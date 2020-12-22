ВСП назначил судью Майдана Зайца, который не прошел оценку на добропорядочность, пожизненным судьей Святошинского суда Киева

Преследовавший активистов Майдана судья Тарас Заяц, в добропорядочности которого усомнились международные эксперты, не дав ему стать судьей Высшего антикоррупционного суда, может стать судьей Святошинского райсуда Киева.

Об этом заявил адвокат Роман Маселко, передает Цензор.НЕТ.

"Высший совет правосудия продолжает плевать на Конституцию, которая предусматривает, что судьей может быть назначен только добропорядочный судья, который подтвердил соответствие занимаемой должности. В прошлый раз он назначил судью Майдана Виктора Кицюка, который даже не проходил оценку. Сегодня ВСП назначил пожизненно очередную партию судей, которые не прошли процедуру оценивания. Среди них еще один судья Майдана Тарас Заяц", - сообщил Маселко.

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Он отметил, что Заяц пытался стать судьей ВАКС, но Общественный совет международных экспертов усомнился в его добропорядочности, с чем согласилась и Высшая квалифкомиссия.

"Тогда он вылетел из конкурса. Через два месяца без международников коллегия ВККС решила, что у него уже все нормально с добропорядочностью. Но в связи с наличием отрицательного заключения Общественного совета добропорядочности его соответствие занимаемой должности должны были подтвердить 11-ю голосами пленарного состава ВККС. Этого не произошло. Поэтому ВСП не имеет права назначать его на другие должности", - резюмирует Маселко.

По его словам, координатор ОСД Михаил Жернаков уже подал иск о признании таких действий незаконными.

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