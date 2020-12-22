За 10 месяцев 2020 года в Украине умерли 485,7 тыс. человек: от болезней системы кровообращения - 325,1 тыс., онкологии - 64,5 тыс., COVID-19 - 8,3 тыс. - Госстат. Таблица

За период с января по октябрь 2020 года коронавирус унес жизни 8350 украинцев, грипп и пневмония - 6818 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, данные обнародованы на сайте Госстата.

Согласно данным Госстата, всего за первые десять месяцев 2020 года в Украине умерли 485 734 человек.

Грипп и пневмония стали причиной смерти 6 818 человек.

По данным Госстата, з январь-октябрь инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 5783 человек, среди них туберкулез 2 441, от ВИЧ умерли 2 456 украинцев.

Злокачественные новообразования стали причиной смерти 64 556 граждан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 10 месяцев 2020 года умерло на 1 тыс. человек меньше, чем в прошлом году, - данные Госстата. ИНФОГРАФИКА

Наиболее частая причина смерти - болезни системы кровообращения, от которых умерли 325 156 человек, в том числе от ишемической болезни сердца - 225 928 человек.

Кроме того, 23043 украинцев погибли в результате внешних причин. Среди них транспортные несчастные случаи - умерли 3 185 граждан, утопление - 1 335, гибель на пожаре - 839, случайное отравление (кроме алкоголя) - 1 251, отравление алкоголем - 1 675, самоубийства - 5 198, последствия нападения с целью убийтва - 1 122.











