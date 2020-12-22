Кредиторы Украины настаивают на пересмотре тарифов на электроэнергию для населения, - экономист
Пересмотр тарифов на электрическую энергию для населения и ликвидация перекрестного субсидирования является одним из требований международных кредиторов Украины.
Об этом в эфире телеканала "Украина24" сообщил эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.
"Правительство хочет на следующий год, это является одним из требований наших кредиторов, прекратить возложение специальных обязанностей и перекрестное субсидирование на рынке электрической энергии", - заявил экономист.
Он добавил, что аналогичная реформа и переход к единым ценам на базе импортного паритета уже состоялись на рынке природного газа.
"Украина отошла от этой практики на рынке газа и на сегодняшний момент у нас нет низких цен для населения и высоких для промышленности. У нас есть единая цена, которая формируется по импортному паритету", - добавил Пендзин.
Ликвидация перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии, по оценкам Пендзина, приведет к снижению цен для промышленности и как следствие повышение конкурентоспособности украинских товаропроизводителей.
Напомним, тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с марта 2017 г. Они составляют 0,9 грн / кВт.ч на первые 100 кВт и 1,68 грн / кВт.ч на другой объем месячного потребления, что более чем в четыре раза меньше, чем средний тариф в Европе.
По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабря 2020 года даже не покрывает затраты на доставку электроэнергии от электростанций до конечных потребителей.
Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65-70 млрд грн.
Ликвидацию перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии поддержал Секретариат Энергетического сообщества и Европейская комиссия. Эксперты отметили, что от решения по тарифам зависит дальнейшая финансовая поддержка Украины от МВФ.
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Навіщо їм висіти пару раз? Досить повісити один раз.
Тоді можна буде відзвітувати про підвищення ледь не вдвічі ціни на електроенергію, а ще прибрати тих, хто бере тисячами, а платить як за сто. Таких хитрунів теж чимало. Особисто моя мама економить як може, сліпне над однією лампою, щоб вкластись в 100 квт. Шкода її і багатьох подібних пенсіонерів, але якби ціна була однакова, може, її життя стало світліше.))))
Контраверсійна думка, але чим менше пільг, тим більше справедливості.
Тоже мне-сравнивают они цены с Европой. Пора как Румынии-не оправдал надежд-к стенке,на кукан.
А ХТО ЦІ КРЕДИТОРИ ? НЕ ПІДСТАВНІ ЛЮДИ АХМЕТОВА І КОЛОМОЙСЬКОГО ЧАСОМ ?
Дивіться хто володіє Україною..
https://biz.censor.net/news/3238364/**********************************************************************************
Потом можно назвать, например, ещё, скажем, Ахметова.
Ну и дополнить список можно фамилией Ахметова.
получил столько денег сколько они считают нужным
сейчас по их понятиям он нищеброд
полагаю эти эксперты/«кредиторы» у Ахметова и работают по найму
Приберіть монополію в електропостачанні, зробіть здорову конкуренцію, а потім можна і розказувати нам скільки ми маємо платити. Вже "докерувались", що і по цій ціні люди платити не в змозі. Ой дотанцюються кварталівці до цугундеру.
експертХОЛУЙ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ЛОББІ Олег Пендзин