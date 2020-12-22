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Новости Агрессия России против Украины
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Донбасс (26950) нормандская четверка (1596) Резников (1168)

Резников о переговорах по Донбассу: Мы уже сегодня работаем по "плану Б"

Резников о переговорах по Донбассу: Мы уже сегодня работаем по

Вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что прекращение войны решается не в минском формате, а на уровне политических руководителей стран "нормандского формата".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Резников заявил в интервью "Суспільному".

"Я, например, считаю, что "План Б" - это ярлык. Это условные вещи. Мы уже сегодня работаем по "плану Б" - когда работаем над реинтеграцией, не дожидаясь деоккупации, когда пишем закон о государственной политике переходного периода. Этого не было за 6 лет, у нас конфликтуют нормативные акты, законы, постановления, указы. У нас есть люди, которые были в плену до 2016 года и до сих пор не получили помощи, поскольку не были субъектами получения помощи", - отметил вице-премьер.

На вопрос журналиста о том, не будет ли ситуация развиваться, как в Азербайджане (они так же вели переговоры на "Минской площадке" при посредничестве ОБСЕ, конликт растянулся на десятки лет и перешел в горячую фазу), Резников ответил: "Процитирую Леонида Макаровича (Кравчука. - Ред.): мы в "Минске" можем договариваться, чтобы войны было меньше или больше. Но прекращение войны решается не в "Минске", а на уровне политических руководителей стран, президентов, как минимум четырех лидеров - Германии, Франции, Украины и России".

Также читайте: Компенсацию за разрушенное жилье уже получили 49 семей с Донбасса, - Резников

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Топ комментарии
+16
шикарный план- главное никто не знает что это за план такой-
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22.12.2020 14:09
+16
айкосы, сосны, пинг-понг и отдых раз в месяц по 4 недели...
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22.12.2020 14:13
+12
Надувать щеки с умным видом - это и есть "план Б"
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22.12.2020 14:12
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шикарный план- главное никто не знает что это за план такой-
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22.12.2020 14:09 Ответить
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22.12.2020 14:12 Ответить
айкосы, сосны, пинг-понг и отдых раз в месяц по 4 недели...
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22.12.2020 14:13 Ответить
ну як ніхто не знае...- ви що забули про то запитання по - Маріхуані ( Канабісу)- сленгове ПЛАН....
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22.12.2020 14:59 Ответить
У Зеленського є "план"...
Резніков про переговори стосовно Донбасу: Ми вже сьогодні працюємо за "планом Б" - Цензор.НЕТ 4220
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22.12.2020 16:03 Ответить
Сидеть под обстрелами-это еще план А?
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22.12.2020 14:11 Ответить
Надувать щеки с умным видом - это и есть "план Б"
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22.12.2020 14:12 Ответить
Наркомани на городі, спочатку план А вкурили, тепер план Б запалюють, і після цього несуть бредятіну, і хуцпу.
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22.12.2020 17:52 Ответить
у них и плана А не было, какой там Б..
Хотя судя по вечным зашварам - у шмаркли ВСЕ соответствую "Б"... точь-в-точь по фразе говорящей лошади..
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22.12.2020 14:12 Ответить
а план на "Х", когда начнется??
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22.12.2020 14:13 Ответить
Да-да-да!Ваш план-це сховатись за планом.
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22.12.2020 14:13 Ответить
Роби, падло, роби.
Під себе.
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22.12.2020 14:14 Ответить
Умиляют цитаты Леонида Макакыча - авторитета всех полудурковатых коммуняк . План Б это демонтаж Украины , чтобы наконец то увидеть ,, мир ,, в глазах ,***** ?
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22.12.2020 14:15 Ответить
раніше переговорники співали "а-а-а-а..." як птахи, а тепер просто бєкають, бо сказати нема чого людською мовою
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22.12.2020 14:16 Ответить
план "бэ" или банкомат, возможно "беспилотник", с которого скидывают пенсии сепарам.... я всю дорогу об этом толдычу...
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22.12.2020 14:17 Ответить
Риба, щука і рак.


"План Б" щодо Донбасу скасовується: радник Єрмака Подоляк заявив, що Зеленський продовжить переговори з Путіним - це набагато ефективніше.

https://censor.net/ua/news/3236056/plan_b_schodo_donbasu_skasovuyetsya_radnyk_yermaka_podolyak_zayavyv_scho_zelenskyyi_prodovjyt_peregovory
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22.12.2020 14:21 Ответить
говорила говорила и сама себе не верила (с)
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22.12.2020 14:26 Ответить
"Процитую Леоніда Макаровича (Кравчука. - Ред.): ми в "Мінську" можемо домовлятися, щоби війни було менше або більше..." Джерело: https://censor.net/ua/n3238425
в цьому вислові старого довбойоба нікого нічого не бентежить?
а саме те, що українська делегація, як з'ясовується, може домовлятися, щоб війни було більше!?
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22.12.2020 14:28 Ответить
Давайте шевелитесь с планами, а то внучек самостоятельно выучит алфавит. За два года всего две буквы.
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22.12.2020 14:28 Ответить
А ведь можно было вообще не игаться с Путиным в одностороннее перемирие, в пенсии террористам, и привилегии при поступлении в институты их детям.
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22.12.2020 14:28 Ответить
А план б ,це теж капітуляція? Тоді чим він відрізняється від плану а.
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22.12.2020 14:29 Ответить
Хай скаже прізвище того, хто зараз "Б".
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22.12.2020 14:33 Ответить
А непрерывно требовать чтобы Россия выполнила пункт 10 Минских угод слабо?
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22.12.2020 14:37 Ответить
Мы уже сегодня работаем по "плану Б"

Резніков про переговори стосовно Донбасу: Ми вже сьогодні працюємо за "планом Б" - Цензор.НЕТ 6639
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22.12.2020 14:41 Ответить
Це? Пересилить жітелеЙ доМбаса на підконтрольну Україну?
"План "Б" - все, кто чувствует себя украинцами. И если у нас будет долгий-долгий путь возвращения территорий, то приоритетом все равно будут люди, мы должны им обеспечить возможность быть тут", - заявил Зеленский. Пристайко, со своей стороны, отметил, что план "Б" может включать https://www.dw.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B3-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5/a-47134137 миротворческую миссию для Донбасса. Это, как полагают многие эксперты, приведет к замораживанию конфликта на востоке Украины."
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22.12.2020 14:44 Ответить
Замороження не передбачає зупинки бойових дій. Це буде лише виснажувати країну. До того ж, такий план йде на користь раше. Зебоби вже не вимагають від Заходу посилення санкцій за агресію и невиконання мінська. Захід також не палає бажанням ще більше тиснути на рашу, та ще й почне поступово знімати вже накладені санкції, тому Україна залишиться сам на сам з агресором. Замість розбудови армії, оборони, розвитку економіки, Україна буде витрачати величезні кошти на "обслуговування" захоплених територій. Зараз світ більше стурбований епідемією та економ. кризою, тому Зевладі потрібно не заглядати в очи ху#лу, а побільше туди плювати, та актівізувати Західну підтримку.
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22.12.2020 16:22 Ответить
Припинення війни, це та ж сама війна. То що пропонує влада, - "Припинити стріляти", чи повну деокупацію захоплених територій?
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22.12.2020 14:58 Ответить
"план ЖО" ...
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22.12.2020 15:12 Ответить
План Б - це козья ножка? Скручуть всі? А конопля хоч суха?
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22.12.2020 15:16 Ответить
""плану Б" - когда работаем над реинтеграцией, не дожидаясь деоккупации... Это не план Б. Это план Штайнмайера - то есть слива
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22.12.2020 15:26 Ответить
План Б: Бляха муха.. все пропало!!!
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22.12.2020 15:33 Ответить
Марионетка кремля рассказывает, что "Особый статус" для референдума о вступлении в РФ.
https://www.youtube.com/watch?v=i1ATUWEx6-I&t=19s&ab_channel=POWER
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22.12.2020 15:44 Ответить
Никакого особого статуса нельзя допустить! и от переговоров с РФ вообще надо отказаться!
вот видео, как Лавров сказал, что Минские договоренности сформулированы однозначно в российских интересах.
https://www.youtube.com/watch?v=7Fsgd5JWOCg&ab_channel=POWER
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22.12.2020 15:46 Ответить
иди на Х,,,Й!!!! весь ваш пархатый Сброд "работает", под планом....
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22.12.2020 15:48 Ответить
Россия - это страна террорист! А с террористами не ведут переговоров! Россия ни на какие уступки не идет и РФ двигается всегда только на продвижение в своих интересах и никаких уступков не делает - это говорили и Лавров и тот, что сдох в ООН что был забыл как его, Чуркин или как, они говорят доктрина русской дипломатии - не делать уступков! Потому Украине нужно отказаться от любых переговоров с РФ! А важно добиваться новых санкций от Запада против РФ и важно добиться отключить РФ от SWIFT и нужно признать РФ - страной террористом! И тогда РФ обанкротится и развалится! И Украина вернет и Донбасс и Крым!
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22.12.2020 15:51 Ответить
Минской площадке" при посредничестве ОБСЕ, ситуация может растянуться на десятки лет и перейти в горячую фазу.Источник: https://censor.net/ru/n3238425
Це натяк на те,що Зеленський нічого ж не обіцяв,а для "гарячої" фази передасть цю проблему наступнику..
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22.12.2020 16:10 Ответить
Як же набридли всі ці ЗЕ перевертні!
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22.12.2020 16:21 Ответить
Ви уже всі в план "Г" вимазались.
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22.12.2020 16:35 Ответить
блин еще один стратег..... ты хоть разъясни народу что это за план, в чем его суть и содержание, какие пункты уже заработали? насколько я помню с прошлого года у зельца план Б означал полную заморозку конфликта с прекращением всяких сношений с лугандоном. что уже всё по другому? ну тогда как..... а то как в мультике - у нас для вас прсылка но я её вам не дам! и второе что это за терминология такая интересная - "война может быть больше или меньше".... шо это за дебелизм а резников? война или есть или её нет, я так понимаю! все у вас как то хитро по малански.....
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22.12.2020 16:40 Ответить
то есть никакого плана небыло, а зеля просто ляпнул шо попало
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22.12.2020 17:17 Ответить
...план А,Б,В..........Ю,Я - на лет 50 , короче многие не доживут счастливого будущего, сократить нельзя , изверги!!!))
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22.12.2020 19:08 Ответить
Стена. Визовое сообщение. Паспорт негражданина.
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22.12.2020 20:02 Ответить
 
 