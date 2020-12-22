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Зеленский (19042) Венедиктова (726) Мендель (232) Офис Генпрокурора (2384)

Оценку работы Венедиктовой Зеленский даст после ее отчета, но улучшения в Офисе Генпрокурора уже видны, - Мендель

Оценку работы Венедиктовой Зеленский даст после ее отчета, но улучшения в Офисе Генпрокурора уже видны, - Мендель

Президент Владимир Зеленский оценит деятельность генерального прокурора Ирины Венедиктовой на должности после ее отчета о работе в 2020 году.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", об этом заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

"Год еще не закончился, не было еще и отчета Генерального прокурора о работе в этом году. Поэтому для окончательных выводов еще рано. Общество могло увидеть определенную активизацию в работе Офиса Генерального прокурора за время работы Ирины Венедиктовой. Если сравнивать с 2019 годом, видим увеличение показателей успешности Офиса генерального прокурора. Продолжается и реформа системы прокуратуры", - сказала Мендель.

Однако, по словам пресс-секретаря, качественную оценку деятельности Генерального прокурора будет корректно давать только после того, как Венедиктова представит отчет о своей деятельности в этом году.

Также читайте: Венедиктова заменила прокуроров в деле Татарова по надуманной причине, готовим заявление в ГБР, - ЦПК

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Топ комментарии
+25
Зеленського другий рік поспіль визнано політиком року, - Мендель

Оценку работы Венедиктовой Зеленский даст после ее отчета, но улучшения в Офисе Генпрокурора уже видны, - Мендель - Цензор.НЕТ 3788
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22.12.2020 13:40
+14
Когда надо заблокировать подозрение топ-взяточнику, она "работает" безупречно.
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22.12.2020 13:45
+12
Я так розумію, Мєндєль дають відкрити рота тільки тоді, коли треба тупо збрехати.
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22.12.2020 13:39
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а що видно - що..., і кому...
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22.12.2020 13:37 Ответить
Зеленський іноді плутає бумажки-ті,котрі йому дає Мендель,з тими,які пише його дружина для "Вечірнього варталу"...

Це та прокуратура, яка Коломойського посадила, яка Бахматюка екстадувалоа, яка офіс президента прикриває, яка вбивць Небесної сотні відновлює на посадах.
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22.12.2020 13:44 Ответить
це слуги - вони служать господарям...
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22.12.2020 14:18 Ответить
Когда надо заблокировать подозрение топ-взяточнику, она "работает" безупречно.
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22.12.2020 13:45 Ответить
"око государево" - как она выразилась...
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22.12.2020 13:50 Ответить
А може таки "очко" !!))
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22.12.2020 14:00 Ответить
Ага. Мендель вам наговорить, - хоч стой хоч падай.
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22.12.2020 14:03 Ответить
мандельше видно. у вавы такой кокс, что юлю уже не отпускает.
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22.12.2020 14:26 Ответить
Бенядиктова,найдоброчесніший прокурор України ,всіх часів !!)))
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22.12.2020 13:39 Ответить
а цей - невже ні...
Оценку работы Венедиктовой Зеленский даст после ее отчета, но улучшения в Офисе Генпрокурора уже видны, - Мендель - Цензор.НЕТ 773
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22.12.2020 13:52 Ответить
Нові кадри зростають і перевершуют своїх вчителів !!))
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22.12.2020 13:59 Ответить
)) так и должно быть. если ученики не будут обгонять своих учителей, то не будет никакого прогресса.
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22.12.2020 14:14 Ответить
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22.12.2020 14:15 Ответить
та я памятаю - ранішше украв лям зЄлені - і ти рокфелер - а сьогодні ніщеброд... , житло пристойне не купиш...
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22.12.2020 14:16 Ответить
Я так розумію, Мєндєль дають відкрити рота тільки тоді, коли треба тупо збрехати.
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22.12.2020 13:39 Ответить
Зеленського другий рік поспіль визнано політиком року, - Мендель

Оценку работы Венедиктовой Зеленский даст после ее отчета, но улучшения в Офисе Генпрокурора уже видны, - Мендель - Цензор.НЕТ 3788
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22.12.2020 13:40 Ответить
Вовочка знал много языков, но самый шершавый был у М...
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22.12.2020 14:10 Ответить
Судя по лицу гимнаста, вцепилась не зубами. Интересно, какое давление должно быть на всос, чтобы удержать эти 50кг?
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22.12.2020 15:44 Ответить
Ответ очевиден - 50 кг
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25.12.2020 02:46 Ответить
Цэ пыз...ць!!!
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22.12.2020 13:41 Ответить
А що була якась діяльність? Вже когось посадили? А кого і коли,чи я щось пропустив? Штепа як і раніше не з"являється на суд .
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22.12.2020 13:42 Ответить
Вам же написали що покращення в офісі прокуратури вже помітили , вид в офісі ніколи не були і не бачили , який ремонт був при попередниках і зараз 😏
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22.12.2020 13:54 Ответить
А що не можна було зняти відосик щоб не було питань? Платники податків мають знати як крадуться їхні гроші.
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22.12.2020 14:01 Ответить
Звісно є. Два обвинувачення в навмисному вбивстві майдановців і особисто ворогові портнова Чорновіл і відмазуванні від звинувачення в корупції єрмакові і татарову. ы повны гальма справ коломойського. Це очевидно те що цінить зеленський
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22.12.2020 13:45 Ответить
Совок рапортує про досягнення.
Про покращення життя советських громадян, про успіхи в побудові комунізму.
Від цієї "молодої" вазеленської плісняви неймовірно смердить совком.
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22.12.2020 13:46 Ответить
Шо, і венедіктову просять на вихід? Вслід за шмигалем?
Та вже було, було...
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22.12.2020 13:46 Ответить
охренеть! кричали гости
глядя как невесту бьют
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22.12.2020 13:49 Ответить
Венедиктова назначалась с главным заданием - посадить Пороха.
Остальное не принималось во внимание, да и что это самое "остальное", Бубочка даже не в курсе.
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22.12.2020 13:51 Ответить
Сладкая парочка - Мендель с Венедиктовой
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22.12.2020 13:52 Ответить
А чем на фото у него левя рука занята?
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22.12.2020 13:56 Ответить
Зе + мендель - это мощный политический танлем.
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22.12.2020 13:58 Ответить
Это хорошо, а где же посадки?
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22.12.2020 14:01 Ответить
Ну вот щаз, как тартарова посодють! Но это не точно.
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22.12.2020 16:05 Ответить
но улучшения в Офисе Генпрокурора уже видны, - Мендель Что там за улучшения в офисе? Новый стол и кресла из красного дерева и кожи девственниц?
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22.12.2020 14:05 Ответить
****! Та перемени відни нивааруженим глазом !
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22.12.2020 14:05 Ответить
Какие успехи,если Порошенко до сих пор "шалит" на воле.))
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22.12.2020 14:06 Ответить
В материальном плане для семьи есть успехи, муж постарался да и жильё неплохое.
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22.12.2020 17:43 Ответить
Шторки нові повісила, на двері нова табличка, і ще стало дурно пахнути!!!!!
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22.12.2020 14:07 Ответить
Положительные изменения состоят в том, что активно взялись прессовать женщин-активисток, как то Таня Чорновол, София Федына, Маруся Зверобой, Яна Дугарь, Юлия Кузьменко? Да, это фантастический успех! Как раз это те, кто мешает шмаркле чувствовать себя "найвеличнішим"! Потерпілим- да, а "найвеличнішим"-нет!!!
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22.12.2020 14:18 Ответить
Какие улучшения? Крышка унитаза чище стала?
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22.12.2020 14:33 Ответить
наверно золотую поставили
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22.12.2020 14:59 Ответить
Пытка маразмами мендель
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22.12.2020 14:34 Ответить
После просмотра порнухи с "коллегами по офису" в необузданных размерах, привидится еще и не такое...
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22.12.2020 14:38 Ответить
Хто б сумнівався. Але кожний окремо буде сидіти за свої злочини. Ще 2 роки вона зможе прикривати чийсь зад, а далі?
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22.12.2020 15:18 Ответить
мерзавцы
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22.12.2020 17:58 Ответить
мєндєльчіха жгьот.
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22.12.2020 18:07 Ответить
😁😁😁 генпрокурор на "ручнику"
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22.12.2020 19:35 Ответить
Не в о.ко це Вовочка
А Мендель це в овальном кабінеті.
Офісі секретарка
А прокуратури в Україні вже немає....як немає і інших органів влади, які цілеспямовано знищуються .
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22.12.2020 20:11 Ответить
В верхах жОПы- паника. Ермак срывающимся голосом визжал на Венедиктову слов не добирая во весь голос. "Уволим б...ь на..й" - это самое цензурное. Причина - санкция САП на арест Татарова.
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22.12.2020 22:17 Ответить
 
 