravilnyyi_shag_skorye_stali_dobiratsya_k_bolnym_bystree_po_novym_dorogam_zelenskiyi
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22.12.2020 13:44 Ответить
Яке воно тупе, огидне, обмежене і жалюгідне створіння...
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22.12.2020 14:12 Ответить
БРЕХЛО Уймите его
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22.12.2020 14:24 Ответить
цей зебік реально у своєму видуманому наркотичному світі живе.
злили величезну кількість грошей на кап ремонт основних магістралей, а це дай боже 1% від всіх дорогі по яким їздять швидкі.
***** не думав що колись буду вважати профессора генієм думки та шикарним оратором. Це дно, яке з кожним днем лише поглиблюється....
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22.12.2020 14:28 Ответить
«Велике крадівництво» под омофором Зеленского с Шефиром - «Зеркало недели» Декабрь 22, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/12/%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b5-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%96%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%86%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b4-%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%84%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bc-%d0%b7.html#comments Комментарии: 2
Будівництво доріг - правильний крок. Швидкі почали добиратися до хворих швидше новими дорогами, - Зеленський в інтерв'ю The New York Times - Цензор.НЕТ 2574Трусливость прокуроров и окружения замглавы офиса президента Андрея Смирнова защищает от проблем с Национальным антикоррупционным бюро Украины подрядчиков Укравтодора, находящихся под омофором Владимира Зеленского и Сергея Шефира.
Об этом https://zn.ua/macrolevel/pod-omoforom-zelenskoho-s-shefirom.html говорится в сегодняшней статье «Зеркала недели».
После избрания Владимира Зеленского президентом Украины основной «расходной отраслью» госбюджета стал ремонт дорог. Из-за дискриминационных требований Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодора) и практики укрупнения тендеров до миллиардных сумм сформировался картель из шести фирм: «Автомагістраль-Південь», «Онур», «Ростдорстрой», «Автострада», «Техно-Буд-Центр», «Альтком», объединившихся осенью 2019 года в Национальную дорожную ассоциацию Украины. Эти фирмы https://nashigroshi.org/2020/12/20/25-38-mlrd-mynuloho-tyzhnia-tretynu-vsikh-tenderiv-ukravtodoru-za-rik-zaharbala-avtomahistral-pivden/ поделили между собой 67% всех подрядов Укравтодора на ремонт и строительство дорог. Летом в коллаборации с ними начала выигрывать тендеры фирма «ПБС» из окружения Игоря Коломойского, у которого сейчас 9% дорожного пирога. Пока что Антимонопольный комитет Украины официально отказывается расследовать деятельность картеля и действия Укравтодора, которые привели к его созданию. Хотя мировая история доказывает, что создание картелей в дорожной отрасли вызывает повышение до 30-40% цен на ремонт дорог за счет стоимости стройматериалов (США, Швеция). По данным https://nashigroshi.org/2020/12/04/vartist-seredn-oho-remontu-kilometra-dorohy-za-rik-zrosla-v-2-razy-cost-ukraine/ CoST , в Украине в 2020 году стоимость ремонта дорог увеличилась вдвое. Это также иллюстрируется почти троекратным ростом стоимости строительства бетонной трассы Н-31.
Резкое увеличение дорожного пирога до 100 млрд грн в год - рекорд Украины за все времена. Эта сумма составляет десятую часть всего (!) государственного бюджета Украины и в три раза превышает расходы воюющей страны на оборонный заказ.
Таким образом, обычаи в этой отрасли испортились так же стремительно, как выросла тендерная маржа. Масштабами коррупции в «Большом строительстве» озаботились даже в Европе, которая обычно щедро и без лишних вопросов кредитовала наши ремонты. На прошлой неделе Европейский банк реконструкции и развития впервые в истории отношений с Укравтодором включил специальный антикоррупционный раздел в контракт от 18 декабря по предоставлению кредита на 450 млн евро на ремонт трассы Киев-Одесса и обхода вокруг Львова.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2020/11/%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0%D1%82-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8-%D1%82.html "Велике крадівництво" вершат люди Труханова, Коломойского и Юзика: состав «дорожного картеля», о котором заявил Уманский
- https://www.economics-prorok.com/2020/11/%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D1%81-%D0%BE.html «Велике крадівництво»: как мародеры с ОП разграбили коронавирусный фонд - экс-вице-премьер
Этому «прорыву» предшествовал неслыханный ранее https://nashigroshi.org/2020/12/07/khto-zlyv-stranie-kompromat-na-favorytiv-zelens-koho/ скандал . В **** узнали, что в начале 2020 года некоторые сотрудники Укравтодора могли содействовать фирме «Онур» в подмене тендерного предложения, чтобы она выиграла тендер на ремонт участка одесской трассы стоимостью 65 млн евро. Европейцы потребовали от руководителя Укравтодора, чтобы он отстранил от европейских проектов четырех конкретных клерков, и Александр Кубраков выполнил это требование.
Контуры антикоррупционного «десанта» сейчас неизвестны, но уже понятно, что уровень проникновения европейцев в схемы Укравтодора будет более высоким, чем раньше. И, возможно, им удастся проникнуть так глубоко, что строительство дорог в Украине перестанет быть тем, чем стало при Владимире Зеленском, - наибольшей кормушкой политических коррупционеров нового режима.
Основная схема «дорожного крадительства» очень проста. В стоимости любого ремонта или строительства дорог 85% составляет стоимость строительных материалов как товара. То есть из 100 млн грн на ремонт дороги вы должны отнести 85 млн в магазин за асфальт, щебенку и т.п. На зарплату, прибыль, налоги и оплату строительной спецтехники направляют жалкий остаток в 15 млн грн.
То есть нечистым на руку игрокам достаточно завысить стоимость строительных материалов (https://nashigroshi.org/tag/dorohy/ примеров множество ), и дальше все просто. «Маржа» через «скрутки» обналичивается в «конверты» и распределяется среди всех, кому надо. Поскольку речь идет о десятине от всего госбюджета, то крошек от распила хватает многим.
Крошки долетают и до СБУ, которая уже десятилетиями смотрит на любой схематоз общеукраинского масштаба через инкассаторское окошко.
До Ирины Венедиктовой крошки долетают в виде спасательного круга. Она недавно испугалась возможной отставки, поэтому устроила ревизию всех (!) дел всех региональных прокуратур на предмет плюс-минус перспективных производств о хищениях на дорогах. Размер ее папки с делами неизвестен, но он точно будет солидным аргументом в мотивации Зеленского оставить ее на должности.
Государственная аудиторская служба заняла страусиную позицию, поскольку то ли не смогла, то ли не захотела добиться расторжения ни одного соглашения, заключенного на тендерах с очевидными нарушениями.
И все вместе с радостью кивают на институт государственной экспертизы, который со времен Януковича курирует глава Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин. Его коллеги не смогли найти ни одной серьезной проблемы у крупных ремонтников ни по качеству, ни по цене их работ.
С точки зрения настоящей правоохранительной деятельности, больше всего продвинулись детективы НАБУ. Им в кооперации с Центральным антикоррупционным бюро Польши удалось взять Славомира Новака, возглавлявшего Укравтодор во времена Кононенко-Порошенко. Сразу после задержания в июле стало известно, что ему инкриминируют получение взяток от участников тендеров Укравтодора. И тут началось самое интересное - украинское и польское расследования пошли с разной скоростью.
Польские следователи начали допрашивать всех причастных и заподозрили не только Новака как взяткополучателя, но и подрядчиков как взяткодателей.
Зато украинское следствие забуксовало. Я подал запрос в Офис генпрокурора с вопросами, расследуется ли в Украине так же, как и в Польше, причастность компаний «Онур» и «Альтком» к взяткам и планируется ли вручение каким-либо лицам подозрение в совершении преступления, предусмотренного статьей 369 Уголовного кодекса Украины - «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу».
У Венедиктовой соизволили сказать лишь одно: в рамках украинского уголовного производства №52019000000000809 подозрение сообщено лишь Новаку по части 4 статьи 368 УКУ как взяткополучателю.
А вот на вопрос о подозрениях взяткодателям согласно статье 369 УКУ отвечать отказались, спрятавшись за тайну следствия. Фактически это означает, что любимцам Укравтодора обвинений в даче взяток не предъявляли. Более того, есть основания считать, что эти любимцы Укравтодора находятся под омофором офиса президента.
Оказалось, что обысканные детективами подрядчики Укравтодора отбивали и отбили изъятое в ходе обысков добро (деньги, телефоны и т.п.) через Высший антикоррупционный суд. Из судебного реестра стало известно, что адвокатом обысканных по этому делу является Ким Веремийчук. Ранее он был помощником нардепа Святослава Олейника из группы юристов Андрея Портнова, которые с 2000-х годов работали в основном на Игоря Коломойского. Но в последнее время Веремийчук известен как совладелец адвокатских объединений «Призма»и «Энджи Лекс». Вместе с ним их бенефициаром значится Юрий Иващенко - партнер заместителя главы офиса президента Андрея Смирнова по фирме Smyrnov Law Office. Того самого Смирнова, который пришел в ОПУ под шлейф слухов о близких отношениях с тем самым Портновым и вместе с которым на Банковой появился скандально известный Олег Татаров, которого НАБУ как раз хочет задержать за взяточничество.
Еще раз - партнеры заместителя главы офиса президента защищают бизнесменов, которые являются одними из крупнейших участников программы президента Владимира Зеленского «Большое строительство».
Добавим еще одну траекторию связей.
Юрий Иващенко когда-то был одногруппником Елены Лукаш, в 2013 году стал ее заместителем в Министерстве юстиции, а потом - ее адвокатом по делу о хищениях в Минюсте. Андрей Портнов, публично защищавший Лукаш, называл Иващенко «нашим коллегой».
В фирме «Энджи Лекс» в 2019 году партнером Веремийчука и Иващенко был адвокат Игорь Черезов. Он известен как адвокат экс-руководителя государственной «Объединенной горно-химической компании» Руслана Журило по делу НАБУ. Прокурорами в этом деле, которое на каком-то этапе едва не завершилась мировым соглашением прокуроров с подозревае
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22.12.2020 14:30 Ответить
Будівництво доріг - правильний крок. Швидкі почали добиратися до хворих швидше новими дорогами, - Зеленський в інтерв'ю The New York Times - Цензор.НЕТ 9300
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22.12.2020 14:45 Ответить
Оригінал від New York Times: "Тим не менше, як найбільша демократія в колишньому Радянському Союзі Україна залишається природним довгостроковим партнером для США."

Будівництво доріг - правильний крок. Швидкі почали добиратися до хворих швидше новими дорогами, - Зеленський в інтерв'ю The New York Times - Цензор.НЕТ 8262
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22.12.2020 14:49 Ответить
гнида гнійна .. про цього клоуна у мене тільки лайливі слова .. стільки горя і ганьби, від нього, і у людей і у всій країні .. і робить він це все усвідомлено, і ніщо мене не переконає в протилежному!
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22.12.2020 16:16 Ответить
А ещё удобно ездить скорым с больными между убогими больницам в которых нет мест, нет врачей и нет лекарств, акакаяразница
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22.12.2020 19:52 Ответить
А этот ублюдочный идиот лучше бы заявил, что благодаря его тупости и воровству, дороги на кладбище получили большую пропускную способность.
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22.12.2020 21:57 Ответить
 
 