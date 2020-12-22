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И.о. главы ЦОЗ Кузин о мутировавшем коронавирусе: Рано или поздно он попадет на территорию Украины либо мутирует уже здесь

И.о. главы ЦОЗ Кузин о мутировавшем коронавирусе: Рано или поздно он попадет на территорию Украины либо мутирует уже здесь

Тест-системы, которые используются в Украине, прицельно работают на несколько частиц самого вируса, поэтому могут выявить и мутировавшую версию коронавируса. Но выяснить, мутировавший этот вирус или нет, сейчас невозможно.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил и.о. генерального директора ГУ "Центр общественного здоровья Минздрава Украины" Игорь Кузин.

"В самом вирусе за счет мутации больше сила связывания с клетками именно человеческого организма. За счет этого он и распространяется быстрее в популяции. Ориентировочно по подсчетам, его уровень заразности больше на 70%, и это довольно большая цифра. Но эти цифры сейчас являются расчетными. Вирус действительно быстро вытесняет другие штаммы, но его оценочная заразность вычислена с помощью математических моделей. Как оно в реальности, сейчас тяжело сказать", - объяснил Кузин.

Также читайте: Вакцинация от COVID-19 в Украине ориентировочно стартует 1 марта 2021 года, - и.о. главы ЦОЗ Кузин

Также и.о. главы ЦОЗ прокомментировал заявление инфекциониста, который сообщил, что новый штамм был обнаружен у украинского заробитчанина.

"Клинически провести диагностику, чтобы выяснить, мутировавший это вирус или нет, сейчас невозможно. Клинический диагноз будет одинаковый. Тест-системы, которые используются в Украине, прицельно работают на несколько частиц самого вируса, поэтому могут выявить и мутировавшую версию коронавируса. Для того, чтобы подтвердить, мутировавший это вирус или нет, проводится расшифровка генома, и такие исследования Украина проводит в лаборатории в Лондоне, куда уже было отправлено более 50 образцов вирусов. Чтобы пациенту из Украины сделали такой тест, это очень маловероятно", - рассказал он.

Кузин добавил, что официальных данных о новом штамме коронавируса в Украине нет, но рано или поздно он может попасть к нам или может произойти мутация уже на территории нашей страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине не регистрировали больных с "британским" штаммом коронавируса, - и.о. гендиректора ЦОЗ Кузин

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...походу, у Кличко теперь появился конкурент по высказыванию афоризмов
И.о. главы ЦОЗ о мутировавшем коронавирусу: Рано или поздно он попадет на территорию Украины, либо мутирует уже здесь - Цензор.НЕТ 7565
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22.12.2020 13:21 Ответить
не знаю, кто такой вирус, но мутень зе -один...
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22.12.2020 13:23 Ответить
Вопрос к руководителям, почему он еще не академик?
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22.12.2020 13:24 Ответить
страшнее мутаций коронавируса только мутации "слуг народа". уже здесь )
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22.12.2020 13:29 Ответить
Ого... во гений! Орден ему, срочно!
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22.12.2020 13:29 Ответить
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22.12.2020 13:34 Ответить
Всім завернутися у білі простирадла і тримати в руках гроші!
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22.12.2020 13:48 Ответить
поэтому лучше рано, что бы сразу два штамма параллельно ходили, так что сообщение с лондоном закрывать не планируется, надо же коллективный иммунитет нарабатывать
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22.12.2020 15:56 Ответить
 
 