Оценку работы Венедиктовой Зеленский даст после ее отчета, но улучшения в Офисе Генпрокурора уже видны, - Мендель
Президент Владимир Зеленский оценит деятельность генерального прокурора Ирины Венедиктовой на должности после ее отчета о работе в 2020 году.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", об этом заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.
"Год еще не закончился, не было еще и отчета Генерального прокурора о работе в этом году. Поэтому для окончательных выводов еще рано. Общество могло увидеть определенную активизацию в работе Офиса Генерального прокурора за время работы Ирины Венедиктовой. Если сравнивать с 2019 годом, видим увеличение показателей успешности Офиса генерального прокурора. Продолжается и реформа системы прокуратуры", - сказала Мендель.
Однако, по словам пресс-секретаря, качественную оценку деятельности Генерального прокурора будет корректно давать только после того, как Венедиктова представит отчет о своей деятельности в этом году.
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Це та прокуратура, яка Коломойського посадила, яка Бахматюка екстадувалоа, яка офіс президента прикриває, яка вбивць Небесної сотні відновлює на посадах.
Про покращення життя советських громадян, про успіхи в побудові комунізму.
Від цієї "молодої" вазеленської плісняви неймовірно смердить совком.
Та вже було, було...
глядя как невесту бьют
Остальное не принималось во внимание, да и что это самое "остальное", Бубочка даже не в курсе.
А Мендель це в овальном кабінеті.
Офісі секретарка
А прокуратури в Україні вже немає....як немає і інших органів влади, які цілеспямовано знищуються .