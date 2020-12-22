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Новости Агрессия России против Украины
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минирование (1442) Минобороны (9038) обстрел (25772) операция Объединенных сил (6766)

С начала суток враг 5 раз нарушил режим "тишины" на Донбассе: бил из 122-мм артиллерии и 82-мм минометов, а также дистанционно минировал позиции ВСУ

С начала суток враг 5 раз нарушил режим

С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, зафиксировано пять случаев нарушения договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, на донецком направлении, вблизи Водяного, с направления временно оккупированной Ужовки противник вел огонь из 122-миллиметровой артиллерийской системы, а также ручных и станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, возле этого же населенного пункта враг прибегнул к дистанционному минированию украинских позиций с использованием переносного комплекса минирования.

Также сообщается, что на луганском направлении из 82-мм минометов противник осуществил обстрел позиций неподалеку от Луганского, а также использовал 120-мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие вблизи Пивденного.

"В результате вражеских обстрелов, потерь среди украинских подразделений нет", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки шесть раз нарушил режим прекращения огня, применив 82-мм минометы и гранатометы. Ранены два воина, - штаб ОС
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Головне шо ми не порушили "рiжим тiшини". Так зебiли?
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22.12.2020 14:22 Ответить
Дистанційно мінують. А наші зелебобики такі міни знищили. Чтобі не стєлять.
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22.12.2020 14:27 Ответить
Даже 122мм артиллерия врага работает. Наверное неприцельно работают, раз еще *перемирие* не нарушено. Думаю пока по Кончазаспе не попадут то ничего не изменится в етой стране
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22.12.2020 14:31 Ответить
а тут мир - банкомат не катит= дистанционное скидывание укро.бабла сепарам, желательно прям в окопы...
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22.12.2020 14:40 Ответить
и все в шоколаде: одни получают премии за то что стреляют, другие-за то что не стреляют. Это и есть план Б
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22.12.2020 14:50 Ответить
Так вот он какой - план "Б" по-Резникову
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22.12.2020 14:55 Ответить
А що робити стратеху Валедемару? Правильно, відводити військо на 20 кілометрів, щоб не змогли добити "Акації", "Гвоздіки" і ні в якому разі не стріляти у відповідь.
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22.12.2020 15:13 Ответить
 
 