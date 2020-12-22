Строительство дорог - правильный шаг. Скорые стали добираться к больным быстрее по новым дорогам, - Зеленский в интервью The New York Times

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому изданию The New York Times отметил важность развития инфраструктуры в Украине и рассказал, что за 2020 год в рамках Национальной программы "Велике будівництво" было сделано 4 тысячи километров, что превышает общее количество километров, отремонтированных за предыдущие 10 лет.

"Я считаю, что это правильный шаг. Скажу честно, я этим очень горжусь, считаю, что здесь все мы сработали. Потому что инфраструктуры, я считаю, в стране не было. Точнее, она была, но за нее было очень стыдно, дорог в Украине не было. Когда мы говорим о следующем шаге, я буду говорить об инвестициях, о концессии и так далее. А чтобы кого-то приглашать, надо понимать, что человек должен как-то к тебе долететь и доехать", - отметил он.

По убеждению Президента, качественная инфраструктура - это витрина для страны.

"Много обвинений в мой адрес, мол, во время пандемии я уделял много времени инфраструктуре. Сейчас люди увидели, что наши скорые начали добираться к больным быстро. Наши МЧС (пожарные машины) начали доезжать быстрее. А у нас, к сожалению, такое было - на востоке Украины был большой пожар, и бывали случаи, когда не могли добраться. А сейчас не за сутки можно доехать, а появилась возможность добираться за минуты. Когда тушили пожары, мы сохранили огромное количество жизней", - подчеркнул Зеленский.

По словам главы государства, за четыре-пять лет у Украины есть шанс построить все инфраструктурные узлы.

"Мы построили много мостов, что тоже немаловажно. Кстати, инфраструктуру строим, начиная с сообщения с оккупированными территориями. Туда тоже теперь добираются гуманитарные грузы, как из Украины, так и от Красного Креста. Там мы просто построили мосты, открывали КПВВ - контрольно-пропускные пункты, этого не было. То же сделали на территории, прилегающей к оккупированному русскими полуострову Крым. Там тоже открыли современные КПВВ, люди приезжают, они могут там получить все административные, финансовые услуги, отдохнуть, принять душ. Это важные изменения и важные реформы не только в законах, на словах, но и на деле", - заявил он.

Как сообщалось, по мнению экономистов, Национальная программа "Велике будівництво" сыграла ключевую роль в предотвращении значительного спада экономики в 2020 году, а в дальнейшем поможет стране развиваться. Если бы не "Большое строительство", в период нынешнего кризиса падение ВВП было бы больше - вплоть до 11%.