Проект "Без цензуры": Навальный. Путин. Трусы. Почему хороших "русских" не существует в природе. ВИДЕО

Марина Данилюк-Ярмолаева остроумно объясняет, почему российский либерализм заканчивается там, где начинается украинский вопрос. И почему со времен, когда это сказал Владимир Винниченко, ничего не изменилось.

Российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал видео, в котором общается с якобы одним из сотрудников ФСБ, следивших за ним и принимавших участие в спецоперации. А поскольку им восхищаются немало тех, кто любит искать "других" и "добрых" россиян, то украинские соцсети накрыла очередная волна восторга.

Поэтому самое время поискать ответы на злободневные вопросы. Кто такой Алексей Навальный для Украины и как он на самом деле к ней относится? Почему человек, который является врагом Путина, не обязательно друг для Украины? Кто у нас любит искать добрых русских и когда это прекратится?

И действительно ли нам надо так внимательно следить за разборками, которые происходят между башнями Кремля? А как вы относитесь к Алексею Навальному?

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала "Цензор.НЕТ", у нас ничего личного - только факты.

Подписывайтесь на youtube-канал "Цензор.НЕТ"

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите". Сам российский оппозиционер считает, что за его отравлением стоит Путин.

В декабре Bellingcat установила имена группы убийц из ФСБ, отравивших Навального. Политик дозвонился возможному участнику его отравления Константину Кудрявцеву. Часть разговора с Кудрявцевым Навальный опубликовал в своем видеоблоге. На записи Кудрявцев рассказывает о некоторых деталях операции - о том, что сотрудники ФСБ обрабатывали одежду Навального, чтобы убрать следы вещества, о том, что вещество быстро впитывается и его следы на коже обнаружить невозможно. Кроме того, Кудрявцев сказал, что "фигурант выжил" потому, что очень быстро посадили самолет.