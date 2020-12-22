Проект "Без цензуры": Навальный. Путин. Трусы. Почему хороших "русских" не существует в природе. ВИДЕО
Марина Данилюк-Ярмолаева остроумно объясняет, почему российский либерализм заканчивается там, где начинается украинский вопрос. И почему со времен, когда это сказал Владимир Винниченко, ничего не изменилось.
Российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал видео, в котором общается с якобы одним из сотрудников ФСБ, следивших за ним и принимавших участие в спецоперации. А поскольку им восхищаются немало тех, кто любит искать "других" и "добрых" россиян, то украинские соцсети накрыла очередная волна восторга.
Поэтому самое время поискать ответы на злободневные вопросы. Кто такой Алексей Навальный для Украины и как он на самом деле к ней относится? Почему человек, который является врагом Путина, не обязательно друг для Украины? Кто у нас любит искать добрых русских и когда это прекратится?
И действительно ли нам надо так внимательно следить за разборками, которые происходят между башнями Кремля? А как вы относитесь к Алексею Навальному?
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Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.
22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".
23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите". Сам российский оппозиционер считает, что за его отравлением стоит Путин.
В декабре Bellingcat установила имена группы убийц из ФСБ, отравивших Навального. Политик дозвонился возможному участнику его отравления Константину Кудрявцеву. Часть разговора с Кудрявцевым Навальный опубликовал в своем видеоблоге. На записи Кудрявцев рассказывает о некоторых деталях операции - о том, что сотрудники ФСБ обрабатывали одежду Навального, чтобы убрать следы вещества, о том, что вещество быстро впитывается и его следы на коже обнаружить невозможно. Кроме того, Кудрявцев сказал, что "фигурант выжил" потому, что очень быстро посадили самолет.
Пожалуйста, подождите...
https://mobile.twitter.com/YanaSuporovska Яна Супоровська @YanaSuporovska
https://mobile.twitter.com/YanaSuporovska https://mobile.twitter.com/YanaSuporovska
Мене вже тиждень муляє факт того, що в Національному музеї літератури України є стенд, присвячений Пушкіну і компанії росіян і висять цитати, від яких несе меншовартістю
указания ему отдать время тратят?
или совместные клоунады планировать заняты?
навальный это клоун кремля
ручная аппазиция не более того
да им похер на те потери
а больше ничего не потеряли
да и это под сомением
Враг - это 140 миллионов уйопков за нашей северо-восточнной границей.
зы и хороший руSSкий, это не бухающий бояру кацап, а дохлый кацап.
1. Крым чей?
2. Ты веришь в то, что став президентом РФ, Навальный вернет Крым Украине?
Заради України.
Хоча: «Какая разніца»?
Ти голосував/не ходив, за Зеленського, «против Порошенка».
Так?
1. Почему оно - именно то, как я его назвал? Это не оскорбление, это констатация факта. Поскольку ЭТО существо в ответ на адекватный комментарий не пишет по существу, а переходит на личности, ТЫкает, использует слова из быдляцкого лексикона. Что типично для жителей запоребрика и их потомков, пригревшихся у нас.
2. Оно не понимает, что Навальный - НЕ ДРУГ, он - ВРАГ.
И никогда не поймет. А когда этот ""оппозиционер" станет новым ******, то этот "https://censor.net/ru/user/466090" сменит ник на ещё какую-то абракадабру и будет утверждать, что оно никогда за Навального не топило. Как вот сейчас куда-то подевалось две трети тех, кто голосовал за голобородька и его слуг.
Посему - в спам!
1. Це не Навальний анексував Крим, а *****.
2. Це не Навальний вбив 13 000 українців на Донбасі, а *****.
3. Чувак, Навальний в 2014 звернувся до Світового суспільства, з вимогою застосувати санкції до *****.
4. Чувак, хто на россії проголосує за кадидата в президенти, лозунгами якого будуть:
«Я поверну Україні Крим, і поверну захоплену россією частину Донбассу »?
5. Нападки на Навального тут, це латентна підтримка *****.
6. Хаос і розбрат в країні ворога України - россіі, в інтересах України.
Кєрґуду?
Это сделали 140 миллионов московитов - одни своими руками, другие их поддерживая и прославляя.
Вы, видимо, этого не поймёте даже тогда, когда в кремле одно ***** сменят на другое.
Ще раз, -захоплення Криму і Донбассу проходило по команді *****.
А не Навального.
У зелохів з'явився новий кумир, бо Янелох вже нє тот.
Так що це звична справа на Росії, - війна силових структур.... Можливо ми спостерігаємо такий же сценарій.... Недарма він у бункері засів....і короновірус тут схоже ні до чого...
Очевидно, що Льоху "ведуть" спецслужби (точніше, веде якась частина ФСБ із путінських заколотників + можливо західні спецслужби).... Не "вели" Нємцова, бо вся його обізнаність в кремлівських справах, базувалася виключно на тих старих зв"язках в кремлівських елітах, коли він ще був заступником премьєр-міністра та можливим правоприємником Єльцина...
А Навальний, в російській політичній тусовці, - ніхто..... Але на порядок більше володіє інформацією про кремлівські справи, чиновників, олігархів, їхні статки, аніж знав сам Борис Нємцов... Таку інфу, тим більше в закритій, путінській Росії, можна одержувати тільки з допомогою спецслужб....
У відкритому доступі навряд чи такі фото в мережі отримаєш...
Сегодня смешно подумать, что Надю на полном серьёзе двигали в президенты.