Законопроект "слуг народа" об отмене штрафов за русский язык в сфере обслуживания - это очередная атака на языковой закон, - Креминь

Законопроект "слуг народа" об отмене штрафов за русский язык в сфере обслуживания - это очередная атака на языковой закон, - Креминь
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь считает, что законопроект об отмене штрафов за отказ предоставлять информацию и услуги на государственном языке является очередной атакой на языковой закон.
"Зарегистрированный вчера в Верховной Раде законопроект "Слуг народа" об отмене штрафов за отказ предоставлять информацию и услуги на государственном языке - это очередная атака на языковой закон", - говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена, передает Цензор.НЕТ.
По словам уполномоченного, это уже не первая попытка атаки на языковой закон.
"И эти действия не имеют ничего общего с развитием, с повышением статуса и роли украинского языка в обществе. Да и вообще, мне кажется, парламент сейчас должен заниматься борьбой с пандемией, экономическими вопросами, сферой безопасности, а не в очередной раз поднимать вопросы, которые раскалывают общество", - отметил он.
Креминь подчеркнул, что языковой закон в ближайшие годы трогать не стоит, и выразил надежду, что законопроект не будете иметь перспективы ни в комитете, ни в парламентском зале.
Пожалуйста, подождите...
Вот к примеру. Ты пишешь статью. От её популярности, т.е. кол-ва прочитавших - зависит твой кошелек. И когда у тебя такой выбор становится... весь патриотизм обычно куда-то исчезает.
Но все дело в том, что Цензор - такое же коммерческое издание, как, скажем... Корреспондент или Сегодня... или любое другое.
У Вас при загрузке странички рекламки тоже высвечиваются? А знаете, что издание таким образом денюжки зарабатывает. А там, заказчики, гады такие - им пофигу на патриотизм. Вот реально. Им важно, чтоб их продукт увидело больше людей. Чем больше читателей - тем больше стоит рекламный пакет.
Деньги, деньги и еще раз деньги.
С другой стороны - чем популярнее издание, чем больше у него активных читателей - тем больше у него возможностей продвигать свои идеи (мы же оба понимаем, что воистину независимых и нейтральных СМИ - нету априори?). В том числе - идею независимой Украины как таковой. И русскоязычная аудитория при этом - инструмент. Многочисленный. А следовательно приоритетный...
Я же смотрел с позиции ... ну в общем денег.
Вот допустим... ну ... блин кофейня.
- Вітаю, бажаєте кави, чи круасан?
- Добрый день, прежде всего желаю, чтобы меня обслуживали на русском языке, как более понятном мне. Вы согласны?
- Согласен. Хотите кофе или круассан?
Примерно так. По обоюдному согласию сторон допускается использование другого языка.
Любого. Хоть суахили.
Ваш отец, дед и прадед, как я понимаю, говорили на украинском языке.
Мои на русском.
Мы оба - граждане Украины. Причем украинский язык я знаю... получше многих из тех, кто считает себя великими патриотами, допуская детские ошибки в речи.
Но это лирическое отступление. Продолжим. Ситуация:
Сам я из Запорожья, Вы... ну допустим из Львова.
У Вас, насколько я знаю, принято креститься, проезжая мимо церкви, а у нас - нет.
И тут Вы такой: так, проезжая мимо церкви обязательно крестись!!!! Ибо все должны (раз я делаю)!!!!!
А я говорю: Так, проезжая мимо церкви ни в коем случае не крестить!!! Никто не должен (раз я не делаю)!!!
Ну глупо же выглядит, нет?
Ситуация 2:
У нас в стране принимают обязательным польский. Нравится?
А "глупо" виглядає ситуація, коли я в своїй державі не можу купити в магазині чи отримати послугу на пошті, тому що там працюють принципові рускі нацистофашисти, яких від звуків української мови тіпає від ненависті. Прикладів - море. Хоча тобі це напевно подобається, адже ти так шукаєш аргументів на їхній захист.
Но в частной жизни... включая реализацию товаров и услуг... это исключительно желание клиента и того, кто эти услуги оказывает. Это называется "свобода выбора", отличительная черта демократии, знаешь ли.
Насчет принципов... мне, пребывая во Львове (а я там бываю часто) и в голову не придет требовать от местных жителей русского. Именно требовать - понимаешь? Справедливо должно быть и обратное - принципиальные люди вроде тебя ... не должны указывать мне, какой язык использовать в общении с НЕгосударственными органами в родном для меня Запорожье. Потому как не дома, а в гостях. Как я во Львове.
З.Ы.: Меня во Львове, кстати, на русском... будут РАДЫ обслуживать?
Заметь - я исхожу из того, что мы оба граждане, оба платим налоги и в частности - военный сбор. Оба, понимаешь?
В Прибалтике, кстати, паспорт не обязывает скажем таксиста говорить на латышском или эстонском. Он обязывает его сдать экзамен по государственному языку и тчк.
У нас такие экзамены сдают... в школах. А среднее образование, как ты наверняка в курсе, является всеобщим и обязательным. Украинский язык - часть т.н. "инвариативной" части, т.е. он изучается обязательно и без вариантов.
Так что у нас обязательный экзамен по украинскому языку, как в Прибалтике - уже сдают вообще ВСЕ.
З.Ы.Ы.: А что было сделано для того, чтобы "принципові рускі нацистофашисти, яких від звуків української мови тіпає від ненависті" (с) - захотели говорить по-украински? САМИ, без принуждения? Ммммм?
Запреты порождают только ненависть. Плодя запреты... ты правда рассчитываешь на другую реакцию?
Рускоязичники НІКОЛИ не захочуть говорити українською, бо це їхній визначальний, основний принцип. На рахунок мови спілкування: щось ти маніпулюєш, дійсно ти не можеш вимагати, щоб з тобою розмовляли на рускому язику, але я як громадянин України маю повне право вимагати , щоб зі мною розмовляли на українській мові. От тут і різниця. Законна.
А ти "нєнавість, нєнавість... "
Нєнавість це у вас до українського, але ви не можете признатися в цьому.
Нет, я не спорю, во Львове меня никто за русский не побежит распинать на ближайшем заборе, то все выдумки русских пропагандо... дистов. Но спросил я, все же, о другом.
Ты вот говоришь мол у нас ненависть к украинскому... а вопрос звучал будут ли РАДЫ меня обслуживать на русском. Я отвечу, раз не ответил ты: Нет, не будут и отличие в восприятии от украинского - будет. И будет существенным. Ничего не напоминает, нет? Один в один же отношение! Продуцируя ненависть - на что ты рассчитываешь в ответ?
Относительно программы переселения... видишь ли. У таких русскоязычных вроде меня и отцы и деды и прадеды и так далее говорили по-русски. Живем мы здесь уже... в общем долго. Уж поверь - в том же Запорожье мы живем как бы подольше... чем украиноязычные, которых там немного и все в основном приезжие с Запада... Понимаешь к чему я? Ты полстраны (ну ладно... 35-40% по разным оценкам - но это как минимум) выселять собрался? А не слишком ли... эмм... претенциозное заявление от условного жителя Львова ... выходит в стиле: "Мне из Львова виднее как там в Запорожье надо жить, а потому оттуда надо выселить всех недачелавекафф!."... как-то так выходит.
Я так скажу: пока что нашим "мажновладцям" очень сильно везет, что наше население в целом инертно. Будь иначе - подобные призывы (о переселении) закончились бы куда как хуже. Потому как Род и Родина - выше любого правительства.
Вообще в торговле приказывать - идея так себе. Потому как клиенту не прикажешь. В наш век конкуренции он может просто развернуться и уйти. К другому продавцу. Тем более в условиях корона-кризиса.
И в итоге... получится знаешь что? Получится еще один повод отвлечения внимания населения от действительно важных вопросов. Впрочем, оно так и выходит.
З.Ы.: Розмовляють не "на українській мові", а "українською мовою" (я уверен ты оценил весь сюр ситуации - русскоязычный я знаю твой родной язык лучше тебя )
А знаешь что? Всего того о чем ты все-таки можешь сказать... могло бы и не быть. Вообще.
Если бы был реализован компромисс, о котором я тебе писал.
А проблема в тому, що такі як ти ненавидять українське в будь-якому прояві, але як хитрі і лукаві ніколи вголос про це не скажуть.
В твоем случае все с точностью до наоборот... я надеюсь. Потому как если твои предки говорили к примеру на русском... а ты на украинском... то ты, выходит просто предатель их памяти (теперь ты понял почему я говорю по-русски?).
Но все же. Если твои предки говорили на украинском... то что тебе мешает приезжая в город где говорят на русском - говорить на русском (ты ведь его понимаешь раз дискутируешь тут со мной). Ну - так как это делаю я во Львове?
Вот так оно и выходит, кстати. Мы с тобой оба - граждане Украины. Оба пытаемся сделать её лучше. Оба платим налоги (я надеюсь ты тоже).
Хочешь вот прям совсем-совсем откровенно? Я скажу. Знаешь... ты отчасти прав. Я таки отчасти ненавижу Майдан и ассоциированную с ним украинизацию.
Да только не за то, за что ты думаешь.
А за то, что Майдан в разы снизил покупательную способность моей зарплаты и восстановить я ее смог только к 2018.
Майдан и украинизация меня тупо задержали в росте моего благосостояния на 5 (пять!!!) лет! Пять лет моей жизни.
Только за это.
Дано: Ты. Твои отец, дед и прадед говорили на украинском языке. Я. Мои - на русском.
Задача: В Украине к власти приходит провенгерская власть из, скажем, Закарпатья (чтоб ни тебе, ни мне). Не важно как. Просто - допустим. И объявляет государственным языком - венгерский. Законы, конституцию - переписывают соотв. образом и так далее.
И?
Побежишь учить? Будешь ли так же - защищать интересы теперь уже государственного языка венгерского? Требовать всеобщего экзамена?
Ну или попроще задачка. Приходит к власти условный медведчук и Ко...
Мораль: Если мы хотим строить свое, по-настоящему независимое, государство, то разъединяющие нас вопросы по типу языка - должны быть отложены в долгий ящик. И решаться они должны путем компромисса и популяризации. Блин - да напишите что-то вроде Игры Престолов на украинском, снимите кино... и люди САМИ будут учить украинский. А принуждением...
А так... пока мы бьемся за языки... нас земли лишили, говоря по-простому. Презмпции невиновности - начали лишать (карантинные требования предполагают что ты по умолчанию больной, т.е. виновный)... пока мы бились за языки в 2013... покупательная способность зарплаты упала в 3 раза... и ооооооооочень долго восстанавливалась (у многих так и не восстановилась) понимаешь?
Відповім тобі на твої фантазійні питання: запровадять угорсьську - то я буду вчити угорську, нічого страшного. Вчив же я в дитинстві нерідну руску чи англійську мови.
Мораль: давайте відложим мовне питання в "довгий ящик" (з цим я згоден з тобою на 100%) і почнемо всі говорити українською державною мовою. А вже згодом, коли покращиться добробут, то почнем потрохи запускати в "мовний оббіг" інші мови і язик.Компроміс? Компроміс, не заперечиш.
Т.е. тебе на деле пофигу - прикажет какой-то условный х.. с баштана ... и ты побежишь выполнять = вот он твой "патриотизм" на деле. Т.е. для тебя слово чужака выше твоих предков... за язык которых ты ратуешь... нда. Печаль. Честно.
Компромиссом это будет когда будет указан четкий срок. Или показатель улучшения благосостояния. Да и то - отчасти.
Я предлагаю еще один компромисс. Как в Швейцарии. Где у романского языка на котором то ли 0,5% то ли 1,5% говорит - статус государственного. Понимаешь о чем я?)
Так вот, более реальный компромисс.
1) В общении устном и письменном с органами гос. власти - только государственный украинский язык.
2) Во ВСЕХ остальных сферах - применяются любые языки по желанию сторон.
3) На развитие украинского языка как государственного фиксируется некий % госбюджета. Неизменный, за попытку уменьшить - тюремное заключение. На который пишутся и публикуются книги, издаются фильмы и т.д.
4) Данная ситуация "замораживается" на 200 лет. После чего проводится референдум, по возможному дополнению списка государственных языков, решение которого будет ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ.
Что он, сидя в Вене знает о взаимоотношениях жителей Днепра и Запорожья? К примеру.
При этом он довольно точно описал языковую ситуацию в Швейцарии. Фактически... если бы он жил в Запорожье и часто бывал во Львове - то он бы знал, что ситуация схожа. А так как он ни там ни там судя по всему ни разу не был...
Своими словами он фактически подтвердил мои слова - замени кантон на область и ты получишь ситуацию у нас. Но есть одно существенное различие - у них разные языки приняты как государственные...и никаких проблем с этим (а-ля у нас на Донбассе, где язык был одним из поводов) - нет.
-- Пардон, мсьє, я не знаю ні французької, ні русскої.
Моделируем ситуацию. 16 января, как раз после локдауна, но еще с карантинными ограничениями. Рядом два кафе.
В продолжение диалога... клиент говорит что-то вроде "Ну ладно... пойду поищу место, где мне будет удобно - О! Рядышком еще одно кафе, пойду загляну".
В одном - официант не сдается, в другом - сдается.
Который из них заработает? Какое из заведений получит выручку?
И главное: учитывая и так... сложную ситуацию... рискнет ли хозяин заведения отказаться от выручки?
Оно так не работает. Надо по-другому. Через популяризацию.
Не язык делает из человека гражданина или националиста или патриота, а стремление жить по своим традициям, соблюдать свою линию, остаивать интересы. Мне грустно было бы смотреть на испанца в США, сражающегося с выходцем из британской или французской семьи. Они не занимаются этим, потому что их цель - вместе делать дело ради себя и родной страны. А то что у нас - это способ нас разделить и править, и плохо, что я не понимаю, кому это нужно.
Скорее всего, эта привычка искать соринку в чужом глазу - из-за нашей безысходной бедности и безнадёги. мы как спорпионы или пауки в банке, за неимением более слабого - жалить соседа. Ненависть. Кто её сеет?
Мне надоело ненавидеть, меня тошнит от нашей окружающей ненависти, я выбираю путь любви. Вы понимаете, я хочу не потратить жизнь на ненависть, а провести её в любви. Мне так гораздо приятнее. Я не хочу остаться потерянным поколением, чи чтобы мои потомки стали моей копией страдальца, и чтобы внуки только начали выздоравливать и я уже загнулся. Мне надоела эта ненависть везде. Я хочу любить людей.
Ну кроме провокаций блогеров.
Мы, например, ни на каком не обслуживаем, если человек ведет себя по хамски.
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«Язык - это наследие, получаемое от предков и оставляемое потомкам наследие, к которому нужно относиться со страхом и уважением, как к чему-то священному, неоценимому инедоступному для оскорбления.»
Ф. Ницше
Кому Зелес... буде вручати ключи від України.
З пинєю питання вже вирішено...........
Заборонено,але як немає покараня,(ну ні якого!),то мают і по 2,і по 3 громадянства! І НІЧОГО!