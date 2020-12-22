С начала суток враг 5 раз нарушил режим "тишины" на Донбассе: бил из 122-мм артиллерии и 82-мм минометов, а также дистанционно минировал позиции ВСУ

С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, зафиксировано пять случаев нарушения договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, на донецком направлении, вблизи Водяного, с направления временно оккупированной Ужовки противник вел огонь из 122-миллиметровой артиллерийской системы, а также ручных и станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, возле этого же населенного пункта враг прибегнул к дистанционному минированию украинских позиций с использованием переносного комплекса минирования.

Также сообщается, что на луганском направлении из 82-мм минометов противник осуществил обстрел позиций неподалеку от Луганского, а также использовал 120-мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие вблизи Пивденного.

"В результате вражеских обстрелов, потерь среди украинских подразделений нет", - сказано в сообщении.

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