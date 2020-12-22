За 10 месяцев 2020 года в Украине умерли 485,7 тыс. человек: от болезней системы кровообращения - 325,1 тыс., онкологии - 64,5 тыс., COVID-19 - 8,3 тыс. - Госстат. Таблица
За период с января по октябрь 2020 года коронавирус унес жизни 8350 украинцев, грипп и пневмония - 6818 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, данные обнародованы на сайте Госстата.
Согласно данным Госстата, всего за первые десять месяцев 2020 года в Украине умерли 485 734 человек.
Грипп и пневмония стали причиной смерти 6 818 человек.
По данным Госстата, з январь-октябрь инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 5783 человек, среди них туберкулез 2 441, от ВИЧ умерли 2 456 украинцев.
Злокачественные новообразования стали причиной смерти 64 556 граждан.
Наиболее частая причина смерти - болезни системы кровообращения, от которых умерли 325 156 человек, в том числе от ишемической болезни сердца - 225 928 человек.
Кроме того, 23043 украинцев погибли в результате внешних причин. Среди них транспортные несчастные случаи - умерли 3 185 граждан, утопление - 1 335, гибель на пожаре - 839, случайное отравление (кроме алкоголя) - 1 251, отравление алкоголем - 1 675, самоубийства - 5 198, последствия нападения с целью убийтва - 1 122.
Пожалуйста, подождите...
Білорусь, смертність - 134 621 чол.
Україна, смертність - 574 571 чол.
Населення Білорусі в 2018 році - 9,5 млн. Якщо екстраполювати кількість населення Білорусі до населення України, то отримаємо однаковий рівень смертності. Щось "намного лучше" медицина в Білорусі не дуже їх рятує, еге ж?
может ты с Муссолини перепутал?
Лежала людина вдома без температури, боліло горло і померла ?
Ну, мають же бути якісь симптоми, які розвиваються. Погіршення стану.
У мами померли дві знайомі, але вони довший час перебували на кисневій масці.
P.S. я сам прямо зараз хворію на нього, так що я не з Фомів....
тьху(
че кривляешься то?
п.с., под ругательством "бог" ты подразумеваешь Яхве? того что уничтожил ваще все живое? а ты шутник однако, лучше бы Святого Сралина попросил "дать"
https://mobile.twitter.com/sergeykovalenko
https://mobile.twitter.com/sergeykovalenko Fizik https://mobile.twitter.com/sergeykovalenko @sergeykovalenko https://mobile.twitter.com/sergeykovalenko/status/1341100987810009088 17 ч
Пишут, что 2/3 смертей от ковида мы точно не видим.
15%-18% рост нехарактерной смертности осенью...
и это мы знаем игры со статистикой у нас.