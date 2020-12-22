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грипп (573) карантин (16728) смертность (268) статистика (2310) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

За 10 месяцев 2020 года в Украине умерли 485,7 тыс. человек: от болезней системы кровообращения - 325,1 тыс., онкологии - 64,5 тыс., COVID-19 - 8,3 тыс. - Госстат. Таблица

За 10 месяцев 2020 года в Украине умерли 485,7 тыс. человек: от болезней системы кровообращения - 325,1 тыс., онкологии - 64,5 тыс., COVID-19 - 8,3 тыс. - Госстат. Таблица

За период с января по октябрь 2020 года коронавирус унес жизни 8350 украинцев, грипп и пневмония - 6818 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, данные обнародованы на сайте Госстата.

Согласно данным Госстата, всего за первые десять месяцев 2020 года в Украине умерли 485 734 человек.

Грипп и пневмония стали причиной смерти 6 818 человек.

По данным Госстата, з январь-октябрь инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 5783 человек, среди них туберкулез 2 441, от ВИЧ умерли 2 456 украинцев.

Злокачественные новообразования стали причиной смерти 64 556 граждан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 10 месяцев 2020 года умерло на 1 тыс. человек меньше, чем в прошлом году, - данные Госстата. ИНФОГРАФИКА

Наиболее частая причина смерти - болезни системы кровообращения, от которых умерли 325 156 человек, в том числе от ишемической болезни сердца - 225 928 человек.

Кроме того, 23043 украинцев погибли в результате внешних причин. Среди них транспортные несчастные случаи - умерли 3 185 граждан, утопление - 1 335, гибель на пожаре - 839, случайное отравление (кроме алкоголя) - 1 251, отравление алкоголем - 1 675, самоубийства - 5 198, последствия нападения с целью убийтва - 1 122.

За 10 месяцев 2020 года в Украине умерли 485,7 тыс. человек: от болезней системы кровообращения - 325,1 тыс., онкологии - 64,5 тыс., COVID-19 - 8,3 тыс. - Госстат 01
За 10 месяцев 2020 года в Украине умерли 485,7 тыс. человек: от болезней системы кровообращения - 325,1 тыс., онкологии - 64,5 тыс., COVID-19 - 8,3 тыс. - Госстат 02
За 10 месяцев 2020 года в Украине умерли 485,7 тыс. человек: от болезней системы кровообращения - 325,1 тыс., онкологии - 64,5 тыс., COVID-19 - 8,3 тыс. - Госстат 03
За 10 месяцев 2020 года в Украине умерли 485,7 тыс. человек: от болезней системы кровообращения - 325,1 тыс., онкологии - 64,5 тыс., COVID-19 - 8,3 тыс. - Госстат 04
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Топ комментарии
+3
Ага ..іскуственно Сусідка 45 років ..Вчора померла раптово...бо 12 річний син вчився в класі де був ковідний..В сина і признаків не було..а мати за 2 доби відійшла.. і головне не було температури.. а коли кинулась вже пізно
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22.12.2020 14:47
+3
Статистика 2018 рік:
Білорусь, смертність - 134 621 чол.
Україна, смертність - 574 571 чол.
Населення Білорусі в 2018 році - 9,5 млн. Якщо екстраполювати кількість населення Білорусі до населення України, то отримаємо однаковий рівень смертності. Щось "намного лучше" медицина в Білорусі не дуже їх рятує, еге ж?
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22.12.2020 14:47
+2
Так вот как украинская власть избавляется от *баласта* и неработоспособных. А когда то Гитлера называли фашистом, Сколько там еще осталось украинцев? 30-35млн еще есть?
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22.12.2020 14:08
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Правила форума Совет форумчан
Так вот как украинская власть избавляется от *баласта* и неработоспособных. А когда то Гитлера называли фашистом, Сколько там еще осталось украинцев? 30-35млн еще есть?
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22.12.2020 14:08 Ответить
А причем тут украинская власть и Гитлер? Уряд винний в тому що не вилікував всіх від раку чи що?
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22.12.2020 14:14 Ответить
А притом. А кто еще виноват что власть не выделяет на лечения и на медицину деньги, а вместо етого финансирует яхты, самолеты и заграничные замки олигархов? Почему украинских тяжело больных возят лечиться даже на сраную Беларашку где медицина намного лучше чем в Украине?
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22.12.2020 14:25 Ответить
Статистика 2018 рік:
Білорусь, смертність - 134 621 чол.
Україна, смертність - 574 571 чол.
Населення Білорусі в 2018 році - 9,5 млн. Якщо екстраполювати кількість населення Білорусі до населення України, то отримаємо однаковий рівень смертності. Щось "намного лучше" медицина в Білорусі не дуже їх рятує, еге ж?
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22.12.2020 14:47 Ответить
Реформа Супрун в действии. Мы уверено продолжаем ее.
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22.12.2020 14:34 Ответить
ото як раз в бєздєйствіі...бо знову тільки гроші вирішують все! Зегніди..ви йього хотіли..іште!!!
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22.12.2020 14:43 Ответить
быдло может и называло, красножопое быдло то.
может ты с Муссолини перепутал?
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22.12.2020 17:03 Ответить
Ох уж этот великий и ужасный ковид...
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22.12.2020 14:11 Ответить
Короче по сравнению с основными причинами смертей ковид это просто ерунда, тот же грипп только более опасный. Истерия же нагнетается искуственно.
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22.12.2020 14:13 Ответить
Вы хотели сказать "тот же грипп только не опасный, где то как ОРЗ")
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22.12.2020 14:40 Ответить
Можно сказать и так, люди стали не те, для кого то и грипп опасен, для кого то ковид, со спидом тоже такое было, забыли, многие тоже померли. А чем дальше, идет накопление всего этого, а с поколением люди стают слабее и это заметно.Так чего спорить. Говорят ученые, умирают не от вируса, а от осложнений.
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22.12.2020 15:04 Ответить
Ага ..іскуственно Сусідка 45 років ..Вчора померла раптово...бо 12 річний син вчився в класі де був ковідний..В сина і признаків не було..а мати за 2 доби відійшла.. і головне не було температури.. а коли кинулась вже пізно
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22.12.2020 14:47 Ответить
Є тест, розтин чи як встановлена причина смерті ?
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22.12.2020 15:44 Ответить
так ..ковід ..
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22.12.2020 18:28 Ответить
Але як це сталося ?
Лежала людина вдома без температури, боліло горло і померла ?
Ну, мають же бути якісь симптоми, які розвиваються. Погіршення стану.
У мами померли дві знайомі, але вони довший час перебували на кисневій масці.
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23.12.2020 00:48 Ответить
коли температура піднялась до 37..пішла в лікарню..але там вже не врятували...
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24.12.2020 15:37 Ответить
зато по два локдауна в год..
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22.12.2020 14:14 Ответить
Кажись готовят народ к отмене локдауна.
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22.12.2020 14:14 Ответить
Брехня, всім відомо,що всі ці люди померли від ковіду, що за фейкньюз?
P.S. я сам прямо зараз хворію на нього, так що я не з Фомів....
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22.12.2020 14:24 Ответить
Выходит не все помирают? Так где правда? Дай бог тебе выздоровления, есть статистика, брехня есть, мне нэ видомо, що вси. многие вылечились.
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22.12.2020 14:40 Ответить
мне нэ видомо, що вси\\\\\\\

тьху(
че кривляешься то?

п.с., под ругательством "бог" ты подразумеваешь Яхве? того что уничтожил ваще все живое? а ты шутник однако, лучше бы Святого Сралина попросил "дать"
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22.12.2020 17:05 Ответить
нічєво, лістайтє дальше

https://mobile.twitter.com/sergeykovalenko

https://mobile.twitter.com/sergeykovalenko Fizik https://mobile.twitter.com/sergeykovalenko @sergeykovalenko https://mobile.twitter.com/sergeykovalenko/status/1341100987810009088 17 ч

Пишут, что 2/3 смертей от ковида мы точно не видим.
15%-18% рост нехарактерной смертности осенью...
и это мы знаем игры со статистикой у нас.

За 10 місяців 2020 року в Україні померло 485,7 тис. осіб: від хвороб системи кровообігу - 325,1 тис., онкології - 64,5 тис., COVID-19 - 8,3 тис., - Держстат - Цензор.НЕТ 4333
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22.12.2020 14:35 Ответить
В Украине взлетел общий уровень смертности, реальную картину коронавируса больше спрятать не получится. Каждый месяц умирает на 7-8-9 тыс. больше человек, чем в прошлом году. И пока нам говорят, что смертность от коронавируса - всего 16,6 тыс. сограждан за все время, реальная статистика в разы больше. Эти ужасные цифры несложно обнаружить, определив, во сколько человеческих жизней обошлась нации вороватая нерешительность «слуг».Смертность в 4 раза выше официальной, (с)
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22.12.2020 14:54 Ответить
Ужос-ужос! Мифсєумрьом!
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23.12.2020 00:19 Ответить
мировая брехня высшей гильдии это ковидло, "денежная лживая пирамида" всех времен и народов
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22.12.2020 15:23 Ответить
кацапы за работой
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22.12.2020 15:49 Ответить
тебе кацапы в борщ нас*али шо ты их так почитаешь?)) а по сопливой короне есть шо?
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22.12.2020 18:50 Ответить
Дайте рядышком колонку с 2019 годом. Вот тогда и поговорим. А так - тупой развод для тупого быдла.
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22.12.2020 16:59 Ответить
 
 