Марина Порошенко о борьбе с COVID-19: Столичные больницы получат дополнительное финансирование еще до конца года
Более 10 киевских медучреждений получат дополнительное финансирование еще до конца года. Киевсовет поддержал предложение фракции "Европейская Солидарность" о выделении дополнительно 422 млн грн на борьбу с коронавирусом.
Во время выступления на внеочередном заседании Киевсовета председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко подчеркнула, что надо срочно исправлять катастрофические ошибки, которые власть сделала с начала пандемии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"С первых дней моей работы во главе постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики я ставлю перед исполнительным органом - Киевской государственной администрацией - актуальные вопросы, которые беспокоят сегодня каждого киевлянина. Достаточно ли делается в столице, чтобы медицинские работники чувствовали себя в безопасности? Чувствуют ли врачи полную поддержку городской власти, в том числе и финансовую? Обеспечены ли пациенты, необходимыми лекарствами и кислородом в процессе лечения? Я убеждена, что именно ответы на эти вопросы в период пандемии коронавируса должны быть ключевым приоритетом любой ответственной власти", - отметила Марина Порошенко.
Она отметила, что именно поэтому уже на первое заседание профильной комиссии был вынесен вопрос о направлении 422 млн грн дополнительных инвестиций на борьбу с коронавирусом.
"Речь идет о более десяти столичных больницах, которые уже в ближайшие дни смогут закупить необходимые лекарства для лечения больных COVID-19. Жаль, что этого не было сделано еще летом или осенью. Поэтому эту ошибку мы исправляем уже новым составом Киевсовета. И сегодня мы собрались по нашей инициативе. 422 миллиона - это сотни спасенных жизней уже сегодня. Это - сигнал врачам и пациентам, что киевская власть не оставляет киевлян наедине с болезнью", - убеждена представительница "Европейской Солидарности".
"Но это - только первый шаг. Впереди - в четверг - Киевсовет планирует принимать бюджет столицы на следующий год. К этому документу мы имеем как замечания, так и предложения. Особенно в части, касающейся медицинской сферы. Без этих изменений в бюджет, а это 12 поправок на увеличение финансирования медицинской отрасли на общую сумму в 450 млн грн, бюджет не будет соответствовать запросу киевлян на эффективное, своевременное и современное медицинское обеспечение", - убеждена Порошенко.
Фракция "Европейская Солидарность" призывает к взвешенному и профессиональному подходу к рассмотрению бюджета города на следующий год - отметила Марина Порошенко.
"Чтобы собственным примером показать центральной власти, что во время пандемии мы должны защищать здоровье и жизнь наших граждан, а не закапывать бюджет в асфальт киевских мостов и землю столичных парков", - резюмирует Марина Порошенко.
Пожалуйста, подождите...
Живи молча на натыренное мужем и не рыпайся .
Наверное надо напомнить что, бы как всегда, взяла "дежурный огурец"
и проаргазмировав успокоилась?
https://censor.net/ru/user/413106 пролетела!
Огурчик подло сгнил и не суётся... ...
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Ніhttps://mobile.twitter.com/artgoot ватний Домбабве https://mobile.twitter.com/artgoot 25% @artgoot
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Знаєте, що рятуює досі країну?
Інерція, мать її... ми досі движемося за інерцією часів Пороха....
Блт, але ви почали гальмувати... ска... сам https://mobile.twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa
вже в ахє, бо ні грошей, ні заслуг Порошенко вже присвоєно не буде більше...
бо скінчилися... упс... ги-ги....
https://mobile.twitter.com/MrHimikus Himikus https://mobile.twitter.com/MrHimikus @MrHimikus https://mobile.twitter.com/MrHimikus/status/1340605121391161344 20 дек.
Ну, так на то і був розрахунок тих, хто ставив це чмо до влади.
Інерція мала тримати економіку 3-4 роки. За цей час обманутий нарід мав вибрати тільки їх у всі гілки влади. А далі - узурпація всього і вся.
Тіко не склалось - коронавірус завадив і різко прискорив падіння їх рейтингів
Зелемойские готовьтесь...