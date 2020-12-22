И.о. главы ЦОЗ Кузин о мутировавшем коронавирусе: Рано или поздно он попадет на территорию Украины либо мутирует уже здесь

Тест-системы, которые используются в Украине, прицельно работают на несколько частиц самого вируса, поэтому могут выявить и мутировавшую версию коронавируса. Но выяснить, мутировавший этот вирус или нет, сейчас невозможно.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил и.о. генерального директора ГУ "Центр общественного здоровья Минздрава Украины" Игорь Кузин.

"В самом вирусе за счет мутации больше сила связывания с клетками именно человеческого организма. За счет этого он и распространяется быстрее в популяции. Ориентировочно по подсчетам, его уровень заразности больше на 70%, и это довольно большая цифра. Но эти цифры сейчас являются расчетными. Вирус действительно быстро вытесняет другие штаммы, но его оценочная заразность вычислена с помощью математических моделей. Как оно в реальности, сейчас тяжело сказать", - объяснил Кузин.

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Также и.о. главы ЦОЗ прокомментировал заявление инфекциониста, который сообщил, что новый штамм был обнаружен у украинского заробитчанина.

"Клинически провести диагностику, чтобы выяснить, мутировавший это вирус или нет, сейчас невозможно. Клинический диагноз будет одинаковый. Тест-системы, которые используются в Украине, прицельно работают на несколько частиц самого вируса, поэтому могут выявить и мутировавшую версию коронавируса. Для того, чтобы подтвердить, мутировавший это вирус или нет, проводится расшифровка генома, и такие исследования Украина проводит в лаборатории в Лондоне, куда уже было отправлено более 50 образцов вирусов. Чтобы пациенту из Украины сделали такой тест, это очень маловероятно", - рассказал он.

Кузин добавил, что официальных данных о новом штамме коронавируса в Украине нет, но рано или поздно он может попасть к нам или может произойти мутация уже на территории нашей страны.

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