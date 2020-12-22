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кредиторы (171) электроэнергия (771)

Кредиторы Украины настаивают на пересмотре тарифов на электроэнергию для населения, - экономист

Кредиторы Украины настаивают на пересмотре тарифов на электроэнергию для населения, - экономист

Пересмотр тарифов на электрическую энергию для населения и ликвидация перекрестного субсидирования является одним из требований международных кредиторов Украины.


Об этом в эфире телеканала "Украина24" сообщил эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.


"Правительство хочет на следующий год, это является одним из требований наших кредиторов, прекратить возложение специальных обязанностей и перекрестное субсидирование на рынке электрической энергии", - заявил экономист.


Он добавил, что аналогичная реформа и переход к единым ценам на базе импортного паритета уже состоялись на рынке природного газа.
"Украина отошла от этой практики на рынке газа и на сегодняшний момент у нас нет низких цен для населения и высоких для промышленности. У нас есть единая цена, которая формируется по импортному паритету", - добавил Пендзин.


Ликвидация перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии, по оценкам Пендзина, приведет к снижению цен для промышленности и как следствие повышение конкурентоспособности украинских товаропроизводителей.


Напомним, тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с марта 2017 г. Они составляют 0,9 грн / кВт.ч на первые 100 кВт и 1,68 грн / кВт.ч на другой объем месячного потребления, что более чем в четыре раза меньше, чем средний тариф в Европе.
По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабря 2020 года даже не покрывает затраты на доставку электроэнергии от электростанций до конечных потребителей.
Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65-70 млрд грн.


Ликвидацию перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии поддержал Секретариат Энергетического сообщества и Европейская комиссия. Эксперты отметили, что от решения по тарифам зависит дальнейшая финансовая поддержка Украины от МВФ.
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Топ комментарии
+41
Это Ринат и Игорь, кредиторы?
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22.12.2020 13:31
+27
При Порошенко точно такие же мантры были про газ - мол, это не власть повышает тарифы, это МВФ (читай - кредиторы) требуют. Блазень идет по проторенной дорожке, которая его выведет туда же, куда вывела Пороха.
Один президент видосики снимает, другой крестился, когда про транш говорил... Не везет Украине с президентами
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22.12.2020 13:46
+20
а можно ссылку на требования кредиторов? а то скоро там уже требования стерилизации мужчин будут, а мы по прежнему будем узнавать об этом через "экспертов"?
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22.12.2020 13:36
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і що,без варіантів?
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22.12.2020 16:29 Ответить
Я спеціально цим питанням не цікавився. Але гіпотетично, то хіба кидати ліву проводку (де це виходить) повз лічильник. Я взагалі до цього намагаюсь підходити інакше. Якщо якийсь товар (життєво необхідний) стає занадто дорогий, то треба думати, як зекономити його споживання або чим його можна замінити. Красти це не вихід, як на мене. Навіть, якщо крадеш в Ахмєтова.
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22.12.2020 17:49 Ответить
...щось придумаю...але цій гниді..(Ахм..) зайві гроші платити не буду
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23.12.2020 08:40 Ответить
Нічого ще пару раз повисите
*******
Навіщо їм висіти пару раз? Досить повісити один раз.
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22.12.2020 21:28 Ответить
Кредиты берет Зеленский с компанией (и непонятно, где эти деньги деваются), а отдавать почему то должен народ. А может потрясти всех наших "слуг народа"? Тогда наверное не только кредиты не понадобятся, но и со всеми долгами Украина рассчитается и еще будет запас на годы вперед. Правда "слугам" придется искать новый источник доходов, а то и - не дай Бог! - работать - но давно пора бы.
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22.12.2020 14:50 Ответить
Хочуть переглянути тарифи? Я ЗА! Зменшити тариф в два рази!
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22.12.2020 15:01 Ответить
Население Украины настаивает о пересмотре тарифов для олигархов.
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22.12.2020 15:07 Ответить
нельзя уже повышать. но повысят.
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22.12.2020 15:14 Ответить
Это где эти скрытые »эксперты» увидели зависимость финансирования МВФ от увеличения тарифов на электроэнергию для населения? Придумывают всякую хрень - лишь бы поднять цену на то, что этого не стоит. «Усиление конкурентности промышленности» на экспортном направлении - это вообще миф. Не нужно приписывать сюда тарифы для населения - конкурентность на мировых рынках товаров зависит от технологий, инвестиций и человечного капитала на предприятии, а не от стоимости кВт часа для бабки в засранном депутатами селе.
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22.12.2020 15:31 Ответить
Між іншим,одна з найпростіших вимог, якщо такі існують, для виконання. Прибрати зовсім пільговий тариф, зробити всім однаково -1.68, краще, менше, середнє між 0.9 і 1.68, але навіть остання цифра не виклече якихось протестів. І так майже всі використовують більше 100 квт. Ті, хто економить, як правило, на субсидіях, та й навіть вони зможуть знайти додаткові 80 гривень.
Тоді можна буде відзвітувати про підвищення ледь не вдвічі ціни на електроенергію, а ще прибрати тих, хто бере тисячами, а платить як за сто. Таких хитрунів теж чимало. Особисто моя мама економить як може, сліпне над однією лампою, щоб вкластись в 100 квт. Шкода її і багатьох подібних пенсіонерів, але якби ціна була однакова, може, її життя стало світліше.))))
Контраверсійна думка, але чим менше пільг, тим більше справедливості.
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22.12.2020 15:37 Ответить
Скоро банки тем, кто взял кредиты будут диктовать, кому с кем и как часто заниматься сексом!
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22.12.2020 15:37 Ответить
...ЦИТАТА ( что более чем в четыре раза меньше, чем средний тариф в Европе.Источник: https://censor.net/ru/n3238414 )... В Германии з/п у медсестры 2.500 евро, у нас,в частной клинике "Одрекс" з/п у медсестры в реанимации на 2017г составляла 5,500грн. Ну,допустим, подняли за 3 года и уже 10.000 грн ( в чём очень сомневаюсь).Вот вам и разница-75000грн и 10000, во сколько раз???
Тоже мне-сравнивают они цены с Европой. Пора как Румынии-не оправдал надежд-к стенке,на кукан.
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22.12.2020 15:43 Ответить
Хотите верьте, хотите нет, но именно выборы Зеленского стало для меня решающим в вопросе вложения денег в солнечную электростанцию. Эта мелкая зелена шмаркля до командуется ,что будем с фонариками у себя дома ходить.
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22.12.2020 16:36 Ответить
брехлива зелена мразота
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22.12.2020 16:51 Ответить
Пересмотр тарифов на электрическую энергию для населения и ликвидация перекрестного субсидирования является одним из требований международных кредиторов Украины. Источник: https://censor.net/ru/n3238414

А ХТО ЦІ КРЕДИТОРИ ? НЕ ПІДСТАВНІ ЛЮДИ АХМЕТОВА І КОЛОМОЙСЬКОГО ЧАСОМ ?
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22.12.2020 19:01 Ответить
Пусть приходят после смены президента.
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22.12.2020 19:17 Ответить
Купив за гривню а перепродасть за чотири.
Дивіться хто володіє Україною..
https://biz.censor.net/news/3238364/**********************************************************************************
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22.12.2020 19:30 Ответить
Спочатку підвищення зарплат і пенсій, в 4,5 рази, 1.68/0.37= 4.54.
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23.12.2020 00:11 Ответить
Если списывать затраты по роттердамному принципу,то у нас вся экономика убыточна и нуждается в дотациях,все приватизаторы,кто не может работать на нормальных тарифах и требуют повышения ставок,должны сдать захваченную собственность и заплатить неустойку.
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22.12.2020 19:45 Ответить
"международные кредиторы Украины"...А НЕЛЬЗЯ ЛИ УСЛЫШАТЬ ФАМИЛИИ ЭТИХ САМЫХ "КРЕДИТОРОВ"? КТО И СКОЛЬКО ВЫДАЛ "КРЕДИТОВ"? А ТО, КАК ТО "ДЖИНСОЙ" ПОПАХИВАЕТ!!!!!!
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22.12.2020 20:18 Ответить
Назвать "кредиторов" можно: Ахметов.
Потом можно назвать, например, ещё, скажем, Ахметова.
Ну и дополнить список можно фамилией Ахметова.
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22.12.2020 20:55 Ответить
походу шмыгаль тоже "инвестор"...от ахметова.
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22.12.2020 21:23 Ответить
Нужно указать направление этим кредиторам. И пусть идут.
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22.12.2020 20:28 Ответить
минимальная зарплата в Польше "нетто"(на руки "чистыми" в 2020 году - 1870 злотых. ЭТО "МИНИМУМ", НИЖЕ КОТОРОГО ПЛАТИТЬ НЕЛЬЗЯ В ПОЛЬШЕ. теперь умножьте 1870 на 7(курс злотого к гривне) - получается в гривнах 13090! чуть больше чем в два раза больше минималка в Польше чем в Украине! идем дальше. 1 кВт электричества в Польше для населения(с доставкой) стоит 0.55 злотого(умножим на 7) - 3,8 гривны за 1кВт. ПОЛУЧАЕТСЯ МЫ И ПОЛЯКИ ПЛАТИМ ПОЧТИ ОДИНАКОВУЮ ЦЕНУ ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО В СООТНОШЕНИИ ЦЕНА ЗА 1КВТ К МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРПЛАТЕ! ТОГДА КАКОГО ЧЛЕНА, МИФИЧЕСКИЕ "ИНВЕСТОРЫ" ТРЕБУЮТ ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН НА ЭЛЕКТРИКУ В УКРАИНЕ???????????
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22.12.2020 20:42 Ответить
і це ви лише про мінімальну зарплатню у Польщі. А є ще такий показник як середня зарплатня. Так от в Україні вже не залишилось майже прошарку, який отримує середню з/п. Є прошарок злиднів (які ледь ледь отримують мінімальну і трошки вищу ніж мінімальна з/п), і є прошарок дуже заможних. А між ними порожнеча, тобто, середнього класу вже майже не залишилось. Напевно в Польщі прошарок середнього класу значне жирніший ніж в Україні, тож, навіть такий розрахунок не є об'ктивним і таким, що відображаює реальний економічний стан суспільства в Україні.
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22.12.2020 22:07 Ответить
Это потому, что не все в Польше предприниматели.
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22.12.2020 23:57 Ответить
A кредиторы не настаивают, чтобы таможня перестала красть 3 миллиарда долларов в год ?
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22.12.2020 20:52 Ответить
нет, они настаивают чтоб Ахметов наконец-то
получил столько денег сколько они считают нужным
сейчас по их понятиям он нищеброд
полагаю эти эксперты/«кредиторы» у Ахметова и работают по найму
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23.12.2020 00:00 Ответить
от шкода, що і зарплатня в Україні "нє пєрєсматрівалась" з 20надцятого року.
Приберіть монополію в електропостачанні, зробіть здорову конкуренцію, а потім можна і розказувати нам скільки ми маємо платити. Вже "докерувались", що і по цій ціні люди платити не в змозі. Ой дотанцюються кварталівці до цугундеру.
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22.12.2020 22:01 Ответить
експерт ХОЛУЙ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ЛОББІ Олег Пендзин
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23.12.2020 09:47 Ответить
Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65-70 млрд грн - приняли неделю назад бюджет - покажите соответствующую статью расхода???
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23.12.2020 11:25 Ответить
Кредиторы Украины настаивают на пересмотре тарифов на электроэнергию для населения поквартально на 95%
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23.12.2020 12:28 Ответить
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