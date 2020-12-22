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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Крым (26005) ООН (4053) Красный Крест (437) водоснабжение (719) вода (918) Резников (1168)

Поставки воды в оккупированный Крым возможны лишь в случае объявления ООН или Красным Крестом гуманитарной катастрофы на полуострове, - Резников

Поставки воды в оккупированный Крым возможны лишь в случае объявления ООН или Красным Крестом гуманитарной катастрофы на полуострове, - Резников

Украина возобновит водоснабжение Крыма только после деоккупации полуострова. Однако поставки в составе специальных конвоев возможны в случае гуманитарной катастрофы.

Об этом в интервью "Суспільному" заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Здесь даже нечего обсуждать: будет деоккупация Крыму - будет вода", - отметил Резников.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты нашли еще один источник воды для Севастополя и по-прежнему не планируют вводить там ограничения, как на остальной территории Крыма

В то же время он подчеркнул, что если ООН и Красный Крест заявят о гуманитарной катастрофе, тогда на полуостров направят конвои и воду в цистернах под контролем гуманитарных миссий.

"Никто не будет поить водой военные базы, производство милитаризованного Крыма. В Крыму запасов питьевой воды для мирного населения достаточно", - добавил вице-премьер.

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Топ комментарии
+42
это типа приглашение москалям от зеленых . мол мы не против . вы только с бумажкой под суетитесь что бы нашему лохторату показать
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22.12.2020 15:00
+36
Началось. Завтра цапы объявят аж бегом.
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22.12.2020 14:59
+32
Камни с неба в своем химическом составе имеют воду. Пусть, *****, добывают
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22.12.2020 15:03
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Правила форума Совет форумчан
нехай їдуть на гггодіну ... там води вистачає ... сечі ослиної їм а не води ...недорезніков гніда
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22.12.2020 14:59 Ответить
Началось. Завтра цапы объявят аж бегом.
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22.12.2020 14:59 Ответить
резников каким каким конвоем в виде водного канала да ну что еще мог выс..Ъ еврей..
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22.12.2020 15:07 Ответить
поставки води можливі і це може бути не обовязково з україни...
і до того ж саме анексія привела до гуманітарної катастрофи, бо до неї там води вистачало
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22.12.2020 15:07 Ответить
это,типа намек *****-хозяину ооны
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22.12.2020 15:00 Ответить
"Поставки в составе специальных конвоев в случае гуманитарной катастрофы". Т.е. по пить и соблюдение гигиены как в Африке.
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22.12.2020 15:09 Ответить
Та вони вже ж мукають що в них всьо харашо - води не меряно
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22.12.2020 15:00 Ответить
это типа приглашение москалям от зеленых . мол мы не против . вы только с бумажкой под суетитесь что бы нашему лохторату показать
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22.12.2020 15:00 Ответить
Украинские танки могут справиться с поставками воды в Крым.
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22.12.2020 15:02 Ответить
Ніякої катастрофи не буде - крисчані знайшли вихід: пиють воду з батарей. Хай роблять так й надалі.
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22.12.2020 15:02 Ответить
Пусть в таком случае ООН объявляет чтобы оккупант немедля сваливал, раз довел ситуацию до ручки
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22.12.2020 15:02 Ответить
Параша на это ООН давно вето болт положила.
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22.12.2020 15:53 Ответить
так же как и мы на блеяние козьемордых "даайте вооды беее..." ))
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22.12.2020 16:03 Ответить
Камни с неба в своем химическом составе имеют воду. Пусть, *****, добывают
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22.12.2020 15:03 Ответить
Какая вы романтичная девушка, Святослава!😉
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22.12.2020 15:05 Ответить
Поставки воды в оккупированный Крым возможны лишь в случае объявления ООН или Красным Крестом гуманитарной катастрофы на полуострове, - Резников - Цензор.НЕТ 8764
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22.12.2020 15:03 Ответить
Яке расточітєльство! Всьо на благо кримнашу треба, а не до калюжі.
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22.12.2020 15:12 Ответить
Продавать бутылированную воду на границе.. и не больше!
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22.12.2020 15:03 Ответить
Колбонированную по 0,5л
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22.12.2020 15:19 Ответить
И только б/у!
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22.12.2020 15:49 Ответить
Гуманитарная катастрофа в военном росийском гарнизоне? Вы там вообще ***нулись? Может еще подадим воду на военные росийские базы с ядерным оружием потому что там по мнению ООН и ОБСЕ росийские солдаты от жажды умирают?
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22.12.2020 15:04 Ответить
Какое право ООН может нам указываеть давать воду на территорию куда РФ завезла пол миллиона росийских солдат и чекистов?
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22.12.2020 15:05 Ответить
Статью прочитайте.
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22.12.2020 15:13 Ответить
Резников, ЧИТАЙ, говнюк, документы ООН. Там, для таких как ты, ЗЕлёных баранов, чёрному по белому написано - ЗА ГУМАНИТАРНУЮ СОСТАВЛЯЮЩУЮ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОККУПАНТ.
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22.12.2020 15:05 Ответить
Завдання для РФ зрозуміле. Треба ще туди завести мільйон окупантів і вимагати поставки води.
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22.12.2020 15:05 Ответить
Поставки воды в оккупированный Крым возможны лишь в случае объявления ООН или Красным Крестом гуманитарной катастрофы на полуострове, - Резников - Цензор.НЕТ 3466
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22.12.2020 15:07 Ответить
Понаобирали, блд... Я б йому за цей вкид "ордєн дружби народав" присвоїв. Посмєртно...
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22.12.2020 15:08 Ответить
Резников! Иди вслед за Путлером . Дорогу знаешь
Поставки води в окупований Крим можливі лише в разі оголошення ООН або Червоним Хрестом гуманітарної катастрофи на півострові, - Резніков - Цензор.НЕТ 3959
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22.12.2020 15:09 Ответить
Тому, кто угнал машину, теперь дай еще бензин и гараж?
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22.12.2020 15:10 Ответить
Т.е. собираются ,воду таки дать ,
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22.12.2020 15:11 Ответить
А півтора мільйона біженців з Криму і Донбаса - це ще не гуманітарна катастрофа? Нє? Ну, тоді і вода - то таке. Нема води, хай п'ють пиво.
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22.12.2020 15:13 Ответить
Вода в Крым до полной и безоговорочной деоккупации , возможна только если это чмо Резников будет ее таскать лично на своем горбу в баклажке. ножками, ножками. Вопрос по воде в Крым закрыт раз и навсегда. Все в том числе и главный фюрер признают что воды для потребительских нужд населения хватает ( а если учесть только для граждан Украины то и подавно). Поэтому все эти вбросы, это должна быть сразу же уголовная статья.
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22.12.2020 15:13 Ответить
Резников ,вообще-то с Русней идёт война , а на войне все средства хороши ,короче посоветуйся с Алиевым и Эрдоганом , и потом я уже говорил ,дуста еще в Украине навалом ты шо хочешь Крысчан потравить , лично приеду и кину пару проектов ,короче не нужна им вода ,они ее пить не будут и катастрофа только усилиться 😡😡😡😡
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22.12.2020 15:16 Ответить
Челы статью не читали, а судят по заголовку. Читай, читать и еще раз читать статью.
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22.12.2020 15:16 Ответить
резников - ху.зников
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22.12.2020 15:27 Ответить
Молодец, подсказал как сделать...
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22.12.2020 15:27 Ответить
А обещали: "Ни при каких обстоятельства до возвращения".
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22.12.2020 15:28 Ответить
Дивіться щоби ви самі у тих цистернах на Крим не поїхали...
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22.12.2020 15:33 Ответить
В то же время он подчеркнул, что если ООН и Красный Крест заявят о гуманитарной катастрофе, тогда на полуостров направят конвои и воду в цистернах под контролем гуманитарных миссий.Источник: https://censor.net/ru/n3238438 и что, облегчите оккупантам жизнь т.к. население получит воду из цистерн, а значит запрос на воду из кранов станет меньшим, т.о.воентура будет обеспечиваться из водопроводных кранов.Вот если бы воды на полуострове не было вообще, тогда да воду получает только население
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22.12.2020 15:34 Ответить
зебилы,ваша песня хороша-начинай сначала?
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22.12.2020 15:36 Ответить
До деокупации поставок воды не будет....Это и ежу понятно - токо не Резникову.Он думает что в Украине есть те кто откроют канал)))) - их нету - токо деокупация....
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22.12.2020 15:38 Ответить
В таком случае Раша обязана вывести оттуда все свои войска и ООН введет вместо них своих миротворцев.
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22.12.2020 15:50 Ответить
Воду в цистернах пусть везут по мосту из Краснодара.
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22.12.2020 15:51 Ответить
Гуманитарные конвои с водой в цистернах - дело хорошее. Но нужно обязательно отправлять его в сопровождении голубых касок ООН. Самым опасным участком маршрута считаю пустоши Джанкойского района. Обезумевшее от безводья жители окрестных поселков могут подвергнуть конвой нападению. На переделанном транспорте с баками, бочками и прочими емкостями, они могут буквально на ходу гарпунить цистерны и с помощью шлангов, откачивать воду в свои резервуары. Естественно, до Цитадели, местности, где начинаются горы, есть какие-то источники воды, и сохранена растительность, конвой будет подходить уже с пустыми цистернами...
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22.12.2020 15:52 Ответить
к тому времени ватоцапы мутируют и у них выростут два а то и три горба как у верблюда, появится новый устойчивый к засухе лишнехромосомный вид - верблюцап. Они будут воровать воду с цистерн и тащить в горбах себе в норы, где будут сливать воду передергивая эякуатор.
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22.12.2020 16:12 Ответить
Резник, йди в срак. .
За ситуацію в криму відкповідає окупант. І нехрін маніпулювати. Хочуть води, хай визнають крим українським.
Вам, як завжди, і думати не потрібно. Порох все продумав до вас.
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22.12.2020 15:53 Ответить
Порох идет лесом, вместе со своими порохоботами!
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22.12.2020 16:29 Ответить
Шо, убоге, водички української захотілось?
Можемо запропонувати лише каміння з неба, як ви і замовляли.
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22.12.2020 16:37 Ответить
смотрит, а ты уже там
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22.12.2020 17:26 Ответить
Пусть понаехавшие валят на свой материк, а местным Украинским жителям воды хватит.
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22.12.2020 15:58 Ответить
При гуманитарной катастрофе нужно эвакуировать население с опасной территории. Тем более и мост есть.
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22.12.2020 16:03 Ответить
Вот пусть ООН и возит им в цистернах из Байкала.
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22.12.2020 16:20 Ответить
Хоть камни с неба! Хрена лысого, а не воды Крыму при оккупантах!
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22.12.2020 16:28 Ответить
Это будет позор на весь мир для рашки,если украинские грузовики повезут воду в Крым к крысчанам с черпаками и бидончиками.Рашодебилы скорее изведут от людей весь Север Крыма,чем пойдут на такое.
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22.12.2020 16:33 Ответить
Вот пусть ООН бутылками воду им и возит, а пустая тара рассеянам потом пригодится !
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22.12.2020 16:42 Ответить
Опять начинается нытье. Пусть Куйло воду им в цистернах по мосту возит. При чем тут Украина?
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22.12.2020 16:53 Ответить
Солдат оккупанта поить будем?
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22.12.2020 17:03 Ответить
Да что ты говоришь… вот пусть водопровод из Брюсселя или Нью-Йорка тянут…
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22.12.2020 17:05 Ответить
Поставки воды в оккупированный Крым возможны лишь в случае объявления ООН или Красным Крестом гуманитарной катастрофы на полуострове, - Резников . Резников , х уй ты угадал. Вода будет только после деоккупации . Но не сразу . Через год - два . Придётся крымчанам потерпеть.
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22.12.2020 17:06 Ответить
нифига себе, пусть русня возит воду самолетами, бочками по мосту, бабки имеют пусть тратят
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22.12.2020 17:25 Ответить
Ну это вы ребята поспешили.... Вы вообще представляете как работает мода Н21? Для этого надо понимать, что земля Крыма будет безжизненной, и окупанты здесь не при чем, и земля там тоже не при чем. Она всегда там была засушливой. Окупанты ...как вам сказать...они тупорылые. Им сказали фас они бегут, сказали к ноге ..они стоят.
А мода не выбирает различия, мода работает с планетой, это физическая величина, это законы электродинамики. Т.е под прицелом не только Крым, а и земли Херсонской и Одесской ....ВОЛОСТИ!...правильное слово, может спохватятся. Т.е. если вы возмете экваториальный пояс, то это наиболее значимые изменения.
Поэтому делать такие обещания без просчетов динамики изменений водоорошения, а у вас нет программ для их просчета, у вас даже спутников погоды нет....крайне опрометчиво.
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22.12.2020 17:50 Ответить
И я вообще то удивляюсь почему арт бюро не начало установку ...аттеньюаторов с Йелоустоуна и Килауэа. Это активные зоны.!!! Кстати, а вы знаете, что у человека на голове, тоже возможны ...несколько!!....не одна, на лбу!...а несколько активных зон.
Нук зеленые это заявляют....
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22.12.2020 18:48 Ответить
резников тоже российский подпивало.
оон завтра проголосует, что там катастроффа.
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22.12.2020 17:52 Ответить
тільки в 250 грамових пляшках з написом "Крим це Україна"
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22.12.2020 17:56 Ответить
Ну если там катастрофа,то пусть переселяются на материковую россию.
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22.12.2020 17:57 Ответить
Иудушка резников. ты ..... не понимаешь гнида, что Крым окупирован???? Какая вода??? У руцких свиней было 5 лет чтоб построить опреснительные заводы и инфраструктуру. Дорага? Нехер красть
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22.12.2020 18:10 Ответить
Если украинцам плевать на свою государственность-то пожалуйста.
После того местные комментаторы брызгали слюнной в сторону Армении,я понял,что переживать по поводу Путина,Добкина,Шария,Зеленского и Медведчука не стоит,пускай об этом заботиться сами чистокровные Украинцы.А я вместо нашей армии лучше помогу армянской.Удачи вам придурки))))
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22.12.2020 18:22 Ответить
да да вали в родную армению флаг тебе в руки, и нехер срать здесь
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22.12.2020 19:40 Ответить
Молодец Резников, хорошо придумал с гумкомвоем в Крым. Вези цистерны с водой прямо на российские военные базы, чего уж стестяться!
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22.12.2020 18:51 Ответить
соломоновое решение - и овцы цегы,и волки сыты Не силой ,а лукавством....,глупая дешевка
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22.12.2020 19:10 Ответить
Да есть там вода, ***** сам сказал, зачем это поднимать?
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22.12.2020 20:17 Ответить
Урод на уроде больше они не заслуживает эта фекальная команда ватных уродов
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22.12.2020 20:17 Ответить
Уявімо. 1942 рік. Німці окупували Крим і якимось чином обмежили доступ населення до питної води. Червоний Хрест заявив про гуманітарну катастрофу на півострові. Сталін направив цистерни з водою туди.
В цей же рік: ЧХ заявив про гумкатастрофу в бдокадному Ленінграді, гітлер направив ешелони з провіантом голодаючим, та сама історія в Сталінграді, тепер сталін годує оточену армію Паулюса. Взагалі, та війна коли-небудь закінчилася?
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22.12.2020 21:28 Ответить
поставок воды в Крым не будет, а если такие разговоры будут продолжаться, то все евреи при власти окажутся в Израиле.
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22.12.2020 23:18 Ответить
Чувак Резников,Украинский Донбасс и Крым уже на протяжении 6ти лет подподают под понятия гуманитарной катастрофы и бедствий.Однако Крест и ООН чешет репу в натугах найти решение на вероломный захват Крыма и развязанную в Европе войну.А тут ты такой с водой
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22.12.2020 23:39 Ответить
 
 