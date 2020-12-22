Поставки воды в оккупированный Крым возможны лишь в случае объявления ООН или Красным Крестом гуманитарной катастрофы на полуострове, - Резников
Украина возобновит водоснабжение Крыма только после деоккупации полуострова. Однако поставки в составе специальных конвоев возможны в случае гуманитарной катастрофы.
Об этом в интервью "Суспільному" заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.
"Здесь даже нечего обсуждать: будет деоккупация Крыму - будет вода", - отметил Резников.
В то же время он подчеркнул, что если ООН и Красный Крест заявят о гуманитарной катастрофе, тогда на полуостров направят конвои и воду в цистернах под контролем гуманитарных миссий.
"Никто не будет поить водой военные базы, производство милитаризованного Крыма. В Крыму запасов питьевой воды для мирного населения достаточно", - добавил вице-премьер.
Пожалуйста, подождите...
і до того ж саме анексія привела до гуманітарної катастрофи, бо до неї там води вистачало
ветоболт положила.
За ситуацію в криму відкповідає окупант. І нехрін маніпулювати. Хочуть води, хай визнають крим українським.
Вам, як завжди, і думати не потрібно. Порох все продумав до вас.
Можемо запропонувати лише каміння з неба, як ви і замовляли.
А мода не выбирает различия, мода работает с планетой, это физическая величина, это законы электродинамики. Т.е под прицелом не только Крым, а и земли Херсонской и Одесской ....ВОЛОСТИ!...правильное слово, может спохватятся. Т.е. если вы возмете экваториальный пояс, то это наиболее значимые изменения.
Поэтому делать такие обещания без просчетов динамики изменений водоорошения, а у вас нет программ для их просчета, у вас даже спутников погоды нет....крайне опрометчиво.
Нук зеленые это заявляют....
оон завтра проголосует, что там катастроффа.
После того местные комментаторы брызгали слюнной в сторону Армении,я понял,что переживать по поводу Путина,Добкина,Шария,Зеленского и Медведчука не стоит,пускай об этом заботиться сами чистокровные Украинцы.А я вместо нашей армии лучше помогу армянской.Удачи вам придурки))))
В цей же рік: ЧХ заявив про гумкатастрофу в бдокадному Ленінграді, гітлер направив ешелони з провіантом голодаючим, та сама історія в Сталінграді, тепер сталін годує оточену армію Паулюса. Взагалі, та війна коли-небудь закінчилася?