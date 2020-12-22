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Новости Дело замглавы ОП Татарова
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Бутусов Юрий (4248) Грищук Максим (54) САП (2036) Вовк_Павел (259) Антикоррупционный суд (1177) Венедиктова (726) Офис Президента (1775) Татаров Олег (366)

Грищук подписал меру пресечения для Татарова - и Венедиктова лишила его статуса и.о. замгенпрокурора, - Бутусов

Грищук подписал меру пресечения для Татарова - и Венедиктова лишила его статуса и.о. замгенпрокурора, - Бутусов

Грищук подписал меру пресечения для Татарова - и Венедиктова лишила его статуса и.о. заместителя Генерального прокурора.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Сегодня в 14.00 замглавы Офиса Президента по вопросам правоохранительных органов Олег Татаров приглашен в НАБУ для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения на период следствия в виде содержания под стражей либо внесения залога в размере 10 миллионов гривен. Сегодня ходатайство по Татарову поступит в Высший антикоррупционный суд.

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Ходатайство Грищук подписал вчера. И вчера же Генеральная прокуратура приняла решение об отмене своего приказа от августа 2020-го о назначении Максима Грищука исполняющим обязанности главы Специальной антикоррупционной прокуратуры и заместителя Генерального прокурора.

Источники Цензор.НЕТ в САП говорят, что статус главы САП Максим Грищук несмотря на отмену приказа не теряет. Грищук также остается процессуальным руководителем по делу Татарова, здесь также без перемен. Он теряет только статус и.о. заместителя Генерального прокурора, который был у Грищука четыре месяца. Закон не предусматривает статус и.о. замгенпрокурора, поэтому формально Генпрокуратура просто исправляет свой приказ, и это оправданное решение. Но вопрос только один - а почему исправить приказ ГПУ решила только сейчас? Именно в тот день когда Грищук подписал меру пресечения для Татарова и спустя четыре месяца действия приказа? Совпадение? Не думаю.

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По-прежнему Генпрокурор Ирина Венедиктова не вернула в состав группы процессуальных руководителей четырех прокуроров, руководивших делом Татарова с самого начала. По этим прокурорам, включая Романа Сымкива, проводится служебная проверка.

Очевидно, аппаратные интриги вокруг САП прямо или косвенно связаны с ситуацией вокруг дела Олега Татарова и дела главы Окружного админсуда Павла Вовка. Вовк продолжает скрываться, будучи объявленным в розыск, и делает это явно при поддержке властей. Татаров продолжает работать в Офисе Президента, и никаких решений о его отстранении ОП не опубликовала", - рассказал Бутусов.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение. При этом главред Цензор.НЕТ Бутусов утверждает, что Татаров скрылся, его нет ни дома, ни на работе, и подозрение передали по месту службы.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

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Топ комментарии
+106
Тобто , Венедиктова у свавільний спосіб, використовуючи службове становище, захищає злочинців від справедливого покарання.
Отака боротьба.
Тому, навряд чи Байден запросить наше Зе на інавгурацію.
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22.12.2020 14:27
+74
Подяка Грищуку за сміливість.
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22.12.2020 14:29
+54
Это уже не позор, это круговая порука предателей.
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22.12.2020 14:31
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....полным ходом идет возвращения ЯНУКОВОЩА !!!
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22.12.2020 16:42 Ответить
Узкоглазая веникова и зелений попугай.
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22.12.2020 17:02 Ответить
мiсце цiй ботоскнiй шмарi на сранях-рязанях, а не в Українi, тим бiльше на такiй посадi.

на рашу-паРашу, кацапка прищуренная, на историческую родину-уродину, на рашу-паРашу, на обосРаху пилять!


Грищук підписав запобіжний захід для Татарова - і Венедіктова позбавила його статусу в.о. заступника генпрокурора, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8317
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22.12.2020 17:28 Ответить
ботоКснiй шмарi


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22.12.2020 17:30 Ответить
У зелебобиков прослеживается ИСТЕРИКА. Венедиктова закусила удила и думает что такая наглость пройдет безнаказанно. Ермак начинает подозревать , что Зеля, в последний момент, несмотря на свою абсолютную "кукольность", может сдать его с потрохами и кто его знает каким боком вся эта история выперет для самого Зели. Что уж говорить про Шифера или как там его - Шефира, Подоляка, Смирнова и конечно же тов.Мендель. Сама Венедиктова, в силу своей умственной ограниченности, до сих пор не поняла, что ее уже ничего не спасет от тюряги и для нее самое время сделать ноги как это блистательно сделал, причем своевременно, Рябошапка, Данилюк ну и т.д. Вал предательства и саботажа этой ОПГ во главе с Зеленским нарастает и очень скоро раздавит эту "гопкампашку", а вот кукловоды скорее всего останутся вне юрисдикции, чкурнув в Землю Обетованную.
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22.12.2020 17:12 Ответить
Грищук підписав запобіжний захід для Татарова - і Венедіктова позбавила його статусу в.о. заступника генпрокурора, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9025
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22.12.2020 17:23 Ответить
Что касается назначения Бутусова на должность внештатного советника Министра Обороны, то скорее всего этот, с позволения сказать, министр теперь клянет на чем свет стоит, того , кто подсунул ему эту идею с приглашением Юрия Евгеньевича. Потому что Бутусов с его настойчивостью и целеустремленностью вывернет наизнанку вся эту минобороновскую мешкуху лампасников-дармоедов и воров. Поэтому следует ожидать откровенного саботажа со стороны т.н. ХЕНЕРАЛОВ - сподвижников Тарана+Хомчака.
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22.12.2020 17:18 Ответить
У власти снова банда.
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22.12.2020 17:23 Ответить
За таких обставин бенядиктова має бути звільнена тим хто її призначив (вова янєлохМінє42).
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22.12.2020 17:40 Ответить
де те все борцы за правду времен Порошенко? Пикетируют дома зЭ/Ярмака/Венядиктовой? чето не видно их
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22.12.2020 17:43 Ответить
Так им никто не платит вот и не пикетирует, ФСБ бабки по своим каналом не шлёт лже патриотам, сейчас ФСБ занято трусами Навального
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23.12.2020 02:29 Ответить
Бенедиктова Пора Турчинову и Порошенко ,включать хунту
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22.12.2020 17:59 Ответить
Грищук підписав запобіжний захід для Татарова - і Венедіктова позбавила його статусу в.о. заступника генпрокурора, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5120 https://censor.net/ru/user/471221 Я бы не сказал , что она дешевая , Украинскому народу она очень дорого обойдется
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22.12.2020 18:04 Ответить
На фоне преступлений и правонарушений представителями зелёной власти витёк-шапкокрад со своей бандой был учителем пения в детском хоре мальчиков
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22.12.2020 18:10 Ответить
По сравнению с величайшим он был боссом, способным дать "пенделя" подчиненным.
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22.12.2020 18:21 Ответить
Я думаю что люди , которые работают за границей , могут создать фонд , для смены власти , если 12 лярдов правильно распределить , эту гопоту можно сбросить . Главное , кто готов возглавить Украину , Ваня, Юлю не предлагать
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22.12.2020 18:15 Ответить
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22.12.2020 20:04 Ответить
Главное, чтобы те кто готовы возглавить Украину имели поддержку во всех регионах. Если в какой-то области Юго-Востока поддержки не будет, туда х*йло введёт войска.
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22.12.2020 20:05 Ответить
Ой！
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22.12.2020 20:25 Ответить
есть только один успешный кризисный менеджер - это пастор
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23.12.2020 01:00 Ответить
И Петю тоже.
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22.12.2020 20:11 Ответить
Казалось бы причем тут ЗЕ....
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22.12.2020 18:23 Ответить
Зелохи вы же соринку видели а самих брёвна плавают, как не мешают. Лохи лохи что же вы наделали
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22.12.2020 18:42 Ответить
СБД від Пані-з-Лисячим-Писком.
(Для тих, хто не в курсі: СБД - симуляція бурхливої діяльності).
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22.12.2020 19:42 Ответить
Детективные "истории". Лохам на развлечения и на развод. У Порошенко подобное было. И на инвалидных колясках в тюрьму возили, а одного и на кровати несли. И никого не посадили и на рабочие места вернули. Да ещё и дали компенсации за вынужденное отсутствие на работе. И здесь то же будет.
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22.12.2020 19:59 Ответить
Є різниця, навіть дві: більшість зашкварених була в бігах. Худо-бідно якісь реформи проводилися.
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22.12.2020 20:07 Ответить
Венедиктова не хочет поинтересоваться: откуда у "честного" Татарова, его папаши и всего семейства миллионное состояние, дорогая недвижимость, роскошный образ жизни?!
Правда Венедиктова и сама не может объяснить откуда у нее и мужа деньги и недвижимость. Воровка спасает такого же вора.
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22.12.2020 21:34 Ответить
На обезьянник своих избирателей Вовка говорил, что снимет Венедиктову за отсутствие дел против коррупционеров и преступников, а в своем зажОПУзеркалье это зщашифровано значило - он ее снимет только на самом деле , если она тварей не спасет.
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22.12.2020 21:45 Ответить
Итак, поздравляем Украину - опозажопу слилась в гибридном совокуплении с ОПУ и Украина получила новую официальную аббревиатуру с гадуюшником ЗЕленых тварейпод названием ЗАЖОПУ и под руководством Ермак-Зеленский-Татаров можно написать и так Татаров-Еермак-Зеленский - ДА КАКАЯ РАЗНИЦА - властная структура ЗАЖОПУ
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22.12.2020 21:50 Ответить
на 1000% свой прокурор! Зе и фсбшний Ермак эффективно боряться с коррупцией и взяточниками.

Команда президента Зеленского, и сам Зе за полтора года пребывания у власти, превратилась в организованную преступную группировку, крышуемую непосредственно президентом (через "сливной бачок", - Венедиктову).
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22.12.2020 22:10 Ответить
Татаров як і більшість офісу президента ,агент фсб ,і начальник Венедіктової під прикриттям.А до речі чого така мовчанка про генерала сбу якого розкрили спецслужби США.ЩО він фсбешник - повна тиша.😈
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22.12.2020 22:22 Ответить
я сплю и вижу страшный сон... оказалось, что может быть тупее и грубее чем при яныке...
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22.12.2020 22:32 Ответить
А пдрс-зелені притихли бо сюди Порошенка ніяк неможливо приліпити!
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22.12.2020 22:36 Ответить
Параша тут ні до чого ,запитай в любого парашобота !😆
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22.12.2020 22:39 Ответить
А вони вже давно в такі новини не заходять. Татьяну Лайф можна побачити лише в «жовтих новинах» як сьогодні про затримання повій, та про шедеврального Навального. Україна їх вже не цікавить, вони її злили кловану та вмили брудні руки.
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22.12.2020 23:20 Ответить
Всё это бл??ство может разрулить только Порох.
Как задрало это т упое совковое быдло!!!!!
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22.12.2020 23:08 Ответить
Реакция як у собаки Павлова куме.
-Так.Тренована
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22.12.2020 23:49 Ответить
Придурки доиграются и получат звизды, когда у дедушки Байдена и Тоши Блинкена дойдут до них руки)
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22.12.2020 23:54 Ответить
Говорили балакали, (обіцяли) сіли та й заплакали....?!Ворон ворону...??!Обіцянка цяцянка а дурному й радість...?
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23.12.2020 00:37 Ответить
Любопытно, что в ОП Татаров был по важному делу - в понедельник вечером на экстренном заседании Кабмин назначил главой Государственной фискальной службы Вадима Мельника, кандидатуру которого поддержал в ОП Татаров. У них оказалась давняя история знакомства со времен Януковича, когда Мельник занимал пост начальника управления по расследованию особо важных дел ГФС. Зе назначает ставлеников зека януковича.

Таким образом, Офис президента до сих пор не взял на себя ответственность за обвинение в коррупции одного из ближайших сотрудников Зеленского,
и не принимает никаких решений об отстранении подозреваемого в коррупции от должности.

Заявления пиарщиков призваны скрыть бездействие немощного президента,
который боится убрать Татарова и тем самым обрушить конструкцию своих отношений с экс-замглавы АП времен януковича -Портновым.
Вообщем Зеленский боится уволить Татарова, потому что это испортит его отношения с марионеткой кремля Портновым.
Тот, кто пришел к власти под лозунгом нетерпимости к коррупции, проявляет беспомощность, когда надо принимать решения по подозреваемому коррупционеру из своего близкого круга. Зе дно и лохи кто голосовал за него.
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23.12.2020 00:49 Ответить
Что охраняешь - то и имеешь - 100-процентный прокурор!
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23.12.2020 09:34 Ответить
А я так рассчитывала не увидеть эту косоглазую кошку в следующем году на посту Генпрокурора! Да куда там! Она так начала рыть землю, что похоже, шефу это понравится. Почти ценой жизни защищает тАТАРОВА от справедливого возмездия! И плевать ей на репутацию!
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23.12.2020 13:14 Ответить
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