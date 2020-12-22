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Марина Порошенко о борьбе с COVID-19: Столичные больницы получат дополнительное финансирование еще до конца года

Марина Порошенко о борьбе с COVID-19: Столичные больницы получат дополнительное финансирование еще до конца года

Более 10 киевских медучреждений получат дополнительное финансирование еще до конца года. Киевсовет поддержал предложение фракции "Европейская Солидарность" о выделении дополнительно 422 млн грн на борьбу с коронавирусом.

Во время выступления на внеочередном заседании Киевсовета председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко подчеркнула, что надо срочно исправлять катастрофические ошибки, которые власть сделала с начала пандемии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"С первых дней моей работы во главе постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики я ставлю перед исполнительным органом - Киевской государственной администрацией - актуальные вопросы, которые беспокоят сегодня каждого киевлянина. Достаточно ли делается в столице, чтобы медицинские работники чувствовали себя в безопасности? Чувствуют ли врачи полную поддержку городской власти, в том числе и финансовую? Обеспечены ли пациенты, необходимыми лекарствами и кислородом в процессе лечения? Я убеждена, что именно ответы на эти вопросы в период пандемии коронавируса должны быть ключевым приоритетом любой ответственной власти", - отметила Марина Порошенко.

Она отметила, что именно поэтому уже на первое заседание профильной комиссии был вынесен вопрос о направлении 422 млн грн дополнительных инвестиций на борьбу с коронавирусом.

"Речь идет о более десяти столичных больницах, которые уже в ближайшие дни смогут закупить необходимые лекарства для лечения больных COVID-19. Жаль, что этого не было сделано еще летом или осенью. Поэтому эту ошибку мы исправляем уже новым составом Киевсовета. И сегодня мы собрались по нашей инициативе. 422 миллиона - это сотни спасенных жизней уже сегодня. Это - сигнал врачам и пациентам, что киевская власть не оставляет киевлян наедине с болезнью", - убеждена представительница "Европейской Солидарности".

"Но это - только первый шаг. Впереди - в четверг - Киевсовет планирует принимать бюджет столицы на следующий год. К этому документу мы имеем как замечания, так и предложения. Особенно в части, касающейся медицинской сферы. Без этих изменений в бюджет, а это 12 поправок на увеличение финансирования медицинской отрасли на общую сумму в 450 млн грн, бюджет не будет соответствовать запросу киевлян на эффективное, своевременное и современное медицинское обеспечение", - убеждена Порошенко.

Фракция "Европейская Солидарность" призывает к взвешенному и профессиональному подходу к рассмотрению бюджета города на следующий год - отметила Марина Порошенко.

"Чтобы собственным примером показать центральной власти, что во время пандемии мы должны защищать здоровье и жизнь наших граждан, а не закапывать бюджет в асфальт киевских мостов и землю столичных парков", - резюмирует Марина Порошенко.

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Топ комментарии
+8
В добрий час ,пані Марина !!)))
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22.12.2020 13:29
+8
А чем занимается Зеленская? Ну, кроме как выцарапывает глазки и вырывает патлы Мендель.
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22.12.2020 13:33
+7
А чому ти не висрав свій сарказм на гілці де казки Зеленського про дороги?
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22.12.2020 13:45
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А хто у Київі мер?
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22.12.2020 13:28 Ответить
союзник Марини
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22.12.2020 13:48 Ответить
Прогнозую,що з часом буде Марина.
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22.12.2020 14:02 Ответить
В добрий час ,пані Марина !!)))
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22.12.2020 13:29 Ответить
Сегодня она первая оповестила нежели вчера.
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22.12.2020 13:30 Ответить
А чем занимается Зеленская? Ну, кроме как выцарапывает глазки и вырывает патлы Мендель.
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22.12.2020 13:33 Ответить
Ой спасительница наша.
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22.12.2020 13:43 Ответить
А чому ти не висрав свій сарказм на гілці де казки Зеленського про дороги?
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22.12.2020 13:45 Ответить
Це ж адепт Зеблазня , тому сцаря критикувати зась 🤣
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22.12.2020 14:07 Ответить
чмо омєрзiтєльноє, навiщо ти тут розписуєшься в своєму iдiотизмi?
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22.12.2020 16:09 Ответить
ПНХ.
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22.12.2020 17:10 Ответить
НХ твоя жопа хороша, срань ты лапотная, кацапсина ты убогая.))



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22.12.2020 17:21 Ответить
Прям Хиллари Клинтон!
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22.12.2020 14:27 Ответить
А ти куда прешься "***** крашенная" (Любовь и голуби)?
Живи молча на натыренное мужем и не рыпайся .
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22.12.2020 14:39 Ответить
Это ты куда прешься,пыль обссаная ,в сравнении с ней)))
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22.12.2020 15:03 Ответить
Ну что ей сказать?
Наверное надо напомнить что, бы как всегда, взяла "дежурный огурец"
и проаргазмировав успокоилась?
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22.12.2020 15:33 Ответить
Ты мне ,зесрань,про свои извращения не рассказывай-мы и так знаем,что зебилы-дегенераты)
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22.12.2020 16:27 Ответить
Вот незадача!
https://censor.net/ru/user/413106 пролетела!
Огурчик подло сгнил и не суётся... ...
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22.12.2020 16:41 Ответить
Даже не собиралась смотреть куда тебе что не суется,зеимбецил гребаный)
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22.12.2020 16:48 Ответить
Мама дорогая, какое оно злое когда неудовлетворённе !Может подсказать ему, что оно может попробовать использовать ручку от вантуза? .
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22.12.2020 16:57 Ответить
Лять...зесрань мало того,шо огурец не по назначению использует,так еще и вантуз...дефективный...фууууу(((((
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22.12.2020 17:37 Ответить
https://mobile.twitter.com/artgoot
https://mobile.twitter.com/artgoot
Ніhttps://mobile.twitter.com/artgoot ватний Домбабве https://mobile.twitter.com/artgoot 25% @artgoot

https://mobile.twitter.com/artgoot https://mobile.twitter.com/artgoot



Знаєте, що рятуює досі країну?
Інерція, мать її... ми досі движемося за інерцією часів Пороха....
Блт, але ви почали гальмувати... ска... сам https://mobile.twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa

вже в ахє, бо ні грошей, ні заслуг Порошенко вже присвоєно не буде більше...
бо скінчилися... упс... ги-ги....
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22.12.2020 14:51 Ответить
https://mobile.twitter.com/MrHimikus

https://mobile.twitter.com/MrHimikus Himikus https://mobile.twitter.com/MrHimikus @MrHimikus https://mobile.twitter.com/MrHimikus/status/1340605121391161344 20 дек.

Ну, так на то і був розрахунок тих, хто ставив це чмо до влади.
Інерція мала тримати економіку 3-4 роки. За цей час обманутий нарід мав вибрати тільки їх у всі гілки влади. А далі - узурпація всього і вся.
Тіко не склалось - коронавірус завадив і різко прискорив падіння їх рейтингів
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22.12.2020 14:52 Ответить
Истинная Первая Леди Украины...,правда для 73 % быдла Зелемойских это не так....
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22.12.2020 15:42 Ответить
Из бюджета Киева ...
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22.12.2020 15:43 Ответить
що корисного зробило Зе-чмо з бюджету країни,крiм того, що його майже повнiстю просрало?
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22.12.2020 16:11 Ответить
До начала Инаугурации Байдена осталось меньше 30 дней...
Зелемойские готовьтесь...
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22.12.2020 15:46 Ответить
Боже, одна доброта Марина з Петром. А фінансування ви дорогенькі будете направляти з того фонду, що Петя на останньому році правління з бюджету витягнув? З наших карманів і нам же добро. Ну як не розцілувати цих сук шоколадних?
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22.12.2020 18:58 Ответить
 
 