Резников о переговорах по Донбассу: Мы уже сегодня работаем по "плану Б"
Вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что прекращение войны решается не в минском формате, а на уровне политических руководителей стран "нормандского формата".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Резников заявил в интервью "Суспільному".
"Я, например, считаю, что "План Б" - это ярлык. Это условные вещи. Мы уже сегодня работаем по "плану Б" - когда работаем над реинтеграцией, не дожидаясь деоккупации, когда пишем закон о государственной политике переходного периода. Этого не было за 6 лет, у нас конфликтуют нормативные акты, законы, постановления, указы. У нас есть люди, которые были в плену до 2016 года и до сих пор не получили помощи, поскольку не были субъектами получения помощи", - отметил вице-премьер.
На вопрос журналиста о том, не будет ли ситуация развиваться, как в Азербайджане (они так же вели переговоры на "Минской площадке" при посредничестве ОБСЕ, конликт растянулся на десятки лет и перешел в горячую фазу), Резников ответил: "Процитирую Леонида Макаровича (Кравчука. - Ред.): мы в "Минске" можем договариваться, чтобы войны было меньше или больше. Но прекращение войны решается не в "Минске", а на уровне политических руководителей стран, президентов, как минимум четырех лидеров - Германии, Франции, Украины и России".
Пожалуйста, подождите...
Хотя судя по вечным зашварам - у шмаркли ВСЕ соответствую "Б"... точь-в-точь по фразе говорящей лошади..
Під себе.
"План Б" щодо Донбасу скасовується: радник Єрмака Подоляк заявив, що Зеленський продовжить переговори з Путіним - це набагато ефективніше.
https://censor.net/ua/news/3236056/plan_b_schodo_donbasu_skasovuyetsya_radnyk_yermaka_podolyak_zayavyv_scho_zelenskyyi_prodovjyt_peregovory
в цьому вислові старого довбойоба нікого нічого не бентежить?
а саме те, що українська делегація, як з'ясовується, може домовлятися, щоб війни було більше!?
"План "Б" - все, кто чувствует себя украинцами. И если у нас будет долгий-долгий путь возвращения территорий, то приоритетом все равно будут люди, мы должны им обеспечить возможность быть тут", - заявил Зеленский. Пристайко, со своей стороны, отметил, что план "Б" может включать https://www.dw.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B3-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5/a-47134137 миротворческую миссию для Донбасса. Это, как полагают многие эксперты, приведет к замораживанию конфликта на востоке Украины."
https://www.youtube.com/watch?v=i1ATUWEx6-I&t=19s&ab_channel=POWER
вот видео, как Лавров сказал, что Минские договоренности сформулированы однозначно в российских интересах.
https://www.youtube.com/watch?v=7Fsgd5JWOCg&ab_channel=POWER
Це натяк на те,що Зеленський нічого ж не обіцяв,а для "гарячої" фази передасть цю проблему наступнику..